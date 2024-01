Phablet Фаблет от phone телефон и tablet планшет смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета Планшетофон Tablet phone Смартфонопланшет Смартбук Smartbook

Новые фаблеты Phab 2 и Phab 2 Plus от Lenovo доступны в России и, включая ручной режим фотосъемки и применение эффектов дополненной реальности. Модель Phab 2 Plus Фаблет Phab 2 Plus оснащен 8-ядерным процессором MediaTek MTK 8783 с рабочей частотой до 1,3