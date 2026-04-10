Индексная книга (каталог) CNews*
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Селиванов Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 52, упоминаний - 55
Селиванов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 11
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
|Матвеева Татьяна 110 23
|Бойко Елена 152 20
|Фишер Андрей 75 20
|Калина Роман 62 18
|Чамара Денис 59 17
|Бутенко Юрий 65 17
|Евстигнеев Сергей 21 16
|Цариковский Федор 32 16
|Герасимюк Максим 20 16
|Шадаев Максут 1210 16
|Солодовников Денис 108 16
|Раков Ярослав 51 15
|Песчанских Георгий 39 15
|Катамадзе Анна 133 14
|Власов Сергей 101 14
|Ляшенко Сергей 29 14
|Стрельцов Андрей 62 14
|Крюков Сергей 33 14
|Звягина Наталья 64 14
|Левин Леонид 134 14
|Попов Сергей 166 14
|Чернякова Елена 30 14
|Приданкин Андрей 30 14
|Новиков Павел 113 14
|Петрушин Андрей 110 12
|Акимов Максим 192 12
|Албычев Александр 168 12
|Козлов Александр 71 11
|Ермолаев Артем 379 11
|Лопаткин Герман 104 11
|Салбиев Алан 31 11
|Рудзевич Мария 36 11
|Абаев Даурен 13 11
|Шайхутдинов Роман 116 11
|Опенышева Светлана 64 11
|Палюх Юрий 15 11
|Городилов Михаил 18 11
|Алексеев Владимир 19 11
|Ачкасов Павел 11 11
|Распопин Николай 48 11
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.