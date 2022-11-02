Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Гольцов Александр

СОБЫТИЯ


02.11.2022 Александр Гольцов -

Александр Гольцов, «АМТ-Груп»: Количество кибератак значительно выросло, в отдельных отраслях в несколько раз

CNews: Что, по вашему мнению, вкладывается в понятие «цифровая трансформация» государственного управления? Александр Гольцов: Цифровая трансформация — это тема, которая сегодня обсуждается очень активно. Но до сих пор суть явления понятна не всем, определений довольно много. На мой взгляд, самое про
19.09.2022 Александр Гольцов -

Александр Гольцов, «АМТ-Груп»: Защита КИИ и АСУ ТП — главный драйвер рынка информационной безопасности

CNews: Как изменился рынок информационной безопасности в 2022 году? Какое влияние текущие события оказали и продолжат оказывать на рынок и его игроков? Александр Гольцов: В текущем году рынок информационной безопасности оказался в необычной ситуации. Мы видим повышенный спрос на средства защиты. При этом многие зарубежные производители средств
29.12.2021 Александр Гольцов -

Робот пока не может полностью заменить операциониста в колл-центре банка

Трендом в финансовом секторе остается внедрение дистанционных каналов обслуживания CNews: Какие тренды для рынка ИТ в финсекторе были определяющими в 2020-2021 гг.? Александр Гольцов: На фоне продолжающейся пандемии одним из трендов в финансовом секторе остается внедрение новых и развитие существующих дистанционных каналов обслуживания и сервисов. Многие к
24.12.2021 Александр Гольцов -

Очень важно совместить внедрение инноваций с обеспечением их защиты

CNews: Каким был 2021 год для рынка ИТ в госсекторе? Произошли ли на нем какие-то изменения по сравнению с прошлым годом? Александр Гольцов: Год был непростым, в том числе и для госсектора. Проекты сводились в основном к обеспечению перехода на «удаленку», поддержке существующих решений и продолжению работ по ране
22.12.2021 Александр Гольцов -

Вместо разделения на ИБ и ИТ необходим комплексный подход

во компаний находятся на финишной прямой или уже завершили внедрение СЗИ в соответствии с требованиями закона о КИИ» CNews: Каковы были определяющие тренды для российского рынка ИБ в 2020–2021 годах? Александр Гольцов: Можно выделить два основных фактора, которые существенно влияют на отечественный рынок ИБ, и оба они исходят от государственного регулятора. Первый — федеральный закон от 26.
08.12.2021 Александр Гольцов -

Системы управления инженерными данными — основа цифровой трансформации современного предприятия

CNews: Какие задачи по развитию инфраструктуры наиболее актуальны для промышленных предприятий на этапе цифровой трансформации? Александр Гольцов: Можно отметить несколько первоочередных задач модернизации ИТ-инфраструктуры промышленных предприятий при реализации концепции цифровой трансформации. Основная — сетевая и ин
10.09.2021 Александр Гольцов -

Технологически все готово для запуска беспилотного поезда

ет от других по уровню использования ИТ, но выражали уверенность, что положение изменится уже в ближайшие годы. Оправдались ли эти ожидания, догнал ли транспорт другие отрасли по уровню внедрению ИТ? Александр Гольцов: С одной стороны, транспортная отрасль действительно является достаточно консервативной с точки зрения внедрения новых цифровых технологий взамен существующих. С другой сторон
31.05.2021 Александр Гольцов -

Цифровая трансформация предполагает обязательное решение вопросов ИБ

CNews: Расскажите о ключевых трендах, актуальных для глобального и для российского ИТ-рынков. Как они сформировались и какое развитие получат в дальнейшем? Александр Гольцов: В России продолжает развиваться облачный тренд, идет консолидация ИТ-ресурсов в частных и публичных облаках. Для этого модернизируется инфраструктура, проводятся работы по ее
09.11.2020 Александр Гольцов, АМТ-ГРУП -

Высокие нагрузки и дефицит кадров вынуждают бизнес автоматизировать ИБ-процессы

CNews: Банки считаются локомотивом цифровизации в России. Как 2020 год изменил это представление? Александр Гольцов: Это справедливое утверждение, и 2020 год это еще более четко продемонстрировал. Банковская отрасль продолжает развивать и внедрять самые современные механизмы цифрового взаим
21.10.2020 Александр Гольцов, АМТ-ГРУП -

