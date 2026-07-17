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FIFA World Cup Чемпионат Мира по футболу

FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу

СОБЫТИЯ


17.07.2026 Продажи консолей и телевизоров выросли до 15% во время Чемпионата мира по футболу

лу. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео». Коммерческий директор «М.Видео» Сергей Уваров: «Чемпионат мира по футболу традиционно становится драйвером продаж техники для домашних развле
07.07.2026 «Перспективный мониторинг»: мошенники в июне активно эксплуатирую темы дефицита топлива и Чемпионата мира по футболу

(входит в ГК «ИнфоТеКС») выявили в июне несколько мошеннических схем, которые могут быть успешными благодаря эксплуатации острых для населения тем. Об этом CNews сообщили представители ГК «ИнфоТеКС». Чемпионат мира по футболу Масштабное спортивное событие мирового уровня неизбежно привлекает внимание миллионов болельщиков. Этим пользуются мошенники, проводя свои фишинговые кампании. Магазин
16.06.2026 «М.Видео» запускает категорию чипсов и орехов во время Чемпионата Мира по футболу 2026

ры для перекуса. В ассортимент уже вошли популярные виды картофельных, кокосовых и овощных чипсов, а также различные виды орехов с оригинальными вкусами. Запуск новой категории состоялся в преддверии Чемпионата мира по футболу 2026 г., который стартовал 11 июня. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Руководитель категории «Товары повседневного спроса» компании «М.Видео» Екатерина

11.06.2026 «Матч ТВ» и «Кинопоиск» заключили соглашение о показе Чемпионата мира по футболу

Телеканал «Матч ТВ», входящий в «Газпром-Медиа Холдинг», и платформа «Кинопоиск» в рамках долгосрочного сотрудничества заключили соглашение о показе Чемпионата мира по футболу FIFA 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 г. «Матч ТВ» покажет в прямом эфире федерального канала, а также на тематическом канале «
12.03.2026 Мошенники готовятся к продаже поддельных билетов на чемпионат мира по футболу

С начала 2026 г. выявлено почти три тысячи потенциально мошеннических доменов с упоминанием чемпионата мира по футболу. Ресурсы обнаружены в доменных зонах различных стран мира. Приобретая билеты на подложных сайтах, пользователи рискуют потерять крупные суммы. Об этом CNews сообщили

28.12.2018 Минкомсвязи, Казначейство и Ростех сэкономили более 500 млн во время ЧМ 2018

х средств при непосредственной реализации государственного контракта на создание ИКТ-инфраструктуры Чемпионата мира по футболу в 30 российских городах. Экономию подтверждают результаты проверки
29.11.2018 Сергей Купцов -

Хакерские атаки на стадионы ЧМ по футболу шли из Европы

CNews: Президент России Владимир Путин заявлял, что во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 удалось отразить около 25 миллионов кибератак. Какие атаки ве
15.10.2018 Positive Technologies помогла отразить 38 тысяч кибератак на сервисы транспортной дирекции ЧМ-2018

Ланит Северо-Запад» обеспечили защиту информационных ресурсов АНО «Транспортная дирекция — 2018» на чемпионате мира по футболу 2018 г. В число защищаемых объектов также вошли веб-ресурсы и моби
16.08.2018 «Корус Консалтинг» подвела итоги проекта фан-зоны на ЧМ 2018 в Сочи

женерной инфраструктуры фан-зоны, выполнялись командой «Корус Консалтинг» в круглосуточном режиме. «Чемпионат мира по футболу – это не только масштабный международный спортивный праздник, объед
02.08.2018 «Стэп Лоджик» обеспечил скоростным Wi-Fi Фестиваль болельщиков FIFA в Москве

публичного Wi-Fi на Фестивале болельщиков FIFA на Воробьевых горах во время подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу 2018 в России. Фестиваль болельщиков FIFA — массовое мероприятие,

27.07.2018 Acronis объявил о начале технологического партнерства с футбольным клубом Arsenal

Acronis, один из мировых лидеров в области киберзащиты в гибридных облачных хранилищах, отмечающий свой 15-летний юбилей, начал сотрудничать с известнейшим английским футбольным клубом Arsenal. В рамках партнерства швейцарско-сингапурская компания будет обеспечивать защиту данных для растущей ИТ-инфраструктуры клуба. Об этом было объявлено на мероприятии для
26.07.2018 «Дочка» «Ростеха» не дала украсть в России кубок чемпионата мира по футболу

Чемпионат по футболу — под защитой ИТ Во время проведения в России чемпионата мира по футболу 2018 г. информсистема «дочки» «Ростеха» по распознаванию лиц позво
26.07.2018 «Стэп Лоджик» обеспечил бесперебойную работу сетевой инфраструктуры ЧМ-2018

реакции и устранения инцидентов, а также дублированием и резервированием всех основных узлов сети. «Чемпионат мира по футболу – это не только масштабное международное событие, спортивный праздн
25.07.2018 «АМТ-Груп» подвела итоги цифрового телевещания на ЧМ 2018

странению цифровых ТВ-сигналов Full HD с применением технологий IPTV и DVB-C на объектах проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. 8 500 телевизионных экранов и 3 000 рабочих мест к
18.07.2018 Минкомсвязи подвело итоги проекта FAN ID для ЧМ-2018

ого развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило, что для посещения матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (ЧМ-2018) всего было заказано 1,83 млн паспортов бо
17.07.2018 Ростех подвел итоги оказания услуг связи в рамках ЧМ-2018

уктура, созданная Национальным Центром Информатизации (НЦИ, входит в госкорпорацию Ростех) во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 отработала без сбоев. Абоненты в сетях фиксированной, мо
16.07.2018 НПП «Гамма» обеспечило кибербезопасность на стадионах ЧМ 2018

мационной безопасности для значимых объектов критической информационной инфраструктуры на стадионах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Масштаб проекта потребовал объединения усилий специалис
04.07.2018 «Первый ОФД» выявил закономерность между продажами сувениров и количеством забитых голов на ЧМ-2018

ликой ЧМ-2018 в России. Для анализа были взяты данные по продажам сувенирной продукции с символикой чемпионата мира по футболу. Среди них были: символ чемпионата Забивака, футболки, носки, сумк
04.07.2018 ИКТ-инфраструктура Ростеха без сбоев отработала на матчах группового этапа ЧМ-2018

ию Ростех) для оргкомитета Чемпионата и журналистов стабильно отработала на матчах группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, прошедших с 14 по 28 июня 2018 года. Суммарный объем да
29.06.2018 На ЧМ-2018 выдано 1,5 миллиона паспортов болельщика

х коммуникаций Российской Федерации сообщает, что выдано 1,5 миллиона паспортов болельщика (FAN ID) Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (ЧМ-2018). Паспорт болельщика получила 871 тысяча г
29.06.2018 Системы безопасности для ЧМ-2018 поддержали бизнес интеграторов

е «Техносерв» (p8,5 млрд), «Инфосистемы Джет» (p4,2 млрд) и «Крок» (p4 млрд). Значительнее всего вырос сегмент систем физической безопасности – на 28% до p19,9 млрд. Ключевым драйвером роста оказался чемпионат мира по футболу, для проведения которого умные систем безопасности были развернуты на стадионах, вокзалах, в аэропортах, фан-зонах и других общественных местах. Кроме того, интерес к

21.06.2018 В преддверии ЧМ-2018 спутниковые операторы массово провели съемку новых и реконструированных стадионов. Фото

Футбол событие значимое не только на Земле, но и в космосе. В преддверии Чемпионата мира 2018 FIFA спутниковые операторы массово провели съемку новых и реконструированных стадионов, некоторые даже сделали специальные сервисы, где можно посмотреть спортивные объекты

20.06.2018 «Билайн» обеспечил связь в обновленном аэропорту «Храброво»

2018 г. Максимальная пропускная способность аэропорта составляет 1250 пассажиров в час, а во время Чемпионата мира по футболу достигает 1950 человек в час в одном направлении. Площадь пассажир
15.06.2018 «Яндекс» продаст рекламу в онлайн-трансляциях ЧМ-2018

