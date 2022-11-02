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Гольцов Александр
СОБЫТИЯ
|02.11.2022
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Александр Гольцов -
Александр Гольцов, «АМТ-Груп»: Количество кибератак значительно выросло, в отдельных отраслях в несколько раз
CNews: Что, по вашему мнению, вкладывается в понятие «цифровая трансформация» государственного управления? Александр Гольцов: Цифровая трансформация — это тема, которая сегодня обсуждается очень активно. Но до сих пор суть явления понятна не всем, определений довольно много. На мой взгляд, самое про
|19.09.2022
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Александр Гольцов -
Александр Гольцов, «АМТ-Груп»: Защита КИИ и АСУ ТП — главный драйвер рынка информационной безопасности
CNews: Как изменился рынок информационной безопасности в 2022 году? Какое влияние текущие события оказали и продолжат оказывать на рынок и его игроков? Александр Гольцов: В текущем году рынок информационной безопасности оказался в необычной ситуации. Мы видим повышенный спрос на средства защиты. При этом многие зарубежные производители средств
|29.12.2021
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Александр Гольцов -
Робот пока не может полностью заменить операциониста в колл-центре банка
Трендом в финансовом секторе остается внедрение дистанционных каналов обслуживания CNews: Какие тренды для рынка ИТ в финсекторе были определяющими в 2020-2021 гг.? Александр Гольцов: На фоне продолжающейся пандемии одним из трендов в финансовом секторе остается внедрение новых и развитие существующих дистанционных каналов обслуживания и сервисов. Многие к
|24.12.2021
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Александр Гольцов -
Очень важно совместить внедрение инноваций с обеспечением их защиты
CNews: Каким был 2021 год для рынка ИТ в госсекторе? Произошли ли на нем какие-то изменения по сравнению с прошлым годом? Александр Гольцов: Год был непростым, в том числе и для госсектора. Проекты сводились в основном к обеспечению перехода на «удаленку», поддержке существующих решений и продолжению работ по ране
|22.12.2021
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Александр Гольцов -
Вместо разделения на ИБ и ИТ необходим комплексный подход
во компаний находятся на финишной прямой или уже завершили внедрение СЗИ в соответствии с требованиями закона о КИИ» CNews: Каковы были определяющие тренды для российского рынка ИБ в 2020–2021 годах? Александр Гольцов: Можно выделить два основных фактора, которые существенно влияют на отечественный рынок ИБ, и оба они исходят от государственного регулятора. Первый — федеральный закон от 26.
|08.12.2021
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Александр Гольцов -
Системы управления инженерными данными — основа цифровой трансформации современного предприятия
CNews: Какие задачи по развитию инфраструктуры наиболее актуальны для промышленных предприятий на этапе цифровой трансформации? Александр Гольцов: Можно отметить несколько первоочередных задач модернизации ИТ-инфраструктуры промышленных предприятий при реализации концепции цифровой трансформации. Основная — сетевая и ин
|10.09.2021
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Александр Гольцов -
Технологически все готово для запуска беспилотного поезда
ет от других по уровню использования ИТ, но выражали уверенность, что положение изменится уже в ближайшие годы. Оправдались ли эти ожидания, догнал ли транспорт другие отрасли по уровню внедрению ИТ? Александр Гольцов: С одной стороны, транспортная отрасль действительно является достаточно консервативной с точки зрения внедрения новых цифровых технологий взамен существующих. С другой сторон
|31.05.2021
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Александр Гольцов -
Цифровая трансформация предполагает обязательное решение вопросов ИБ
CNews: Расскажите о ключевых трендах, актуальных для глобального и для российского ИТ-рынков. Как они сформировались и какое развитие получат в дальнейшем? Александр Гольцов: В России продолжает развиваться облачный тренд, идет консолидация ИТ-ресурсов в частных и публичных облаках. Для этого модернизируется инфраструктура, проводятся работы по ее
|09.11.2020
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Александр Гольцов, АМТ-ГРУП -
Высокие нагрузки и дефицит кадров вынуждают бизнес автоматизировать ИБ-процессы
