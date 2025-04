Отец Linux разнес в щепки кучу популярных файловых систем в своей ОС. Ценящим их программистам он посоветовал учить матчасть

Торвальдс назвал все существующие регистронезависимые файловые системы багом всего из-за одной ошибки в сборке ядра 6.15. Он также считает сам факт использования имен без учета регистра катастрофической ошибкой и считает, что разработчики ничему не учатся.

Классический Торвальдс

Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) нашел новую технологию, которую может по-всякому обзывать, и адептов которой он может прилюдно распекать. Как пишет портал Phoronix, на этот раз Торвальдс обрушился с критикой на все существующие регистронезависимые (case folding) файловые системы, например древние Fat и Fat 12. Системы HFS+ в Apple mac OS и NTFS в Microsoft Windows отчасти тоже нечувствительны к регистру – в HFS+ эта чувствительность по умолчанию отключена, а в NTFS она недоступна через обычные API операционной системы.

Торвальдс назвал регистронезависимость сбоем. «Черт подери. Регистронезависимость — это баг, – заявил он публично. –Тот факт, что разработчики файловых систем до сих пор считают это «фишкой», для меня загадка. Складывается ощущение, что они настолько фанатеют от древней файловой системы FAT, что не могут удержаться и не попытаться воссоздать ее, только сделать еще хуже» (Dammit. Case sensitivity is a BUG. The fact that filesystem people *still* think it's a feature, I cannot understand. It's like they revere the old FAT filesystem _so_ much that they have to recreate it – badly).

Всего одна ошибка

В последние месяцы Торвальдс разучился вести себя корректно в интернете. Он регулярно спускает всех собак на разработчиков Linux по самым разным причинам – то они не вовремя (по мнению самого Торвальдса) присылают ему патчи, то любят не тот язык программирования, то пишут слишком грамотно. Также он позволяет себе унижать людей по национальному признаку – он публично назвал российских мейнтейнеров Linux «кучкой русских троллей».

wikipedia.org Несдержанность и нежелание следить за словами - относительно новая «фишка» Торвальдса

При этом сам Торвальдс нередко тоже оказывается не прав. Например, именно из-за него Linux 6.14 вышел на день позже – Линус просто забыл нажать кнопку «Опубликовать», в чем он, правда, сознался самостоятельно.

Нынешняя же вспышка гнева Торвальдса обусловлена проблемой с case folding в Bcachefs (файловая система копирования при записи для операционных систем на базе Linux). Ее обнаружили несколько дней назад, и к моменту выхода материала уже существовал устраняющий ее патч для ядра Linux 6.15.

Эта версия ядра на момент выпуска материала находилась в разработке – ее релиз ожидается в мае или июне 2025 г., то есть конечные пользователи с ней, вероятнее всего, не столкнутся. Но этот факт никак не помешал Торвальдсу выплеснуть на разработчиков очередную порцию негатива, воспользовавшись для этого рассылкой для разработчиков Linux (Linux Kernel Mailing List Archive, LKML).

Иди учись

Торвальдс прошелся не только по регистронезависимым файловым системам, но и по программистам. «Единственный урок, который нужно усвоить, заключается в том, что люди, работающие с файловыми системами, никогда не учатся. Имена, нечувствительные к регистру, ужасно неправильны, и вам вообще не следовало их делать. Проблема была не в отсутствии тестирования, проблема была в его реализации в первую очередь.», -- написал Торвальдс (The only lesson to be learned is that filesystem people never learn. Case-insensitive names are horribly wrong, and you shouldn't have done them at all. The problem wasn't the lack of testing, the problem was implementing it in the first place).

Но этим Линус не ограничился – его тирада гораздо длиннее. «Проблема затем усугубляется "попыткой сделать это правильно", и в процессе делать это ужасно неправильно, потому что "правильно" не существует, но попытка сделать это придаст случайным байтам очень магическое значение. И, кстати, все тесты в любом случае полностью сломаны. В последний раз, когда я видел, они на самом деле не тестировали все действительно интересные случаи – те, которые вызывают проблемы безопасности в пользовательской среде», – добавил он (The problem is then compounded by "trying to do it right", and in the process doing it horrible wrong indeed, because "right" doesn't exist, but trying to will make random bytes have very magical meaning. And btw, the tests are all completely broken anyway. Last I saw, they didn't actually test for all the really interesting cases - the ones that cause security issues in user land).

Стоит отметить, что версия ядра Linux 6.15 оказалась весьма проблемной еще на стадии разработки. В конце апреля 2025 г. CNews писал, что в ее код закрался баг, который втрое снижает производительность Nginx, PostgreSQL и других разработок. Проблему нашли случайно, и устранять ее пришлось в спешке, чтобы успеть до релиза новой сборки.

Ничего нового

У Торвальдса собралась целая коллекция технологий, которые его раздражают. Например, в конце марта 2025 г. создатель Linux заявил, что часть кода ядра, относящаяся к технологии тестирования hdrtest – настоящий мусор. Он сказал, что этот код должен умереть. Он также использовал нелитературные выражения в адрес самой технологии hdrtest, заявив, что она лишь захламляет ядро. Hdrtest нужна для тестирования корректной работы драйверов для интегрированной графики процессоров Intel.

А в октябре 2024 г. Линус Торвальдс раскрыл свое отношение к уровням функций AMD64 и x86-64. Он считает их «идиотизмом» и «безумным артефактом», а также призвал разработчиков не вносить связанный с этими уровнями код в ядро Linux. Но высказал он это с использованием грубых «туалетных» терминов.