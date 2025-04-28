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Apple HFS Plus HFS+ Mac OS Extended файловая система



28.04.2025 Отец Linux разнес в щепки кучу популярных файловых систем в своей ОС. Ценящим их программистам он посоветовал учить матчасть 2
28.05.2024 Из FreeBSD создали очень похожий клон ОС для макбуков 1
22.02.2023 Брешь высокой категории в открытом антивирусе сделала беззащитным сетевое ПО Cisco 3
17.02.2023 Ошибки разработчиков антивируса Cisco позволяет хакерам воровать любые файлы с ПК, которые он защищает 4
15.03.2018 Paragon Software выпустила новую версию Microsoft exFAT / NTFS for USB 1
06.10.2017 Parallels Desktop 13 для Mac поддерживает виртуальную реальность 1
24.07.2017 Paragon представила плагин NTFS USB Android для просмотра 4K/HD видео с внешних носителей 1
06.06.2017 Новая файловая система Apple разрешает называть файлы только по-английски 4
06.06.2017 Apple WWDC 2017: прорыв по всем фронтам? 1
19.01.2017 Freecom представила новые компактные mSDD серии Maxx 1
29.09.2016 Paragon Software выпустила новую версию драйвера ExtFS for Mac 1
04.08.2016 Western Digital выбрала технологию Paragon UFSD для серии продуктов WD Pro Series 2
30.09.2015 Paragon NTFS for Mac 14 обеспечивает полный доступ к NTFS-разделам в среде OS X 2
26.08.2014 Toshiba представила портативный накопитель Canvio Alu 1
08.08.2014 Paragon Software обеспечивает быстрый доступ к файлам NTFS пользователям OS X Yosemite Developer Preview 1
26.06.2014 Российский разработчик «с благословения Apple» выпустил уникальный бэкап для «макинтошей» 1
19.06.2014 Яблоком в окно: как и зачем ставить Windows 7 на Apple MacBook Air 13" 2014 1
23.10.2013 Где хранятся сайты? Обзор сетевого хранилища Buffalo TeraStation 7120r Enterprise 1
31.07.2012 Paragon выпустил NTFS for Mac OS X 10 с поддержкой Mac OS X 10.8 Mountain Lion 1
25.08.2011 Обзор медиацентра Western Digital TV Live Hub: победитель войны форматов 1
02.08.2011 Iomega анонсировала настольный накопитель с портом для зарядки iPad, iPhone и iPod 1
22.06.2011 Paragon Software стирает границы между несовместимыми файловыми системами Windows и Mac OS X 4
06.04.2011 Seagate показала самый тонкий внешний винчестер 1
31.03.2011 Вышел новый «Домашний Эксперт»: миграция ОС на SSD, поддержка HFS+ и exFAT 1
06.12.2010 Вышел драйвер Paragon ExtFS for Mac OS X 8.0 для работы с файлами Linux в среде Mac OS X 1
23.07.2010 Iomega использует технологию Paragon UFSD в своем новом решении для удаленного доступа к файлам 2
06.04.2010 Paragon Software увеличил скорость работы NTFS в среде Mac до 90 МБ/с 2
26.09.2007 Iomega представила настольные накопители для Mac 1
20.12.2006 Накопители данных для Mac 1
14.12.2004 NetSec: веб-серверы на Mac по-прежнему уязвимы 1

Публикаций - 30, упоминаний - 46

Apple HFS Plus и организации, системы, технологии, персоны:

Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 330 12
Apple Inc 12237 11
Microsoft Corporation 24799 5
Google LLC 11919 4
Lenovo EMC - Iomega 175 4
Western Digital Corporation - WDC 556 3
Meta Platforms - Facebook 4459 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
Intel Corporation 12283 2
X Corp - Twitter 2877 2
Cisco Systems 5145 2
Freecom 8 1
Yandex - Яндекс 7633 1
Amazon Inc - Amazon.com 3037 1
AMD - Advanced Micro Devices 4288 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4096 1
Toshiba Corporation 2934 1
Acronis - Акронис 451 1
Seagate Technology 743 1
Dropbox 502 1
Melco Holdings - Buffalo Technology 80 1
Box inc - box.com - box.net 363 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
Netcraft 59 1
EFI - Electronics for Imaging 44 1
Dell EMC 5047 1
ФОРС - Центр разработки 642 1
SafeBreach Labs 14 1
Pixelmator Team 12 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1483 1
Gen Digital - Avast Software 176 1
Cisco Talos 43 1
Defender 134 1
Dune HD - HDI Dune 31 1
GitHub 863 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 488 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1093 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
РЖД - Российские железные дороги 1936 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 290 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation 25 1
Unsplash 954 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10101 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25872 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24646 12
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4295 10
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3300 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30367 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28661 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24588 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5889 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12362 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3545 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6110 3
ОС - POSIX - Portable Operating System Interface - переносимый интерфейс операционных систем 70 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1769 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3675 3
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9603 3
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10341 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7620 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21674 2
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 896 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 792 2
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1283 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16062 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21091 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12802 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4104 2
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9498 2
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Google YouTube - Видеохостинг 2799 2
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Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1360 2
Apple Safari - браузер 861 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1167 2
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Cisco Talos ClamAV - Clam AntiVirus 39 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 398 1
Google Android SAF - Google Android Storage Access Framework 1 1
Apple macOS High Sierra 9 1
Total Commander - Файловый менеджер 36 1
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Apple iPad Air - Серия планшетов 251 1
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Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
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