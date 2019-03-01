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UFS Universal Flash Storage Универсальный флеш-накопитель eUFS Embedded Universal Flash Storage Встраиваемый универсальный флэш-накопитель
UFS (Universal Flash Storage — «универсальный флэш-накопитель») — стандарт и набор спецификаций для встроенных флэш-накопителей, требования для которого разрабатывались и утверждались комитетом JEDEC. Стандарт UFS предполагает использование последовательного интерфейса с полным дуплексом, что позволяет одновременно считывать и записывать данные при работе с хост-устройством.
СОБЫТИЯ
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|01.03.2019
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Samsung запустила серийное производство 512-гигабайтной памяти eUFS 3.0
s объявила о запуске серийного производства первой в отрасли 512-гигабайтной (ГБ) встроенной памяти Universal Flash Storage (eUFS) 3.0, предназначенной для мобильных устройств нового поколения.
|05.12.2017
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Samsung начала производство 512 ГБ памяти eUFS для мобильных устройств нового поколения
, Ltd. объявила о запуске серийного производства первой в отрасли 512-гигабайтной встроенной памяти Universal Flash Storage (eUFS), предназначенной для мобильных устройств нового поколения. Бла
|26.09.2017
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Samsung начала производство памяти Universal Flash Storage для автомобилей нового поколения
Samsung Electronics заявила о начале использования первого в отрасли встроенного решения Universal Flash Storage (eUFS) в автомобильных устройствах нового поколения. Новое решение eU
|24.01.2017
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Transcend представила флэш-накопители JetFlash 740 промышленного класса
Transcend Information представила флэш-накопители JetFlash 740 промышленного класса с интерфейсом USB на базе памяти типа SuperMLC. Как рассказали CNews в компании, технология Transcend SuperMLC занимает промежуточную позицию м
|09.01.2017
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Western Digital представила свой самый скоростной USB флэш-накопитель SanDisk
Корпорация Western Digital Corporation, специализирующаяся в области технологий и решений для хранения данных, представила свой самый скоростной на сегодняшний день USB флэш-накопитель — высокопроизводительный твердотельный накопитель SanDisk Extreme Pro USB 3.1 ёмкостью до 256 ГБ. Устройство выполнено в форм-факторе крохотного USB-диска и помещено в прочный а
|01.09.2016
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Toshiba представила флэш-накопители TransMemory USB 2.0 емкостью до 128 ГБ
ейства флэш-накопителей TransMemory USB 2.0, совместимых со стандартом Hi-Speed, предназначенных для портативного хранения и переноса данных объемом до 128 ГБ. Об этом CNews сообщили в Toshiba. Новые флэш-накопители TransMemory U203 имеют элегантный дизайн в корпусе белого цвета и разъем USB, который можно быстро убрать с помощью ползунка. В результате накопители сочетают простоту использов
|03.03.2016
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Выпущен флэш-накопитель с рекордной емкостью 15,36 ТБ
яет 1200 МБ/с. Это более чем в два раза превышает скорость работы традиционных SSD с интерфейсом SATA, сравнили в Samsung. Накопитель включает 512 чипов Samsung емкостью 32 ГБ Износостойкость Так как флэш-накопитель PM1633a предназначен для дата-центров, он обладает повышенной износостойкостью. Как сообщили в Samsung, устройство поддерживает полную однократную перезапись данных в течение с
|19.01.2016
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Hitachi Data Systems представила новые массивы на основе флэш-памяти
ания Hitachi Data Systems (HDS) с целью помочь заказчикам оптимизировать работу их ИТ-систем представила новейшее дополнение к комплексу решений на основе флэш-технологий — семейство массивов Hitachi Flash Storage (HFS) серии A. Об этом CNews сообщили в HDS. Массовое распространение приложений нового поколения требует от центров обработки данных все более высокого уровня гибкости, адаптивно
|19.09.2013
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Обычный флэш-накопитель для необычной iOS
Компания PhotoFast представила на российском рынке флэш-накопитель i-FlashDrive HD, предназначенный для устройств с операционной системой iOS. Накопитель PhotoFast i-FlashDrive HD позволяет переносить данные с компьютера на устройство под управ
|21.11.2006
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PQI ускорила флэш-накопители
Компания PQI анонсировала скоростные флэш-накопители Intelligent Stick Pro 220. Скорость чтения с таких накопителей достигает отметки в 33Мб/c. Толщина устройства: 2,8 мм, вес - 2,7 г. Intelligent Stick Pro 220 На данный момент до
|31.03.2006
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ATP представила миниатюрный флэш-накопитель
Компания ATP представила на рынке свой новый флэш-накопитель. Эта модель является одной из самых маленьких на сегодняшний день. Ее размеры составляют 9,4х17,6х36,3 мм. Вес — 8 граммов. Новинка будет выпущена в разных модификациях: с
|04.10.2005
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A-Data представила флэш-накопитель с отпечатком пальцев
Компания A-Data представила на российском рынке ряд новых устройств , в том числе флэш-накопитель с отпечатком пальцев и флэш-диск с ЖК-дисплеем, построенном по технологии Bi stable. Fingerprint Disk от A-Data, который оснащён встроенной системой считывания и обработки отпеч
|25.07.2005
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FingerGear анонсировал первый флэш-накопитель с операционной системой
Компания FingerGear представила первый флэш-накопитель со встроенной операционной системой — Computer-On-a-Stick Flash Drive. Также модель имеет установленный OpenOffice Productivity Suite наряду с большим количеством приложени
UFS и организации, системы, технологии, персоны:
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