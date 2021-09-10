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Гольцов Александр
Гольцов Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 157 2
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 198 1
|Калинин Александр 114 2
|Востриков Юрий 19 2
|Томлянович Степан 6 2
|Зельдец Игорь 4 1
|Поздняков Александр 7 1
|Рожков Александр 7 1
|Сараев Александр 6 1
|Филиппов Александр 11 1
|Анищенко Александр 4 1
|Пастухов Михаил 1 1
|Башлыков Михаил 22 1
|Рысев Владимир 1 1
|Воробьев Валерий 6 1
|Гавренков Сергей 10 1
|Кондаков Сергей 4 1
|Соловьев Сергей 29 1
|Ювчица Сергей 1 1
|Медведев Дмитрий 1479 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 39 1
|Kalanick Travis Cordell - КаланикТрэвис Корделл 5 1
|Флоринский Алексей 6 1
|Коновалов Борис 11 1
|Аксаков Анатолий 102 1
|Путин Владимир 2162 1
|Делицын Леонид 107 1
|Машурин Сергей 17 1
|Милых Валерий 5 1
|Михалев Максим 15 1
|Тикуркин Максим 35 1
|Фокин Дмитрий 20 1
|Беляев Алексей 21 1
|Бобровников Борис 98 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 1
|Никифоров Николай 1130 1
|Прозоров Денис 6 1
|Щеголев Игорь 677 1
|Шадаев Максут 396 1
|Собянин Сергей 215 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 943 1
|Абакумов Евгений 108 1
Ключевых фраз выявлено - 1084261, в очереди разбора - 980866.
Создано именных указателей - 48922.
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