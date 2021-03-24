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Phablet Фаблет от phone телефон и tablet планшет смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета Планшетофон Tablet phone Смартфонопланшет Смартбук Smartbook



24.03.2021 «Дочка» «Росатома» покупает российские смартфоны и планшеты дороже iPhone и iPad

Российские смартфоны и планшеты для «Росатома» Как выяснил CNews, «Росэнергоатом», входящий в состав «Росатома» оператор АЭС, готов потратить 120,8 млн руб. на отечественные защищенные промышленные сма
15.03.2021 Власти заставят поставить российский поисковик во все смартфоны и планшеты страны

Поиск по умолчанию Закон о предустановке российского ПО на поставляемые в Россию смартфоны и планшеты планируется дополнить новыми требованиями по обязательной установке отечественных поисковых систем в браузерах по умолчанию. О разрабатываемом в Минцифры проекте соответств
13.08.2020 Microsoft Surface Duo: складной, но не гибкий фаблет

,1 дюйма (2700х1800 пикс.) с соотношением сторон 3:2. В Surface Duo используется стекло Gorilla Glass и есть поддержка фирменного стилуса. В комплекте также идет специальный защитный бампер. Внутри у фаблета — не самый актуальный, но мощный Qualcomm Snapdragon 855, 6 Гбайт оперативной памяти и до 256 Гбайт хранилища. Кстати, работает Surface Duo на Android.  Microsoft настроила свои приложе
23.04.2020 Prestigio представила смартбук Smartbook 141 C4. Цена

тфон, фотокамеру или фитнес-браслет. Mini HDMI порт и слот для microSD карты памяти также расширяют диапазон возможностей Smartbook 141 C4. Для комфортного отдыха за просмотром сериалов 14,1-дюймовый смартбук оснащен качественным IPS-экраном. С учётом FullHD разрешения устройство превращается в компактный домашний кинотеатр. Или не домашний, потому что можно воспроизводить видео до 6 часов

10.07.2019 Аналитика «Связного»: доля фаблетов в России достигла 45%

Объединенная компания «Связной | Евросеть» проанализировала продажи фаблетов на российском рынке смартфонов в I полугодии 2019 года. По данным ритейлера, доля смартфонов с экраном более 5,6 дюймов с января по июнь составила в штучном выражении 45% против 12% за
21.08.2017 Обзор фаблета Lenovo Phab 2 Pro: первое танго

дное устройство и наушники-гарнитура JBL. Скромно и со вкусом: все необходимое для старта есть. Сам фаблет выполнен в классическом для современных устройств форм-факторе. Это металлическая, сле
18.04.2017 Lenovo привезла в Россию гигантский смартфон Phab 2. Фото, цена

датчиков и сенсоров. Александр Катаев, генеральный директор Lenovo в России, отметил: «Сам по себе фаблет Phab 2 Pro является уникальным продуктом. Он совмещает в себе самые последние технолог
17.03.2017 Фаблет номер 1

Аппарат BQ-6050 Jumbo стал первым фаблетом в линейке российского производителя. Знание «фаблета» новинка заслужила за использование большого дисплея на матрице IPS с диагональю 6 дюймов и разрешением 1280 на 720 точек. К нему прилагается четырёхъядерный чип MT6737, 2 гигабайта опе
28.10.2016 Новые фаблеты Phab 2 и Phab 2 Plus от Lenovo доступны в России

и, включая ручной режим фотосъемки и применение эффектов дополненной реальности. Модель Phab 2 Plus Фаблет Phab 2 Plus оснащен 8-ядерным процессором MediaTek MTK 8783 с рабочей частотой до 1,3

21.10.2016 Народный фаблет BQS-5070 Magic

Менее 8 тысяч рублей стоит новый фаблет российского бренда BQ, сочетающий в характеристиках большой экран с диагональю 5 дюймов и 2 гигабайта ОЗУ.  7 490 рублей – именно такова цена смартфона BQS-5070 Magic  в интернет-магазин
23.05.2016 Продажи LTE-фаблетов в розничной сети МТС в Республике Алтай увеличились в 35 раз

родажах составила более 70%. Несмотря на то, что лишь 15% покупателей в регионе готовы заплатить за фаблет более p15000, продажи LTE-фаблетов премиального сегмента выросли почти в шесть раз по 
26.02.2016 Фаблет с потенциалом компьютера

Новый премиальный бизнес-фаблет HP Elite x3 готов взять на себя не только привычные функции смартфона и планшета, но и
26.01.2016 Обзор Lenovo Phab Plus: планшет не нужен

ить планшет? Впрочем, «заменить», возможно даже совсем не то слово, которое нам нужно. Скорее так — фаблет призван стереть грань между смартфоном и планшетом, как бы «объединить» два понятия в

26.10.2015 МТС: cибиряки стали чаще покупать планшетофоны

3,5 раза по сравнению с аналогичным показателем 2014 г. Абсолютным лидером по динамике роста продаж фаблетов является Республика Алтай, жители которой приобрели в розничной сети МТС в 5,5 раз б
30.07.2015 В России стартовали продажи фаблета Micromax Canvas Spark 2

