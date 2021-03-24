Phablet Фаблет от phone телефон и tablet планшет смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета Планшетофон Tablet phone Смартфонопланшет Смартбук Smartbook

«Дочка» «Росатома» покупает российские смартфоны и планшеты дороже iPhone и iPad Российские смартфоны и планшеты для «Росатома» Как выяснил CNews, «Росэнергоатом», входящий в состав «Росатома» оператор АЭС, готов потратить 120,8 млн руб. на отечественные защищенные промышленные сма

Власти заставят поставить российский поисковик во все смартфоны и планшеты страны Поиск по умолчанию Закон о предустановке российского ПО на поставляемые в Россию смартфоны и планшеты планируется дополнить новыми требованиями по обязательной установке отечественных поисковых систем в браузерах по умолчанию. О разрабатываемом в Минцифры проекте соответств

Microsoft Surface Duo: складной, но не гибкий фаблет ,1 дюйма (2700х1800 пикс.) с соотношением сторон 3:2. В Surface Duo используется стекло Gorilla Glass и есть поддержка фирменного стилуса. В комплекте также идет специальный защитный бампер. Внутри у фаблета — не самый актуальный, но мощный Qualcomm Snapdragon 855, 6 Гбайт оперативной памяти и до 256 Гбайт хранилища. Кстати, работает Surface Duo на Android. Microsoft настроила свои приложе

Prestigio представила смартбук Smartbook 141 C4. Цена тфон, фотокамеру или фитнес-браслет. Mini HDMI порт и слот для microSD карты памяти также расширяют диапазон возможностей Smartbook 141 C4. Для комфортного отдыха за просмотром сериалов 14,1-дюймовый смартбук оснащен качественным IPS-экраном. С учётом FullHD разрешения устройство превращается в компактный домашний кинотеатр. Или не домашний, потому что можно воспроизводить видео до 6 часов

Аналитика «Связного»: доля фаблетов в России достигла 45% Объединенная компания «Связной | Евросеть» проанализировала продажи фаблетов на российском рынке смартфонов в I полугодии 2019 года. По данным ритейлера, доля смартфонов с экраном более 5,6 дюймов с января по июнь составила в штучном выражении 45% против 12% за

Обзор фаблета Lenovo Phab 2 Pro: первое танго дное устройство и наушники-гарнитура JBL. Скромно и со вкусом: все необходимое для старта есть. Сам фаблет выполнен в классическом для современных устройств форм-факторе. Это металлическая, сле

Lenovo привезла в Россию гигантский смартфон Phab 2. Фото, цена датчиков и сенсоров. Александр Катаев, генеральный директор Lenovo в России, отметил: «Сам по себе фаблет Phab 2 Pro является уникальным продуктом. Он совмещает в себе самые последние технолог

Фаблет номер 1 Аппарат BQ-6050 Jumbo стал первым фаблетом в линейке российского производителя. Знание «фаблета» новинка заслужила за использование большого дисплея на матрице IPS с диагональю 6 дюймов и разрешением 1280 на 720 точек. К нему прилагается четырёхъядерный чип MT6737, 2 гигабайта опе

Новые фаблеты Phab 2 и Phab 2 Plus от Lenovo доступны в России и, включая ручной режим фотосъемки и применение эффектов дополненной реальности. Модель Phab 2 Plus Фаблет Phab 2 Plus оснащен 8-ядерным процессором MediaTek MTK 8783 с рабочей частотой до 1,3

Народный фаблет BQS-5070 Magic Менее 8 тысяч рублей стоит новый фаблет российского бренда BQ, сочетающий в характеристиках большой экран с диагональю 5 дюймов и 2 гигабайта ОЗУ. 7 490 рублей – именно такова цена смартфона BQS-5070 Magic в интернет-магазин

Продажи LTE-фаблетов в розничной сети МТС в Республике Алтай увеличились в 35 раз родажах составила более 70%. Несмотря на то, что лишь 15% покупателей в регионе готовы заплатить за фаблет более p15000, продажи LTE-фаблетов премиального сегмента выросли почти в шесть раз по

