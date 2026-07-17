Продажи консолей и телевизоров выросли до 15% во время Чемпионата мира по футболу лу. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео». Коммерческий директор «М.Видео» Сергей Уваров: «Чемпионат мира по футболу традиционно становится драйвером продаж техники для домашних развле

«Перспективный мониторинг»: мошенники в июне активно эксплуатирую темы дефицита топлива и Чемпионата мира по футболу (входит в ГК «ИнфоТеКС») выявили в июне несколько мошеннических схем, которые могут быть успешными благодаря эксплуатации острых для населения тем. Об этом CNews сообщили представители ГК «ИнфоТеКС». Чемпионат мира по футболу Масштабное спортивное событие мирового уровня неизбежно привлекает внимание миллионов болельщиков. Этим пользуются мошенники, проводя свои фишинговые кампании. Магазин

«М.Видео» запускает категорию чипсов и орехов во время Чемпионата Мира по футболу 2026 ры для перекуса. В ассортимент уже вошли популярные виды картофельных, кокосовых и овощных чипсов, а также различные виды орехов с оригинальными вкусами. Запуск новой категории состоялся в преддверии Чемпионата мира по футболу 2026 г., который стартовал 11 июня. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Руководитель категории «Товары повседневного спроса» компании «М.Видео» Екатерина

«Матч ТВ» и «Кинопоиск» заключили соглашение о показе Чемпионата мира по футболу Телеканал «Матч ТВ», входящий в «Газпром-Медиа Холдинг», и платформа «Кинопоиск» в рамках долгосрочного сотрудничества заключили соглашение о показе Чемпионата мира по футболу FIFA 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 г. «Матч ТВ» покажет в прямом эфире федерального канала, а также на тематическом канале «

Мошенники готовятся к продаже поддельных билетов на чемпионат мира по футболу С начала 2026 г. выявлено почти три тысячи потенциально мошеннических доменов с упоминанием чемпионата мира по футболу. Ресурсы обнаружены в доменных зонах различных стран мира. Приобретая билеты на подложных сайтах, пользователи рискуют потерять крупные суммы. Об этом CNews сообщили

Минкомсвязи, Казначейство и Ростех сэкономили более 500 млн во время ЧМ 2018 х средств при непосредственной реализации государственного контракта на создание ИКТ-инфраструктуры Чемпионата мира по футболу в 30 российских городах. Экономию подтверждают результаты проверки

Сергей Купцов - Хакерские атаки на стадионы ЧМ по футболу шли из Европы

CNews: Президент России Владимир Путин заявлял, что во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 удалось отразить около 25 миллионов кибератак. Какие атаки ве

Positive Technologies помогла отразить 38 тысяч кибератак на сервисы транспортной дирекции ЧМ-2018 Ланит Северо-Запад» обеспечили защиту информационных ресурсов АНО «Транспортная дирекция — 2018» на чемпионате мира по футболу 2018 г. В число защищаемых объектов также вошли веб-ресурсы и моби

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«Стэп Лоджик» обеспечил скоростным Wi-Fi Фестиваль болельщиков FIFA в Москве публичного Wi-Fi на Фестивале болельщиков FIFA на Воробьевых горах во время подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу 2018 в России. Фестиваль болельщиков FIFA — массовое мероприятие,

Acronis объявил о начале технологического партнерства с футбольным клубом Arsenal Acronis, один из мировых лидеров в области киберзащиты в гибридных облачных хранилищах, отмечающий свой 15-летний юбилей, начал сотрудничать с известнейшим английским футбольным клубом Arsenal. В рамках партнерства швейцарско-сингапурская компания будет обеспечивать защиту данных для растущей ИТ-инфраструктуры клуба. Об этом было объявлено на мероприятии для

«Дочка» «Ростеха» не дала украсть в России кубок чемпионата мира по футболу Чемпионат по футболу — под защитой ИТ Во время проведения в России чемпионата мира по футболу 2018 г. информсистема «дочки» «Ростеха» по распознаванию лиц позво

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Минкомсвязи подвело итоги проекта FAN ID для ЧМ-2018 ого развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило, что для посещения матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (ЧМ-2018) всего было заказано 1,83 млн паспортов бо

Ростех подвел итоги оказания услуг связи в рамках ЧМ-2018 уктура, созданная Национальным Центром Информатизации (НЦИ, входит в госкорпорацию Ростех) во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 отработала без сбоев. Абоненты в сетях фиксированной, мо

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«Первый ОФД» выявил закономерность между продажами сувениров и количеством забитых голов на ЧМ-2018 ликой ЧМ-2018 в России. Для анализа были взяты данные по продажам сувенирной продукции с символикой чемпионата мира по футболу. Среди них были: символ чемпионата Забивака, футболки, носки, сумк

ИКТ-инфраструктура Ростеха без сбоев отработала на матчах группового этапа ЧМ-2018 ию Ростех) для оргкомитета Чемпионата и журналистов стабильно отработала на матчах группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, прошедших с 14 по 28 июня 2018 года. Суммарный объем да

На ЧМ-2018 выдано 1,5 миллиона паспортов болельщика х коммуникаций Российской Федерации сообщает, что выдано 1,5 миллиона паспортов болельщика (FAN ID) Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (ЧМ-2018). Паспорт болельщика получила 871 тысяча г

Системы безопасности для ЧМ-2018 поддержали бизнес интеграторов е «Техносерв» (p8,5 млрд), «Инфосистемы Джет» (p4,2 млрд) и «Крок» (p4 млрд). Значительнее всего вырос сегмент систем физической безопасности – на 28% до p19,9 млрд. Ключевым драйвером роста оказался чемпионат мира по футболу, для проведения которого умные систем безопасности были развернуты на стадионах, вокзалах, в аэропортах, фан-зонах и других общественных местах. Кроме того, интерес к