CNews: Банки считаются локомотивом цифровизации в России. Как 2020 год изменил это представление? Александр Гольцов: Это справедливое утверждение, и 2020 год это еще более четко продемонстрировал. Банковская отрасль продолжает развивать и внедрять самые современные механизмы цифрового взаим
|21.10.2020
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Александр Гольцов, АМТ-ГРУП -
Закон о защите КИИ заметно расширил рынок для поставщиков
CNews: Можете ли вы оценить темпы цифровизации государства в последний год? Александр Гольцов: На мой взгляд, они находятся на достаточно высоком уровне. В июле этого года президентом страны был подписан указ, в котором цифровая трансформация названа приоритетной задач
|13.10.2020
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Александр Гольцов, АМТ-ГРУП -
Заказчики всерьез подошли к вопросу обеспечения защиты КИИ
CNews: Расскажите, какие основные события последнего года на российском ИБ-рынке оказали на него наиболее весомое влияние? Александр Гольцов: Пандемия и ассоциирующиеся с ней перемены, безусловно, сказались на российском рынке информационной безопасности. Однако не стоит забывать и о других, «плановых» событиях — н
|29.05.2020
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Александр Гольцов, АМТ-ГРУП -
Кризис ускорит внедрение информационных систем национального масштаба
CNews: Подводя итоги 2019 года, расскажите, какие изменения произошли с вашей компанией? Можно ли выделить какие-то ключевые моменты? Александр Гольцов: В целом могу отметить, что для АМТ-ГРУП год выдался неплохим — оборот компании увеличился на 12%. Мы подняли долю доходов от проектной деятельности до 74%, сократив долю дист
|08.11.2019
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Александр Гольцов, АМТ-ГРУП -
При внедрении нацстандарта по безопасности операций отделаться «организационными мерами» не удастся
CNews: Александр, расскажите, какие основные ИТ-тренды переживает банковский сектор? Появились ли в нем новые технологические векторы? Александр Гольцов: Предприятия банковского сектора по-прежнему остаются одними из основных потребителей ИТ-услуг. Количество проектов растет, это видно и по нашей выручке, которая в этом сегмен
|31.05.2019
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Александр Гольцов - В приоритете – ориентация на отечественных производителей
да (мы помним «эпохи» начальной автоматизации, ESB, ERP, «мобильности», BPM и т.п.). Что сейчас доминирует в отрасли системной интеграции? Какие тренды придут на смену сегодняшним, и когда это будет? Александр Гольцов: В настоящее время нет какой-то ярко выраженной технологической тенденции – отрасль уже достаточно зрелая. Даже сравнительно новые громкие направления – большие данные, интерн
|02.11.2018
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Александр Гольцов -
Для внедрения новых технологий банкам нужны весьма веские причины
CNews: Финсектор – одна из наиболее технологичных отраслей. Но насколько активно развивается инфраструктурная составляющая ИТ в банках? Александр Гольцов: Банки не очень охотно идут на замену вычислительной и сетевой инфраструктуры и кардинальную смену технологий. Связано это, зачастую, не с ограничениями бюджетов, а с разумным
|27.09.2018
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Александр Гольцов - Мы наблюдаем повышенный спрос на решения для защиты критических инфраструктур
е влияние, по вашему мнению, оказывают многочисленные государственные программы – от «Информационного общества» и импортозамещения до «Цифровой России» и т.д. – на эффективность российской экономики? Александр Гольцов: Государственные программы, безусловно, формируют ландшафт отрасли на ближайшие годы, обозначают ключевые проблемы, задают вектор развития. Как правило, программы разрабатываю
|28.04.2018
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Александр Гольцов -
Массовая цифровизация способствует активному росту рынка ИБ
CNews: Что стало ключевым фактором роста вашего бизнеса в прошедшем году? Какие направления развивались быстрее остальных? Александр Гольцов: В 2017 году таких факторов было два. Первый – продолжающийся рост рынка информационной безопасности. Мы сфокусированы на развитии в этой области, что позволило увеличить выру
|31.10.2017
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Александр Гольцов - Что получат банки от перехода на SD-WAN
