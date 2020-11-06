Топ-70 федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями

CNews изучил данные об имуществе руководителей, отвечающих за цифровизацию федеральных ведомств. Самый большой земельный участок у представителя Генпрокуратуры, самый большой дом — у представителя Минфина, а больше всего квартир — у представителя ФНС.



Самые большие земельные участки

CNews Analytics проанализировал сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных служащих и членов их семей за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. Декларации о доходах и имуществе размещаются на сайтах госведомств в соответствии с указом Президента РФ от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции». Вслед за анализом доходов федеральных ИТ-чиновников, CNews публикует информацию об их недвижимости: квартирах, домах и земельных участках.

Как и в прошлом году, владельцем самого большого земельного участка является Олег Инсаров, начальник главного управления правовой статистики и информационных технологий Генпрокуратуры. Он задекларировал 99,25 соток (5 участков: 25,2, 25,2, 10,0, 19,42, 19,43 соток), дом 183,7 кв.м. и гараж 84,4 кв.м. Не изменился с прошлого года и список принадлежащих чиновнику квартир — ему принадлежит треть квартиры площадью 62,9 кв.м., а его жене – квартира размером 151,8 кв.м.

На второе место с 27-го в общем рейтинге владельцев недвижимости в 2018 г. переместился Денис Федотов, начальник информационно-аналитического отдела Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Ему принадлежат четыре земельных участка общей площадью 76,26 соток (49,94; 15,90; 10,32; 0,10 соток), два дома 88,3 кв.м и 200 кв.м (появился в декларации в 2019 г.), гараж 77 кв.м, баня 17 кв.м и хозблоки 25 кв.м и 17,7 кв.м. В декларации 2019 г. появилась недвижимость площадью 256,9 кв.м, которая отмечена как «жилое строение». У чиновника также есть треть квартиры площадью 76,4 кв.м и отдельная квартира площадью 46 кв.м. В примечании к декларации сказано, что все имущество Денис Федотов приобрел ранее, в том числе с использованием ипотеки.





Федеральные ИТ-чиновники с самыми большими земельными участками Подготовлено CNews Analytics

по данным деклараций за 2019 г.

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На третьем месте Александр Албычев, замруководителя Федерального казначейства. В прошлом году он занимал второе место среди владельцев земельных участков. У него по-прежнему 75 соток (50 и 25 соток). Дом на них он так и не построил — чиновник довольствуется маленьким строением площадью 22,2 кв.м. В городе вместо квартиры площадью 107,9 кв.м у Александра Албычева появилась квартира 93,4 кв.м, а у его жены — квартира 35,3 кв.м. и машино-место 12,7 кв.м.

Евгений Кисляков, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, в 2019 г. на четвертом месте вместо третьего в 2018 г. У него по-прежнему в собственности 60 соток. Согласно декларации, дома, гаража или бани он на них еще не построил. В городе чиновник является владельцем половины квартиры площадью 51,6 кв.м и отдельного жилья площадью 52,7 кв.м. Его жене принадлежит половина квартиры 77,6 кв.м и квартира 39,3 кв.м.

Виталий Шулика, замминистра внутренних дел, занимающий 5 место, владеет почти 41,86 сотками земли и небольшим домом 80 кв.м. В прошлом году он был на четвертом месте в списке владельцев земельных участков. В городе у него две квартиры 54,9 кв.м и 45,5 кв.м. Жене чиновника принадлежит квартира 107,7 кв.м.

Самые большие загородные дома

Самый большой загородный дом — 1158 кв.м — по-прежнему, у Татьяны Нестеренко, замминистра финансов. Он расположен на земельных участках размером 13,50 и 25,35 соток. Кроме этого, у Татьяны Нестеренко есть два нежилых помещения (8,1 и 10,1 кв.м.), треть квартиры площадью 181,5 кв.м., половина квартиры 65,3 кв.м. и квартира 110,9 кв.м.

