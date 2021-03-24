Phablet Фаблет от phone телефон и tablet планшет смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета Планшетофон Tablet phone Смартфонопланшет Смартбук Smartbook
|24.03.2021
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«Дочка» «Росатома» покупает российские смартфоны и планшеты дороже iPhone и iPad
Российские смартфоны и планшеты для «Росатома» Как выяснил CNews, «Росэнергоатом», входящий в состав «Росатома» оператор АЭС, готов потратить 120,8 млн руб. на отечественные защищенные промышленные сма
|15.03.2021
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Власти заставят поставить российский поисковик во все смартфоны и планшеты страны
Поиск по умолчанию Закон о предустановке российского ПО на поставляемые в Россию смартфоны и планшеты планируется дополнить новыми требованиями по обязательной установке отечественных поисковых систем в браузерах по умолчанию. О разрабатываемом в Минцифры проекте соответств
|13.08.2020
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Microsoft Surface Duo: складной, но не гибкий фаблет
,1 дюйма (2700х1800 пикс.) с соотношением сторон 3:2. В Surface Duo используется стекло Gorilla Glass и есть поддержка фирменного стилуса. В комплекте также идет специальный защитный бампер. Внутри у фаблета — не самый актуальный, но мощный Qualcomm Snapdragon 855, 6 Гбайт оперативной памяти и до 256 Гбайт хранилища. Кстати, работает Surface Duo на Android. Microsoft настроила свои приложе
|23.04.2020
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Prestigio представила смартбук Smartbook 141 C4. Цена
тфон, фотокамеру или фитнес-браслет. Mini HDMI порт и слот для microSD карты памяти также расширяют диапазон возможностей Smartbook 141 C4. Для комфортного отдыха за просмотром сериалов 14,1-дюймовый смартбук оснащен качественным IPS-экраном. С учётом FullHD разрешения устройство превращается в компактный домашний кинотеатр. Или не домашний, потому что можно воспроизводить видео до 6 часов
|10.07.2019
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Аналитика «Связного»: доля фаблетов в России достигла 45%
Объединенная компания «Связной | Евросеть» проанализировала продажи фаблетов на российском рынке смартфонов в I полугодии 2019 года. По данным ритейлера, доля смартфонов с экраном более 5,6 дюймов с января по июнь составила в штучном выражении 45% против 12% за
|21.08.2017
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Обзор фаблета Lenovo Phab 2 Pro: первое танго
дное устройство и наушники-гарнитура JBL. Скромно и со вкусом: все необходимое для старта есть. Сам фаблет выполнен в классическом для современных устройств форм-факторе. Это металлическая, сле
|18.04.2017
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Lenovo привезла в Россию гигантский смартфон Phab 2. Фото, цена
датчиков и сенсоров. Александр Катаев, генеральный директор Lenovo в России, отметил: «Сам по себе фаблет Phab 2 Pro является уникальным продуктом. Он совмещает в себе самые последние технолог
|17.03.2017
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Фаблет номер 1
Аппарат BQ-6050 Jumbo стал первым фаблетом в линейке российского производителя. Знание «фаблета» новинка заслужила за использование большого дисплея на матрице IPS с диагональю 6 дюймов и разрешением 1280 на 720 точек. К нему прилагается четырёхъядерный чип MT6737, 2 гигабайта опе
|28.10.2016
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Новые фаблеты Phab 2 и Phab 2 Plus от Lenovo доступны в России
и, включая ручной режим фотосъемки и применение эффектов дополненной реальности. Модель Phab 2 Plus Фаблет Phab 2 Plus оснащен 8-ядерным процессором MediaTek MTK 8783 с рабочей частотой до 1,3
|21.10.2016
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Народный фаблет BQS-5070 Magic
Менее 8 тысяч рублей стоит новый фаблет российского бренда BQ, сочетающий в характеристиках большой экран с диагональю 5 дюймов и 2 гигабайта ОЗУ. 7 490 рублей – именно такова цена смартфона BQS-5070 Magic в интернет-магазин
|23.05.2016
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Продажи LTE-фаблетов в розничной сети МТС в Республике Алтай увеличились в 35 раз
родажах составила более 70%. Несмотря на то, что лишь 15% покупателей в регионе готовы заплатить за фаблет более p15000, продажи LTE-фаблетов премиального сегмента выросли почти в шесть раз по
|26.02.2016
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Фаблет с потенциалом компьютера
Новый премиальный бизнес-фаблет HP Elite x3 готов взять на себя не только привычные функции смартфона и планшета, но и
|26.01.2016
