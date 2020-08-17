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Microsoft NTFS New Technology File System Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT
Публикаций - 177, упоминаний - 290
Microsoft NTFS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 14
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 169 2
|Gates William Henry - Гейтс Билл 892 4
|Картвелишвили Натиа 9 3
|Комаров Константин 16 3
|Руссинович Марк 5 2
|Sarkar Dona - Саркар Дона 5 2
|Cluley Graham - Клули Грэхем 122 2
|Наумов Максим 89 2
|Александров Алексей 7 1
|Hutchins Marcus - Хатчинс Маркус 5 1
|Ададуров Алексей 1 1
|Кравченко Александр 10 1
|Демидов Михаил 132 1
|Зенкин Денис 262 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Додонов Евгений 4 1
|Лебедев Олег 15 1
|Соколов Евгений 7 1
|Лант Арсений 5 1
|Махаев Дмитрий 1 1
|Киреев Александр 26 1
|Мылицын Роман 83 1
|Минасян Вартан 13 1
|Алексеев Сергей 6 1
|Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 19 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 994 1
|Касперская Наталья 246 1
|Гинятуллин Роман 61 1
|Васильев Роман 12 1
|Комиссаров Дмитрий 177 1
|Водясов Алексей 110 1
|Рейман Леонид 1009 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 360 1
|Смирнов Алексей 161 1
|HFS Research 19 5
|IDC - International Data Corporation 4583 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2887 1
|IHS iSuppli 389 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 559 3
|Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 251 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176017, в очереди разбора - 987243.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176017, в очереди разбора - 987243.
Создано именных указателей - 71121.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru