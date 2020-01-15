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Россияне выпустили премиальный смартфон для экстремальных условий. Он будет работать на отечественной Linux

Техника
, Текст: Владимир Бахур
Российская компания Mobile Inform Group объявила о старте продаж промышленного смартфона MIG S6 премиум-класса, способного работать на морозе. Вариант под ОС Android впоследствии планируется заменить на версию с отечественной ОС Astra Linux.

Мощный аппарат для экстремальных условий

Российская компания Mobile Inform Group сообщила о начале продаж защищенного смартфона MIG S6 премиального класса, ориентированного на работу в суровых климатических условиях. Аппарат соответствует классу индустриальной защиты IP67 и сохраняет работоспособность при температуре до -20°С.

Новый смартфон соответствует общей модульной концепции MIG, что означает возможность дополнительного развития устройства и его адаптации в соответствии с потребностями заказчика. Так, например, до конца 2020 г. Mobile Inform Group намерена произвести обновление нынешней версии ОС Android 9.0 до версии 10, а также портировать на платформу отечественную ОС Astra Linux.

Разработчик позиционирует защищенный смартфон MIG S6 как решение для работы на промышленных предприятиях, в госучреждениях и других компаниях с высокими требованиями к информационной безопасности, а также в добывающей отрасли, на транспорте и в энергетике.

«Смартфон рассчитан на многолетнюю непрерывную эксплуатацию в самых суровых условиях - морозостойкие аккумуляторы и система управления питанием обеспечивают работу на глубоком минусе, энергоэффективные современные чипсеты увеличивают скорость и время автономной работы - до 20 часов при использовании всех каналов связи, - отметил генеральный директор Mobile Inform Group Константин Манцветов. - Беспроводная зарядка повышает «живучесть» устройства, а специальная архитектура корпуса обеспечивает устойчивость к ударам и падениям. Устройство будет выпускаться минимум до 2025 года и поддерживать российские операционные системы и средства кибербезопасности. За счет свободно расширяемой функциональности смартфон найдет применение практически во всех отраслях экономики - от органов правопорядка и здравоохранения до транспорта, энергетики и нефтегаза».

Особенности конструкции MIG S6

Смартфон MIG S6 унаследовал базовый дизайн другой защищенной модели компании, MIG С55, на который в декабре 2019 г. была успешно портирована отечественная мобильная операционная система «Аврора».

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Конструкция смартфона MIG S6

Конструкция новинки претерпела ряд серьезных изменений. Так, экран MIG S6 увеличен до 6 дюймов, его разрешение выросло до 1440 х 720 пикселей для удобства работы с текстом и графикой, в том числе, с чертежами. Дисплей выполнен в ударопрочном дизайне, с повышенной читаемостью на солнце.

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Дисплей смартфона MIG S6

Для модели MIG S6 заявлена защита по индустриальному стандарту IP67. Аппарат выдерживает падения на бетонный пол с высоты 1,2 м. Рабочие температуры заявлены в диапазоне -20°C до +60°С, при этом диапазон хранения (термический шок) составляет от -30°C до +70°C.

Габариты смартфона MIG S6 составляют 162 x 82 x 14 мм при весе 230 грамм.

Аппарат представлен двумя версиями. Базовая версия оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 450, оперативной памятью 3 ГБ и накопителем 32 ГБ, более производительный вариант имеет на борту процессор Qualcomm Snapdragon 632, оперативную память 4 ГБ и встроенный накопитель 64 ГБ (опционально возможно до 128 ГБ).

Модель MIG S6 получила основную камеру 13 МП с автофокусом и вспышкой, а также фронтальную камеру 5 МП. Смартфон поддерживает работу в сотовых сетях 3G/4G/LTE и оснащен двумя слотами под сим-карты.

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Съемный модуль расширения для MIG S6

Коммуникации новинки представлены поддержкой беспроводных интерфейсов Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 и NFC, а также портом USB Type C и портом расширения Pogo-pin, через который доступны различные опциональные модули – такие как сканер штрих-кодов, рукоятка RFID UHF и сканер отпечатка пальца. Навигационная GPS/ГЛОНАСС система смартфона поддерживает конкурентный приема не менее двух навигационных систем.

Аккумулятор смартфона MIG S6 выполнен в съемном морозостойком дизайне и обладает емкостью 5000 мАч. Предусмотрена беспроводная зарядка по стандарту QI.

Доступность и цены

По данным производителя, предварительное тестирование защищенного смартфона MIG S6 производилось у ряда ключевых клиентов Mobile Inform Group. Смартфон MIG S6 уже доступен для заказа на сайте производителя, где цена устройства заявлена на уровне 69 398 руб.

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