Топ-70 федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями
CNews изучил данные об имуществе руководителей, отвечающих за цифровизацию федеральных ведомств. Самый большой земельный участок у представителя Генпрокуратуры, самый большой дом — у представителя Минфина, а больше всего квартир — у представителя ФНС.
Самые большие земельные участки
CNews Analytics проанализировал сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных служащих и членов их семей за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. Декларации о доходах и имуществе размещаются на сайтах госведомств в соответствии с указом Президента РФ от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции». Вслед за анализом доходов федеральных ИТ-чиновников, CNews публикует информацию об их недвижимости: квартирах, домах и земельных участках.
Как и в прошлом году, владельцем самого большого земельного участка является Олег Инсаров, начальник главного управления правовой статистики и информационных технологий Генпрокуратуры. Он задекларировал 99,25 соток (5 участков: 25,2, 25,2, 10,0, 19,42, 19,43 соток), дом 183,7 кв.м. и гараж 84,4 кв.м. Не изменился с прошлого года и список принадлежащих чиновнику квартир — ему принадлежит треть квартиры площадью 62,9 кв.м., а его жене – квартира размером 151,8 кв.м.
На второе место с 27-го в общем рейтинге владельцев недвижимости в 2018 г. переместился Денис Федотов, начальник информационно-аналитического отдела Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Ему принадлежат четыре земельных участка общей площадью 76,26 соток (49,94; 15,90; 10,32; 0,10 соток), два дома 88,3 кв.м и 200 кв.м (появился в декларации в 2019 г.), гараж 77 кв.м, баня 17 кв.м и хозблоки 25 кв.м и 17,7 кв.м. В декларации 2019 г. появилась недвижимость площадью 256,9 кв.м, которая отмечена как «жилое строение». У чиновника также есть треть квартиры площадью 76,4 кв.м и отдельная квартира площадью 46 кв.м. В примечании к декларации сказано, что все имущество Денис Федотов приобрел ранее, в том числе с использованием ипотеки.
Федеральные ИТ-чиновники с самыми большими земельными участками
Подготовлено CNews Analytics
по данным деклараций за 2019 г.
На третьем месте Александр Албычев, замруководителя Федерального казначейства. В прошлом году он занимал второе место среди владельцев земельных участков. У него по-прежнему 75 соток (50 и 25 соток). Дом на них он так и не построил — чиновник довольствуется маленьким строением площадью 22,2 кв.м. В городе вместо квартиры площадью 107,9 кв.м у Александра Албычева появилась квартира 93,4 кв.м, а у его жены — квартира 35,3 кв.м. и машино-место 12,7 кв.м.
Евгений Кисляков, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, в 2019 г. на четвертом месте вместо третьего в 2018 г. У него по-прежнему в собственности 60 соток. Согласно декларации, дома, гаража или бани он на них еще не построил. В городе чиновник является владельцем половины квартиры площадью 51,6 кв.м и отдельного жилья площадью 52,7 кв.м. Его жене принадлежит половина квартиры 77,6 кв.м и квартира 39,3 кв.м.
Виталий Шулика, замминистра внутренних дел, занимающий 5 место, владеет почти 41,86 сотками земли и небольшим домом 80 кв.м. В прошлом году он был на четвертом месте в списке владельцев земельных участков. В городе у него две квартиры 54,9 кв.м и 45,5 кв.м. Жене чиновника принадлежит квартира 107,7 кв.м.
Самые большие загородные дома
Самый большой загородный дом — 1158 кв.м — по-прежнему, у Татьяны Нестеренко, замминистра финансов. Он расположен на земельных участках размером 13,50 и 25,35 соток. Кроме этого, у Татьяны Нестеренко есть два нежилых помещения (8,1 и 10,1 кв.м.), треть квартиры площадью 181,5 кв.м., половина квартиры 65,3 кв.м. и квартира 110,9 кв.м.
На втором месте в списке владельцев загородной недвижимости, как и в прошлом году, Андрей Тарасенко, занимавший в 2019 г. должность замруководителя Росморречфлота. На сегодняшний день он назначен и.о. председателя Правительства Якутии. У него и его супруги дом площадью 225,35 кв.м. в Испании и два дома в России (425,10 кв.м и 69,80 кв.м), три гаража (24,4, 17,4 и 17,5) кв.м, баня (147,3 кв.м), земельные участки 8 соток в Испании и 30 соток в России. Он по-прежнему живет в квартире площадью 190,3 кв.м.
