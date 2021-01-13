Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Селиванов Дмитрий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 48, упоминаний - 59
Селиванов Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бинго-Софт - Акцент 10 8
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 8
|CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 6
|Доктор рядом - Doc+ 43 5
|МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 5
|CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 5
|Базальт СПО 206 5
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 5
|РТЛабс 145 5
|Linxdatacenter - Связь ВСД 80 4
|Samsung Electronics 5730 3
|ТерраТех - TerraTech 8 3
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 3
|Программный продукт ГК 92 3
|1С 3779 3
|ALP Group 37 2
|Корус Консалтинг ГК 808 2
|Восход ФГБУ НИИ 367 2
|Ростех - Ростехнологии 2230 2
|OpenText 161 2
|IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
|Netrika - Нетрика 84 2
|Maykor - Мэйкор 259 1
|Барс груп 402 1
|Парус 204 1
|Selectel - Селектел 137 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
|American Well 3 1
|Ниеншанц 45 1
|Cisco Systems 2056 1
|iFORS - Ай-Форс 7 1
|SofTrust - СофТраст 5 1
|ФОРС - Центр разработки 181 1
|Ростелеком Сибирьтелеком 307 1
|Четвернин Алексей 651 26
|Бойко Елена 151 20
|Бутенко Юрий 64 17
|Калина Роман 60 17
|Чамара Денис 57 17
|Герасимюк Максим 20 16
|Евстигнеев Сергей 21 16
|Цариковский Федор 31 16
|Раков Ярослав 48 15
|Песчанских Георгий 38 15
|Стрельцов Андрей 53 14
|Чернякова Елена 26 14
|Новиков Павел 67 14
|Власов Сергей 76 14
|Крюков Сергей 26 14
|Ляшенко Сергей 29 14
|Звягина Наталья 64 14
|Приданкин Андрей 30 14
|Матвеева Татьяна 83 14
|Левин Леонид 83 14
|Петрушин Андрей 64 12
|Акимов Максим 167 12
|Албычев Александр 74 12
|Ковнир Евгений 71 11
|Попов Сергей 72 11
|Алексеев Владимир 16 11
|Носков Константин 202 11
|Фишер Андрей 54 11
|Городилов Михаил 17 11
|Ермолаев Артем 340 11
|Комар Евгений 20 11
|Фомичев Олег 107 11
|Опенышева Светлана 54 11
|Козлов Александр 54 11
|Рудзевич Мария 34 11
|Палюх Юрий 15 11
|Абаев Даурен 12 11
|Лопаткин Герман 102 11
|Салбиев Алан 30 11
|Иванов Алексей 76 11
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru