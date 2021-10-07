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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
FIFA World Cup
Чемпионат Мира по футболу
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 329, упоминаний - 501
FIFA World Cup упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 15
|Бровко Василий 47 11
|Солодухин Константин 89 8
|Вермишян Геворк 61 6
|Путин Владимир 1820 6
|Солдатенков Сергей 113 6
|Пак Олег 90 5
|Шадаев Максут 384 5
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Черненко Андрей 37 4
|Шелепов Владимир 16 4
|Романков Андрей 15 4
|Юсуфов Виталий 24 4
|Носков Константин 201 4
|Осеевский Михаил 221 4
|Сахненко Сергей 71 4
|Трофимов Дмитрий 14 4
|Ермаков Валерий 71 3
|Иванов Михаил 63 3
|Чемезов Сергей 121 3
|Шайхутдинов Роман 107 3
|Волин Алексей 113 3
|Паршин Максим 141 3
|Вольпе Борис 68 3
|Васильев Дмитрий 39 3
|Кисляков Евгений 83 3
|Панов Сергей 14 3
|Попов Алексей 310 3
|Мишустин Михаил 302 3
|Wu Aiden - У Эйден 22 3
|Соколов Алексей 121 3
|Акимов Максим 167 3
|Бобровников Борис 86 3
|Красов Алексей 4 3
|Шоржин Валерий 32 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Левин Леонид 83 2
|Евраев Михаил 222 2
|Семенов Александр 69 2
|Яровая Ирина 63 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757312, в очереди разбора - 661002.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757312, в очереди разбора - 661002.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru