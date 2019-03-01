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UFS Universal Flash Storage Универсальный флеш-накопитель eUFS Embedded Universal Flash Storage Встраиваемый универсальный флэш-накопитель

UFS (Universal Flash Storage — «универсальный флэш-накопитель») — стандарт и набор спецификаций для встроенных флэш-накопителей, требования для которого разрабатывались и утверждались комитетом JEDEC. Стандарт UFS предполагает использование последовательного интерфейса с полным дуплексом, что позволяет одновременно считывать и записывать данные при работе с хост-устройством.

СОБЫТИЯ

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01.03.2019 Samsung запустила серийное производство 512-гигабайтной памяти eUFS 3.0

s объявила о запуске серийного производства первой в отрасли 512-гигабайтной (ГБ) встроенной памяти Universal Flash Storage (eUFS) 3.0, предназначенной для мобильных устройств нового поколения.
05.12.2017 Samsung начала производство 512 ГБ памяти eUFS для мобильных устройств нового поколения

, Ltd. объявила о запуске серийного производства первой в отрасли 512-гигабайтной встроенной памяти Universal Flash Storage (eUFS), предназначенной для мобильных устройств нового поколения. Бла
26.09.2017 Samsung начала производство памяти Universal Flash Storage для автомобилей нового поколения

Samsung Electronics заявила о начале использования первого в отрасли встроенного решения Universal Flash Storage (eUFS) в автомобильных устройствах нового поколения. Новое решение eU
24.01.2017 Transcend представила флэш-накопители JetFlash 740 промышленного класса

Transcend Information представила флэш-накопители JetFlash 740 промышленного класса с интерфейсом USB на базе памяти типа SuperMLC. Как рассказали CNews в компании, технология Transcend SuperMLC занимает промежуточную позицию м
09.01.2017 Western Digital представила свой самый скоростной USB флэш-накопитель SanDisk

Корпорация Western Digital Corporation, специализирующаяся в области технологий и решений для хранения данных, представила свой самый скоростной на сегодняшний день USB флэш-накопитель — высокопроизводительный твердотельный накопитель SanDisk Extreme Pro USB 3.1 ёмкостью до 256 ГБ. Устройство выполнено в форм-факторе крохотного USB-диска и помещено в прочный а
01.09.2016 Toshiba представила флэш-накопители TransMemory USB 2.0 емкостью до 128 ГБ

ейства флэш-накопителей TransMemory USB 2.0, совместимых со стандартом Hi-Speed, предназначенных для портативного хранения и переноса данных объемом до 128 ГБ. Об этом CNews сообщили в Toshiba. Новые флэш-накопители TransMemory U203 имеют элегантный дизайн в корпусе белого цвета и разъем USB, который можно быстро убрать с помощью ползунка. В результате накопители сочетают простоту использов
03.03.2016 Выпущен флэш-накопитель с рекордной емкостью 15,36 ТБ

яет 1200 МБ/с. Это более чем в два раза превышает скорость работы традиционных SSD с интерфейсом SATA, сравнили в Samsung. Накопитель включает 512 чипов Samsung емкостью 32 ГБ Износостойкость Так как флэш-накопитель PM1633a предназначен для дата-центров, он обладает повышенной износостойкостью. Как сообщили в Samsung,  устройство поддерживает полную однократную перезапись данных в течение с
19.01.2016 Hitachi Data Systems представила новые массивы на основе флэш-памяти

ания Hitachi Data Systems (HDS) с целью помочь заказчикам оптимизировать работу их ИТ-систем представила новейшее дополнение к комплексу решений на основе флэш-технологий — семейство массивов Hitachi Flash Storage (HFS) серии A. Об этом CNews сообщили в HDS. Массовое распространение приложений нового поколения требует от центров обработки данных все более высокого уровня гибкости, адаптивно
19.09.2013 Обычный флэш-накопитель для необычной iOS

Компания PhotoFast представила на российском рынке флэш-накопитель i-FlashDrive HD, предназначенный для устройств с операционной системой iOS. Накопитель PhotoFast i-FlashDrive HD позволяет переносить данные с компьютера на устройство под управ
21.11.2006 PQI ускорила флэш-накопители

Компания PQI анонсировала скоростные флэш-накопители Intelligent Stick Pro 220. Скорость чтения с таких накопителей достигает отметки в 33Мб/c. Толщина устройства: 2,8 мм, вес - 2,7 г. Intelligent Stick Pro 220 На данный момент до
31.03.2006 ATP представила миниатюрный флэш-накопитель

Компания ATP представила на рынке свой новый флэш-накопитель. Эта модель является одной из самых маленьких на сегодняшний день. Ее размеры составляют 9,4х17,6х36,3 мм. Вес — 8 граммов. Новинка будет выпущена в разных модификациях: с 
04.10.2005 A-Data представила флэш-накопитель с отпечатком пальцев

Компания A-Data представила на российском рынке ряд новых устройств , в том числе флэш-накопитель с отпечатком пальцев и флэш-диск с ЖК-дисплеем, построенном по технологии Bi stable. Fingerprint Disk от A-Data, который оснащён встроенной системой считывания и обработки отпеч
25.07.2005 FingerGear анонсировал первый флэш-накопитель с операционной системой

Компания FingerGear представила первый флэш-накопитель со встроенной операционной системой — Computer-On-a-Stick Flash Drive. Также модель имеет установленный OpenOffice Productivity Suite наряду с большим количеством приложени

Публикаций - 282, упоминаний - 294

UFS и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 43
Xiaomi - Сяоми 2232 29
Apple Inc 13156 28
Intel Corporation 12811 26
Microsoft Corporation 25775 23
Google LLC 12690 19
SanDisk 343 17
Sony 6739 16
Huawei 4677 14
Toshiba Corporation 2980 14
Qualcomm Technologies 1974 11
HP Inc. 5883 11
Kingston Technology 218 11
LG Electronics 3735 10
Lenovo Group 2447 9
AMD - Advanced Micro Devices 4641 8
Seagate Technology 766 8
MediaTek - Ralink 595 8
Adata Technology 132 7
Dell EMC 5180 7
Nvidia Corp 4002 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
Meta Platforms - Facebook 4621 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 5
Hitachi - Хитачи 1501 5
Philips 2099 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 5
Lenovo Motorola 3566 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 4
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 72 4
Transcend Information 82 4
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 4
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 4
Box inc - box.com - box.net 375 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 4
NetApp - Network Appliance 667 4
Ростелеком 10948 4
Broadcom - VMware 2610 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
TÜV Rheinland Group 181 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Carl Zeiss AG 307 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Warner 540 2
101Hotels.com 456 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Coca-Cola Company 261 1
Starta Ventures - венчурный фонд 17 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 17 1
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
WMG - Warner Music Group 210 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 1
Caterpillar - 93 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Dyson 157 1
KGI Securities 50 1
Держава АКБ 44 1
Sony BMG 187 1
Daewoo 103 1
EMI Group 60 1
Swarovski AG 74 1
Momentus Space 29 1
Metallica - американская метал-группа 36 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 39
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 5
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 126
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 110
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 100
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 99
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 81
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 5
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