Собственный дом площадью 717 кв.м задекларировал Анатолий Тихонов, замминистра энергетики. У него также есть четыре земельных участка общей площадью 16,83 соток (1089,0; 421,0; 118,0; 55,0) и половина квартиры площадью 147,6 кв.м. В сентябре 2020 г. Анатолий Тихонов был арестован в связи с подозрением в мошенничестве в особо крупных размерах при создании ГИС ТЭК.
Федеральные ИТ-чиновники с самыми большими домами
Подготовлено CNews Analytics
по данным деклараций за 2019 г.
На четвертом месте уже упомянутый ранее Денис Федотов, начальник информационно-аналитического отдела Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, — у него два дома 88,3 кв.м и 200 кв.м, и «жилое строение» площадью 256,9 кв.м. В прошлом году он не вошел в топ-5, а в общем рейтинге занимал 27 место с домом площадью 88,3 кв.м.
На пятом замруководителя Россвязи Игорь Чурсин (в прошлом году он был на третьем месте). У его супруги есть дом площадью 436,9 кв.м, земельный участок 15 соток, машино-место 17 кв.м., нежилое строение 31,3 кв.м. и две квартиры (94,6 кв.м. и 47,1 кв.м.) Игорь Чурсин является собственником машино-места площадью 16 кв.м.
Самые большие квартиры
У Андрея Петрушина, замруководителя ФНС, три квартиры 87,8; 65,2; 76,7 кв.м. Еще 64,8 и 70,9 жилья у его супруги, а 108,9 кв.м. находится в совместной собственности. В прошлом году чиновник также занимал первое место, однако с другим перечнем недвижимости — у него и его супруги были три квартиры площадью 87,8, 108,7 и 64,8 кв.м. Кроме того, у семьи 2 земельных участка (15 и 12,39 соток), дом площадью 158 кв.м, три гаража размером 70,5, 18 и 18,2 кв.м и строение площадью 56,7 кв.м.
Занимающий второе место Азат Мубаракшин, начальник управления информатизации Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, является владельцем квартир площадью 60 и 112,9 кв.м. Квартира 87,5 находится в совместной собственности чиновника и его супруги. У его жены есть также собственная квартира 98,9 кв.м. Кроме этого, у чиновника есть земельные участки: 17 соток в пользовании, 10,22 соток в собственности супруги, а также машино-место 6 кв.м. Азат Мубаракшин работает в Ростехнадзоре с 2018 г. До этого он занимал различные должности в правительстве Республики Татарстан.
Федеральные ИТ-чиновники с самыми большими квартирами
Подготовлено CNews Analytics
по данным деклараций за 2019 г.
На третьем месте в списке владельцев квартир Дмитрий Селиванов, директор департамента цифрового развития и ИТ Министерства здравоохранения. У него есть квартира 59,8 кв.м, у супруги квартиры 67,3 и 114,1 кв.м, а также треть в квартире 57,7 кв.м. У чиновника также есть 10 соток земли с небольшим домом 56 кв.м и десять нежилых помещений общей площадью 1048,1 кв.м. Дмитрий Селиванов работает в Минздраве с июня 2019 г. До этого он возглавлял департамент информационных технологий и защиты информации ФСС.
У Андрея Николаева, замминистра просвещения, и его жены три квартиры (62,4, 148,9 и 40,2 кв.м). В этот раз он на четвертом месте в рейтинге, а в прошлом году был на втором. Кроме этого, у них есть два земельных участка (17,50 и 8,63 соток) с домом площадью 296 кв.м и «иное» площадью 96 кв.м. Список недвижимости чиновника с прошлого года не изменился.
На пятом месте Евгений Иванов, замминистра иностранных дел. У него в собственности квартира 202,2 кв.м, а у его жены — половина в квартире 49,7 кв.м. В прошлом году он не попал в топ-5. Чиновник также задекларировал машино-место 15,6 кв.м. По сравнению с прошлым годом, к списку принадлежащей его семье недвижимости добавилось нежилое помещение 159,6 кв.м.