Закон о защите КИИ заметно расширил рынок для поставщиков

CNews: Можете ли вы оценить темпы цифровизации государства в последний год? Александр Гольцов: На мой взгляд, они находятся на достаточно высоком уровне. В июле этого года президентом страны был подписан указ, в котором цифровая трансформация названа приоритетной задач
13.10.2020 Александр Гольцов, АМТ-ГРУП -

Заказчики всерьез подошли к вопросу обеспечения защиты КИИ

CNews: Расскажите, какие основные события последнего года на российском ИБ-рынке оказали на него наиболее весомое влияние? Александр Гольцов: Пандемия и ассоциирующиеся с ней перемены, безусловно, сказались на российском рынке информационной безопасности. Однако не стоит забывать и о других, «плановых» событиях — н
29.05.2020 Александр Гольцов, АМТ-ГРУП -

Кризис ускорит внедрение информационных систем национального масштаба

CNews: Подводя итоги 2019 года, расскажите, какие изменения произошли с вашей компанией? Можно ли выделить какие-то ключевые моменты? Александр Гольцов: В целом могу отметить, что для АМТ-ГРУП год выдался неплохим — оборот компании увеличился на 12%. Мы подняли долю доходов от проектной деятельности до 74%, сократив долю дист
08.11.2019 Александр Гольцов, АМТ-ГРУП -

При внедрении нацстандарта по безопасности операций отделаться «организационными мерами» не удастся

CNews: Александр, расскажите, какие основные ИТ-тренды переживает банковский сектор? Появились ли в нем новые технологические векторы? Александр Гольцов: Предприятия банковского сектора по-прежнему остаются одними из основных потребителей ИТ-услуг. Количество проектов растет, это видно и по нашей выручке, которая в этом сегмен
31.05.2019 Александр Гольцов - В приоритете – ориентация на отечественных производителей

да (мы помним «эпохи» начальной автоматизации, ESB, ERP, «мобильности», BPM и т.п.). Что сейчас доминирует в отрасли системной интеграции? Какие тренды придут на смену сегодняшним, и когда это будет? Александр Гольцов: В настоящее время нет какой-то ярко выраженной технологической тенденции – отрасль уже достаточно зрелая. Даже сравнительно новые громкие направления – большие данные, интерн
02.11.2018 Александр Гольцов -

Для внедрения новых технологий банкам нужны весьма веские причины

CNews: Финсектор – одна из наиболее технологичных отраслей. Но насколько активно развивается инфраструктурная составляющая ИТ в банках? Александр Гольцов: Банки не очень охотно идут на замену вычислительной и сетевой инфраструктуры и кардинальную смену технологий. Связано это, зачастую, не с ограничениями бюджетов, а с разумным
27.09.2018 Александр Гольцов - Мы наблюдаем повышенный спрос на решения для защиты критических инфраструктур

е влияние, по вашему мнению, оказывают многочисленные государственные программы – от «Информационного общества» и импортозамещения до «Цифровой России» и т.д. – на эффективность российской экономики? Александр Гольцов: Государственные программы, безусловно, формируют ландшафт отрасли на ближайшие годы, обозначают ключевые проблемы, задают вектор развития. Как правило, программы разрабатываю
28.04.2018 Александр Гольцов -

Массовая цифровизация способствует активному росту рынка ИБ

CNews: Что стало ключевым фактором роста вашего бизнеса в прошедшем году? Какие направления развивались быстрее остальных? Александр Гольцов: В 2017 году таких факторов было два. Первый – продолжающийся рост рынка информационной безопасности. Мы сфокусированы на развитии в этой области, что позволило увеличить выру
31.10.2017 Александр Гольцов - Что получат банки от перехода на SD-WAN

тся сокращение объема российского ИТ-рынка в валютном выражении, западные решения ощутимо подорожали. Что предпринимают компании финансового сектора, ведь необходимость развивать ИТ никто не отменял? Александр Гольцов: Да, в целом на рынке, и в сегменте финансовых предприятий произошли определенные изменения. Объем поставок продукции западных производителей существенно сократился за счет па
01.10.2017 Александр Гольцов -