В преддверии ЧМ-2018 спутниковые операторы массово провели съемку новых и реконструированных стадионов. Фото Футбол событие значимое не только на Земле, но и в космосе. В преддверии Чемпионата мира 2018 FIFA спутниковые операторы массово провели съемку новых и реконструированных стадионов, некоторые даже сделали специальные сервисы, где можно посмотреть спортивные объекты

«Билайн» обеспечил связь в обновленном аэропорту «Храброво» 2018 г. Максимальная пропускная способность аэропорта составляет 1250 пассажиров в час, а во время Чемпионата мира по футболу достигает 1950 человек в час в одном направлении. Площадь пассажир

«Яндекс» продаст рекламу в онлайн-трансляциях ЧМ-2018 кликнул на видеоролик. Все это обеспечивает максимальный эффект от вложенных в рекламу инвестиций». Чемпионат мира по футболу начался 14 июня — в этот день Россия сыграла с Саудовской Аравией —

«Яндекс» расскажет в подробностях о ЧМ-2018 В этом году чемпионат мира по футболу проходит в России. Даже если вы не интересуетесь спортом, вам будет сложно оставаться в стороне — особенно если вы живете в одном из одиннадцати городов, где состоятся

«Яндекс.Навигатор» расскажет о перекрытиях улиц в дни ЧМ-2018 В России 14 июня 2018 г. стартует чемпионат мира по футболу. К этому событию в «Навигаторе» появился раздел с данными о перекрытиях улиц в дни состязаний. Там можно увидеть, как изменится схема движения в Москве и других города

«Газпром-медиа» и «Ростелеком» запустили телеканал на 100% посвященный ЧМ-2018 – телеканал «Матч! Ультра», 100% эфира которого будет отведено главному спортивному событию лета – Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Телеканал будет работать только во время проведения чем

«Лаборатория Касперского»: каждая пятая точка Wi-Fi в городах ЧМ-2018 небезопасна публичных точек доступа Wi-Fi (то есть более 20%), развернутых в городах-организаторах предстоящего чемпионата мира по футболу, не применяют алгоритмы шифрования и аутентификации. В связи с эти

PROMT выпустил бесплатное обновление к Чемпионату мира по футболу PROMT обновил контент продуктов, которые помогут россиянам и гостям из других стран общаться и обсуждать ЧМ без языковых барьеров. 21 Чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня. По предварительным прогнозам ФИФА, на мундиаль приедет не менее 400 тысяч иностранных болельщиков. Тематики перевода «Спорт» и «Футбол» допо

Иностранным болельщикам ЧМ2018 открыт въезд в Россию по FAN ID и и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило, что с сегодняшнего дня иностранные зрители Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (ЧМ-2018) могут въехать в Россию по паспорту болель

«Ростех» завершил построение ИКТ-инфраструктуры для ЧМ-2018 В рамках подготовки к ЧМ-2018 «Ростехом» реализован цифровой проект, в котором задействованы десятки городов и сотни объектов, тысячи единиц оборудования, системные решения, благодаря которым улучшены возможностей с

«Лаборатория Касперского»: мошенники активно эксплуатируют тему ЧМ-2018 Эксперты «Лаборатории Касперского» нашли в интернете сотни фишинговых доменов, так или иначе использующих тему предстоящего чемпионата мира по футболу. Все они созданы преимущественно для того, чтобы собирать конфиденциальные данные пользователей, включая логины-пароли и номера банковских карт. Однако нередко мошенн

Мобильное «Облако Mail.Ru» расскажет зрителям ЧМ-2018 о достопримечательностях фон. Приложение автоматически определяет, что именно изображено в кадре, подсказывает названия известных мест и достопримечательностей городов — в том числе тех, где пройдут футбольные матчи в рамках чемпионата мира по футболу. «Облако Mail.Ru» продолжает развивать собственную технологию компьютерного зрения. Алгоритм научился узнавать конкретные места: памятники, музеи, дворцы, усадьбы и д

HID Global выпустит защищенные смарт-билеты для ЧМ-2018 ь решений по управлению идентификационными данными, назначен официальным производителем билетов для Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. HID Global выпустит более 3 млн защищенных RFID-билетов

Interactive Group выпустила «Pro Футбол» к ЧМ-2018 одит установка, пуско-наладка и сервисная поддержка системы в режиме 24/7 на весь период проведения чемпионата мира по футболу 2018. Анастасия Розанова, генеральный директор Interactive Group,

Visa и «Эвотор» разработали комплексный продукт для эквайринга в преддверии ЧМ-2018 оможет торговым точкам и предприятиям общепита подготовиться к наплыву туристов в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Предприниматели могут приобрести комплект оборудования,

MAPS.ME совместно с Ростуризмом запускает маршруты по городам ЧМ-2018 портал Russia.Travel объявили о запуске пешеходных маршрутов по 11 российским городам, принимающим Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Наряду с самыми известными и интересными туристическими

Минкомсвязи утвердило частоты для ЧМ-2018 и интернета в самолетах и поездах й комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), в ходе которого был утвержден план использования радиочастот на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 года (ЧМ-2018), выделены полосы радиочастот в диапазонах

PROMT запустила к ЧМ-2018 режим «Диалог» для общения с иностранцами PROMT обновила свое приложение для облегчения общения россиян с иностранными туристами и чиновниками, а также для самих туристов. По прогнозам Ростуризма, на ЧМ-2018 в Россию приедет около 1,5 миллиона болельщиков. Онлайн-переводчик и мобильные приложения Translate.Ru для iOS и Android станут незаменимыми помощниками для общения гостей чемпионата и