Microsoft тайком вернула в Windows 11 старую файловую систему - «убийцу» NTFS, о которой все давно забыли зработки ReFS (Resilient file system), пишет портал Neowin. Эта система, премьеру которой Microsoft провела еще 11 лет назад, преподносилась как более современная замена распространенной во всем мире NTFS. Последняя, к слову, позиционировалась как замена древней и по всем параметрам устаревшей FAT и в итоге ею же и оказалась – к январю 2023 г. FAT большинством пользователей давно предана за