Большой объем потребляемых государством ИТ-услуг требует контроля

CNews: Каким был 2016 г. для российского рынка ИТ в госсекторе? Можно ли говорить о стабилизации или даже росте государственных расходов на ИКТ в 2017 г.? Александр Гольцов: Год был непростым, до сих пор ощущаются последствия падения курса рубля даже на фоне некоторого увеличения бюджетов. Основной момент, который стоит отметить – работы по повыш
02.06.2017 Александр Гольцов -

Будут развиваться решения для создания максимального комфорта пассажиров

CNews: Как развивался рынок ИТ на транспорте в 2016 году? Александр Гольцов: Для российской транспортной отрасли с каждым годом, невзирая на сложную экономическую ситуацию, характерно все большее проникновение ИТ. Предпосылками к развитию выступают, с
25.04.2017 Александр Гольцов -

Интерес к ИТ-услугам остается стабильно высоким

CNews: Какие изменения в компании произошли в последнее время? Какие самые интересные и крупные проекты вы реализовали за последний год? Александр Гольцов: Основные изменения, к которым привела нас рыночная ситуация двух последних лет – это сильное перераспределение доли услуг и продаж оборудования в нашем обороте. Если, в средн
31.10.2016 Александр Гольцов -

Банки не любят риски ни при выдаче денег, ни при модернизации ИТ-систем

CNews: Как вы оцениваете динамику ИТ-бюджетов финансовых организаций в 2015 г. и каких изменений стоит ожидать в тратах на ИТ в 2016-2017 гг.? Александр Гольцов: За последний год динамика практически не изменилась, даже в крупных банках с государственным участием. Все-таки кризис затронул все отрасли экономики, не миновал и банковскую
10.10.2016 Александр Гольцов -

Для успешного импортозамещения надо выходить на внешние рынки и использовать промышленную базу нейтральных государств

CNews: Согласно данным PMR, в 2015 г. российский рынок ИТ сократился на 8,8% в рублях и на 31,7% в евро. При этом ИТ-расходы государства выросли. Согласны ли вы с этой оценкой? Александр Гольцов: C тем, что российский рынок сократился, я полностью согласен, но не могу согласиться со второй частью утверждения. Действительно, государство, по-прежнему, остается одним из

12.05.2016 Александр Гольцов - Real Time Location Systems становятся популярными и в России

CNews: Как развивался рынок информатизации транспортной отрасли в 2015 г.? Какие его направления в большей или меньшей степени подвержены влиянию кризиса? Александр Гольцов: Развитие транспортной инфраструктуры страны, регионов и крупных городов – многолетние проекты, реализация которых – часть общегосударственной стратегии. Транспортная инфрастр
01.04.2016 Александр Гольцов - Кризис создал новую услугу – «эффективность ИТ как сервис»

CNews: Каким был 2015 год для российского рынка ИТ? Какие сегменты наиболее пострадали от кризиса, а какие, наоборот, развивались активно? Александр Гольцов: Прошлый год был сложным и нестабильным, в первую очередь с экономической точки зрения. Первые месяцы 2015 года экономика приходила в себя, это давило на все сферы, включая ИТ
04.08.2015 Александр Гольцов - Транспортной отрасли требуется автоматизация буквально каждого процесса

CNews: Как вы оцениваете динамику российского рынка автоматизации транспортной отрасли? Александр Гольцов: Как отмечается в Концепции развития транспортной отрасли России до 2030 года, транспорт является одной из крупнейших системообразующих базовых отраслей, имеющей тесные связи

27.05.2015 Александр Гольцов - Поставщики интеллектуальных ИТ-услуг даже выиграли от введения санкций

CNews: Как вы оцениваете динамику российского ИТ-рынка в 2014 году в рублях? Александр Гольцов: В рублевом выражении рынок вырос незначительно. Но, поскольку ИТ-рынок – один из наиболее импортозависимых и, соответственно, очень чувствителен к колебаниям курсов валют, бы
06.11.2014 Александр Гольцов - Трендом 2015 г. станет движение в сторону импортозамещения

