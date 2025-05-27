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LG G Flex серия смартфонов


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 Samsung отказалась от российских золота, вольфрама и тантала, нужных в производстве дисплеев. Неизбежен рост цен на iPhone и устройства Samsung 1
04.08.2017 Следующий смартфон LG оснастят Fullvision OLED-дисплеем 1
28.07.2016 Самые ожидаемые смартфоны второй половины 2016 года 1
11.11.2015 Самые ожидаемые смартфоны на Android, iOS и Windows Phone 2
23.09.2015 Самые необычные смартфоны 1
17.09.2015 Самые красивые смартфоны 2015 2
14.05.2015 LG представляет новые 4К OLED-телевизоры 1
08.05.2015 Самые ожидаемые смартфоны 2015 года: Apple iPhone 6S, LG G4 и другие 1
05.05.2015 Обзор Samsung Galaxy S6 Edge: дорого-богато 2
31.03.2015 Обзор изогнутого смартфона LG G Flex 2: удачное продолжение 2
24.02.2015 Samsung, HTC, Барселона: в ожидании MWC 2015 1
28.01.2015 10 самых ожидаемых смартфонов 2015 года 2
16.01.2015 Изгибы LG G Flex2 будут более впечатляющими 1
18.06.2014 Хакерам дали возможность взломать любой Android-смартфон 1
19.03.2014 Почему iPhone 5s деформируются? Тайна раскрыта 1
17.02.2014 Самые ожидаемые смартфоны первой половины 2014 года 1
10.02.2014 В России открыт предзаказ на первый «гибкий смартфон». ЦЕНА 1
06.02.2014 ТОП-5 премиумных смартфонов, которые не купить в России 1

Публикаций - 18, упоминаний - 23

LG G Flex и организации, системы, технологии, персоны:

LG Electronics 3638 14
Samsung Electronics 10372 10
HTC Corporation 1501 8
Apple Inc 12272 6
Google LLC 11948 6
Microsoft Corporation 24847 5
Qualcomm Technologies 1851 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5699 5
Lenovo Group 2307 4
Lenovo Motorola 3507 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 995 3
Xiaomi 1817 2
Toshiba Corporation 2935 2
Sony 6571 2
BBK OPPO Electronics 392 2
X Corp - Twitter 2881 2
ZTE Corporation 754 2
BBK OnePlus 224 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2069 1
Intel Corporation 12310 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2578 1
Canonical 206 1
Yota Devices - YD 101 1
Meizu Technology - DreamSmart Group 164 1
Gionee 22 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 70 1
Nvidia Corp 3571 1
Cyanogen Mod 53 1
Huawei 4017 1
Huawei - HiSilicon Technologies 61 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 425 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 1
Fujitsu 2047 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 1
AT&T Inc 1684 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
LG Electronics Mobile Communications - LG Electronics MobileComm - LG Mobile Phones - LG Mobile Communication Company 25 1
Motorola Inc 1148 1
Связной ГК 1374 1
LEGO 248 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1118 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
Резонанс НПП 373 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 48 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 69 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24708 17
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9546 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25993 12
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12640 12
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6122 11
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9845 11
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 400 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7818 9
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21187 9
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2140 8
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 506 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8619 6
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2401 6
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 576 6
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3562 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24813 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3399 5
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1299 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3278 4
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6480 4
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3500 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2272 4
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2812 4
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 449 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2291 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6131 4
Оповещение и уведомление - Notification 4872 4
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2152 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4896 3
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1049 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4145 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6099 3
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1244 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7178 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7001 3
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1200 3
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2414 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14026 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17374 3
Наушники - Headphones 4119 3
Google Android 14268 14
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 776 11
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1580 9
Samsung Galaxy Note 696 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7173 7
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 319 7
Apple iPhone 6 4863 7
Samsung Galaxy 967 6
Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 6
Apple iOS 7966 5
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 441 5
LG OLED P - LG P-OLED Digital Cockpit Solution 19 5
LG G - серия смартфонов 140 4
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 694 4
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 4
HTC One - серия смартфонов 186 4
Samsung Galaxy Note Edge 34 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5032 4
Samsung Galaxy S5 - серия смартфонов 118 4
HTC BoomSound 27 4
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 431 3
Apple iPhone 5 773 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 3
Samsung S-Pen - Стилус 139 3
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 109 3
Google Project Ara 48 3
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 3
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 182 3
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 135 3
Lenovo Moto - серия смартфонов 118 3
LG V - серия смартфонов 43 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 502 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2799 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 983 2
Apple iPhone 7 284 2
BBK OnePlus - Серия смартфонов 129 2
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 478 2
BlackBerry Passport 13 2
Samsung Electronics TouchWiz 202 2
Lenovo Vibe - серия смартфонов 60 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 382 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 570 1
Blass Evan - Бласс Эван 33 1
Chen Jason - Чен Джейсон 19 1
Jun Lei - Цзунь Лей 46 1
Cho Juno - Чо Джуно 4 1
Bobrov Ohad - Бобров Охад 1 1
Капранов Олег 2 1
Hotz George - Хоц Джордж - Хотц Джордж 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 148874 11
Южная Корея - Республика 6729 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52582 7
Азия - Азиатский регион 5614 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17460 6
Европа 24384 5
США - Калифорния - Купертино 271 5
Китай - Тайвань 4045 5
Япония 13370 4
Канада 4924 3
Германия - Берлин 719 2
Франция - Французская Республика 7897 2
Финляндия - Финляндская Республика 3623 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 798 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14249 1
Испания - Каталония - Барселона 745 1
США - Вашингтон - Редмонд 231 1
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 118 1
Испания - Каталония 33 1
США - Нью-Йорк 3105 1
США - Техас 994 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13407 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5247 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1020 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия 40 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5087 8
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 853 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5242 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1410 2
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 233 2
Ergonomics - Эргономика 1624 1
Орехи - Nuts 57 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4993 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10166 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2390 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1849 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4537 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7161 1
Философия - Philosophy 461 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5667 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1127 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 288 1
Паспорт - Паспортные данные 2598 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 433 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 723 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3047 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2808 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 612 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1572 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 666 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2503 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 6
Bloomberg 1321 1
DigiTimes - Издание 1316 1
PhoneArena 74 1
Nowhereelse.fr 19 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1971 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 604 3
Red Dot Design Award 56 1
iF Design Awards 26 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 171 1
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