Недвижимость федеральных ИТ-чиновников в 2019 г.
|№ 2019
|№ 2018
|ФИО
|Должность
|ФОИВ
|Квартира в собственности, кв.м
|Квартира в собственности супруга, кв.м
|Земельный участок, кв.м
|Дом, кв.м
|Иная недвижимость, кв.м
|1
|1
|Татьяна Нестеренко
|замминистра
|Министерство финансов
|1/3 в 181,5; 1/2 в 65,3; 110,9
|1350; 2535
|1 158
|нежилое помещение 8,1; 10,1
|2
|2
|Андрей Тарасенко*
|замруководителя
|Федеральное агентство морского и речного транспорта
|190,3
|800 (Испания); 3000,40 (Россия, супруга)
|225,4 (Испания); 425,10; 69,80
|гараж 24,4; 17,4; 17,5 (супруга), баня 147,3 (супруга)
|3
|—
|Анатолий Тихонов**
|замминистра
|Министерство энергетики
|1/2 в 147,6
|1089,0; 421,0; 118,0; 55,0
|717
|4
|8
|Андрей Петрушин
|замруководителя
|Федеральная налоговая служба
|87,8; 108,9 (совместная); 65,2; 76,7
|108,9 (совместная); 64,8; 70,9
|1500; 1239
|158
|гараж 18; 18,2, строение 56,7; гараж 70,5
|5
|27
|Денис Федотов
|начальник информационно-аналитического отдела
|Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
|1/3 в 76,4; 46
|4994; 1590; 1032; 10
|88,3; 200; 256,9 (жилое строение)
|гараж 77, баня 17, хозблок 25; 17,7
|6
|3
|Михаил Петухов
|замдиректора ФСВТС
|Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
|58,8
|109,8
|800; 800 (супруга)
|423,6 (супруга)
|7
|4
|Игорь Чурсин
|замруководителя
|Федеральное агентство связи
|94,6; 47,1
|1500 (супруга)
|436,9 (супруга)
|машиноместо 16; 17 (супруга), нежилое строение 31,3 (супруга)
|8
|5
|Андрей Николаев
|замминистра
|Министерство просвещения
|62,4; 148,9
|40,2
|1750; 863
|296
|96
|9
|—
|Андрей Гусенко
|начальник управления делами, внутреннего контроля и цифрового развития
|Федеральное агентство лесного хозяйства
|58,2; 1/2 в 69,8
|1 250
|346
|25,3 гараж
|10
|6
|Алексей Скляр
|замминистра
|Министерство труда и социальной защиты
|51
|120,5
|1370 (супруга)
|263,3 (супруга)
|машино-место 13,5+13,7 (супруга), гараж 18
|11
|—
|Даниил Сорокин
|директор департамента информационного обеспечения цифровой трансформации ТЭК
|Министерство энергетики
|608
|389,7
|12
|25
|Елена Бойко***
|замминистра
|Министерство здравоохранения
|40,1
|96,7
|1 254
|228,7
|9,4 и 19,1 гаражи
|13
|—
|Азат Мубаракшин
|начальник управления информатизации
|Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
|60,0; 112,9; 87,5 (совместная)
|98,9
|1700 (в пользовании), 1022,0 (супруга)
|6 машино-место
|14
|9
|Олег Инсаров
|начальник главного управления правовой статистики и информационных технологий
|Генеральная прокуратура
|1/3 в 62,9
|151,8
|2520; 2520; 1000; 1942; 1943
|183,7
|гараж 84,4
|15
|20
|Елена Абрамова
|замруководителя
|Федеральное агентство по государственным резервам
|1/2 в 70,2; 92,6
|1/3 в 65
|1900; 1500 (супруг)
|129,4 (в пользовании); 72,4 (супруга)
|16
|10
|Андрей Громыко
|начальник управления проектов информатизации в сфере труда и занятости
|Федеральная служба по труду и занятости
|63 (совместная)
|63 (совместная)
|600; 1450; 965
|274,6
|гараж 59,4; гараж 18,6 (супруга)
|17
|11
|Павел Попов
|замминистра
|Министерство обороны
|72,8 (совместная)
|72,8 (совместная)
|2 400
|245,2
|хозблок 107,6; машино-место в пользовании 16; 15,7
|18
|—
|Дмитрий Селиванов
|директор департамента цифрового развития и ИТ
|Министерство здравоохранения
|59,8
|67,3; 1/3 в 57,7; 114,1
|1 000
|56
|21,6; 116,7; 102,7; 131,5; 145; 147,9; 132,1; 149,2; 73,8; 27,6 (нежилые помещения)
|19
|14
|Владимир Романов
|замруководителя
|Федеральное медико-биологическое агентство
|101,4
|1 450
|210
|гаражный бокс 18,3 (супруга)
|20
|15
|Алексей Кружалин
|замруководителя
|Федеральная Служба по регулированию алкогольного рынка
|54,6; 94,9
|1000; 456; 457 (супруга)
