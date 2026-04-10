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Индексная книга (каталог) CNews*
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Селиванов Дмитрий

СОБЫТИЯ


10.04.2026 НИУ ВШЭ установил станцию «Геоскана» для космических исследований в Индийском технологическом институте Бомбея 1
13.01.2021 Российских врачей избавили от бумажных документов 1
27.11.2020 Государство замыкает здравоохранение в единый контур 1
06.11.2020 Топ-70 федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 1
03.06.2019 ИТ-департамент Минздрава возглавил выходец из Фонда соцстрахования 2
28.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля 1
08.02.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» пройдет 21 марта 1
07.12.2018 На смену ЕГИСЗ придет Единый цифровой контур здравоохранения 1
21.11.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» пройдет 27 ноября 2018 года 1
12.11.2018 ИТ-директор Минздрава Елена Бойко, представители Минтруда, ФСС на конференции CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
29.10.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
08.10.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
09.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
02.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
19.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
15.06.2018 О чем говорят эксперты в сфере ИТ для здравоохранения 2
01.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
04.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
02.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
26.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
22.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
25.01.2018 Фонд соцстрахования переехал с Documentum на российское и свободное ПО 1
25.01.2018 «Корус Консалтинг» перевел СЭД Фонда Соцстраха РФ на отечественное ПО 1
13.11.2017 Как бизнес учит государство «цифровизации» 1
26.09.2017 Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1
19.09.2017 Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1
14.09.2017 Докладчики и участники конференции CNews «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
06.09.2017 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
31.08.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
15.08.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
07.08.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
25.07.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1

Публикаций - 52, упоминаний - 55

Селиванов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 15
Бинго-Софт - Акцент 11 8
Ростелеком 10948 8
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 7
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 6
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 255 6
Доктор рядом - Doc+ 55 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 5
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 5
Ростелеком - РТЛабс 210 5
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 5
Linx - Связь ВСД 163 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 5
CommuniGate Systems - СталкерСофт 223 5
Samsung Electronics 11065 4
9594 4
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 18 3
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 33 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
Программный Продукт ГК 104 3
Promt - Промт 323 3
НСТ - Новые сервисные технологии 49 2
Восход ФГБУ НИИ 721 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 2
Ланит - Норбит - Norbit 431 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 2
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 62 2
Т1 Сервионика - Айтеко - Витте Консалтинг - Витте инновации - Витте про 35 2
OpenText 238 2
Ростех - РТ-Информ 149 1
Ниеншанц 124 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 59 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 133 1
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Открытые технологии 732 1
ФОРС - iFORS - Ай-Форс 12 1
SofTrust - СофТраст 15 1
Астерос Сервис 10 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 59 5
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 10 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
Stada 27 1
Максима Лигал - Maxima Legal 9 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 34 1
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 20 1
Связной Банк 113 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Мать и дитя - Клиника Эксперт - МЦ Эксперт 32 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 39 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - ММЗ - Марийский машиностроительный завод 4 1
СБ Банк - Судостроительный банк 59 1
Олимпстрой ГК - Государственная корпорация 25 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
Boehringer Ingelheim - Берингер Ингельхайм 5 1
Amgen 25 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
Фармстандарт АО 48 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
Superjob - Суперджоб 858 1
Инвитро - Invitro 84 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 28
Федеральное казначейство России 1949 26
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 25
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 25
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 23
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 22
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 20
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 19
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 18
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 18
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 17
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 17
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 17
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 17
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 16
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 16
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 15
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 15
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 15
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 15
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 14
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 14
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 12
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 11
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 11
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 11
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 11
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 74 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 11
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 9
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 11
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 41
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 27
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 26
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 18
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 9
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 8
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 8
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 8
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 3
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИМС - Лабораторная информационная менеджмент-система - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 192 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 2
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 428 2
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 479 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 7
Microsoft Windows 2000 8678 5
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 5
1С:Медицина 53 4
CorpSoft24 - Хостинг ИСПДн 13 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови - Единое информационное пространство службы крови 11 2
Linux OS 11533 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Портал врача - N3.Health ОДИИ - N3.Health СЭП - N3.Health СЗПВ - N3.Health ТМК - N3.Health ОДСК 61 2
Apache Hadoop 470 2
Apple iPhone 6 4861 2
Samsung Health - Samsung Galaxy Health 26 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 46 1
Корус Консалтинг - Авандок - Платформа для управления корпоративной информацией организации - СЭД Спутник - Спутник ECM 57 1
Linx Datacenter - Linx ЦОД 57 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
IBM FileNet 140 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ АИС - автоматизированная информационная система 10 1
Oracle UCM - Oracle Universal Content Management - Oracle Web Center Content - Oracle Content Cloud 26 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 47 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 28 1
Apache Solr - платформа полнотекстового поиска с открытым исходным кодом 21 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 83 1
Apache Logging Project - Log4j 29 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Utilex - NOTA ЦОД на парковке - NOTA Модульный ЦОД 2 1
Utilex - DataStone Модульный микро-ЦОД 13 1
Utilex - Clever Breeze 8 1
Минсельхоз РФ - ФГИС АЗСН - ЕФИС ЗСН - Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения - Атлас земель сельскохозяйственного назначения - ФГИС СДМЗ - Систему дистанционного мониторинга земель сельскохозяйственного назнач 12 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
ГИС ТОР КНД - Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности 16 1
Microsoft Windows 16882 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 1
Матвеева Татьяна 110 23
Бойко Елена 152 20
Фишер Андрей 75 20
Калина Роман 62 18
Чамара Денис 59 17
Бутенко Юрий 65 17
Евстигнеев Сергей 21 16
Цариковский Федор 32 16
Герасимюк Максим 20 16
Шадаев Максут 1210 16
Солодовников Денис 108 16
Раков Ярослав 51 15
Песчанских Георгий 39 15
Катамадзе Анна 133 14
Власов Сергей 101 14
Ляшенко Сергей 29 14
Стрельцов Андрей 62 14
Крюков Сергей 33 14
Звягина Наталья 64 14
Левин Леонид 134 14
Попов Сергей 166 14
Чернякова Елена 30 14
Приданкин Андрей 30 14
Новиков Павел 113 14
Петрушин Андрей 110 12
Акимов Максим 192 12
Албычев Александр 168 12
Козлов Александр 71 11
Ермолаев Артем 379 11
Лопаткин Герман 104 11
Салбиев Алан 31 11
Рудзевич Мария 36 11
Абаев Даурен 13 11
Шайхутдинов Роман 116 11
Опенышева Светлана 64 11
Палюх Юрий 15 11
Городилов Михаил 18 11
Алексеев Владимир 19 11
Ачкасов Павел 11 11
Распопин Николай 48 11
Россия - РФ - Российская федерация 166168 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 28
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 17
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 17
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 17
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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