кликнул на видеоролик. Все это обеспечивает максимальный эффект от вложенных в рекламу инвестиций». Чемпионат мира по футболу начался 14 июня — в этот день Россия сыграла с Саудовской Аравией —
15.06.2018 «Яндекс» расскажет в подробностях о ЧМ-2018

В этом году чемпионат мира по футболу проходит в России. Даже если вы не интересуетесь спортом, вам будет сложно оставаться в стороне — особенно если вы живете в одном из одиннадцати городов, где состоятся
13.06.2018 «Яндекс.Навигатор» расскажет о перекрытиях улиц в дни ЧМ-2018

В России 14 июня 2018 г. стартует чемпионат мира по футболу. К этому событию в «Навигаторе» появился раздел с данными о перекрытиях улиц в дни состязаний. Там можно увидеть, как изменится схема движения в Москве и других города
09.06.2018 «Газпром-медиа» и «Ростелеком» запустили телеканал на 100% посвященный ЧМ-2018

– телеканал «Матч! Ультра», 100% эфира которого будет отведено главному спортивному событию лета – Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Телеканал будет работать только во время проведения чем
04.06.2018 «Лаборатория Касперского»: каждая пятая точка Wi-Fi в городах ЧМ-2018 небезопасна

публичных точек доступа Wi-Fi (то есть более 20%), развернутых в городах-организаторах предстоящего чемпионата мира по футболу, не применяют алгоритмы шифрования и аутентификации. В связи с эти
04.06.2018 PROMT выпустил бесплатное обновление к Чемпионату мира по футболу

PROMT обновил контент продуктов, которые помогут россиянам и гостям из других стран общаться и обсуждать ЧМ без языковых барьеров. 21 Чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня. По предварительным прогнозам ФИФА, на мундиаль приедет не менее 400 тысяч иностранных болельщиков. Тематики перевода «Спорт» и «Футбол» допо
04.06.2018 Иностранным болельщикам ЧМ2018 открыт въезд в Россию по FAN ID

и и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило, что с сегодняшнего дня иностранные зрители Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (ЧМ-2018) могут въехать в Россию по паспорту болель
01.06.2018 «Ростех» завершил построение ИКТ-инфраструктуры для ЧМ-2018

В рамках подготовки к ЧМ-2018 «Ростехом» реализован цифровой проект, в котором задействованы десятки городов и сотни объектов, тысячи единиц оборудования, системные решения, благодаря которым улучшены возможностей с
28.05.2018 «Лаборатория Касперского»: мошенники активно эксплуатируют тему ЧМ-2018

Эксперты «Лаборатории Касперского» нашли в интернете сотни фишинговых доменов, так или иначе использующих тему предстоящего чемпионата мира по футболу. Все они созданы преимущественно для того, чтобы собирать конфиденциальные данные пользователей, включая логины-пароли и номера банковских карт. Однако нередко мошенн
24.05.2018 Мобильное «Облако Mail.Ru» расскажет зрителям ЧМ-2018 о достопримечательностях

фон. Приложение автоматически определяет, что именно изображено в кадре, подсказывает названия известных мест и достопримечательностей городов — в том числе тех, где пройдут футбольные матчи в рамках чемпионата мира по футболу. «Облако Mail.Ru» продолжает развивать собственную технологию компьютерного зрения. Алгоритм научился узнавать конкретные места: памятники, музеи, дворцы, усадьбы и д
23.05.2018 HID Global выпустит защищенные смарт-билеты для ЧМ-2018

ь решений по управлению идентификационными данными, назначен официальным производителем билетов для Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. HID Global выпустит более 3 млн защищенных RFID-билетов
07.05.2018 Interactive Group выпустила «Pro Футбол» к ЧМ-2018

одит установка, пуско-наладка и сервисная поддержка системы в режиме 24/7 на весь период проведения чемпионата мира по футболу 2018.  Анастасия Розанова, генеральный директор Interactive Group,
25.04.2018 Visa и «Эвотор» разработали комплексный продукт для эквайринга в преддверии ЧМ-2018