CNews: Как вы оцениваете динамику изменения рынка ИКТ в госсекторе в 2013-2014 г.? Какие государственные проекты играют на нем ключевую роль? Александр Гольцов: Динамика изменений положительная - идут процессы по информатизации госсектора, начатые еще в прошлые годы. Основные проекты связаны с переводом госуслуг в электронный вид, а

14.10.2014 Александр Гольцов - Устаревшие АБС усложняют внедрение современных систем

CNews: Как вы оцениваете динамику российского рынка банковской автоматизации в 2013 году? Александр Гольцов: Сегодня банки стараются более прицельно подходить к вопросам автоматизации и обращают внимание на ключевые точки, требующие первоочередного вмешательства. Несмотря на то, что
16.07.2014 Александр Гольцов - Растет интерес к средствам анализа поведения абонента

CNews: Как вы оцениваете динамику российского рынка телекоммуникационных решений для бизнеса в 2013 году? Александр Гольцов: Ни взрывов, ни падений на рынке телекоммуникационных решений не наблюдается. Усиливается конкуренция среди операторов, как мобильных, так и фиксированных. И в связи с этим на
16.06.2014 Александр Гольцов - Растет интеллектуальная составляющая нашей работы

CNews: Как вы оцениваете динамику российского ИТ-рынка в 2013 году? Александр Гольцов: На ИТ-рынок в 2013 году влияние оказала общая экономическая ситуация. Динамика развития, по сравнению с предыдущими годами, немного снизилась. Если говорить о превалирующей т
04.02.2014 Александр Гольцов - Для авиаотрасли характерна потребность в ускоренном развитии практически всех направлений автоматизации

CNews: Как вы оцениваете долю авиаотрасли на российском ИТ-рынке в 2012–2013 годах? Александр Гольцов: Авиаотрасль пока нельзя отнести к лидерам ни по затратам на ИТ, ни по показателям динамики роста сегмента. Тем не менее, есть несколько технологических направлений, которые в
09.10.2013 Александр Гольцов -

Основные сложности – не технологические, а организационные

CNews: Какие государственные проекты в сфере ИТ, на ваш взгляд, являются наиболее значимыми? Как вы оцениваете успехи реализации этих проектов? Александр Гольцов: На мой взгляд, наиболее значимыми являются три типа государственных проектов – это автоматизация госуслуг, медицины и образования. Определенный прогресс есть, но существенных
30.08.2013 Александр Гольцов - На первом месте – непрерывная доступность сервисов

CNews: Как вы оцениваете динамику рынка банковской информатизации в России по сравнению с мировой? Александр Гольцов: Если говорить с точки зрения ИТ, у нас нет никакого глобального отставания по сравнению с мировым рынком. С точки зрения информатизации, мы динамично развиваемся, как и миров
15.08.2011 «АМТ-груп» возглавил топ-менеджер, уволившийся из «Энвижн»

ренцсвязью, ситуационными и контакт-центрами и т.д. Единоличным собственником «АМТ-груп», по словам Александра Гольцова, является президент компании Андрэ Маньковский.

