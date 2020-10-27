Топ-75 федеральных ИТ-чиновников России по доходам

CNews проанализировал данные о доходах и имуществе федеральных чиновников, отвечающих за цифровизацию ведомств и отраслей. В топ-10 вошли три представителя силовых министерств, а также недавно арестованный по подозрению в хищении замминистра энергетики.

Самые обеспеченные ИТ-чиновники

Федеральные ведомства разместили на сайтах сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных служащих и членов их семей за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. Порядок размещения этих сведений установлен указом Президента РФ от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции». В CNews Analytics проанализировали данные о доходах руководителей подразделений, непосредственно отвечающих за цифровизацию, и курирующих их заместителей глав ведомств.

В рейтинге участвуют чиновники, отвечающие за информатизацию отдельных ведомств или отраслей. О доходах представителей Минцифры, курирующих вопросы информатизации в целом, можно прочитать здесь.

Больше всех в 2019 г. заработал замминистра иностранных дел Евгений Иванов, он лидирует с колоссальным отрывом. Чиновник задекларировал доход в ₽146,7 млн, полученный, как сказано в его декларации, в том числе, за счет продажи недвижимого имущества. На запрос CNews, о продаже какого имущества идет речь, в ведомстве не ответили. При сравнении прошлогодней и текущей деклараций прояснить этот вопрос тоже не удалось — напротив, к списку недвижимости Евгения Иванова добавилось нежилое помещение площадью 159,6 кв.м. В прошлом году он занимал 13 место с доходами около ₽8 млн. Евгений Иванов работает в системе МИД с 1995 г. Должность замминистра иностранных дел занимает с октября 2017 г. Он курирует вопросы цифровой трансформации министерства. Сам процесс цифровизации дипломатического ведомства стартовал относительно недавно. Так, в мае 2020 г. на должность посла по особым поручениям и представителя министра по вопросам цифровой трансформации был утвержден Сергей Кирюшин, бывший ИТ-директор «Почты России».

Самые богатые федеральные ИТ-чиновники 2019 Подготовлено CNews Analytics

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На втором месте Анатолий Тихонов, замминистра энергетики, чьи доходы в 2019 г. составили ₽34,8 млн. Анатолий Тихонов курирует в Минэнерго развитие цифровых технологий в ТЭК, в частности, отвечает за создание государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). В сентябре 2020 г. он был арестован в связи с подозрением в мошенничестве в особо крупных размерах. Речь идет как раз о финансировании создания ГИС ТЭК. Система обошлась государству почти в ₽1 млрд, но так до сих пор и не заработала.

На третьем месте замруководителя Россвязи Игорь Чурсин. Он занимает эту должность с 2012 г. Доходы семьи Чурсиных обеспечивает, в основном, супруга. В 2019 г. она заработала ₽29,6 млн, а сам чиновник — ₽3,3 млн. Чем занимается супруга чиновника, в ведомстве не комментируют, ссылаясь на конфиденциальность информации. Место Игоря Чурсина в рейтинге по сравнению с прошлым годом не изменилось, а доходы семьи увеличились примерно на 10% — в 2018 г. они составляли 29,5 млн руб. Основные информационные системы ведомства — Реестр сертификатов соответствия системы сертификации в области связи, Реестр зарегистрированных деклараций о соответствии средств связи, Реестр нумерации российской системы и плана нумерации, Реестр адресов установки таксофонов и ПКД и База данных отделений почтовой связи.

На четвертом месте, как и годом ранее, — замминистра финансов Татьяна Нестеренко. В 2019 г. доходы ее семьи составили ₽29,4 млн, а в 2018 г. — ₽28 млн. Татьяна Нестеренко работает в Минфине с 2007 г. — сначала в должности замминистра, а с 2012 г. — первого замминистра финансов. Основные ИТ-системы Минфина — «Финансы», Единая информационно-аналитическая система сбора и свода отчетности, специальное программное обеспечение, обеспечивающее формирование информации о выданных банковских гарантиях и запросов о предоставлении выписки из закрытого реестра банковских гарантий. Министерство также обеспечивает создание и развитие системы «Электронный бюджет».

На пятом месте Виталий Шулика, замминистра внутренних дел. В 2019 г. доходы его семьи составили ₽27,6 млн, из которых ₽26,7 млн заработал сам чиновник. В прошлом году он был на 27 месте с доходами ₽4,9 млн. «Среди сотрудников, замещающих должности высшего начальствующего состава в органах внутренних дел Российской Федерации, самый высокий доход по итогам 2019 года — около 26,7 миллионов рублей — задекларировал заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал–лейтенант полиции Виталий Шулика. Значительную часть указанной суммы составляет единовременная социальная выплата на приобретение или строительство жилого помещения, полученная В. Шуликой в установленном порядке», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Виталий Шулика работает в органах внутренних дел с 2009 г. Начинал свою карьеру с должности начальника отдела технической защиты информации в Главном информационно-аналитическом центре МВД России. Должность замминистра занимает с декабря 2017 г. Основные ИТ-системы МВД — ведомственный сегмент государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения, ГИС Госавтоинспекции, система «Территория» миграционной службы.