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Обзор Lenovo Phab Plus: планшет не нужен
ить планшет? Впрочем, «заменить», возможно даже совсем не то слово, которое нам нужно. Скорее так — фаблет призван стереть грань между смартфоном и планшетом, как бы «объединить» два понятия в
|26.10.2015
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МТС: cибиряки стали чаще покупать планшетофоны
3,5 раза по сравнению с аналогичным показателем 2014 г. Абсолютным лидером по динамике роста продаж фаблетов является Республика Алтай, жители которой приобрели в розничной сети МТС в 5,5 раз б
|30.07.2015
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В России стартовали продажи фаблета Micromax Canvas Spark 2
Компания Micromax, производитель мобильных телефонов, объявила о начале продаж своего первого фаблета на российском рынке — Canvas Spark 2 (Q391). Как сообщили CNews в Micromax, новый смартфон имеет 6-дюймовый IPS-экран с широкими углами обзора. Устройство доступно в России с 30 июля. M
|25.05.2015
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Семь лучших фаблетов: выбор ZOOM
ом, iPhone 6 Plus подходит всем, кому надоело одновременно носить с собой телефон и планшет: первый фаблет Apple долго держит заряд, делает качественные снимки, справляется с редактированием оф
|24.02.2015
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Samsung, HTC, Барселона: в ожидании MWC 2015
ь сервисную информацию на торце смартфона. Дебютным устройством стал Galaxy Note Edge — флагманский фаблет с дополнительным экраном на правом торце. Его представили вместе с Galaxy Note 4, а вы
|22.01.2015
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Смартфоны нового года — какие они?
долларов. В общем, аппарат идеально подойдет тем, кому нужен недорогой и не самый большой и тяжелый фаблет с действительно продолжительным временем автономной работы. Android 4.4 KitKat в качес
|14.08.2014
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Раскрыты характеристики флагманского «планшетофона» Samsung Galaxy Note 4
Флагманский «планшетофон» Samsung нового поколения, Galaxy Note 4, получит 5,7-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением 2560 x 1440 пикселей. Разрешающая способность дисплея при таких параметрах составит
|07.07.2014
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Тест смартфона Nokia Lumia 1320: фаблет для всех и каждого
де аккумулятора. Даже при постоянном подключении к интернету по мобильным сетям и использовании GPS фаблет продержался более суток, так что его смело можно рекомендовать фанатам социальных сете
|06.11.2013
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Explay выпустил планшетофон Cinema
Компания Explay представила новый планшетофон Explay Cinema. Модель обладает 5,7 дюймовым HD IPS дисплеем с разрешением 1280x720 пикселей и работает на операционной системе Android 4.2 Jelly Bean. В Explay Cinema установлен 4-х
|21.10.2013
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Обзор iconBIT NetTAB Mercury QUAD с двумя SIM-картами: "фаблет" для народа?
можно отнести к сегменту, который пока не имеет устоявшегося названия — такие устройства называют «планшетофонами», «смартшетами», «фланшетами» или «фаблетами» (англ. phablet от PHone + tABLET
|20.08.2013
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Раскрыты характеристики огромного смартфона Nokia Bandit
я в конце сентября. По информации издания, в настоящее время компания занимается его тестированием. Планшетофон Nokia обладает 6-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 x 1080 пикселей, 4-ядерным
|05.08.2013
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Первый взгляд на Samsung Galaxy Note 3: смартфон-богоборец
ю это информацию в одном тексте и рассказать о том, что ждет будущих покупателей 4 сентября, когда «фаблет» (потому что название смартфонов с диагональю 5-7 дюймов до сих пор не устоялось) буде
|21.05.2013
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Первый "phablet" Huawei появился в России
пания Huawei представила на российском рынке свое первое устройство класса «phablet» (phone+tablet, планшетофон) - Ascend Mate. Главная отличительная черта устройств данного класса – большой и
|24.04.2013
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Samsung Galaxy Mega 5.8 и Samsung Galaxy Mega 6.3: первый взгляд на смарфтоны-титаны
тал фактически отцом нового класса устройств. Как их только не называли: и «лопата», и «плафон», и «фаблет» (два последних – англицизмы)… Но, выпустив два девайса с еще большей диагональю, Sams
|04.04.2012
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Смартфоны и планшеты: как работает экран?