оможет торговым точкам и предприятиям общепита подготовиться к наплыву туристов в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Предприниматели могут приобрести комплект оборудования,

18.04.2018 MAPS.ME совместно с Ростуризмом запускает маршруты по городам ЧМ-2018

портал Russia.Travel объявили о запуске пешеходных маршрутов по 11 российским городам, принимающим Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Наряду с самыми известными и интересными туристическими

17.04.2018 Минкомсвязи утвердило частоты для ЧМ-2018 и интернета в самолетах и поездах

й комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), в ходе которого был утвержден план использования радиочастот на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 года (ЧМ-2018), выделены полосы радиочастот в диапазонах
16.04.2018 PROMT запустила к ЧМ-2018 режим «Диалог» для общения с иностранцами

PROMT обновила свое приложение для облегчения общения россиян с иностранными туристами и чиновниками, а также для самих туристов.  По прогнозам Ростуризма, на ЧМ-2018 в Россию приедет около 1,5 миллиона болельщиков. Онлайн-переводчик и мобильные приложения Translate.Ru для  iOS и Android станут незаменимыми помощниками для общения гостей чемпионата и
10.04.2018 «Транстелеком» обеспечит пассажиров Wi-Fi на пригородных вокзалах во время Чемпионата мира по футболу

Wi-Fi-сеть для подключения к интернету станет доступна пассажирам на пригородных вокзалах. К старту к старту Чемпионата мира по футболу бесплатный Wi-Fi появится на 29 пригородных вокзалах и остановочных платформах в Московской, Ленинградской, Калининградской, Челябинской, Свердловской, Ростовской, Во

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FIFA World Cup и организации, системы, технологии, персоны:

