Александр Гольцов - Александр Гольцов, «АМТ-Груп»: Количество кибератак значительно выросло, в отдельных отраслях в несколько раз CNews: Что, по вашему мнению, вкладывается в понятие «цифровая трансформация» государственного управления? Александр Гольцов: Цифровая трансформация — это тема, которая сегодня обсуждается очень активно. Но до сих пор суть явления понятна не всем, определений довольно много. На мой взгляд, самое про

Александр Гольцов - Александр Гольцов, «АМТ-Груп»: Защита КИИ и АСУ ТП — главный драйвер рынка информационной безопасности CNews: Как изменился рынок информационной безопасности в 2022 году? Какое влияние текущие события оказали и продолжат оказывать на рынок и его игроков? Александр Гольцов: В текущем году рынок информационной безопасности оказался в необычной ситуации. Мы видим повышенный спрос на средства защиты. При этом многие зарубежные производители средств

Александр Гольцов - Робот пока не может полностью заменить операциониста в колл-центре банка Трендом в финансовом секторе остается внедрение дистанционных каналов обслуживания CNews: Какие тренды для рынка ИТ в финсекторе были определяющими в 2020-2021 гг.? Александр Гольцов: На фоне продолжающейся пандемии одним из трендов в финансовом секторе остается внедрение новых и развитие существующих дистанционных каналов обслуживания и сервисов. Многие к

Александр Гольцов - Очень важно совместить внедрение инноваций с обеспечением их защиты CNews: Каким был 2021 год для рынка ИТ в госсекторе? Произошли ли на нем какие-то изменения по сравнению с прошлым годом? Александр Гольцов: Год был непростым, в том числе и для госсектора. Проекты сводились в основном к обеспечению перехода на «удаленку», поддержке существующих решений и продолжению работ по ране

Александр Гольцов - Вместо разделения на ИБ и ИТ необходим комплексный подход во компаний находятся на финишной прямой или уже завершили внедрение СЗИ в соответствии с требованиями закона о КИИ» CNews: Каковы были определяющие тренды для российского рынка ИБ в 2020–2021 годах? Александр Гольцов: Можно выделить два основных фактора, которые существенно влияют на отечественный рынок ИБ, и оба они исходят от государственного регулятора. Первый — федеральный закон от 26.

Александр Гольцов - Системы управления инженерными данными — основа цифровой трансформации современного предприятия CNews: Какие задачи по развитию инфраструктуры наиболее актуальны для промышленных предприятий на этапе цифровой трансформации? Александр Гольцов: Можно отметить несколько первоочередных задач модернизации ИТ-инфраструктуры промышленных предприятий при реализации концепции цифровой трансформации. Основная — сетевая и ин

Александр Гольцов - Технологически все готово для запуска беспилотного поезда ет от других по уровню использования ИТ, но выражали уверенность, что положение изменится уже в ближайшие годы. Оправдались ли эти ожидания, догнал ли транспорт другие отрасли по уровню внедрению ИТ? Александр Гольцов: С одной стороны, транспортная отрасль действительно является достаточно консервативной с точки зрения внедрения новых цифровых технологий взамен существующих. С другой сторон

Александр Гольцов - Цифровая трансформация предполагает обязательное решение вопросов ИБ CNews: Расскажите о ключевых трендах, актуальных для глобального и для российского ИТ-рынков. Как они сформировались и какое развитие получат в дальнейшем? Александр Гольцов: В России продолжает развиваться облачный тренд, идет консолидация ИТ-ресурсов в частных и публичных облаках. Для этого модернизируется инфраструктура, проводятся работы по ее

Александр Гольцов, АМТ-ГРУП - Высокие нагрузки и дефицит кадров вынуждают бизнес автоматизировать ИБ-процессы CNews: Банки считаются локомотивом цифровизации в России. Как 2020 год изменил это представление? Александр Гольцов: Это справедливое утверждение, и 2020 год это еще более четко продемонстрировал. Банковская отрасль продолжает развивать и внедрять самые современные механизмы цифрового взаим

Александр Гольцов, АМТ-ГРУП - Закон о защите КИИ заметно расширил рынок для поставщиков CNews: Можете ли вы оценить темпы цифровизации государства в последний год? Александр Гольцов: На мой взгляд, они находятся на достаточно высоком уровне. В июле этого года президентом страны был подписан указ, в котором цифровая трансформация названа приоритетной задач

Александр Гольцов, АМТ-ГРУП - Заказчики всерьез подошли к вопросу обеспечения защиты КИИ CNews: Расскажите, какие основные события последнего года на российском ИБ-рынке оказали на него наиболее весомое влияние? Александр Гольцов: Пандемия и ассоциирующиеся с ней перемены, безусловно, сказались на российском рынке информационной безопасности. Однако не стоит забывать и о других, «плановых» событиях — н

