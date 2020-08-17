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Microsoft NTFS New Technology File System Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT



17.08.2020 Россияне подарили ОС Linux полную бесплатную поддержку NTFS - файловой системы Windows
15.03.2018 Paragon Software выпустила новую версию Microsoft exFAT / NTFS for USB
08.12.2017 Найден новый метод атаки на любые версии Windows. Невидим для всех антивирусов
24.07.2017 Paragon представила плагин NTFS USB Android для просмотра 4K/HD видео с внешних носителей
23.06.2017 Paragon Software представила мультиязычное ПО NTFS for Mac версии 15
30.09.2015 Paragon NTFS for Mac 14 обеспечивает полный доступ к NTFS-разделам в среде OS X
08.08.2014 Paragon Software обеспечивает быстрый доступ к файлам NTFS пользователям OS X Yosemite Developer Preview
31.07.2012 Paragon выпустил NTFS for Mac OS X 10 с поддержкой Mac OS X 10.8 Mountain Lion
23.01.2012 ПО Paragon Software обеспечивает беспрепятственный обмен информацией при выпуске каталогов «Эрмитажа»
01.11.2011 Новые программы Paragon устраняют барьеры между файловыми системами Mac OS X и Windows
22.06.2011 Paragon Software стирает границы между несовместимыми файловыми системами Windows и Mac OS X
06.04.2010 Paragon Software увеличил скорость работы NTFS в среде Mac до 90 МБ/с
19.02.2010 Paragon Software выпустил драйвер для полной интеграции NTFS c Windows CE
19.02.2008 Вышла очередная стабильная версия NTFS-3G
15.11.2007 NTFS for Mac OS X осуществит взаимодействие между Mac и Windows
14.11.2007 Easy NTFS Data Recovery 1.0: восстановление данных

Публикаций - 177, упоминаний - 290

Microsoft NTFS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22089 37
Paragon Software Group - PSG 326 31
Samsung Electronics 9170 11
Sony 6090 11
Intel Corporation 11064 10
Apple Inc 10436 10
LG Electronics 3265 9
Seagate Technology 680 9
Twitter 2357 8
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IBM - International Business Machines Corp 8825 5
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ASUS - AsusTek Computer Inc 1766 4
AMD - Advanced Micro Devices 3572 4
Acer Group 2270 4
ZTE Corporation 653 4
Kingston Technology 174 3
Philips 1926 3
Газпром ГПМ RuTube - Рутьюб - видеохостинг 137 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1904 3
Dr.Web - Доктор Веб 1179 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 491 3
HP Inc. 5249 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 735 3
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 3
Технологии Распознавания 414 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3835 3
EFI - Electronics for Imaging 38 3
Dell EMC 4663 3
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McDonald’s - Макдоналдс 188 2
Beko 51 2
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 67 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 786 2
Yamaha 95 1
NGI Fund 33 1
Эра HD - Эра ХД 52 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 54 1
АТАК - сеть магазинов 882 1
Открытие ФК 2107 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 478 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 275 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 235 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 212 1
Роснефть НК 423 1
Башнефть ПАО АНК 114 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2174 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7690 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2315 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 202 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1556 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 138 1
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HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 1962 21
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 929 21
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Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3059 20
DLNA - Digital Living Network Alliance 399 19
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