Вторая пятерка

Шестое место в рейтинге занимает замминистра культуры Ольга Ярилова. Доходы ее семьи в 2019 г. составили ₽23,3 млн, из которых ₽5,7 млн заработала замминистра, остальное — ее супруг. На запрос CNews о том, чем занимается супруг замминистра, в ведомстве не ответили. Ольга Ярилова работает в министерстве с 2005 г. В июле 2018 г. назначена замминистра культуры и курирует работу Департамента информационного и цифрового развития. Как сообщает пресс-служба министерства, в 2019 г. число обращений к цифровым ресурсам Минкультуры увеличилось в 5 раз — это в два раза превышает запланированные показатели (55 млн обращений при плане в 24 млн).

На седьмом месте Александр Албычев, замруководителя Федерального казначейства. Согласно декларации, его семья заработала в 2019 г. ₽23 млн. Основные ведомственные информационные системы — система государственных платежей (ГИС ГМП), сайт для размещения информации о госзакупках zakupki.gov.ru, ГАС «Управление», информационно-аналитические системы, система удаленного финансового документооборота. Казначейство также является оператором системы «Электронный бюджет». В прошлом году он занимал второе место с доходами почти ₽31 млн руб., в которые была включена единовременная субсидия на приобретение жилого помещения в размере ₽17,5 млн.

На восьмом месте замруководителя ФНС Андрей Петрушин. Сам чиновник заработал в 2019 г. ₽9,1 млн, а его супруга — ₽5,8 млн. В прошлом году чиновник был на 10 месте с доходами семьи ₽9,6 млн. Андрей Петрушин непосредственно координирует и контролирует деятельность управления информационных технологий. ФНС является одним из самых «цифровых» госведомств. Она обрабатывает информацию о 165,8 млн граждан России и других государств, 4,1 млн юридических лиц и 3,97 млн индивидуальных предпринимателей. Ежегодно автоматически администрирует 76 млн налоговых деклараций, 15 млрд счетов–фактур по НДС и информацию по 250 млн сделок по трансфертному ценообразованию. Служба активно развивает электронные услуги: на ее официальном сайте представлено более 50 сервисов для удаленного решения самых востребованных налогоплательщиками вопросов.

На девятое место с шестого в прошлом году переместился Павел Попов, замминистра обороны РФ. Доходы его семьи в 2019 г. составили ₽13,8 млн против Р14,3 млн годом ранее. Павел Попов занимает эту должность с 2013 г. На десятом — еще один представитель Минобороны Олег Масленников. Он возглавил департамент информационных систем 1 февраля 2019 г. Доходы его семьи в 2019 г. — ₽10,3 млн, из которых ₽6,7 млн заработала жена.

Согласно планам информатизации оборонного ведомства, в 2019–2021 гг. предусмотрено финансирование внедрения автоматизированной информационной системы учета пенсионеров Минобороны РФ, прикладного программного обеспечения общего назначения, офисных приложений, программных средств электронной подписи. Также будет совершенствоваться единая информационная система государственного оборонного заказа (ЕИС ГОЗ), система мониторинга и анализа средств массовой информации и информационного взаимодействия. В общей сложности на обновление ИТ-инфраструктуры планируется потратить около ₽12 млрд.

В ноябре 2019 г. появилась информация о том, что Минобороны получит ₽1,87 млрд на создание цифровой платформы инвентаризации и контроля оказания услуг ЖКХ, которая после апробирования на военных объектах может использоваться и в гражданском строительстве.

Доходы федеральных ИТ-чиновников в 2019 г.