Фаблет с потенциалом компьютера Новый премиальный бизнес-фаблет HP Elite x3 готов взять на себя не только привычные функции смартфона и планшета, но и

Обзор Lenovo Phab Plus: планшет не нужен ить планшет? Впрочем, «заменить», возможно даже совсем не то слово, которое нам нужно. Скорее так — фаблет призван стереть грань между смартфоном и планшетом, как бы «объединить» два понятия в

МТС: cибиряки стали чаще покупать планшетофоны 3,5 раза по сравнению с аналогичным показателем 2014 г. Абсолютным лидером по динамике роста продаж фаблетов является Республика Алтай, жители которой приобрели в розничной сети МТС в 5,5 раз б

В России стартовали продажи фаблета Micromax Canvas Spark 2 Компания Micromax, производитель мобильных телефонов, объявила о начале продаж своего первого фаблета на российском рынке — Canvas Spark 2 (Q391). Как сообщили CNews в Micromax, новый смартфон имеет 6-дюймовый IPS-экран с широкими углами обзора. Устройство доступно в России с 30 июля. M

Семь лучших фаблетов: выбор ZOOM ом, iPhone 6 Plus подходит всем, кому надоело одновременно носить с собой телефон и планшет: первый фаблет Apple долго держит заряд, делает качественные снимки, справляется с редактированием оф

Samsung, HTC, Барселона: в ожидании MWC 2015 ь сервисную информацию на торце смартфона. Дебютным устройством стал Galaxy Note Edge — флагманский фаблет с дополнительным экраном на правом торце. Его представили вместе с Galaxy Note 4, а вы

Смартфоны нового года — какие они? долларов. В общем, аппарат идеально подойдет тем, кому нужен недорогой и не самый большой и тяжелый фаблет с действительно продолжительным временем автономной работы. Android 4.4 KitKat в качес

Раскрыты характеристики флагманского «планшетофона» Samsung Galaxy Note 4 Флагманский «планшетофон» Samsung нового поколения, Galaxy Note 4, получит 5,7-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением 2560 x 1440 пикселей. Разрешающая способность дисплея при таких параметрах составит

Тест смартфона Nokia Lumia 1320: фаблет для всех и каждого де аккумулятора. Даже при постоянном подключении к интернету по мобильным сетям и использовании GPS фаблет продержался более суток, так что его смело можно рекомендовать фанатам социальных сете

Explay выпустил планшетофон Cinema Компания Explay представила новый планшетофон Explay Cinema. Модель обладает 5,7 дюймовым HD IPS дисплеем с разрешением 1280x720 пикселей и работает на операционной системе Android 4.2 Jelly Bean. В Explay Cinema установлен 4-х

Обзор iconBIT NetTAB Mercury QUAD с двумя SIM-картами: "фаблет" для народа? можно отнести к сегменту, который пока не имеет устоявшегося названия — такие устройства называют «планшетофонами», «смартшетами», «фланшетами» или «фаблетами» (англ. phablet от PHone + tABLET

Раскрыты характеристики огромного смартфона Nokia Bandit я в конце сентября. По информации издания, в настоящее время компания занимается его тестированием. Планшетофон Nokia обладает 6-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 x 1080 пикселей, 4-ядерным

Первый взгляд на Samsung Galaxy Note 3: смартфон-богоборец ю это информацию в одном тексте и рассказать о том, что ждет будущих покупателей 4 сентября, когда «фаблет» (потому что название смартфонов с диагональю 5-7 дюймов до сих пор не устоялось) буде

Первый "phablet" Huawei появился в России пания Huawei представила на российском рынке свое первое устройство класса «phablet» (phone+tablet, планшетофон) - Ascend Mate. Главная отличительная черта устройств данного класса – большой и

Samsung Galaxy Mega 5.8 и Samsung Galaxy Mega 6.3: первый взгляд на смарфтоны-титаны тал фактически отцом нового класса устройств. Как их только не называли: и «лопата», и «плафон», и «фаблет» (два последних – англицизмы)… Но, выпустив два девайса с еще большей диагональю, Sams