Александр Гольцов, АМТ-ГРУП - Кризис ускорит внедрение информационных систем национального масштаба CNews: Подводя итоги 2019 года, расскажите, какие изменения произошли с вашей компанией? Можно ли выделить какие-то ключевые моменты? Александр Гольцов: В целом могу отметить, что для АМТ-ГРУП год выдался неплохим — оборот компании увеличился на 12%. Мы подняли долю доходов от проектной деятельности до 74%, сократив долю дист

Александр Гольцов, АМТ-ГРУП - При внедрении нацстандарта по безопасности операций отделаться «организационными мерами» не удастся CNews: Александр, расскажите, какие основные ИТ-тренды переживает банковский сектор? Появились ли в нем новые технологические векторы? Александр Гольцов: Предприятия банковского сектора по-прежнему остаются одними из основных потребителей ИТ-услуг. Количество проектов растет, это видно и по нашей выручке, которая в этом сегмен

Александр Гольцов - В приоритете – ориентация на отечественных производителей да (мы помним «эпохи» начальной автоматизации, ESB, ERP, «мобильности», BPM и т.п.). Что сейчас доминирует в отрасли системной интеграции? Какие тренды придут на смену сегодняшним, и когда это будет? Александр Гольцов: В настоящее время нет какой-то ярко выраженной технологической тенденции – отрасль уже достаточно зрелая. Даже сравнительно новые громкие направления – большие данные, интерн

Александр Гольцов - Для внедрения новых технологий банкам нужны весьма веские причины CNews: Финсектор – одна из наиболее технологичных отраслей. Но насколько активно развивается инфраструктурная составляющая ИТ в банках? Александр Гольцов: Банки не очень охотно идут на замену вычислительной и сетевой инфраструктуры и кардинальную смену технологий. Связано это, зачастую, не с ограничениями бюджетов, а с разумным

Александр Гольцов - Мы наблюдаем повышенный спрос на решения для защиты критических инфраструктур е влияние, по вашему мнению, оказывают многочисленные государственные программы – от «Информационного общества» и импортозамещения до «Цифровой России» и т.д. – на эффективность российской экономики? Александр Гольцов: Государственные программы, безусловно, формируют ландшафт отрасли на ближайшие годы, обозначают ключевые проблемы, задают вектор развития. Как правило, программы разрабатываю

Александр Гольцов - Массовая цифровизация способствует активному росту рынка ИБ CNews: Что стало ключевым фактором роста вашего бизнеса в прошедшем году? Какие направления развивались быстрее остальных? Александр Гольцов: В 2017 году таких факторов было два. Первый – продолжающийся рост рынка информационной безопасности. Мы сфокусированы на развитии в этой области, что позволило увеличить выру

Александр Гольцов - Что получат банки от перехода на SD-WAN тся сокращение объема российского ИТ-рынка в валютном выражении, западные решения ощутимо подорожали. Что предпринимают компании финансового сектора, ведь необходимость развивать ИТ никто не отменял? Александр Гольцов: Да, в целом на рынке, и в сегменте финансовых предприятий произошли определенные изменения. Объем поставок продукции западных производителей существенно сократился за счет па

Александр Гольцов - Большой объем потребляемых государством ИТ-услуг требует контроля

CNews: Каким был 2016 г. для российского рынка ИТ в госсекторе? Можно ли говорить о стабилизации или даже росте государственных расходов на ИКТ в 2017 г.? Александр Гольцов: Год был непростым, до сих пор ощущаются последствия падения курса рубля даже на фоне некоторого увеличения бюджетов. Основной момент, который стоит отметить – работы по повыш

Александр Гольцов - Будут развиваться решения для создания максимального комфорта пассажиров

CNews: Как развивался рынок ИТ на транспорте в 2016 году? Александр Гольцов: Для российской транспортной отрасли с каждым годом, невзирая на сложную экономическую ситуацию, характерно все большее проникновение ИТ. Предпосылками к развитию выступают, с

Александр Гольцов - Интерес к ИТ-услугам остается стабильно высоким

CNews: Какие изменения в компании произошли в последнее время? Какие самые интересные и крупные проекты вы реализовали за последний год? Александр Гольцов: Основные изменения, к которым привела нас рыночная ситуация двух последних лет – это сильное перераспределение доли услуг и продаж оборудования в нашем обороте. Если, в средн

Александр Гольцов - Банки не любят риски ни при выдаче денег, ни при модернизации ИТ-систем

CNews: Как вы оцениваете динамику ИТ-бюджетов финансовых организаций в 2015 г. и каких изменений стоит ожидать в тратах на ИТ в 2016-2017 гг.? Александр Гольцов: За последний год динамика практически не изменилась, даже в крупных банках с государственным участием. Все-таки кризис затронул все отрасли экономики, не миновал и банковскую

