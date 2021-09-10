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Гольцов Александр



10.09.2021 Александр Гольцов - Технологически все готово для запуска беспилотного поезда 9
31.05.2021 Александр Гольцов - Цифровая трансформация предполагает обязательное решение вопросов ИБ 6
09.11.2020 Александр Гольцов, АМТ-ГРУП - Высокие нагрузки и дефицит кадров вынуждают бизнес автоматизировать ИБ-процессы 12
21.10.2020 Александр Гольцов, АМТ-ГРУП - Закон о защите КИИ заметно расширил рынок для поставщиков 12
13.10.2020 Александр Гольцов, АМТ-ГРУП - Заказчики всерьез подошли к вопросу обеспечения защиты КИИ 8
29.05.2020 Александр Гольцов, АМТ-ГРУП - Кризис ускорит внедрение информационных систем национального масштаба 14
08.11.2019 Александр Гольцов, АМТ-ГРУП - При внедрении нацстандарта по безопасности операций отделаться «организационными мерами» не удастся 12
31.10.2019 В России создается межбанковская отраслевая ИТ-инфраструктура 1
31.10.2019 Банки стали экономнее: рост поставок ИТ в финсектор замедлился 1
04.07.2019 Аутсорсеры и инсорсеры делят рынок «Индустрии 4.0» 1
31.05.2019 Александр Гольцов - В приоритете – ориентация на отечественных производителей 11
13.11.2018 «АМТ-Груп» помогает контролировать качество работы корпоративной сети Государственного Рязанского приборного завода 1
02.11.2018 Александр Гольцов - Для внедрения новых технологий банкам нужны весьма веские причины 11
27.09.2018 Александр Гольцов - Мы наблюдаем повышенный спрос на решения для защиты критических инфраструктур 16
29.08.2018 Когда победа в конкурсе – не главное. Как организовывалось телевещание на объектах ЧМ-2018 5
25.07.2018 «АМТ-Груп» подвела итоги цифрового телевещания на ЧМ 2018 1
28.04.2018 Александр Гольцов - Массовая цифровизация способствует активному росту рынка ИБ 10
26.04.2018 Российский рынок ИТ: затишье перед цифровым рывком 1
31.10.2017 Александр Гольцов - Что получат банки от перехода на SD-WAN 11
01.10.2017 Александр Гольцов - Большой объем потребляемых государством ИТ-услуг требует контроля 12
02.06.2017 Александр Гольцов - Будут развиваться решения для создания максимального комфорта пассажиров 7
25.04.2017 Александр Гольцов - Интерес к ИТ-услугам остается стабильно высоким 12
31.10.2016 Александр Гольцов - Банки не любят риски ни при выдаче денег, ни при модернизации ИТ-систем 14
10.10.2016 Александр Гольцов - Для успешного импортозамещения надо выходить на внешние рынки и использовать промышленную базу нейтральных государств 11
24.05.2016 Итоги года на ИТ-рынке в мире и России: разница на порядок, страсти разгораются 1
12.05.2016 Александр Гольцов - Real Time Location Systems становятся популярными и в России 6
01.04.2016 Александр Гольцов - Кризис создал новую услугу – «эффективность ИТ как сервис» 11
17.02.2016 «АМТ-Груп» и Huawei завершили создание ЦОД для «Акадо Телеком» 1
06.08.2015 Драйверы ИКТ-спроса на транспорте: ГЛОНАСС, ЧМ-2018 и строительство дорог 3
04.08.2015 Александр Гольцов - Транспортной отрасли требуется автоматизация буквально каждого процесса 11
27.05.2015 Александр Гольцов - Поставщики интеллектуальных ИТ-услуг даже выиграли от введения санкций 13
06.11.2014 Александр Гольцов - Трендом 2015 г. станет движение в сторону импортозамещения 10
05.11.2014 «АМТ-Груп» представила информационные терминалы для Московского метрополитена 1
14.10.2014 Александр Гольцов - Устаревшие АБС усложняют внедрение современных систем 15
16.07.2014 Александр Гольцов - Растет интерес к средствам анализа поведения абонента 16
16.06.2014 Александр Гольцов - Растет интеллектуальная составляющая нашей работы 11
04.03.2014 «АМТ-Груп» создала ИТ-инфраструктуру проекта МТА для «ОАК-Транспортные самолеты» 1
04.02.2014 Александр Гольцов - Для авиаотрасли характерна потребность в ускоренном развитии практически всех направлений автоматизации 12
28.01.2014 «АМТ-Груп» создала ЦОД для суперкомпьютера ВНИИА им. Духова 1
09.10.2013 Александр Гольцов - Основные сложности – не технологические, а организационные 13

Публикаций - 53, упоминаний - 381

Гольцов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

AMT Group - АМТ-Груп 231 18
NVision Group - Энвижн Груп 616 11
Ланит ГК 1481 5
Крок 1525 5
Softline - Софтлайн 1706 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7638 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6134 3
Ростех - Ростехнологии 2269 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8382 3
Huawei 3040 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1086 3
Unisys 107 3
Microsoft Corporation 20359 2
Apple Inc - Эппл Рус 9577 2
Meta - Facebook 3992 2
Инфосистемы Джет 789 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация 228 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 308 2
Ланит - Норбит - Norbit 260 2
Компьюлинк ГК - Compulink 319 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 434 2
Eltex - Элтекс 76 2
ФОРС - Центр разработки 280 2
4830 2
Акадо Телеком - Комкор 773 2
Yandex - Яндекс 4465 2
SAP SE 4249 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1201 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7562 2
Cisco Systems 4573 2
HP Inc. 4856 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 339 2
SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 19 2
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 697 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 315 1
Amazon Inc - Amazon.com 2465 1
Alibaba Group 311 1
VK - Mail.ru Group 2784 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 34 1
IXcellerate - Икселерейт 69 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1821 2
РЖД - Российские железные дороги 1276 2
Яндекс.Такси 276 2
Альфа-Банк 1301 2
Uber 268 2
Uber Technologies 269 2
Роснефть Новокуйбышевский НПЗ 1 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 45 1
Askona Life Group - Аскона 68 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4732 1
ТрансКонтейнер 28 1
РСХБ - Россельхозбанк 194 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 231 1
Совкомбанк ПАО 152 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 281 1
Вертолеты России 117 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 155 1
Спорт-Ин АНО - Спорт Индустрия 1 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 775 1
HeadHunter Group - HH Group 372 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 828 1
Бинбанк 187 1
Транснефть 184 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 128 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 208 1
Газпром нефть 390 1
Татнефть 165 1
Роснефть НК 415 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 754 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 680 1
Норникель - Норильский никель 247 1
Открытие ФК 562 1
Почта Банк 300 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7207 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2185 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1712 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1923 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1882 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1962 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 122 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 699 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 578 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1078 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 798 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 842 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1437 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 261 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 642 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 459 1
Правительство РФ 2485 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 309 1
Пентагон - Министерство обороны США 786 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 350 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1117 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1822 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2279 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1916 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 65 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 597 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2679 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 157 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 198 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11888 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2448 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9257 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1415 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 836 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2372 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3849 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2741 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 623 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1839 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1946 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3192 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1049 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 446 1
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI 107 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 565 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2510 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 159 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 863 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 707 1
3G - Стандарт мобильной связи 4911 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 877 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 123 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 660 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 55 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 270 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2053 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 265 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 622 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11685 1
C2B - Consumer-to-Business - денежные переводы от физических лиц в адрес юридических лиц 6 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 714 1
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 181 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 308 1
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 76 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1607 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 31 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 265 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1168 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 295 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1474 2
Apple iPad 3280 1
Samsung Hummingbird 89 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1175 1
Microsoft Office Online 29 1
Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS- 44 1
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 36 1
Intel Solutions for Lustre 26 1
Superjob 183 1
Microsoft Word 543 1
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 173 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 106 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 881 1
Microsoft Windows 10 9823 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5379 1
Microsoft Excel 692 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 279 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 140 1
Linux OS 7015 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 22 1
Baidu 220 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 198 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 260 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 163 1
Калинин Александр 114 2
Востриков Юрий 19 2
Томлянович Степан 6 2
Зельдец Игорь 4 1
Поздняков Александр 7 1
Рожков Александр 7 1
Сараев Александр 6 1
Филиппов Александр 11 1
Анищенко Александр 4 1
Пастухов Михаил 1 1
Башлыков Михаил 22 1
Рысев Владимир 1 1
Воробьев Валерий 6 1
Гавренков Сергей 10 1
Кондаков Сергей 4 1
Соловьев Сергей 29 1
Ювчица Сергей 1 1
Медведев Дмитрий 1479 1
Farish Robert - Фариш Роберт 39 1
Kalanick Travis Cordell - КаланикТрэвис Корделл 5 1
Флоринский Алексей 6 1
Коновалов Борис 11 1
Аксаков Анатолий 102 1
Путин Владимир 2162 1
Делицын Леонид 107 1
Машурин Сергей 17 1
Милых Валерий 5 1
Михалев Максим 15 1
Тикуркин Максим 35 1
Фокин Дмитрий 20 1
Беляев Алексей 21 1
Бобровников Борис 98 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 1
Никифоров Николай 1130 1
Прозоров Денис 6 1
Щеголев Игорь 677 1
Шадаев Максут 396 1
Собянин Сергей 215 1
Steve Jobs - Стив Джобс 943 1
Абакумов Евгений 108 1
Россия - Российская федерация - РФ 76899 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25274 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9432 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28395 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11753 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8111 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 775 2
Россия - Сибирь 1217 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11134 2
Бразилия - Федеративная Республика 1720 2
Европа 6508 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2817 2
Германия - Федеративная Республика 6787 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 234 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 834 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 586 1
Россия - ДФО - Забайкальский край 369 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 556 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 456 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 369 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 180 1
Латинская Америка 1294 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА 784 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 277 1
Казахстан - Алматы 433 1
США - Калифорния - Купертино 239 1
Россия - СФО - Алтайский край - Бийск 63 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 107 1
Казахстан - Республика 3768 1
США - Массачусетс - Бостон 241 1
Канада - Ванкувер 109 1
Франция - Французская Республика 4080 1
Южная Корея - Республика 2847 1
Швеция - Королевство 1528 1
Индия - Республика 3441 1
Индонезия - Республика 596 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 925 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 78 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10628 1
Япония 6710 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3978 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1553 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3557 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4878 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 415 1
Человеческий фактор 164 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2199 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 527 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 394 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 164 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 391 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 361 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 60 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1037 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1434 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 775 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 517 1
Стрим-ТВ - телекомпания 111 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2502 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 3
IDC - International Data Corporation 4414 2
Gartner 3095 2
Forrester Research 760 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 601 1
451 Research Group 45 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 63 1
IHS Infonetics Research 86 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 413 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 479 1
РАН - Российская академия наук 588 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 89 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 145 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 195 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
Олимпийские игры - Olympic Games 417 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 367 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 71 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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