На втором месте в списке владельцев загородной недвижимости, как и в прошлом году, Андрей Тарасенко, занимавший в 2019 г. должность замруководителя Росморречфлота. На сегодняшний день он назначен и.о. председателя Правительства Якутии. У него и его супруги дом площадью 225,35 кв.м. в Испании и два дома в России (425,10 кв.м и 69,80 кв.м), три гаража (24,4, 17,4 и 17,5) кв.м, баня (147,3 кв.м), земельные участки 8 соток в Испании и 30 соток в России. Он по-прежнему живет в квартире площадью 190,3 кв.м.

Собственный дом площадью 717 кв.м задекларировал Анатолий Тихонов, замминистра энергетики. У него также есть четыре земельных участка общей площадью 16,83 соток (1089,0; 421,0; 118,0; 55,0) и половина квартиры площадью 147,6 кв.м. В сентябре 2020 г. Анатолий Тихонов был арестован в связи с подозрением в мошенничестве в особо крупных размерах при создании ГИС ТЭК.

Федеральные ИТ-чиновники с самыми большими домами Подготовлено CNews Analytics

по данным деклараций за 2019 г.

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На четвертом месте уже упомянутый ранее Денис Федотов, начальник информационно-аналитического отдела Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, — у него два дома 88,3 кв.м и 200 кв.м, и «жилое строение» площадью 256,9 кв.м. В прошлом году он не вошел в топ-5, а в общем рейтинге занимал 27 место с домом площадью 88,3 кв.м.

На пятом замруководителя Россвязи Игорь Чурсин (в прошлом году он был на третьем месте). У его супруги есть дом площадью 436,9 кв.м, земельный участок 15 соток, машино-место 17 кв.м., нежилое строение 31,3 кв.м. и две квартиры (94,6 кв.м. и 47,1 кв.м.) Игорь Чурсин является собственником машино-места площадью 16 кв.м.

Самые большие квартиры

У Андрея Петрушина, замруководителя ФНС, три квартиры 87,8; 65,2; 76,7 кв.м. Еще 64,8 и 70,9 жилья у его супруги, а 108,9 кв.м. находится в совместной собственности. В прошлом году чиновник также занимал первое место, однако с другим перечнем недвижимости — у него и его супруги были три квартиры площадью 87,8, 108,7 и 64,8 кв.м. Кроме того, у семьи 2 земельных участка (15 и 12,39 соток), дом площадью 158 кв.м, три гаража размером 70,5, 18 и 18,2 кв.м и строение площадью 56,7 кв.м.

Занимающий второе место Азат Мубаракшин, начальник управления информатизации Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, является владельцем квартир площадью 60 и 112,9 кв.м. Квартира 87,5 находится в совместной собственности чиновника и его супруги. У его жены есть также собственная квартира 98,9 кв.м. Кроме этого, у чиновника есть земельные участки: 17 соток в пользовании, 10,22 соток в собственности супруги, а также машино-место 6 кв.м. Азат Мубаракшин работает в Ростехнадзоре с 2018 г. До этого он занимал различные должности в правительстве Республики Татарстан.

Федеральные ИТ-чиновники с самыми большими квартирами Подготовлено CNews Analytics

по данным деклараций за 2019 г.

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На третьем месте в списке владельцев квартир Дмитрий Селиванов, директор департамента цифрового развития и ИТ Министерства здравоохранения. У него есть квартира 59,8 кв.м, у супруги квартиры 67,3 и 114,1 кв.м, а также треть в квартире 57,7 кв.м. У чиновника также есть 10 соток земли с небольшим домом 56 кв.м и десять нежилых помещений общей площадью 1048,1 кв.м. Дмитрий Селиванов работает в Минздраве с июня 2019 г. До этого он возглавлял департамент информационных технологий и защиты информации ФСС.

У Андрея Николаева, замминистра просвещения, и его жены три квартиры (62,4, 148,9 и 40,2 кв.м). В этот раз он на четвертом месте в рейтинге, а в прошлом году был на втором. Кроме этого, у них есть два земельных участка (17,50 и 8,63 соток) с домом площадью 296 кв.м и «иное» площадью 96 кв.м. Список недвижимости чиновника с прошлого года не изменился.