Александр Гольцов - Для успешного импортозамещения надо выходить на внешние рынки и использовать промышленную базу нейтральных государств

CNews: Согласно данным PMR, в 2015 г. российский рынок ИТ сократился на 8,8% в рублях и на 31,7% в евро. При этом ИТ-расходы государства выросли. Согласны ли вы с этой оценкой? Александр Гольцов: C тем, что российский рынок сократился, я полностью согласен, но не могу согласиться со второй частью утверждения. Действительно, государство, по-прежнему, остается одним из

Александр Гольцов - Real Time Location Systems становятся популярными и в России CNews: Как развивался рынок информатизации транспортной отрасли в 2015 г.? Какие его направления в большей или меньшей степени подвержены влиянию кризиса? Александр Гольцов: Развитие транспортной инфраструктуры страны, регионов и крупных городов – многолетние проекты, реализация которых – часть общегосударственной стратегии. Транспортная инфрастр

Александр Гольцов - Кризис создал новую услугу – «эффективность ИТ как сервис» CNews: Каким был 2015 год для российского рынка ИТ? Какие сегменты наиболее пострадали от кризиса, а какие, наоборот, развивались активно? Александр Гольцов: Прошлый год был сложным и нестабильным, в первую очередь с экономической точки зрения. Первые месяцы 2015 года экономика приходила в себя, это давило на все сферы, включая ИТ

Александр Гольцов - Транспортной отрасли требуется автоматизация буквально каждого процесса CNews: Как вы оцениваете динамику российского рынка автоматизации транспортной отрасли? Александр Гольцов: Как отмечается в Концепции развития транспортной отрасли России до 2030 года, транспорт является одной из крупнейших системообразующих базовых отраслей, имеющей тесные связи

Александр Гольцов - Поставщики интеллектуальных ИТ-услуг даже выиграли от введения санкций CNews: Как вы оцениваете динамику российского ИТ-рынка в 2014 году в рублях? Александр Гольцов: В рублевом выражении рынок вырос незначительно. Но, поскольку ИТ-рынок – один из наиболее импортозависимых и, соответственно, очень чувствителен к колебаниям курсов валют, бы

Александр Гольцов - Трендом 2015 г. станет движение в сторону импортозамещения CNews: Как вы оцениваете динамику изменения рынка ИКТ в госсекторе в 2013-2014 г.? Какие государственные проекты играют на нем ключевую роль? Александр Гольцов: Динамика изменений положительная - идут процессы по информатизации госсектора, начатые еще в прошлые годы. Основные проекты связаны с переводом госуслуг в электронный вид, а

Александр Гольцов - Устаревшие АБС усложняют внедрение современных систем CNews: Как вы оцениваете динамику российского рынка банковской автоматизации в 2013 году? Александр Гольцов: Сегодня банки стараются более прицельно подходить к вопросам автоматизации и обращают внимание на ключевые точки, требующие первоочередного вмешательства. Несмотря на то, что

Александр Гольцов - Растет интерес к средствам анализа поведения абонента CNews: Как вы оцениваете динамику российского рынка телекоммуникационных решений для бизнеса в 2013 году? Александр Гольцов: Ни взрывов, ни падений на рынке телекоммуникационных решений не наблюдается. Усиливается конкуренция среди операторов, как мобильных, так и фиксированных. И в связи с этим на

Александр Гольцов - Растет интеллектуальная составляющая нашей работы CNews: Как вы оцениваете динамику российского ИТ-рынка в 2013 году? Александр Гольцов: На ИТ-рынок в 2013 году влияние оказала общая экономическая ситуация. Динамика развития, по сравнению с предыдущими годами, немного снизилась. Если говорить о превалирующей т

Александр Гольцов - Для авиаотрасли характерна потребность в ускоренном развитии практически всех направлений автоматизации CNews: Как вы оцениваете долю авиаотрасли на российском ИТ-рынке в 2012–2013 годах? Александр Гольцов: Авиаотрасль пока нельзя отнести к лидерам ни по затратам на ИТ, ни по показателям динамики роста сегмента. Тем не менее, есть несколько технологических направлений, которые в

Александр Гольцов - Основные сложности – не технологические, а организационные CNews: Какие государственные проекты в сфере ИТ, на ваш взгляд, являются наиболее значимыми? Как вы оцениваете успехи реализации этих проектов? Александр Гольцов: На мой взгляд, наиболее значимыми являются три типа государственных проектов – это автоматизация госуслуг, медицины и образования. Определенный прогресс есть, но существенных

Александр Гольцов - На первом месте – непрерывная доступность сервисов CNews: Как вы оцениваете динамику рынка банковской информатизации в России по сравнению с мировой? Александр Гольцов: Если говорить с точки зрения ИТ, у нас нет никакого глобального отставания по сравнению с мировым рынком. С точки зрения информатизации, мы динамично развиваемся, как и миров