№ 2019 № 2018 ФИО Должность ФОИВ Доходы чиновника, руб Доходы супруга, руб Доходы семьи, руб 1 13 Евгений Иванов* замминистра Министерство иностранных дел 146 673 675,04 146 673 675,04 2 — Анатолий Тихонов** замминистра Министерство энергетики 34 805 560,19 34 805 560,19 3 3 Игорь Чурсин замруководителя Федеральное агентство связи 3 261 362,05 29 571 923,20 32 833 285,25 4 4 Татьяна Нестеренко замминистра Министерство финансов 29 359 124,0 29 359 124,0 5 27 Виталий Шулика****** замминистра Министерство внутренних дел 26 654 339,75 976 370,83 27 630 710,58 6 — Ольга Ярилова замминистра Министерство культуры 5 670 549,50 17 667 593,35 23 338 142,85 7 2 Александр Албычев замруководителя Федеральное казначейство 22 765 866,53 282 221,71 23 048 088,24 8 10 Андрей Петрушин замруководителя Федеральная налоговая служба 9 100 868,0 5 844 392,88 14 945 260,88 9 6 Павел Попов замминистра Министерство обороны 13 516 738,33 241 792,88 13 758 531,21 10 20 Олег Масленников руководитель департамента информационных систем Министерство обороны 3 511 458,63 6 748 377,15 10 259 835,78 11 31 Алексей Кружалин замруководителя Федеральная Служба по регулированию алкогольного рынка 7 329 383,07 1 106 697,32 8 436 080,39 12 — Даниил Сорокин директор департамента информационного обеспечения цифровой трансформации ТЭК Министерство энергетики 8 194 025,97 8 194 025,97 13 17 Наталья Звягина начальник управления ИТ Федеральная служба судебных приставов 3 613 725,33 3 579 080,36 7 192 805,69 14 — Ирина Шаповал замруководителя Федеральная служба государственной статистики 5 720 624,01 1 292 604,92 7 013 228,93 15 — Андрей Милехин директор департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Министерство просвещения 4 833 256,55 2 161 533,98 6 994 790,53 16 15 Евгений Кисляков замминистра Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 6 706 689,08 195 561,0 6 902 250,08 17 18 Владимир Романов замруководителя Федеральное медико-биологическое агентство 2 692 422,25 4 200 635,0 6 893 057,25 18 — Дмитрий Баканов директор департамента цифровой трансформации Министерство транспорта 6 835 548,56 6 835 548,56 19 21 Анатолий Геллер замруководителя Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 5 398 690,83 1 322 117,27 6 720 808,10 20 — Дмитрий Кузнецов начальник департамента информационных технологий ПФР 3 234 976,65 3 464 389,73 6 699 366,38 21 14 Алексей Скляр замминистра Министерство труда и социальной защиты 5 251 480,95 1 220 221,76 6 471 702,71 22 34 Вадим Ваньков директор департамента информационного и цифрового развития Министерство культуры 6 394 267,89 6 394 267,89 23 12 Андрей Громыко начальник управления проектов информатизации в сфере труда и занятости Федеральная служба по труду и занятости 3 477 007,04 2 859 608,14 6 336 615,18 24 — Елена Заева начальник управления регулирования связи и ИТ Федеральная антимонопольная служба 3 257 037,0 2 998 475,0 6 255 512,0 25 — Елена Громова директор департамента ИТ Министерство финансов 4 238 225,03 1 822 555,62 6 060 780,65 26 24 Алексей Волков начальник Управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 2 494 566,80 3 505 712,98 6 000 279,78 27 — Андрей Гусенко начальник управления делами, внутреннего контроля и цифрового развития Федеральное агентство лесного хозяйства 5 881 471,81 5 881 471,81 28 — Павел Волков замминистра Министерство по развитию Дальнего Востока 5 733 590,42 5 733 590,42 29 8 Елена Панова замминистра Министерство природных ресурсов и экологии 5 556 489,72 5 556 489,72 30 1 Елена Бойко*** замминистра Министерство здравоохранения 3 343 041,93 2 182 962,14 5 526 004,07 31 37 Алексей Семенов замминистра Министерство транспорта 5 508 849,13 5 508 849,13 32 30 Олег Инсаров начальник главного управления правовой статистики и информационных технологий Генеральная прокуратура 4 241 805,0 1 121 882,0 5 363 687,0 33 28 Андрей Николаев замминистра Министерство просвещения 4 922 623,20 145 702,40 5 068 325,60 34 — Андрей Шолкин руководитель департамента ИТ и защиты информации ФСС 3 325 504,74 1 507 709,30 4 833 214,04 35 — Сергей Лубов директор ГВЦ Росгидромета Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 3 417 782,0 1 266 115,0 4 683 897,0 36 — Алексей Горобцов директор департамента передовых цифровых решений Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 3 796 085,78 836 260,36 4 632 346,14 37 — Вадим Аккузин зампредседателя ПФР 4 264 141,40 319 982,37 4 584 123,77 38 42 Денис Терещенко замруководителя Федеральная таможенная служба 4 583 755,98 4 583 755,98 39 11 Антон Трошенков замдиректора департамента - начальник отдела ИТ и связи Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 2 211 161,66 2 211 161,66 4 422 323,32 40 — Азат Мубаракшин начальник управления информатизации Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 4 072 218,60 323 780,75 4 395 999,35 41 — Дмитрий Селиванов директор департамента цифрового развития и ИТ Министерство здравоохранения 2 621 710,42 1 766 351,12 4 388 061,54 42 9 Андрей Тарасенко**** замруководителя Федеральное агентство морского и речного транспорта 4 176 707,10 16 620,90 4 193 328,0 43 — Григорий Остапенко начальник управления информационных ресурсов и технологий Федеральная служба государственной статистики 3 532 855,72 497 486,52 4 030 342,24 44 — Александр Чечин замруководителя Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 2 752 236,72 1 249 425,91 4 001 662,63 45 — Михаил Попов***** руководитель ФЦИ при ЦИК Центризбирком 3 843 362,22 3 843 362,22 46 — Георгий Песчанских начальник главного управления ИТ Федеральная таможенная служба 3 620 582,24 71 714,23 3 692 296,47 47 35 Юрий Короткий первый заместитель директора Федеральная служба по финансовому мониторингу 3 309 881,93 214 920,95 3 524 802,88 48 — Антоний Швиндт директор департамента ИТ в сфере науки и высшего образования (с 27,04.2020 г. — департамента цифрового развития) Министерство науки и высшего образования 3 494 946,10 3 494 946,10 49 25 Михаил Петухов замдиректора ФСВТС Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 2 926 975,75 378 537,52 3 305 513,27 50 — Антон Гущанский начальник Управление автоматизированных информационных систем Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 3 298 685,7 3 298 685,70 51 49 Денис Федотов начальник Информационно-аналитический отдел Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 2 926 033,79 2 926 033,79 52 40 Юрий Бутенко начальник управления административно-хозяйственной деятельности и развития ИТ Федеральная служба по аккредитации 2 256 920,19 664 006,39 2 920 926,58 53 — Владислав Федулов замминистра Министерство экономического развития 1 152 524,69 1 522 124,0 2 674 648,69 54 39 Юрий Нечепоренко зампредседателя ФФОМС 2 612 115,98 2 612 115,98 55 46 Кирилл Поспелов зам.начальника управления делами Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 2 297 778,25 263 296,41 2 561 074,66 56 — Михаил Федоров Начальник Управления развития информационных технологий финансового мониторинга Федеральная служба по финансовому мониторингу 1 988 532,89 549 519,45 2 538 052,34 57 — Наталья Гордиенко врио замдир Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 934 616,01 1 579 174,67 2 513 790,68 58 44 Дмитрий Самоваров начальник Отдел информационных технологий и информационных ресурсов Федеральное медико-биологическое агентство 1 169 974,24 1 338 823,48 2 508 797,72 59 53 Павел Гудков начальник Отдела информационно-технического обеспечения и связи Министерство юстиции 2 469 196,34 2 469 196,34 60 54 Владимир Осипов начальник управления цифрового развития Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 2 356 545,70 106 437,18 2 462 982,88 61 47 Борис Потемкин замруководителя Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 2 332 578,04 2 332 578,04 62 — Андрей Лебедев Директор Департамента цифрового развития и реализации проектов Министерство труда и социальной защиты 1 951 918,15 374 546,56 2 326 464,71 63 — Елена Абрамова замруководителя Федеральное агентство по государственным резервам 1 799 914,60 468 000,0 2 267 914,60 64 — Степан Попов И.о. начальника Управления информатизации и связи Управление делами президента 2 178 726,58 2 178 726,58 65 45 Евгений Наволоцкий начальник Управление программ развития, цифровизации, информатизации и аналитики Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 2 060 006,35 100 204,83 2 160 211,18 66 — Дмитрий Фефелов Врио начальника Управления Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 2 110 686,62 2 110 686,62 67 51 Игорь Артемов начальник Управления информатизации СД при ВС РФ 2 057 006,33 2 057 006,33 68 50 Дмитрий Травников начальник Управления организации предоставления государственных услуг Федеральная служба по интеллектуальной собственности 1 695 505,17 169 589,02 1 865 094,19 69 59 Александр Грошев начальник Управления государственной политики и нормативно-правового регулирования Федеральное архивное агентство 1 604 176,63 1 604 176,63 70 — Александр Чернышов врио начальника Управления по надзору в сфере информационных технологий Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1 570 069,08 1 570 069,08 71 57 Дмитрий Клюс начальник Отдела информационных технологий Министерство по развитию Дальнего Востока 1 400 097,06 1 400 097,06 72 56 Константин Коронкевич Начальник Управления геологических основ, науки и информатики Федеральное агентство по недропользованию 1 341 883,12 1 341 883,12 73 58 Александр Каменских Начальник Управления научно-технических исследований и информационного обеспечения Федеральное дорожное агентство 1 331 610,0 1 331 610,0 74 — Анастасия Тюрина Начальник отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности Федеральное агентство по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 1 167 515,35 1 167 515,35