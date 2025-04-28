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HFS Research

HFS Research


28.04.2025 Отец Linux разнес в щепки кучу популярных файловых систем в своей ОС. Ценящим их программистам он посоветовал учить матчасть 1
21.10.2024 Через популярный файловый сервер идет распространение троянов и криптомайнеров 1
28.05.2024 Из FreeBSD создали очень похожий клон ОС для макбуков 1
22.02.2023 Брешь высокой категории в открытом антивирусе сделала беззащитным сетевое ПО Cisco 1
17.02.2023 Ошибки разработчиков антивируса Cisco позволяет хакерам воровать любые файлы с ПК, которые он защищает 1
12.07.2019 HFS Research назвала Accenture лидером среди поставщиков услуг для производственных компаний 2
05.06.2019 Фирменный троян АНБ нападает на серверы и заставляет их добывать криминальную криптовалюту 1
15.03.2018 Paragon Software выпустила новую версию Microsoft exFAT / NTFS for USB 1
06.10.2017 Parallels Desktop 13 для Mac поддерживает виртуальную реальность 1
26.09.2017 Вышла ОС для Mac на новой файловой системе 1
24.07.2017 Paragon представила плагин NTFS USB Android для просмотра 4K/HD видео с внешних носителей 1
06.06.2017 Новая файловая система Apple разрешает называть файлы только по-английски 1
06.06.2017 Apple обновила макбуки, планшеты и четыре операционные системы 1
06.06.2017 Apple WWDC 2017: прорыв по всем фронтам? 1
27.01.2017 Начался перевод iPhone и iPad на новую скоростную файловую систему. Видео 1
19.01.2017 Freecom представила новые компактные mSDD серии Maxx 1
29.09.2016 Paragon Software выпустила новую версию драйвера ExtFS for Mac 1
04.08.2016 Western Digital выбрала технологию Paragon UFSD для серии продуктов WD Pro Series 1
19.01.2016 Hitachi Data Systems представила новые массивы на основе флэш-памяти 1
25.12.2015 Paragon Software выпустила новый UFSD SDK для Android и iOS 1
30.09.2015 Paragon NTFS for Mac 14 обеспечивает полный доступ к NTFS-разделам в среде OS X 1
26.02.2015 Paragon Software выпустила линейку бесплатных решений для пользователей Windows XP 1
12.12.2014 Российский рынок ИТ-услуг в долларовом выражении сократится на 10% в 2015 г. 1
26.08.2014 Toshiba представила портативный накопитель Canvio Alu 1
08.08.2014 Paragon Software обеспечивает быстрый доступ к файлам NTFS пользователям OS X Yosemite Developer Preview 1
26.06.2014 Российский разработчик «с благословения Apple» выпустил уникальный бэкап для «макинтошей» 1
19.06.2014 Яблоком в окно: как и зачем ставить Windows 7 на Apple MacBook Air 13" 2014 1
05.06.2014 На мировом рынке ИТ-услуг максимальный рост демонстрирует сектор PaaS 2
23.10.2013 Где хранятся сайты? Обзор сетевого хранилища Buffalo TeraStation 7120r Enterprise 1
30.08.2013 Synology обновила DiskStation Manager до версии 4.3 1
22.03.2013 ИТ-аутсорсингу не хватает инноваций 2
31.07.2012 Paragon выпустил NTFS for Mac OS X 10 с поддержкой Mac OS X 10.8 Mountain Lion 1
20.06.2012 Добро пожаловать в матрицу: обзор сетевого накопителя QNAP TS-419P II 1
17.05.2012 Apple Time Capsule G4: обзор уникальной backup-системы 1
01.11.2011 Новые программы Paragon устраняют барьеры между файловыми системами Mac OS X и Windows 1
25.08.2011 Обзор медиацентра Western Digital TV Live Hub: победитель войны форматов 1
02.08.2011 Iomega анонсировала настольный накопитель с портом для зарядки iPad, iPhone и iPod 1
22.06.2011 Paragon Software стирает границы между несовместимыми файловыми системами Windows и Mac OS X 1
06.04.2011 Seagate показала самый тонкий внешний винчестер 1
31.03.2011 Вышел новый «Домашний Эксперт»: миграция ОС на SSD, поддержка HFS+ и exFAT 1