|153 (супруга)
|21
|16
|Виталий Шулика
|замминистра
|Министерство внутренних дел
|54,9; 45,5
|107,7
|1487,0; 999,0; 900,0; 800,0
|80
|22
|17
|Кирилл Поспелов
|зам.начальника управления делами
|Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
|33; 35,7; 59,6
|42,5
|95
|гараж 17,3
|23
|18
|Евгений Иванов
|замминистра
|Министерство иностранных дел
|202,2
|1/2 в 49,7
|159,6 нежилое помещение, машиноместо 15,6
|24
|—
|Михаил Федоров
|Начальник Управления развития информационных технологий финансового мониторинга
|Федеральная служба по финансовому мониторингу
|54,4 (Болгария), 34,3 (совместная)
|1/4 в 79,6; 34,3 (совместная)
|1000,0; 1000,0
|104,6
|25
|—
|Елена Заева
|начальник управления регулирования связи и ИТ
|Федеральная антимонопольная служба
|58,1
|1 469
|145,2
|26
|—
|Сергей Лубов
|директор ГВЦ Росгидромета
|Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
|1/3 в 106,2; 77,3 (совместная); 19,4
|1/3 в 106,2; 77,3 (совместная); 18,0
|27
|—
|Елена Панова
|замминистра
|Министерство природных ресурсов и экологии
|64,9; 57,4; 36,7
|28
|—
|Александр Чечин
|замруководителя
|Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
|2/5 в 58,5
|2/5 в 58,5; 74,3
|800 (супруга)
|60 (супруга)
|29
|19
|Евгений Кисляков
|замминистра
|Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|1/2 в 51,6; 52,7
|1/2 в 77,6; 39,3
|3000; 3000
|30
|—
|Андрей Шолкин
|руководитель департамента ИТ и защиты информации
|ФСС
|119,0 (совместная)
|119,0 (совместная); 36,5
|31
|34
|Александр Албычев
|замруководителя
|Федеральное казначейство
|93,4
|35,3
|5000; 2500
|22,2
|12,7 машиноместо
|32
|31
|Юрий Короткий
|первый заместитель директора
|Федеральная служба по финансовому мониторингу
|1/3 в 135,3
|1/3 в 135,3
|757 (супруга)
|55,2 (супруга)
|машиноместо 19,5
|33
|—
|Ирина Шаповал
|замруководителя
|Федеральная служба государственной статистики
|68+1/6 в 48,8
|600
|62,1
|34
|33
|Алексей Семенов
|замминистра
|Министерство транспорта
|136,8
|35
|—
|Наталья Гордиенко
|врио замдир Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
|Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
|36,7
|96
|36
|—
|Дмитрий Кузнецов
|начальник департамента информационных технологий
|ПФР
|122,2
|37
|—
|Андрей Лебедев
|Директор Департамента цифрового развития и реализации проектов
|Министерство труда и социальной защиты
|38,5
|20
|1/4 в 83,0 (супруга)
|гараж 16,5; кладовое помещение 2,3
|38
|36
|Наталья Звягина
|начальник управления ИТ
|Федеральная служба судебных приставов
|59
|62,3
|1500 (супруг)
|95,5 (баня, супруга)
|39
|58
|Борис Потемкин
|замруководителя
|Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
|120 (в пользовании)
|40
|—
|Ольга Ярилова
|замминистра
|Министерство культуры
|72 ,0 (совместная)
|72 ,0 (совместная); 37,9
|14,9 гараж (супруг)
|41
|38
|Алексей Волков
|начальник Управление организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг
|Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
|63,8
|39
|42
|30
|Олег Масленников
|руководитель департамента информационных систем
|Министерство обороны
|34,5(Россия); 60,7 (Украина)
|43
|—
|Вадим Аккузин
|зампредседателя
|ПФР
|65,9; 2/3 в 42,5
|954,0 (супруга)
|75,0; 73,9 нежилые строения (супруга)
|44
|—
|Антоний Швиндт
|директор департамента ИТ в сфере науки и высшего образования (с 27,04.2020 г. — департамента цифрового развития)
|Министерство науки и высшего образования
|35,0; 37,7; 1/4 в 85,0
|45
|32
|Вадим Ваньков
|директор департамента информационного и цифрового развития
|Министерство культуры
|1/2 в 66,6
|1/3 в 62,4; 1/2 в 66,6
|1 600
|46
|—
|Алексей Горобцов
|директор департамента передовых цифровых решений
|Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
|84,0 (совместная)
|84,0 (совместная)
|47
|—
|Георгий Песчанских
|начальник главного управления ИТ
|Федеральная таможенная служба
|80,7
|48
|43
|Дмитрий Травников
|начальник Управления организации предоставления государственных услуг
|Федеральная служба по интеллектуальной собственности
|54,5
|1/2 в 41,1
|49
|45
|Александр Каменских
|Начальник Управления научно-технических исследований и информационного обеспечения
|Федеральное дорожное агентство
|70,8
|50
|39
|Юрий Нечепоренко
|зампредседателя
|ФФОМС
|1/2 в 90,7
|1/4 в 90,7
|1 333
|51
|47
|Константин Коронкевич
|Начальник Управления геологических основ, науки и информатики
|Федеральное агентство по недропользованию
|1377; 600 (супруга)
|49,1; 16,4 (супруга)
|52
|48
|Павел Гудков
|начальник Отдела информационно-технического обеспечения и связи
|Министерство юстиции
|64,2
|30,2 земельный участок для размещения гаражей, 25,8 гараж
|53
|—
|Анастасия Тюрина
|Начальник отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности
|Федеральное агентство по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
|50,8; 1/4 в 48,1
|54
|49
|Дмитрий Самоваров
|начальник Отдел информационных технологий и информационных ресурсов
|Федеральное медико-биологическое агентство
|1/2 в 60
|1/2 в 60
|55
|—
|Владислав Федулов
|замминистра
|Министерство экономического развития
|26,4
|30
|56
|51
|Антон Трошенков
|замдиректора департамента - начальник отдела ИТ и связи
|Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
|56,3
|400
|57
|—
|Елена Громова
|директор департамента ИТ
|Министерство финансов
|54,5
|58
|52
|Александр Грошев
|начальник Управления государственной политики и нормативно-правового регулирования
|Федеральное архивное агентство
|51,5
|900
|59
|—
|Александр Чернышов
|врио начальника Управления по надзору в сфере информационных технологий
|Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
|60
|53
|Анатолий Геллер
|замруководителя
|Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
|50,2
|гараж 18,5
|61
|—
|Дмитрий Баканов
|директор департамента цифровой трансформации
|Министерство транспорта
|49,5
|62
|—
|Александра Тихомирова
|Начальник Информационно-аналитический отдел
|Федеральное агентство по делам молодежи
|2/3 в 73,8
|63
|—
|Андрей Милехин
|директор департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами
|Министерство просвещения
|1/4 в 92,8
|1/4 в 92,8
|64
|—
|Павел Волков
|замминистра
|Министерство по развитию Дальнего Востока
|1/2 в 89,1
|65
|46
|Игорь Артемов
|начальник Управления информатизации
|СД при ВС РФ
|1/2 в 58,4; 3/20 в 74,9
|600
|машиноместо 11,7
|66
|—
|Дмитрий Фефелов
|Врио начальника Управления
|Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
|30,7
|800
|58000 с/х земли
|67
|55
|Дмитрий Клюс
|начальник Отдела информационных технологий
|Министерство по развитию Дальнего Востока
|1/2 в 55,8
|68
|54
|Денис Терещенко
|замруководителя
|Федеральная таможенная служба
|1/2 в 50,2
|69
|40
|Владимир Осипов
|начальник управления цифрового развития
|Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
|1/4 в 83,7
|70
|56
|Юрий Бутенко
|начальник управления административно-хозяйственной деятельности и развития ИТ
|Федеральная служба по аккредитации
|1/4 в 43,5
|71
|—
|Степан Попов
|И.о. начальника Управления информатизации и связи
|Управление делами президента
|600,0; 700,0
|18,3; 18,5; 18,2 гараж
Источник: CNews Analytics, 2020
* — в июле 2020 г. назначен и.о. председателя Правительства Якутии
** — задержан по подозрению в мошенничестве в сентябре 2020 г.
*** — занимала должность до января 2020 г.
Читайте также:
Топ-75 федеральных ИТ-чиновников России по доходам