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УГМК Уралэлектромедь


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 Samsung отказалась от российских золота, вольфрама и тантала, нужных в производстве дисплеев. Неизбежен рост цен на iPhone и устройства Samsung 1
ИТ в промышленности 2021 3
06.12.2021 Антон Тимошенко -

BIM-технологи — это основа для цифровизации металлургических предприятий

 3
03.06.2021 «УГМК-Телеком» обновила систему пожарной сигнализации на складе АО «Уралэлектромедь» 2
25.07.2013 Мобильное ПО: ставка на топ-менеджеров 1
11.06.2013 «Медногорский медно-серный комбинат» внедрил SAP ERP 1
03.03.2010 «Уралэлектромедь» выбрал защиту Kaspersky Business Space Security 2
08.02.2006 "Уралэлектромедь" внедрит процессы ИТ-управления 3
09.03.2004 Naumen повышает стоимость системы NauDoc 2

Публикаций - 9, упоминаний - 18

УГМК Уралэлектромедь и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5327 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5032 1
AMT Group - АМТ-Груп 360 1
SAS Institute 994 1
Citrix Systems 821 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1148 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
Naumen - Наумен 647 1
1С-Битрикс - Bitrix 595 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 177 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 1
УГМК Телеком 26 1
Blackboard 17 1
8473 1
УГМК АСК - УГМК Диджитал 2 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 149 1
ДатаКрат - DataKrat 19 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 161 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 61 4
Евросеть 1412 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 479 1
Росатом - Атомэнергомаш - СвердНИИХиммаш 14 1
Лента - Сеть розничной торговли 2144 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Шереметьево Карго СВХ - склад временного хранения 11 1
Свердловскавтодор 2 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3420 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3070 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4622 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21806 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52762 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 388 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6851 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14091 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11533 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20622 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11732 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12831 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10629 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31827 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12398 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1489 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14891 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 787 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 598 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4674 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1470 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 276 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 424 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1098 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 914 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 285 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7448 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5700 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7536 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4878 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8349 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 783 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 654 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3152 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 973 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24914 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2598 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1246 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7059 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5876 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2379 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14026 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 2
Google Android 14268 1
Apple iOS 7966 1
Microsoft Office 3818 1
Apple iPad 3883 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1453 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Hybrid Cloud Security 142 1
Autodesk Inventor 75 1
Autodesk Navisworks 22 1
SAP BSP - SAP Business Server Pages 1 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7173 1
BlackBerry OS 172 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1235 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Naumen DMS - NauDoc 43 1
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 21 1
Тимошенко Антон 4 2
Савин Сергей 95 2
Натрусов Артем 289 1
Калагин Илья 13 1
Иревли Сергей 21 1
Халяпин Сергей 83 1
Гольцов Александр 78 1
Попов Андрей 111 1
Рыжиков Сергей 111 1
Силин Александр 1 1
Луканин Виктор 17 1
Назаров Азат 7 1
Татауров Антон 6 1
Бражников Дмитрий 2 1
Ельцин Борис. 93 1
Багин Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148874 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3011 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14249 1
Беларусь - Белоруссия 5831 1
Европа Западная 1484 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Медногорск 11 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52547 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2503 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49207 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 827 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2422 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 210 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14103 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1385 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9065 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 793 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2478 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8223 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5712 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16717 1
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 185 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5667 1
Паспорт - Паспортные данные 2598 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 947 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1123 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 421 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 864 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1990 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30124 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5921 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1971 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8207 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 994 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 167 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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