Публикаций - 49, упоминаний - 52

HFS Research и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12237 16
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 330 15
Microsoft Corporation 24799 9
Google LLC 11919 5
Meta Platforms - Facebook 4459 4
Amazon Inc - Amazon.com 3037 4
Western Digital Corporation - WDC 556 4
Lenovo EMC - Iomega 175 4
Intel Corporation 12283 3
Cisco Systems 5145 3
X Corp - Twitter 2877 3
AMD - Advanced Micro Devices 4288 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1483 3
Accenture plc 685 2
Nvidia Corp 3549 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
Pixelmator Team 12 2
SAP SE 5322 1
IBM - International Business Machines Corp 9466 1
Yandex - Яндекс 7633 1
HP Inc. 5713 1
Fujitsu 2046 1
Hitachi - Хитачи 1468 1
KPMG 258 1
Ланит - Норбит - Norbit 377 1
Valve Software 212 1
Dropbox 502 1
PayPal 656 1
Salesforce.com 433 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 1
SanDisk 320 1
Synology Inc - SLMP PTE 138 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Айтеко - Витте Консалтинг 27 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 412 1
Capgemini Consulting 121 1
Box inc - box.com - box.net 363 1
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 67 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 488 3
eBay Inc 1622 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1093 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Superjob - Суперджоб 580 1
РЖД - Российские железные дороги 1936 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 290 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 41 1
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation 25 1
Uber 332 1
Genpact 5 1
Unsplash 954 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
William Blair & Company 7 1
Tarkett - Таркетт Рус 4 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 466 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 321 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1446 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25872 23
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10101 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24646 17
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4295 12
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3300 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30367 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28661 8
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3545 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67412 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5889 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21674 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9603 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11369 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6110 5
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1769 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12362 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21091 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6359 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2748 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24588 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9498 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13983 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9389 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12671 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3675 4
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 792 4
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 949 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16311 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12937 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3854 4
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 721 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12802 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14580 4
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2056 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9347 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3936 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10341 4
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 462 3
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1402 3
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 896 3
Apple HFS Plus - HFS+ - Mac OS Extended - файловая система 30 28
Microsoft Windows 15851 26
Apple Mac - Apple Macintosh 2996 24
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 196 18
Apple macOS 2102 15
Linux OS 10175 14
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 13
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 133 12
Apple iOS 7930 10
Paragon UFSD - Paragon Universal File System Drivers 17 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7156 8
Apple iPad 3878 7
Paragon NTFS 10 7
Google Android 14203 6
Apple File System - APFS 14 6
Apple MacBook - серия ноутбуков 978 5
Apple - App Store 2925 5
Apple Safari - браузер 861 5
Microsoft exFAT - Extended FAT - Проприетарная файловая система 41 5
Apple Siri - Голосовой помощник 401 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4642 4
Apple iPhone 6 4863 4
Paragon ExtFS 4 4
Google Chrome - браузер 1586 3
Apple MacBook Air - Ноутбук 471 3
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 307 3
Apple WatchOS 73 3
Apple iMac - Серия моноблоков 458 3
Apple MacBook Pro 530 3
Apple iTunes Store 1068 3
Apple macOS High Sierra 9 3
Total Commander - Файловый менеджер 36 3
Google YouTube - Видеохостинг 2799 3
Parallels Desktop 90 3
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 65 3
Apple - macOS Time Machine 73 3
Cisco Talos ClamAV - Clam AntiVirus 39 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1420 2
Apple iPad Pro 298 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 381 3
Мельникова Анастасия 406 2
Gutierrez Nicolas - Гутьеррес Николас 3 1
Williams James - Уильямс Джеймс 6 1
Ададуров Алексей 1 1
Толь Елена 8 1
Селиванов Дмитрий 51 1
Щапов Олег 24 1
Зайцев Михаил 280 1
Fresht Phil - Фрешт Фил 1 1
Минасян Вартан 14 1
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Хает Илья 4 1
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