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Селиванов Дмитрий


13.01.2021 Российских врачей избавили от бумажных документов 1
27.11.2020 Государство замыкает здравоохранение в единый контур 1
06.11.2020 Топ-70 федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 2
03.06.2019 ИТ-департамент Минздрава возглавил выходец из Фонда соцстрахования 3
28.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля 1
08.02.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» пройдет 21 марта 2
07.12.2018 На смену ЕГИСЗ придет Единый цифровой контур здравоохранения 1
21.11.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» пройдет 27 ноября 2018 года 1
12.11.2018 ИТ-директор Минздрава Елена Бойко, представители Минтруда, ФСС на конференции CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 2
29.10.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
08.10.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
09.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
02.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
19.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
15.06.2018 О чем говорят эксперты в сфере ИТ для здравоохранения 2
01.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
04.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
02.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
26.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
22.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
25.01.2018 Фонд соцстрахования переехал с Documentum на российское и свободное ПО 1
25.01.2018 «Корус Консалтинг» перевел СЭД Фонда Соцстраха РФ на отечественное ПО 1
13.11.2017 Как бизнес учит государство «цифровизации» 2
26.09.2017 Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1
19.09.2017 Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1
14.09.2017 Докладчики и участники конференции CNews «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
06.09.2017 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
31.08.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
15.08.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
07.08.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
25.07.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
07.07.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1

Публикаций - 48, упоминаний - 59

Селиванов Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Бинго-Софт - Акцент 10 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 8
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 6
Доктор рядом - Doc+ 43 5
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 5
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 5
Базальт СПО 206 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 5
РТЛабс 145 5
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 4
Samsung Electronics 5730 3
ТерраТех - TerraTech 8 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 3
Программный продукт ГК 92 3
3779 3
ALP Group 37 2
Корус Консалтинг ГК 808 2
Восход ФГБУ НИИ 367 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
OpenText 161 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
Netrika - Нетрика 84 2
Maykor - Мэйкор 259 1
Барс груп 402 1
Парус 204 1
Selectel - Селектел 137 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
American Well 3 1
Ниеншанц 45 1
Cisco Systems 2056 1
iFORS - Ай-Форс 7 1
SofTrust - СофТраст 5 1
ФОРС - Центр разработки 181 1
Ростелеком Сибирьтелеком 307 1
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 8 5
Будь Здоров - Клиника ЛМС 6 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Фармстандарт АО 32 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Ренессанс Страхование 52 1
Инвитро - Invitro 35 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Пепеляев Групп 25 1
Stada 15 1
Максима Лигал - Maxima Legal 5 1
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 11 1
АльфаСтрахование Медицина 5 1
Мать и дитя 16 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 24
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 19
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 19
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 18
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 18
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 17
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 17
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 17
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 17
Федеральное казначейство России 766 17
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 16
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 16
Правительство РФ 2208 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 15
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 15
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 14
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 14
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 14
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 12
Правительство Москвы 653 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 8
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 7
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 6
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 5
Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации 15 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
СЗИ - Средства защиты информации 140 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
Функциональная совместимость - Интероперабельность - interoperability - Способность к взаимодействию 5 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Linux OS 4276 2
Netrika - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 15 2
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 9 2
OpenText Documentum 191 2
OpenText EMC Documentum 6 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Apache Solr - платформа полнотекстового поиска с открытым исходным кодом 8 1
Oracle UCM - Oracle Univeral Content Management 7 1
Linxdatacenter ЦОД 14 1
Корус Консалтинг - СЭД Спутник - Спутник ECM 14 1
Alfresco 114 1
Microsoft Exchange Server 210 1
Samsung Health 13 1
Microsoft Windows 10 6676 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
1С:Медицина 17 1
Samsung Knox 82 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 17 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
Apache Hadoop 339 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 1
Четвернин Алексей 651 26
Бойко Елена 151 20
Бутенко Юрий 64 17
Калина Роман 60 17
Чамара Денис 57 17
Герасимюк Максим 20 16
Евстигнеев Сергей 21 16
Цариковский Федор 31 16
Раков Ярослав 48 15
Песчанских Георгий 38 15
Стрельцов Андрей 53 14
Чернякова Елена 26 14
Новиков Павел 67 14
Власов Сергей 76 14
Крюков Сергей 26 14
Ляшенко Сергей 29 14
Звягина Наталья 64 14
Приданкин Андрей 30 14
Матвеева Татьяна 83 14
Левин Леонид 83 14
Петрушин Андрей 64 12
Акимов Максим 167 12
Албычев Александр 74 12
Ковнир Евгений 71 11
Попов Сергей 72 11
Алексеев Владимир 16 11
Носков Константин 202 11
Фишер Андрей 54 11
Городилов Михаил 17 11
Ермолаев Артем 340 11
Комар Евгений 20 11
Фомичев Олег 107 11
Опенышева Светлана 54 11
Козлов Александр 54 11
Рудзевич Мария 34 11
Палюх Юрий 15 11
Абаев Даурен 12 11
Лопаткин Герман 102 11
Салбиев Алан 30 11
Иванов Алексей 76 11
Россия - Российская федерация - РФ 57680 40
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Россия - Республика Алтай 687 17
Россия - Ростовская область 864 15
Россия - Тульская область 754 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 12
Россия - Сахалинская область 435 12
Россия - Калужская область 575 11
Россия - Республика Мордовия 390 11
Россия - Кировск - Кировская область 305 11
Россия - Челябинская область 661 11
Россия - Ульяновская область 354 11
Казахстан - Республика 2650 11
Россия - Тверская область 249 4
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 2
Испания - Королевство 1258 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Россия - Тюменская область 589 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
Россия - Иркутская область 548 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 20
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 18
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 5
Доктрина информационной безопасности России 14 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 3
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 2
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 9
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CNews Analytics 1991 4
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 6 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 23
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
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