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HFS Research
HFS Research и организации, системы, технологии, персоны:
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 321 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1446 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 2
|Wikipedia - Википедия 529 1
|Computer Weekly 375 1
|IDC - International Data Corporation 4915 2
|Gartner - Гартнер 3568 2
|Forbes Global 2000 48 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8189 1
|Fortune Global 500 286 1
|Forrester Research 822 1
|CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
|University of Auckland - Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau - Оклендский университет 17 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 874 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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