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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 50
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 39
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 35
Samsung Electronics 11064 34
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 33
Microsoft Corporation 25775 32
Huawei 4676 30
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Sony 6739 28
LG Electronics 3735 25
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 23
IBM - International Business Machines Corp 9699 19
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 19
Google LLC 12688 18
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Yandex - Яндекс 9216 16
Apple Inc 13154 16
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 16
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 16
Cisco Systems 5372 15
Meta Platforms - Facebook 4621 15
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Toshiba Corporation 2980 14
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X Corp - Twitter 2938 12
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Philips 2099 12
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 71 11
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 11
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 10
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 10
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РЖД - Российские железные дороги 2096 24
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 18
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Почта России ПАО 2370 15
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IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 190
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 105
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 100
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 93
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 86
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 81
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 78
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 72
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 69
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 69
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 69
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 68
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 66
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 65
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 63
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 63
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 62
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 61
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 59
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 58
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 58
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 53
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 52
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 52
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 50
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 48
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 45
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 45
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 43
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 42
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 41
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 659 38
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 37
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 36
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 36
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 36
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 36
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 36
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 34
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 33
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 28
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 22
Google Android 15243 22
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 20
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 18
Apple iOS 8583 18
FAN ID - Паспорт болельщика - Карта болельщика 44 17
Apple iPhone 6 4861 16
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 15
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 14
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 13
Microsoft Windows 2000 8678 12
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 12
Microsoft Windows 16882 11
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 11
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 10
NtechLab FindFace 56 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 9
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 8
Linux OS 11533 8
Астерос Securix 12 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 7
Apple iPad 4011 7
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 6
Apple - App Store 3109 6
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 6
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 65 5
Vocord FaceControl 39 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 5
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
Никифоров Николай 1138 21
Бровко Василий 60 14
Путин Владимир 3454 13
Покушалова Ольга 15 11
Солодухин Константин 119 10
Медведев Дмитрий 1665 10
Шелепов Владимир 25 9
Пак Олег 112 8
Бобровников Борис 104 7
Гольцов Александр 84 7
Солдатенков Сергей 162 7
Черненко Андрей 75 7
Вермишян Геворк 67 6
Корнеев Сергей 84 6
Карпинский Алексей 42 6
Осеевский Михаил 350 6
Шадаев Максут 1210 6
Вольпе Борис 92 5
Белоусов Сергей 254 5
Мишустин Михаил 787 5
Чамара Денис 59 4
Чемезов Сергей 147 4
Сахненко Сергей 91 4
Ахмеров Тимур 91 4
Семенов Александр 166 4
Грибов Владимир 31 4
Трофимов Дмитрий 43 4
Васильев Дмитрий 76 4
Юсуфов Виталий 26 4
Романков Андрей 18 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 4
Парахин Виктор 12 4
Сивидов Алексей 40 4
Аверкин Алексей 4 4
Носков Константин 241 4
Свердлов Денис 201 4
Паршин Максим 323 3
Волин Алексей 122 3
Ермаков Валерий 140 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 516
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 222
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 133
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 116
Европа 24964 110
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 86
Германия - Федеративная Республика 13221 78
Япония 13807 74
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 73
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 66
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 64
Южная Корея - Республика 7052 51
Бразилия - Федеративная Республика 2520 46
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 42
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 38
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 36
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 35
Франция - Французская Республика 8177 35
Азия - Азиатский регион 5920 32
Италия - Итальянская Республика 4508 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 31
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 29
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 29
Испания - Королевство 3840 29
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 28
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 25
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 23
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 23
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 322 22
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 22
Украина 7928 21
Земля - планета Солнечной системы 10865 20
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 20
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 19
Португалия - Португальская Республика 956 18
Россия - СФО - Новосибирск 4876 18
Швеция - Королевство 3782 17
Финляндия - Финляндская Республика 3697 17
Канада 5081 17
Индия - Bharat 5869 15
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 264
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 234
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 164
Спорт - Футбол 776 135
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 115
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 74
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 68
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 62
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 56
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 52
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 49
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 49
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 46
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 44
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 41
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 39
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 35
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 33
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 33
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 32
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 32
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 31
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 29
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 29
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 28
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 26
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 25
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 25
Английский язык 7030 24
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 24
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 23
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 23
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 23
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 22
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 22
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 22
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 22
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 22
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 21
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 53
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 7
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 6
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 4
Vnunet 224 4
Ведомости 1466 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
РОИ - Российская общественная инициатива 85 3
National Geographic 95 3
Ananova 250 3
Walt Disney Company - ESPN 56 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
The Register - The Register Hardware 1784 3
Bloomberg 1627 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 2
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 2
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 2
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
Silicon 494 2
Nikkei Electronics 82 2
EBU - European Broadcasting Union - ЕВС - Европейский вещательный союз 18 2
Defensetech 47 2
Warner Bros. - Cartoon Network 23 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
РИА Новости 1033 2
The Guardian - Британская газета 406 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
Wired - Издание 276 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
DigiTimes - Издание 1331 1
The Washington Post 350 1
TorrentFreak (TF) 159 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 61
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 33
IDC - International Data Corporation 4975 12
Gartner - Гартнер 3658 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 8
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 6
CNews Tenders 18 6
NPD DisplaySearch 285 6
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 3
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 3
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
MDA - Mobile Data Association 19 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 2
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Microsoft Research 144 1
Рустелеком ТК 305 1
Frost & Sullivan 207 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
CNews Fast рейтинг 55 1
Forbes Insights 19 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 5 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
ITResearch 123 1
Universal McCann 4 1
Moody's Investors Service 136 1
In-Stat/MDR 74 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 7
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 7
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 5
РАН - Российская академия наук 2122 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
АйкомИнвест - НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 4 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 2
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 21 2
Sapienza University of Rome - Sapienza Università di Roma - Римский университет Ла Сапиенца 21 2
RPI - Rensselaer Polytechnic Institute - Ренсселарский политехнический институт - Политехнический институт Ренсселера 63 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
Oracle Academy 8 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
Leipzig University - Universität Leipzig - Лейпцигский университет 11 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 1
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МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 9
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 6
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 6
CSTB Telecom & Media 83 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 4
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 4
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