Публикаций - 84, упоминаний - 89

Гольцов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

AMT Group - АМТ-Груп 365 60
NVision Group - Энвижн Груп 699 16
Unisys - Unify Square 118 8
Cisco Systems 5372 8
Huawei 4677 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
Ростелеком 10948 6
Крок - Croc 1964 6
Eltex - Предприятие Элтекс 273 6
Ростех - КРЭТ - ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 23 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Microsoft Corporation 25775 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
Google LLC 12690 4
AlgoSec 8 4
Tufin 9 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
Skybox Security 30 3
Элекард - Elecard 22 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 3
МегаФон 10742 3
SAP SE 5601 3
Dell EMC 5180 3
Intel Corporation 12811 3
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 208 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 3
9594 3
Oracle Corporation 7074 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 3
EY - Эрнст энд Янг 81 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 5
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
Альфа-Банк 1979 3
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 3
Uber 357 2
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 17 2
Резонанс НПП 407 2
Ростех - ОАК - ОАК ТС - ОАК Транспортные самолеты 5 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 2
Русский стандарт Банк 509 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 2
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 1
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 1
Синара Банк - ДелоБанк 69 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Proxima Capital 8 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 1
Роснефть - РН-Новокуйбышевский НПЗ 11 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Спорт-Ин АНО - Спорт Индустрия 1 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 7
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Петербургский метрополитен ГУП 150 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 2
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
OSI - Open Source Initiative 80 1
ФАР - Федерация автовладельцев России 1 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 58
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 46
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 43
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 36
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 29
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 28
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 25
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 20
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 18
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 17
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 17
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 16
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 16
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 16
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 16
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 15
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 15
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 15
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 15
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 14
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 14
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 14
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 13
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 13
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 13
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 12
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 12
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 11
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 11
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 11
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 77 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 4
AMT Group - AMT IP Forum 14 4
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
AMT Group - AMT Campaign Manager 4 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 3
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Бифит Митигатор - Bifit Mitigator 14 2
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 2
IEK Group - IEK Digital - MasterSCADA 36 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
ГРЦ Макеева - Синева Р-29РМУ2 - российская трёхступенчатая жидкостная баллистическая ракета подводных лодок 15 2
Mitsubishi SLMP - Mitsubishi SeamLess Message Protocol 2 2
Omron FINS - Omron Factory Interface Network Service 2 2
U.S. Department of Defense - SDI - Strategic Defense Initiative - СОИ - Стратегическая оборонная инициатива - Ballistic Missile Defense Organization 7 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-160 - советский и российский межконтинентальный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 3 2
AMT Group - Аркуда Нави 2 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 2
Cisco SD-WAN - Cisco SD-WAN Cloud Onramp - Cisco SD-WAN Security - Cisco SD-WAN vManage 19 1
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 97 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 1
Nvidia GRID vGPU 57 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 63 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 52 1
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 25 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 60 1
Кузнецов Виктор 15 3
Путин Владимир 3454 3
Янкин Андрей 52 2
Грибов Владимир 31 2
Коростелев Павел 43 2
Закрепин Евгений 62 2
Шерстобитов Сергей 57 2
Маньковский Андрэ 9 2
Томлянович Степан 6 2
Шалманов Сергей 202 2
Рахманов Максим 47 2
Балуевский Юрий 22 2
Литовкин Виктор 2 2
Куликов Григорий 7 2
Фельгенгауэр Павел 2 2
Мылицын Роман 111 2
Калинин Александр 189 2
Иванов Сергей 405 2
Востриков Юрий 86 2
Михалев Максим 16 2
Тикуркин Максим 38 2
Евтушенков Феликс 30 1
Корнеев Сергей 84 1
Агаев Сергей 25 1
Иванов Владимир 68 1
Сухоруков Сергей 24 1
Фомичёв Анатолий 1 1
Евтушенко Алексей 42 1
Старовойт Роман 22 1
Сердюков Анатолий 84 1
Гузаиров Айдар 64 1
Любимов Алексей 33 1
Хомяков Сергей 65 1
Прозоров Денис 11 1
Зельдец Игорь 32 1
Чайка Юрий 43 1
Бакальчук Владислав 47 1
Рожков Александр 21 1
Сараев Александр 7 1
Рязанов Александр 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 69
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Европа 24964 9
Казахстан - Республика 6048 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Южная Корея - Республика 7052 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Швеция - Королевство 3782 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 3
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 133 2
Земля - Околоземное пространство - Околокосмическое пространство - Околоземный космос - Земная орбита 43 2
Япония 13807 2
Норвегия - Королевство 1858 2
Индия - Bharat 5870 2
Америка - Американский регион 2206 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Израиль 2856 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 2
США - Техас 1048 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 643 1
США - Массачусетс - Бостон 384 1
Россия - Восточная Сибирь 309 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 506 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 143 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 415 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 295 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 54
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 34
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 33
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 23
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 19
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 17
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 13
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 11
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 10
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 9
Энергетика - Energy - Energetically 5855 9
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 611 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 9
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 9
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 7
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 6
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 6
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 6
Ведомости 1466 6
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
Будущее России. Национальные проекты 22 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 20
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 17
Gartner - Гартнер 3658 6
IDC - International Data Corporation 4975 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
INFOLine-Аналитика 78 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
CNews Tenders 18 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 2
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
РОЦИТ - Индекс цифровой грамотности 9 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
Forrester Research 834 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
CNews Fast рейтинг 55 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 8
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 3
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
Связь-Экспокомм 276 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще