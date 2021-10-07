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FIFA World Cup
Чемпионат Мира по футболу


07.10.2021 «Ростелеком» стал единым поставщиком телеком-услуг Универсиады-2023 в Екатеринбурге 1
05.10.2021 В компании «Т1 интеграция» назначен коммерческий директор 1
03.06.2021 «Мегафон» поделится с Ooredoo опытом поддержки крупных спортивных мероприятий 2
24.03.2021 Металлодетектор концерна «Автоматика» получил статус изделия российского производства 1
22.03.2021 Контакт-центр ТрансТелеКома – признанный лидер клиентского сервиса 1
05.03.2021 В России запущена первая пользовательская сеть 5G. Она доступна лишь избранным 1
01.02.2021 «Ростелеком» построил цифровую систему безопасности граждан в Ростовской области 1
28.12.2020 Российский рынок ИТ-инфраструктуры вырос после трех лет падения 1
02.12.2020 «Росатом» вывел на рынок цифровой продукт для комплексной безопасности крупных объектов 1
13.10.2020 Стартовал перевыпуск паспортов болельщика на Чемпионат Европы по футболу в 2021 году 1
28.09.2020 Индийская VARA Technology выбрала решения группы ЦРТ 1
16.09.2020 Wi-Fi от «Ростелекома» появится более чем в 1500 отделениях ВТБ 1
23.07.2020 В Step Logic назначен новый коммерческий директор 1
15.06.2020 «Ростелеком» создаст «Безопасный город» на всей территории Ростовской области 1
15.06.2020 «Ростелеком» создаст «Безопасный город» на всей территории Ростовской области до конца 2020 года 1
16.04.2020 «Инфосистемы джет» запустили Wi-Fi-сеть в аэропорту Домодедово 1
08.04.2020 Ветеран Минкомсвязи стал заместителем министра 1
26.03.2020 За четвертый квартал 2019 года «Мегафон» нарастил выручку на 5,4% 1
19.03.2020 Министру связи нашли троих новых заместителей 1
28.02.2020 Управлять «Цифровой экономикой» назначены три новых топ-чиновника 1
03.02.2020 Россия перейдет на отечественное 5G-«железо». Разработкой займется «Ростех» 1
02.02.2020 Первым замом нового министра связи стал человек из команды Никифорова 1
27.01.2020 В России запущена первая промышленная сеть 5G 1
17.12.2019 Ntechlab и «Нетрис» внедрят распознавание лиц в регионах России 1
04.12.2019 Замглавы ФТС Денис Терещенко в интервью CNews: Самая непростая ситуация — с импортозамещением СУБД 1
28.11.2019 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ-инфраструктуры 1
15.11.2019 В Москве строят систему цифрового контроля 1
05.11.2019 Oracle рассказала об итогах 25-летней деятельности в России 1
25.10.2019 «Ростелеком» захватил треть бюджета крупнейших госзакупок ИКТ 1
24.10.2019 Рейтинг победителей Топ-100 федеральных ИКТ-тендеров возглавил «Ростелеком» 1
08.10.2019 Как нейросети меняют умные города 1
03.10.2019 Выручка от реализации инфраструктурных ИТ-проектов снова снизилась 2
17.09.2019 Huawei запустила новый пилотный проект в Казани 1
12.09.2019 Российский телеком-рынок вырос втрое выше предсказанного 1
04.09.2019 Минкомсвязи получило 130 миллионов на паспорта болельщиков на Euro 2020 2
22.08.2019 В России строят систему отслеживания междугородных автобусов 1
08.08.2019 В центре Москвы впервые заработала сеть 5G 1
31.07.2019 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для транспортных компаний 1
24.07.2019 Рынок ИТ на транспорте будет расти за счет транспортной телематики 1
24.07.2019 Цифровизацию транспорта тормозит отсутствие стандартов и экономической целесообразности 2

