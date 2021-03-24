«Дочка» «Росатома» покупает российские смартфоны и планшеты дороже iPhone и iPad

Дочерняя структура «Росатома» выделила 120 млн руб. на приобретение защищенных отечественных смартфонов и планшетов с сопутствующими аксессуарами. Они предназначены для обходчиков промышленных объектов на атомных электростанциях по всей России.

Российские смартфоны и планшеты для «Росатома»

Как выяснил CNews, «Росэнергоатом», входящий в состав «Росатома» оператор АЭС, готов потратить 120,8 млн руб. на отечественные защищенные промышленные смартфоны и планшеты с аксессуарами к ним российской компании Mobile Inform Group (MIG).

Данная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены договора в тематическом тендере, который был объявлен «Росэнергоатомом» 23 марта 2021 г. в формате электронного аукциона для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заявки от претендентов будут приниматься до 8 апреля. Определить победителя заказчик планирует 14 мая. Поставка техники на все объекты заказчика должна состояться не позднее 30 сентября 2021 г.

Как следует из тендерных документов, компания рассчитывает приобрести 595 смартфонов (именно так эту технику позиционирует производитель) MIG S6 и 601 планшет MIG T8, хотя и допускает предложение со стороны поставщика технологических аналогов данного оборудования.

Помимо этого, номенклатура поставки включает запасные батареи, базовые док-станции для их зарядки, защитные стекла и карты памяти MicroSD емкостью 256 ГБ. Год выпуска поставляемой продукции должен быть не ранее 2020 г.

Защищенный смартфон MIG S6

Из техзадания следует, что приобретаемые гаджеты предназначены для решения задач управления мобильными обходами оборудования и систем АЭС, выполняемых оперативным и инженерно-техническим персоналом по всей России.

Условиями эксплуатации техники заявлено применение как в отапливаемых помещениях, так и на открытом воздухе, при температуре окружающей среды в пределах от -30°С до +60°С и допустимой влажности не более 93%, без образования конденсата.

Представители «Росэнергоатома» сообщили CNews, что устройства производителя Mobile Inform Group ранее уже использовались в компании и хорошо зарекомендовали себя у пользователей. Поэтому на базе характеристик этих устройств и было сформировано техническое задание для рассматриваемого тендера. «Однако принять участие в данной закупке могут любые производители, характеристики оборудования которого соответствуют требованиям ТЗ (в нем в явном виде указана возможность поставки аналогов)», — подчеркнули собеседники редакции.

Розничные цены на технику MIG

На сайте производителя рекомендованная розничная цена на промышленный смартфон MIG S6 (с диагональю дисплея в 6 дюймов) выставлена на уровне 85 155 руб. Это сопоставимо со стоимостью нового iPhone 12 (с диагональю дисплея в 6,1 дюйм) на российском сайте Apple; она прописана в размере от 79 990 pyб.

Что касается планшета MIG T8 (с диагональю дисплея в 8 дюймов), то его рекомендованную розничную цену производитель выставил на уровне 86 662 руб. Для сравнения, «самый продвинутый iPad» — iPad Pro (с диагональю экрана 11 и 12,9 дюйма) — на российском сайте Appleпредлагается по цене от 69 990 pyб.

Параметры покупаемых гаджетов

Смартфоны MIG 6 поступили в продажу в конце 2019 г. Новинка была ориентирована на работу в суровых климатических условиях. Было заявлено, что аппарат соответствует классу индустриальной защиты IP67 и сохраняет работоспособность при температуре до -20°С.

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«Смартфон рассчитан на многолетнюю непрерывную эксплуатацию в самых суровых условиях: морозостойкие аккумуляторы и система управления питанием обеспечивают работу на глубоком минусе, энергоэффективные современные чипсеты увеличивают скорость и время автономной работы до 20 часов при использовании всех каналов связи, — ранее отмечал гендиректор Mobile Inform Group Константин Манцветов. — Беспроводная зарядка повышает живучесть устройства, а специальная архитектура корпуса обеспечивает устойчивость к ударам и падениям. Устройство будет выпускаться минимум до 2025 г. и поддерживать российские операционные системы и средства кибербезопасности. За счет свободно расширяемой функциональности смартфон найдет применение практически во всех отраслях экономики — от органов правопорядка и здравоохранения до транспорта, энергетики и нефтегаза».

Аппарат был представлен двумя версиями. Базовая оснащалась процессором Qualcomm Snapdragon 450, оперативной памятью 3 ГБ и накопителем на 32 ГБ. Более производительный вариант имеел на борту процессор Qualcomm Snapdragon 632, оперативную память 4 ГБ и встроенный накопитель на 64 ГБ (опционально до 128 ГБ). MIG S6 получила основную камеру на 13 МП с автофокусом и вспышкой, а также фронтальную камеру на 5 МП. Смартфон поддерживает работу в сотовых сетях 3G/4G/LTE и оснащен двумя слотами под сим-карты.

Что касается планшета MIG T8, то он увидел свет двумя годами раньше — в 2017 г. «Планшет MIG T8 — мощное, высокопроизводительное устройство с большим объемом оперативной памяти, работающее под управлением современной версии ОС Android, — презентовал его Константин Манцветов. — В нем используется промышленный радиомодем, обеспечивающий более высокое, чем у потребительских устройств, качество связи в зонах нестабильного покрытия сотовой сети. В планшет можно установить две SIM-карты, а сменный морозостойкий аккумулятор большой емкости окажется крайне полезным для выездных сервисных инженеров. В ближайшее время планируется выпуск версии планшета, работающей под управлением отечественной операционной системы».

Отметим, что судя по спецификациям моделей, компания осталась верна планам по их оснащению российскими ОС AstraLinuxи «Аврора», но произойдет это во II-IIIкварталах 2021 г. А пока в техзадании «Росэнергоатома» в качестве ОС указана «Android 9.0 и выше или эквивалент».

Несколько фактов о Mobile Inform Group

Как следует из базы данных ЕГРЮЛ, ООО «Адванст мобилити солюшинз» было зарегистрировано в Санкт-Петербурге 23 октября 2013 г. Состав его учредителей со временем менялся. В конце 2019 г. Константин Манцветов сосредоточил в своих руках 100% долей организации, однако в июне 2020 г. уступил 34% АО «Аэронавигационные и информационные системы».

По данным «Контур.фокус», по итогам 2019 г. (более свежих данных пока нет) организация продемонстрировала выручка в размере 307,2 млн руб. с приростом этого показателя на 40% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль компании за отчетный период составила 7 млн руб.

В базе «Контур.фокуса» имеются сведения о 21 госконтракте организации на общую сумму в 67,1 млн руб. «Росэнергоатома» и других структур «Росатома» среди непосредственных заказчиков нет.

По информации «Контур.фокус», в 2015 г. Константин Манцветов выступал соучредителем зарегистрированного в Москве ООО «Принтикс», входящего в контур управления компании «Ай-теко».