На пятом месте Евгений Иванов, замминистра иностранных дел. У него в собственности квартира 202,2 кв.м, а у его жены — половина в квартире 49,7 кв.м. В прошлом году он не попал в топ-5. Чиновник также задекларировал машино-место 15,6 кв.м. По сравнению с прошлым годом, к списку принадлежащей его семье недвижимости добавилось нежилое помещение 159,6 кв.м.

Недвижимость федеральных ИТ-чиновников в 2019 г.

№ 2019 № 2018 ФИО Должность ФОИВ Квартира в собственности, кв.м Квартира в собственности супруга, кв.м Земельный участок, кв.м Дом, кв.м Иная недвижимость, кв.м 1 1 Татьяна Нестеренко замминистра Министерство финансов 1/3 в 181,5; 1/2 в 65,3; 110,9 1350; 2535 1 158 нежилое помещение 8,1; 10,1 2 2 Андрей Тарасенко* замруководителя Федеральное агентство морского и речного транспорта 190,3 800 (Испания); 3000,40 (Россия, супруга) 225,4 (Испания); 425,10; 69,80 гараж 24,4; 17,4; 17,5 (супруга), баня 147,3 (супруга) 3 — Анатолий Тихонов** замминистра Министерство энергетики 1/2 в 147,6 1089,0; 421,0; 118,0; 55,0 717 4 8 Андрей Петрушин замруководителя Федеральная налоговая служба 87,8; 108,9 (совместная); 65,2; 76,7 108,9 (совместная); 64,8; 70,9 1500; 1239 158 гараж 18; 18,2, строение 56,7; гараж 70,5 5 27 Денис Федотов начальник информационно-аналитического отдела Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 1/3 в 76,4; 46 4994; 1590; 1032; 10 88,3; 200; 256,9 (жилое строение) гараж 77, баня 17, хозблок 25; 17,7 6 3 Михаил Петухов замдиректора ФСВТС Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 58,8 109,8 800; 800 (супруга) 423,6 (супруга) 7 4 Игорь Чурсин замруководителя Федеральное агентство связи 94,6; 47,1 1500 (супруга) 436,9 (супруга) машиноместо 16; 17 (супруга), нежилое строение 31,3 (супруга) 8 5 Андрей Николаев замминистра Министерство просвещения 62,4; 148,9 40,2 1750; 863 296 96 9 — Андрей Гусенко начальник управления делами, внутреннего контроля и цифрового развития Федеральное агентство лесного хозяйства 58,2; 1/2 в 69,8 1 250 346 25,3 гараж 10 6 Алексей Скляр замминистра Министерство труда и социальной защиты 51 120,5 1370 (супруга) 263,3 (супруга) машино-место 13,5+13,7 (супруга), гараж 18 11 — Даниил Сорокин директор департамента информационного обеспечения цифровой трансформации ТЭК Министерство энергетики 608 389,7 12 25 Елена Бойко*** замминистра Министерство здравоохранения 40,1 96,7 1 254 228,7 9,4 и 19,1 гаражи 13 — Азат Мубаракшин начальник управления информатизации Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 60,0; 112,9; 87,5 (совместная) 98,9 1700 (в пользовании), 1022,0 (супруга) 6 машино-место 14 9 Олег Инсаров начальник главного управления правовой статистики и информационных технологий Генеральная прокуратура 1/3 в 62,9 151,8 2520; 2520; 1000; 1942; 1943 183,7 гараж 84,4 15 20 Елена Абрамова замруководителя Федеральное агентство по государственным резервам 1/2 в 70,2; 92,6 1/3 в 65 1900; 1500 (супруг) 129,4 (в пользовании); 72,4 (супруга) 16 10 Андрей Громыко начальник управления проектов информатизации в сфере труда и занятости Федеральная служба по труду и занятости 63 (совместная) 63 (совместная) 600; 1450; 965 274,6 гараж 59,4; гараж 18,6 (супруга) 17 11 Павел Попов замминистра Министерство обороны 72,8 (совместная) 72,8 (совместная) 2 400 245,2 хозблок 107,6; машино-место в пользовании 16; 15,7 18 — Дмитрий Селиванов директор департамента цифрового развития и ИТ Министерство здравоохранения 59,8 67,3; 1/3 в 57,7; 114,1 1 000 56 21,6; 116,7; 102,7; 131,5; 145; 147,9; 132,1; 149,2; 73,8; 27,6 (нежилые помещения) 19 14 Владимир Романов замруководителя Федеральное медико-биологическое агентство 101,4 1 450 210 гаражный бокс 18,3 (супруга) 20 15 Алексей Кружалин замруководителя Федеральная Служба по регулированию алкогольного рынка 54,6; 94,9 1000; 456; 457 (супруга) 153 (супруга) 21 16 Виталий Шулика замминистра Министерство внутренних дел 54,9; 45,5 107,7 1487,0; 999,0; 900,0; 800,0 80 22 17 Кирилл Поспелов зам.