тся сокращение объема российского ИТ-рынка в валютном выражении, западные решения ощутимо подорожали. Что предпринимают компании финансового сектора, ведь необходимость развивать ИТ никто не отменял? Александр Гольцов: Да, в целом на рынке, и в сегменте финансовых предприятий произошли определенные изменения. Объем поставок продукции западных производителей существенно сократился за счет па
|01.10.2017
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Александр Гольцов -
Большой объем потребляемых государством ИТ-услуг требует контроля
CNews: Каким был 2016 г. для российского рынка ИТ в госсекторе? Можно ли говорить о стабилизации или даже росте государственных расходов на ИКТ в 2017 г.? Александр Гольцов: Год был непростым, до сих пор ощущаются последствия падения курса рубля даже на фоне некоторого увеличения бюджетов. Основной момент, который стоит отметить – работы по повыш
|02.06.2017
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Александр Гольцов -
Будут развиваться решения для создания максимального комфорта пассажиров
CNews: Как развивался рынок ИТ на транспорте в 2016 году? Александр Гольцов: Для российской транспортной отрасли с каждым годом, невзирая на сложную экономическую ситуацию, характерно все большее проникновение ИТ. Предпосылками к развитию выступают, с
|25.04.2017
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Александр Гольцов -
Интерес к ИТ-услугам остается стабильно высоким
CNews: Какие изменения в компании произошли в последнее время? Какие самые интересные и крупные проекты вы реализовали за последний год? Александр Гольцов: Основные изменения, к которым привела нас рыночная ситуация двух последних лет – это сильное перераспределение доли услуг и продаж оборудования в нашем обороте. Если, в средн
|31.10.2016
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Александр Гольцов -
Банки не любят риски ни при выдаче денег, ни при модернизации ИТ-систем
CNews: Как вы оцениваете динамику ИТ-бюджетов финансовых организаций в 2015 г. и каких изменений стоит ожидать в тратах на ИТ в 2016-2017 гг.? Александр Гольцов: За последний год динамика практически не изменилась, даже в крупных банках с государственным участием. Все-таки кризис затронул все отрасли экономики, не миновал и банковскую
|10.10.2016
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Александр Гольцов -
Для успешного импортозамещения надо выходить на внешние рынки и использовать промышленную базу нейтральных государств
CNews: Согласно данным PMR, в 2015 г. российский рынок ИТ сократился на 8,8% в рублях и на 31,7% в евро. При этом ИТ-расходы государства выросли. Согласны ли вы с этой оценкой? Александр Гольцов: C тем, что российский рынок сократился, я полностью согласен, но не могу согласиться со второй частью утверждения. Действительно, государство, по-прежнему, остается одним из
|12.05.2016
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Александр Гольцов - Real Time Location Systems
становятся популярными и в России
CNews: Как развивался рынок информатизации транспортной отрасли в 2015 г.? Какие его направления в большей или меньшей степени подвержены влиянию кризиса? Александр Гольцов: Развитие транспортной инфраструктуры страны, регионов и крупных городов – многолетние проекты, реализация которых – часть общегосударственной стратегии. Транспортная инфрастр
|01.04.2016
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Александр Гольцов - Кризис создал новую услугу – «эффективность ИТ как сервис»
CNews: Каким был 2015 год для российского рынка ИТ? Какие сегменты наиболее пострадали от кризиса, а какие, наоборот, развивались активно? Александр Гольцов: Прошлый год был сложным и нестабильным, в первую очередь с экономической точки зрения. Первые месяцы 2015 года экономика приходила в себя, это давило на все сферы, включая ИТ
|04.08.2015
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Александр Гольцов - Транспортной отрасли требуется автоматизация буквально каждого процесса
CNews: Как вы оцениваете динамику российского рынка автоматизации транспортной отрасли? Александр Гольцов: Как отмечается в Концепции развития транспортной отрасли России до 2030 года, транспорт является одной из крупнейших системообразующих базовых отраслей, имеющей тесные связи
|27.05.2015
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Александр Гольцов - Поставщики интеллектуальных ИТ-услуг даже выиграли от введения санкций
CNews: Как вы оцениваете динамику российского ИТ-рынка в 2014 году в рублях? Александр Гольцов: В рублевом выражении рынок вырос незначительно. Но, поскольку ИТ-рынок – один из наиболее импортозависимых и, соответственно, очень чувствителен к колебаниям курсов валют, бы