Компания Micromax, производитель мобильных телефонов, объявила о начале продаж своего первого фаблета на российском рынке — Canvas Spark 2 (Q391). Как сообщили CNews в Micromax, новый смартфон имеет 6-дюймовый IPS-экран с широкими углами обзора. Устройство доступно в России с 30 июля. M
25.05.2015 Семь лучших фаблетов: выбор ZOOM

ом, iPhone 6 Plus подходит всем, кому надоело одновременно носить с собой телефон и планшет: первый фаблет Apple долго держит заряд, делает качественные снимки, справляется с редактированием оф
24.02.2015 Samsung, HTC, Барселона: в ожидании MWC 2015

ь сервисную информацию на торце смартфона. Дебютным устройством стал Galaxy Note Edge — флагманский фаблет с дополнительным экраном на правом торце. Его представили вместе с Galaxy Note 4, а вы
22.01.2015 Смартфоны нового года — какие они?

долларов. В общем, аппарат идеально подойдет тем, кому нужен недорогой и не самый большой и тяжелый фаблет с действительно продолжительным временем автономной работы. Android 4.4 KitKat в качес
14.08.2014 Раскрыты характеристики флагманского «планшетофона» Samsung Galaxy Note 4

Флагманский «планшетофон» Samsung нового поколения, Galaxy Note 4, получит 5,7-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением 2560 x 1440 пикселей. Разрешающая способность дисплея при таких параметрах составит
07.07.2014 Тест смартфона Nokia Lumia 1320: фаблет для всех и каждого

де аккумулятора. Даже при постоянном подключении к интернету по мобильным сетям и использовании GPS фаблет продержался более суток, так что его смело можно рекомендовать фанатам социальных сете
06.11.2013 Explay выпустил планшетофон Cinema

Компания Explay представила новый планшетофон Explay Cinema. Модель обладает 5,7 дюймовым HD IPS дисплеем с разрешением 1280x720 пикселей и работает на операционной системе Android 4.2 Jelly Bean. В Explay Cinema установлен 4-х
21.10.2013 Обзор iconBIT NetTAB Mercury QUAD с двумя SIM-картами: "фаблет" для народа?

можно отнести к сегменту, который пока не имеет устоявшегося названия — такие устройства называют «планшетофонами», «смартшетами», «фланшетами» или «фаблетами» (англ. phablet от PHone + tABLET
20.08.2013 Раскрыты характеристики огромного смартфона Nokia Bandit

я в конце сентября. По информации издания, в настоящее время компания занимается его тестированием. Планшетофон Nokia обладает 6-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 x 1080 пикселей, 4-ядерным

05.08.2013 Первый взгляд на Samsung Galaxy Note 3: смартфон-богоборец

ю это информацию в одном тексте и рассказать о том, что ждет будущих покупателей 4 сентября, когда «фаблет» (потому что название смартфонов с диагональю 5-7 дюймов до сих пор не устоялось) буде
21.05.2013 Первый "phablet" Huawei появился в России

пания Huawei представила на российском рынке свое первое устройство класса «phablet» (phone+tablet, планшетофон) - Ascend Mate. Главная отличительная черта устройств данного класса – большой и

24.04.2013 Samsung Galaxy Mega 5.8 и Samsung Galaxy Mega 6.3: первый взгляд на смарфтоны-титаны

тал фактически отцом нового класса устройств. Как их только не называли: и «лопата», и «плафон», и «фаблет» (два последних – англицизмы)… Но, выпустив два девайса с еще большей диагональю, Sams
04.04.2012 Смартфоны и планшеты: как работает экран?

о новинку запускать пока не торопятся. Прототип QLED-дисплея Зато в Samsung подтвердили, что уже в этом году начнется серийное производство гибких OLED-дисплеев. Вероятно, первыми устройствами станут смартфоны и планшеты. Малая толщина экрана и физические свойства панели позволят существенно увеличить полезную площадь экрана и развяжут руки техно-дизайнерам. В качестве другой перспективной

03.11.2010 Ноутбуки под управлением Chrome OS появятся вместе со специализированным магазином веб-приложений к Рождеству

t Packard обещают представить модели с Chrome OS в декабре, сообщает электронное издание Digitimes. Смартбук — сравнительно новый термин означающий компактный ноутбук с поддержкой сетей 3G, гиб
02.11.2010 Google выпустит собственный смартбук на базе Chrome OS

Компания Google собирается выпустить собственный смартбук на платформе Google Chrome OS. Он будет продаваться под брендом Google по аналогии с
09.09.2010 Apple iPad погубил рынок смартбуков и угрожает рынку ПК

тегорию. Как пишет SlashGear, в продажу поступило всего лишь одно устройство, позиционирующееся как смартбук, - HP Compaq Airlife. За смартбук также можно было бы принять Toshiba AC100,