начальника управления делами Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 33; 35,7; 59,6 42,5 95 гараж 17,3 23 18 Евгений Иванов замминистра Министерство иностранных дел 202,2 1/2 в 49,7 159,6 нежилое помещение, машиноместо 15,6 24 — Михаил Федоров Начальник Управления развития информационных технологий финансового мониторинга Федеральная служба по финансовому мониторингу 54,4 (Болгария), 34,3 (совместная) 1/4 в 79,6; 34,3 (совместная) 1000,0; 1000,0 104,6 25 — Елена Заева начальник управления регулирования связи и ИТ Федеральная антимонопольная служба 58,1 1 469 145,2 26 — Сергей Лубов директор ГВЦ Росгидромета Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 1/3 в 106,2; 77,3 (совместная); 19,4 1/3 в 106,2; 77,3 (совместная); 18,0 27 — Елена Панова замминистра Министерство природных ресурсов и экологии 64,9; 57,4; 36,7 28 — Александр Чечин замруководителя Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 2/5 в 58,5 2/5 в 58,5; 74,3 800 (супруга) 60 (супруга) 29 19 Евгений Кисляков замминистра Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 1/2 в 51,6; 52,7 1/2 в 77,6; 39,3 3000; 3000 30 — Андрей Шолкин руководитель департамента ИТ и защиты информации ФСС 119,0 (совместная) 119,0 (совместная); 36,5 31 34 Александр Албычев замруководителя Федеральное казначейство 93,4 35,3 5000; 2500 22,2 12,7 машиноместо 32 31 Юрий Короткий первый заместитель директора Федеральная служба по финансовому мониторингу 1/3 в 135,3 1/3 в 135,3 757 (супруга) 55,2 (супруга) машиноместо 19,5 33 — Ирина Шаповал замруководителя Федеральная служба государственной статистики 68+1/6 в 48,8 600 62,1 34 33 Алексей Семенов замминистра Министерство транспорта 136,8 35 — Наталья Гордиенко врио замдир Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 36,7 96 36 — Дмитрий Кузнецов начальник департамента информационных технологий ПФР 122,2 37 — Андрей Лебедев Директор Департамента цифрового развития и реализации проектов Министерство труда и социальной защиты 38,5 20 1/4 в 83,0 (супруга) гараж 16,5; кладовое помещение 2,3 38 36 Наталья Звягина начальник управления ИТ Федеральная служба судебных приставов 59 62,3 1500 (супруг) 95,5 (баня, супруга) 39 58 Борис Потемкин замруководителя Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 120 (в пользовании) 40 — Ольга Ярилова замминистра Министерство культуры 72 ,0 (совместная) 72 ,0 (совместная); 37,9 14,9 гараж (супруг) 41 38 Алексей Волков начальник Управление организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 63,8 39 42 30 Олег Масленников руководитель департамента информационных систем Министерство обороны 34,5(Россия); 60,7 (Украина) 43 — Вадим Аккузин зампредседателя ПФР 65,9; 2/3 в 42,5 954,0 (супруга) 75,0; 73,9 нежилые строения (супруга) 44 — Антоний Швиндт директор департамента ИТ в сфере науки и высшего образования (с 27,04.2020 г. — департамента цифрового развития) Министерство науки и высшего образования 35,0; 37,7; 1/4 в 85,0 45 32 Вадим Ваньков директор департамента информационного и цифрового развития Министерство культуры 1/2 в 66,6 1/3 в 62,4; 1/2 в 66,6 1 600 46 — Алексей Горобцов директор департамента передовых цифровых решений Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 84,0 (совместная) 84,0 (совместная) 47 — Георгий Песчанских начальник главного управления ИТ Федеральная таможенная служба 80,7 48 43 Дмитрий Травников начальник Управления организации предоставления государственных услуг Федеральная служба по интеллектуальной собственности 54,5 1/2 в 41,1 49 45 Александр Каменских Начальник Управления научно-технических исследований и информационного обеспечения Федеральное дорожное агентство 70,8 50 39 Юрий Нечепоренко зампредседателя ФФОМС 1/2 в 90,7 1/4 в 90,7 1 333 51 47 Константин Коронкевич Начальник Управления геологических основ, науки и информатики Федеральное агентство по недропользованию 1377; 600 (супруга) 49,1; 16,4 (супруга) 52 48 Павел Гудков начальник Отдела информационно-технического обеспечения и связи Министерство юстиции 64,2 30,2 земельный участок для размещения гаражей, 25,8 гараж 53 — Анастасия Тюрина Начальник отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности Федеральное агентство по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 50,8; 1/4 в 48,1 54 49 Дмитрий Самоваров начальник Отдел информационных технологий и информационных ресурсов Федеральное медико-биологическое агентство 1/2 в 60 1/2 в 60 55 — Владислав Федулов замминистра Министерство экономического развития 26,4 30 56 51 Антон Трошенков замдиректора департамента - начальник отдела ИТ и связи Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 56,3 400 57 — Елена Громова директор департамента ИТ Министерство финансов 54,5 58 52 Александр Грошев начальник Управления государственной политики и нормативно-правового регулирования Федеральное архивное агентство 51,5 900 59 — Александр Чернышов врио начальника Управления по надзору в сфере информационных технологий Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 60 53 Анатолий Геллер замруководителя Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 50,2 гараж 18,5 61 — Дмитрий Баканов директор департамента цифровой трансформации Министерство транспорта 49,5 62 — Александра Тихомирова Начальник Информационно-аналитический отдел Федеральное агентство по делам молодежи 2/3 в 73,8 63 — Андрей Милехин директор департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерство просвещения 1/4 в 92,8 1/4 в 92,8 64 — Павел Волков замминистра Министерство по развитию Дальнего Востока 1/2 в 89,1 65 46 Игорь Артемов начальник Управления информатизации СД при ВС РФ 1/2 в 58,4; 3/20 в 74,9 600 машиноместо 11,7 66 — Дмитрий Фефелов Врио начальника Управления Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 30,7 800 58000 с/х земли 67 55 Дмитрий Клюс начальник Отдела информационных технологий Министерство по развитию Дальнего Востока 1/2 в 55,8 68 54 Денис Терещенко замруководителя Федеральная таможенная служба 1/2 в 50,2 69 40 Владимир Осипов начальник управления цифрового развития Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 1/4 в 83,7 70 56 Юрий Бутенко начальник управления административно-хозяйственной деятельности и развития ИТ Федеральная служба по аккредитации 1/4 в 43,5 71 — Степан Попов И.о. начальника Управления информатизации и связи Управление делами президента 600,0; 700,0 18,3; 18,5; 18,2 гараж

Источник: CNews Analytics, 2020 * — в июле 2020 г. назначен и.о. председателя Правительства Якутии

** — задержан по подозрению в мошенничестве в сентябре 2020 г.

*** — занимала должность до января 2020 г.



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