|06.11.2014
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Александр Гольцов - Трендом
2015 г. станет движение в сторону импортозамещения
CNews: Как вы оцениваете динамику изменения рынка ИКТ в госсекторе в 2013-2014 г.? Какие государственные проекты играют на нем ключевую роль? Александр Гольцов: Динамика изменений положительная - идут процессы по информатизации госсектора, начатые еще в прошлые годы. Основные проекты связаны с переводом госуслуг в электронный вид, а
|14.10.2014
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Александр Гольцов - Устаревшие АБС усложняют внедрение современных систем
CNews: Как вы оцениваете динамику российского рынка банковской автоматизации в 2013 году? Александр Гольцов: Сегодня банки стараются более прицельно подходить к вопросам автоматизации и обращают внимание на ключевые точки, требующие первоочередного вмешательства. Несмотря на то, что
|16.07.2014
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Александр Гольцов - Растет интерес к средствам анализа поведения абонента
CNews: Как вы оцениваете динамику российского рынка телекоммуникационных решений для бизнеса в 2013 году? Александр Гольцов: Ни взрывов, ни падений на рынке телекоммуникационных решений не наблюдается. Усиливается конкуренция среди операторов, как мобильных, так и фиксированных. И в связи с этим на
|16.06.2014
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Александр Гольцов - Растет интеллектуальная составляющая нашей работы
CNews: Как вы оцениваете динамику российского ИТ-рынка в 2013 году? Александр Гольцов: На ИТ-рынок в 2013 году влияние оказала общая экономическая ситуация. Динамика развития, по сравнению с предыдущими годами, немного снизилась. Если говорить о превалирующей т
|04.02.2014
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Александр Гольцов - Для авиаотрасли характерна потребность в ускоренном развитии практически всех направлений автоматизации
CNews: Как вы оцениваете долю авиаотрасли на российском ИТ-рынке в 2012–2013 годах? Александр Гольцов: Авиаотрасль пока нельзя отнести к лидерам ни по затратам на ИТ, ни по показателям динамики роста сегмента. Тем не менее, есть несколько технологических направлений, которые в
|09.10.2013
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Александр Гольцов -
Основные сложности – не технологические, а организационные
CNews: Какие государственные проекты в сфере ИТ, на ваш взгляд, являются наиболее значимыми? Как вы оцениваете успехи реализации этих проектов? Александр Гольцов: На мой взгляд, наиболее значимыми являются три типа государственных проектов – это автоматизация госуслуг, медицины и образования. Определенный прогресс есть, но существенных
|30.08.2013
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Александр Гольцов - На первом
месте – непрерывная доступность сервисов
CNews: Как вы оцениваете динамику рынка банковской информатизации в России по сравнению с мировой? Александр Гольцов: Если говорить с точки зрения ИТ, у нас нет никакого глобального отставания по сравнению с мировым рынком. С точки зрения информатизации, мы динамично развиваемся, как и миров
|15.08.2011
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«АМТ-груп» возглавил топ-менеджер, уволившийся из «Энвижн»
ренцсвязью, ситуационными и контакт-центрами и т.д. Единоличным собственником «АМТ-груп», по словам Александра Гольцова, является президент компании Андрэ Маньковский.
Гольцов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Кузнецов Виктор 15 3
|Путин Владимир 3454 3
|Янкин Андрей 52 2
|Грибов Владимир 31 2
|Коростелев Павел 43 2
|Закрепин Евгений 62 2
|Шерстобитов Сергей 57 2
|Маньковский Андрэ 9 2
|Томлянович Степан 6 2
|Шалманов Сергей 202 2
|Рахманов Максим 47 2
|Балуевский Юрий 22 2
|Литовкин Виктор 2 2
|Куликов Григорий 7 2
|Фельгенгауэр Павел 2 2
|Мылицын Роман 111 2
|Калинин Александр 189 2
|Иванов Сергей 405 2
|Востриков Юрий 86 2
|Михалев Максим 16 2
|Тикуркин Максим 38 2
|Евтушенков Феликс 30 1
|Корнеев Сергей 84 1
|Агаев Сергей 25 1
|Иванов Владимир 68 1
|Сухоруков Сергей 24 1
|Фомичёв Анатолий 1 1
|Евтушенко Алексей 42 1
|Старовойт Роман 22 1
|Сердюков Анатолий 84 1
|Гузаиров Айдар 64 1
|Любимов Алексей 33 1
|Хомяков Сергей 65 1
|Прозоров Денис 11 1
|Зельдец Игорь 32 1
|Чайка Юрий 43 1
|Бакальчук Владислав 47 1
|Рожков Александр 21 1
|Сараев Александр 7 1
|Рязанов Александр 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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