о новинку запускать пока не торопятся. Прототип QLED-дисплея Зато в Samsung подтвердили, что уже в этом году начнется серийное производство гибких OLED-дисплеев. Вероятно, первыми устройствами станут смартфоны и планшеты. Малая толщина экрана и физические свойства панели позволят существенно увеличить полезную площадь экрана и развяжут руки техно-дизайнерам. В качестве другой перспективной
|03.11.2010
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Ноутбуки под управлением Chrome OS появятся вместе со специализированным магазином веб-приложений к Рождеству
t Packard обещают представить модели с Chrome OS в декабре, сообщает электронное издание Digitimes. Смартбук — сравнительно новый термин означающий компактный ноутбук с поддержкой сетей 3G, гиб
|02.11.2010
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Google выпустит собственный смартбук на базе Chrome OS
Компания Google собирается выпустить собственный смартбук на платформе Google Chrome OS. Он будет продаваться под брендом Google по аналогии с
|09.09.2010
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Apple iPad погубил рынок смартбуков и угрожает рынку ПК
тегорию. Как пишет SlashGear, в продажу поступило всего лишь одно устройство, позиционирующееся как смартбук, - HP Compaq Airlife. За смартбук также можно было бы принять Toshiba AC100,
|23.06.2010
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Lenovo покажет смартбук на базе платформы SABRE
Компания Lenovo представила смартбук линейки Ideapad, который будет работать на базе процессора Freescale. Внешне устройс
|22.06.2010
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Toshiba создала Android-смартбук
Компания Toshiba анонсировала первый Android-смартбук. Модель AC100 представляет собой 10.1-дюймовое устройство, работающее под управлением Android OS 2.1. В качестве аппаратной платформы используется Nvidia Tegra 250 SoC с тактовой часто
|20.05.2010
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Pioneer Computers показала стильный смартбук
Pioneer Computers анонсировала смартбук DreamBook Lite E10, который является стильным и доступным решением. В основу решения компания положила чип VIA-8505 на основе архитектуры ARM. Примечательно, что DreamBook Lite E10 вес
|06.05.2010
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ARM: cмартбуки задерживаются из-за Adobe и планшетов
не произошло, - сказал Ян Дрю. – Я думаю, одной из причин является отсутствие оптимизированного для смартбуков программного обеспечения. Мы видим, что Adobe не торопится с разработкой продуктов
|29.04.2010
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Смартбук HP появится в продаже через 2 недели
Неделю назад компания HP представила свой первый смартбук Compaq Airlife 100. Продажи этого портативного ноутбука на базе чипсета Qualcomm Snapdragon QSD8250 и операционной системой Google Android должны начаться в США, а также ряда европейск
|21.04.2010
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Смартбук Compaq HP AirLife 100: 12 часов работы
эти решения будут анонсированы и лидерами рынка. Компания HP представила свой первый 10,1-дюймовый смартбук Compaq AirLife 100, который использует чипсет Qualcomm Snapdragon QSD8250 и работает
|05.03.2010
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Смартбуки стоят дешевле 100 долларов
На выставке CeBIT представлен первый смартбук, стоимость которого составляет всего 85 долларов. Модель Coby NBPC722 представляет собой 7-дюймовый сверхпортативный компьютер на базе 624 МГц процессора Marvell PXA303. В модели есть
|30.10.2009
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Смартбук Asustek на базе Android выйдет в 1-м квартале 2010 г.
anzai со ссылкой на слова главы компании Джерри Шена (Jerry Shen), произнесенные на вчерашней конференции в Тайбэе. Он заявил, что компьютер будет стоить около $185 в переводе с тайваньского доллара. Смартбук Asus был представлен в июне на тайваньской выставке Computex. Представленный вендором портативный ПК базировался на аппаратной платформе Qualcomm Snapdragon с тактовой частотой ядра 1
|02.09.2009
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«Смартбуки» могут обойтись Qualcomm в ?250 тыс. штрафа
Суд в Кельне вынес запрет на использование слова «смартбук» для позиционирования продуктов компании Qualcomm в Германии, сообщает DigiTimes. В случае, если Qualcomm будет действовать вопреки запрету, на компанию будет наложен штраф в размере ?
|31.08.2009
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«Смартбук» является торговым знаком, утверждает правообладатель
Немецкая компания Smartbook заявила о своих правах на торговую марку Smartbook («Смартбук»), сообщает netbooknews. Владельцам данного новостного сайта пришло уведомление о необходимости убрать слово «смартбук» из всех материалов. Кроме того, юристы попросили сделать
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