23.06.2010 Lenovo покажет смартбук на базе платформы SABRE

Компания Lenovo представила смартбук линейки Ideapad, который будет работать на базе процессора Freescale. Внешне устройс
22.06.2010 Toshiba создала Android-смартбук

Компания Toshiba анонсировала первый Android-смартбук. Модель AC100 представляет собой 10.1-дюймовое устройство, работающее под управлением Android OS 2.1. В качестве аппаратной платформы используется Nvidia Tegra 250 SoC с тактовой часто
20.05.2010 Pioneer Computers показала стильный смартбук

Pioneer Computers анонсировала смартбук DreamBook Lite E10, который является стильным и доступным решением. В основу решения компания положила чип VIA-8505 на основе архитектуры ARM. Примечательно, что DreamBook Lite E10 вес
06.05.2010 ARM: cмартбуки задерживаются из-за Adobe и планшетов

не произошло, - сказал Ян Дрю. – Я думаю, одной из причин является отсутствие оптимизированного для смартбуков программного обеспечения. Мы видим, что Adobe не торопится с разработкой продуктов
29.04.2010 Смартбук HP появится в продаже через 2 недели

Неделю назад компания HP представила свой первый смартбук Compaq Airlife 100. Продажи этого портативного ноутбука на базе чипсета Qualcomm Snapdragon QSD8250 и операционной системой Google Android должны начаться в США, а также ряда европейск
21.04.2010 Смартбук Compaq HP AirLife 100: 12 часов работы

эти решения будут анонсированы и лидерами рынка. Компания HP представила свой первый 10,1-дюймовый смартбук Compaq AirLife 100, который использует чипсет Qualcomm Snapdragon QSD8250 и работает
05.03.2010 Смартбуки стоят дешевле 100 долларов

На выставке CeBIT представлен первый смартбук, стоимость которого составляет всего 85 долларов. Модель Coby NBPC722 представляет собой 7-дюймовый сверхпортативный компьютер на базе 624 МГц процессора Marvell PXA303. В модели есть

30.10.2009 Смартбук Asustek на базе Android выйдет в 1-м квартале 2010 г.

anzai со ссылкой на слова главы компании Джерри Шена (Jerry Shen), произнесенные на вчерашней конференции в Тайбэе. Он заявил, что компьютер будет стоить около $185 в переводе с тайваньского доллара. Смартбук Asus был представлен в июне на тайваньской выставке Computex. Представленный вендором портативный ПК базировался на аппаратной платформе Qualcomm Snapdragon с тактовой частотой ядра 1

02.09.2009 «Смартбуки» могут обойтись Qualcomm в ?250 тыс. штрафа

Суд в Кельне вынес запрет на использование слова «смартбук» для позиционирования продуктов компании Qualcomm в Германии, сообщает DigiTimes. В случае, если Qualcomm будет действовать вопреки запрету, на компанию будет наложен штраф в размере ?
31.08.2009 «Смартбук» является торговым знаком, утверждает правообладатель

Немецкая компания Smartbook заявила о своих правах на торговую марку Smartbook («Смартбук»), сообщает netbooknews. Владельцам данного новостного сайта пришло уведомление о необходимости убрать слово «смартбук» из всех материалов. Кроме того, юристы попросили сделать


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HP Inc. 5614 14
ДОК 808 14
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ASBIS Prestigio Solutions 223 13
Ростелеком 10635 13
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9598 74
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1102 73
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23210 71
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2755 71
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5826 63
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2728 60
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58081 57
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16448 56
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3100 55
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2308 54
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43588 51
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6278 50
USB Type-C - USB-C - USB 3 1624 48
Наушники - Headphones 3719 47
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15487 47
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8690 46
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 514 46
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Apple iPhone - серия смартфонов 6839 127
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Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1423 112
Apple iOS 7278 93
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Samsung Galaxy 911 82
Apple iPhone 6 4861 73
Microsoft Windows 14944 63
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 432 63
Apple iPad 3793 55
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 50
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4836 48
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 431 46
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1612 44
Apple iPhone 5 769 44
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 40
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 654 39
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 38
Samsung S-Pen - Стилус 132 33
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Google Play - Google Store - Android Market 3130 29
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 239 29
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 309 28
Sony Xperia Z - серия смартфонов 107 27
HTC One - серия смартфонов 181 27
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 593 26
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Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 371 23
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Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 239 22
Samsung Electronics TouchWiz 194 21
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 326 21
Jobs Steve - Джобс Стив 1004 18
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 371 9
Путин Владимир 2909 6
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Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 85 4
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 3
Blass Evan - Бласс Эван 33 3
Jacobs Paul - Джейкобс Пол 24 3
Легостаева Светлана 49 2
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Эйгес Павел 84 2
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Азия - Азиатский регион 5272 38
Китай - Тайвань 3842 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40316 30
США - Калифорния - Купертино 254 30
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Франция - Французская Республика 7674 12
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Казахстан - Республика 5221 7
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