Смартфоны и планшеты: как работает экран? о новинку запускать пока не торопятся. Прототип QLED-дисплея Зато в Samsung подтвердили, что уже в этом году начнется серийное производство гибких OLED-дисплеев. Вероятно, первыми устройствами станут смартфоны и планшеты. Малая толщина экрана и физические свойства панели позволят существенно увеличить полезную площадь экрана и развяжут руки техно-дизайнерам. В качестве другой перспективной

Ноутбуки под управлением Chrome OS появятся вместе со специализированным магазином веб-приложений к Рождеству t Packard обещают представить модели с Chrome OS в декабре, сообщает электронное издание Digitimes. Смартбук — сравнительно новый термин означающий компактный ноутбук с поддержкой сетей 3G, гиб

Google выпустит собственный смартбук на базе Chrome OS Компания Google собирается выпустить собственный смартбук на платформе Google Chrome OS. Он будет продаваться под брендом Google по аналогии с

Apple iPad погубил рынок смартбуков и угрожает рынку ПК тегорию. Как пишет SlashGear, в продажу поступило всего лишь одно устройство, позиционирующееся как смартбук, - HP Compaq Airlife. За смартбук также можно было бы принять Toshiba AC100,

Lenovo покажет смартбук на базе платформы SABRE Компания Lenovo представила смартбук линейки Ideapad, который будет работать на базе процессора Freescale. Внешне устройс

Toshiba создала Android-смартбук Компания Toshiba анонсировала первый Android-смартбук. Модель AC100 представляет собой 10.1-дюймовое устройство, работающее под управлением Android OS 2.1. В качестве аппаратной платформы используется Nvidia Tegra 250 SoC с тактовой часто

Pioneer Computers показала стильный смартбук Pioneer Computers анонсировала смартбук DreamBook Lite E10, который является стильным и доступным решением. В основу решения компания положила чип VIA-8505 на основе архитектуры ARM. Примечательно, что DreamBook Lite E10 вес

ARM: cмартбуки задерживаются из-за Adobe и планшетов не произошло, - сказал Ян Дрю. – Я думаю, одной из причин является отсутствие оптимизированного для смартбуков программного обеспечения. Мы видим, что Adobe не торопится с разработкой продуктов

Смартбук HP появится в продаже через 2 недели Неделю назад компания HP представила свой первый смартбук Compaq Airlife 100. Продажи этого портативного ноутбука на базе чипсета Qualcomm Snapdragon QSD8250 и операционной системой Google Android должны начаться в США, а также ряда европейск

Смартбук Compaq HP AirLife 100: 12 часов работы эти решения будут анонсированы и лидерами рынка. Компания HP представила свой первый 10,1-дюймовый смартбук Compaq AirLife 100, который использует чипсет Qualcomm Snapdragon QSD8250 и работает

Смартбуки стоят дешевле 100 долларов На выставке CeBIT представлен первый смартбук, стоимость которого составляет всего 85 долларов. Модель Coby NBPC722 представляет собой 7-дюймовый сверхпортативный компьютер на базе 624 МГц процессора Marvell PXA303. В модели есть

Смартбук Asustek на базе Android выйдет в 1-м квартале 2010 г. anzai со ссылкой на слова главы компании Джерри Шена (Jerry Shen), произнесенные на вчерашней конференции в Тайбэе. Он заявил, что компьютер будет стоить около $185 в переводе с тайваньского доллара. Смартбук Asus был представлен в июне на тайваньской выставке Computex. Представленный вендором портативный ПК базировался на аппаратной платформе Qualcomm Snapdragon с тактовой частотой ядра 1

«Смартбуки» могут обойтись Qualcomm в ?250 тыс. штрафа Суд в Кельне вынес запрет на использование слова «смартбук» для позиционирования продуктов компании Qualcomm в Германии, сообщает DigiTimes. В случае, если Qualcomm будет действовать вопреки запрету, на компанию будет наложен штраф в размере ?