Публикаций - 329, упоминаний - 501

FIFA World Cup упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 61
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 51
Ростех - Ростехнологии 2230 47
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 30
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 22
Крок 1219 21
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 21
Астерос - Asteros 531 17
Ланит ГК 1155 15
Huawei 2726 15
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 10
Ericsson 851 10
iTeco - Ай-Теко 715 9
Yandex - Яндекс 4099 9
NtechLab - НтехЛаб 78 8
Samsung Electronics 5633 8
Компьюлинк ГК - Compulink 209 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 837 8
Google LLC 7128 7
Vocord - Вокорд 98 7
Ростех - Концерн Автоматика 396 7
IBM 3527 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 7
Ланит Интеграция 101 7
АйТи 749 7
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 7
Корус Консалтинг ГК 804 7
Microsoft Corporation 11017 7
Freshtel 49 7
VK - Mail.ru Group 2482 6
ИБС экспертиза 43 6
Nokia Corporation 2416 6
Программный продукт ГК 92 6
AMT Group - АМТ-Груп 167 6
Ростех Швабе Холдинг 150 6
Инфосистемы Джет 675 5
Facebook 3765 5
Cisco Systems 2037 5
NVision Group - Энвижн Груп 545 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 15
Почта России ПАО 1570 10
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 9
Аэрофлот 492 9
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 8
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 7
VFS Global 9 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 181 5
Газпром ПАО 518 4
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 4
УЭК - Универсальная электронная карта 512 4
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 3
Открытие Арена - стадион 17 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 3
Евросеть 883 3
Мострансавто 59 3
Яндекс.Такси 271 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 3
Virgin Hyperloop 6 3
Four Seasons Hotels and Resorts 10 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 3
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 90 3
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 3
Конверсия НПО НИИ 6 2
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 8 2
Россети ПАО 168 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
Норникель - Норильский никель 177 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 18 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 21 2
Почта Банк 289 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Альфа-Банк 1123 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 56
Правительство РФ 2200 21
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 18
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 17
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 16
Президент Российской Федерации 1439 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 12
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 11
Федеральное казначейство России 766 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 10
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 10
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 8
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 8
Правительство Москвы 649 8
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 7
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 5
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 4
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 4
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 3
Счётная палата РФ 460 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 30
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 4
РФС - Российский футбольный союз 13 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 7 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 1
ХАМАС - Палестинское исламистское движение 5 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 12 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 45
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 43
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 39
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 23
Безопасный город 347 20
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 20
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 17
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 14
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 13
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 12
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 85 10
3G - Стандарт мобильной связи 3709 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 5
ИТ-аутсорсинг 670 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 5
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 4
Умные платформы 496 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 4
Телевизор - Телевизионный приёмник 483 4
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 4
СКУД - Системы контроля и управления доступом 160 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 4
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 334 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 3
5G NR - 5G New Radio 58 3
Чемпионат мира по футболу - Fan ID 15 13
Google Android 10750 13
Apple iOS 5741 13
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 10
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 8
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 7
Vocord FaceControl 36 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 5
NtechLab FindFace 26 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 4
NtechLab FindFace Security 11 4
Rakuten Viber 429 4
ГИС ОМС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 9 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 4
АПК БГ - Безопасный город 42 4
Стрелка - Транспортная карта 113 4
Астерос Securix 8 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Speedtest by Ookla 32 3
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 3
ДИТ Москвы - Помощник Москвы - приложение 7 3
МЭШ - Московская электронная школа 33 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Qualcomm Snapdragon X 37 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 2
Linux OS 4243 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
Яндекс.Карты и Транспорт 293 2
WhatsApp Messenger 654 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Promt Professional Neural 5 2
Promt.One - ранее Translate.Ru, Promt Онлайн 29 2
Delta Electronics Ultron HPH - серия ИБП 15 2
Google Maps - Карты Google 396 2
Никифоров Николай 1126 15
Бровко Василий 47 11
Солодухин Константин 89 8
Вермишян Геворк 61 6
Путин Владимир 1820 6
Солдатенков Сергей 113 6
Пак Олег 90 5
Шадаев Максут 384 5
Медведев Дмитрий 1433 4
Черненко Андрей 37 4
Шелепов Владимир 16 4
Романков Андрей 15 4
Юсуфов Виталий 24 4
Носков Константин 201 4
Осеевский Михаил 221 4
Сахненко Сергей 71 4
Трофимов Дмитрий 14 4
Ермаков Валерий 71 3
Иванов Михаил 63 3
Чемезов Сергей 121 3
Шайхутдинов Роман 107 3
Волин Алексей 113 3
Паршин Максим 141 3
Вольпе Борис 68 3
Васильев Дмитрий 39 3
Кисляков Евгений 83 3
Панов Сергей 14 3
Попов Алексей 310 3
Мишустин Михаил 302 3
Wu Aiden - У Эйден 22 3
Соколов Алексей 121 3
Акимов Максим 167 3
Бобровников Борис 86 3
Красов Алексей 4 3
Шоржин Валерий 32 2
Щеголев Игорь 676 2
Левин Леонид 83 2
Евраев Михаил 222 2
Семенов Александр 69 2
Яровая Ирина 63 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 239
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 112
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 55
Россия - ПФО - Казань 1510 47
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 32
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 30
Россия - Сочи 910 29
Россия - Калининград 659 26
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 25
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 20
Россия - ПФО - Самара 1287 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 17
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 17
Россия - Иннополис 292 15
Россия - Волгоград 539 14
Россия - Саранск 196 14
Германия - Федеративная Республика 3614 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 11
Япония 2760 10
Россия - Ростовская область 860 10
Европа 3730 10
Россия - СФО - Новосибирск 1956 10
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 511 10
Россия - Красноярск 843 9
Испания - Королевство 1248 9
Франция - Французская Республика 2112 8
Бразилия - Федеративная Республика 1121 8
Аргентина - Аргентинская Республика 187 8
Россия - Республика Крым 625 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 7
Россия - Краснодарский край 913 7
Италия - Итальянская Республика 1371 6
Россия - Свердловская область 805 6
Россия - Набережные Челны 201 6
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 6
Россия - Новосибирская область 811 6
Украина 3347 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 17
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 13
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 8
Информационное общество - Государственная программа 282 7
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 5
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 5
Русский язык 970 4
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 4
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 4
Федеральное законодательство 254 4
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 3
Региональное законодательство 45 3
Резерв универсального обслуживания 37 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
Tax Free - Такс-фри - Система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС) 4 2
Цифровой регион - Федеральный проект 35 2
НКО - Некоммерческая организация 91 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
Антитеррор 62 2
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LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 2
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 4
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Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 3
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
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Россия 24 - телеканал 86 1
ТНТ - Телеканал 94 1
РосКомСвобода 75 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
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NPD DisplaySearch 194 2
IDC - International Data Corporation 2709 2
FRVT - Face Recognition Vendor Test 11 2
Gartner 2188 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 1
Ericsson Mobility Report 27 1
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АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
IDC Russia IT Services Market 5 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 1
Microsoft Research 93 1
Markets&Markets Research 78 1
AC&M Consulting 55 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 6
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 6
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 4
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 3 3
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
ЦГПБ им. В. В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 4 1
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Академгородок Новосибирск 29 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 3 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 31 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 94 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
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Oracle Academy 8 1
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КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
РАН - Российская академия наук 316 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
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Олимпийские игры - Olympic Games 302 24
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 9
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CNews Мисс ИТ России 12 1
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ВФМС - Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 1 1
Всемирная конференция по интеллектуальному капиталу 1 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
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Oracle Modern Cloud Day 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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