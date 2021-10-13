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Албычев Александр


13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
25.05.2021 Казначейство России осуществило миграцию ITSM-системы на российскую платформу Naumen 1
31.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
24.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
03.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
30.11.2020 Федеральное казначейство переходит на «Р7-Офис» 1
13.11.2020 ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
06.11.2020 Топ-70 федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 2
27.10.2020 Топ-75 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 1
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
05.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
28.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
16.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
09.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
05.12.2019 Как ИТ-чиновники России скрывают информацию о своих автомобилях 1
24.10.2019 Топ-60 федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 2
09.10.2019 Топ-60 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 3
03.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
28.08.2019 Идет аккредитация на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» 1
19.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
13.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
06.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
31.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
06.12.2018 ИТ-сервис Казначейства сэкономит треть расходов на бухгалтерию в госорганах 4
12.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1

Публикаций - 74, упоминаний - 94

Албычев Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 6
ОТР 135 5
Microsoft Corporation 11095 5
Ланит ГК 1157 5
Directum - Директум 645 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 4
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 3
АйТи 752 3
Samsung Electronics 5677 3
IBM 3544 3
Instabank - Инстабанк 12 2
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 2
НИТ - Национальные информационные технологии 31 2
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 2
Diasoft - Диасофт 354 2
Программный продукт ГК 92 2
Криста НПО 59 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Информзащита 423 1
ЭОС - Электронные офисные системы 987 1
Крок 1220 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 1
CompuTel - Компьютел 24 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
CompanyMedia 111 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Онланта 75 1
3748 1
SAP SE 3215 1
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 3
МДМ Банк 150 3
ВТБ Банк Москвы 372 3
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 2
Новард Управляющая компания - Novard 67 2
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 2
Пробизнесбанк АКБ 109 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 184 2
Jaguar Land Rover 63 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Ford 173 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
PSA Opel 17 1
Открытие ФК 538 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
KIA Motors 72 1
Газпром ПАО 521 1
Почта России ПАО 1574 1
Федеральное казначейство России 766 37
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 33
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 33
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 30
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 29
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 23
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 23
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 23
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 23
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 22
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 22
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 22
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 19
Правительство РФ 2205 18
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 18
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 18
Счётная палата РФ 460 17
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 14
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 12
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 12
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 12
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 12
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 11
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 11
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 11
Правительство Москвы 653 11
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 11
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 11
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 11
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 11
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 25
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 30
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 12
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 11
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 11
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 11
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 6
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 6
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 33 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 4
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 3
Lunex IV NX YETI-4TEX - Мототранспортное средство - снегоход 2 2
Jaguar Land Rover - Range Rover Sport 5 2
BMW X - серия кроссоверов 3 2
Ford Focus - Компакт-кар 19 2
Audi A - Автомобиль представительского класса 12 2
Bombardier GTX Гидроцикл 2 2
Москвич-2141 - Легковой автомобиль 2 2
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
Audi Q - серия кроссоверов 6 1
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 21 1
Volkswagen Touareg 5 1
Esri ArcGIS 108 1
ГАЗ 21 Волга 1 1
АПК Минсельхоза России 2 1
Федеральное казначейство России ЦОД 1 1
Java - Язык программирования 1177 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
НКТ - Р7-Офис 73 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Microsoft Office 1942 1
Linux OS 4260 1
Четвернин Алексей 651 34
Петрушин Андрей 64 27
Рудзевич Мария 34 23
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Песчанских Георгий 37 22
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Семенов Алексей 67 19
Терещенко Денис 38 18
Лысенко Эдуард 209 17
Раков Ярослав 48 17
Ципорин Павел 51 17
Паршин Максим 141 17
Малков Павел 38 17
Акимов Максим 167 17
Кудрин Алексей 63 16
Козлов Александр 54 16
Хайруллин Айрат 39 15
Рымар Максим 36 14
Матвеева Татьяна 83 13
Калина Роман 60 12
Палюх Юрий 15 12
Селиванов Дмитрий 48 12
Бойко Елена 151 12
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Новиков Павел 67 11
Симаков Олег 106 11
Ляшенко Сергей 29 11
Чернякова Елена 26 11
Приданкин Андрей 30 11
Цариковский Федор 31 11
Бутенко Юрий 64 11
Ермолаев Артем 340 11
Иванов Алексей 76 11
Чамара Денис 57 11
Евстигнеев Сергей 21 11
Герасимюк Максим 20 11
Левин Леонид 83 11
Носков Константин 201 11
Крюков Сергей 26 11
Россия - Российская федерация - РФ 57420 68
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 41
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 41
Россия - Калужская область 572 19
Россия - Тульская область 752 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 16
Россия - Республика Мордовия 387 15
Россия - Кировск - Кировская область 304 14
Казахстан - Республика 2632 13
Россия - Ростовская область 863 13
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 633 13
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 11
Россия - Республика Алтай 685 11
Россия - Челябинская область 658 11
Россия - Ульяновская область 349 11
Россия - Сахалинская область 434 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 7
Россия - Новосибирская область 815 7
Арктика 141 6
Россия - Архангельская область 338 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Россия - Приморский край - Приморье 604 3
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Россия - Волгоградская область 399 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Северный Кавказ 137 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 2
Россия - Владимир 160 1
Европа 3759 1
Украина 3372 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Восточная Европа 1679 1
Беларусь - Белоруссия 2090 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 1
Россия - Иркутская область 545 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 19
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 16
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 6
Коррупция 22 3
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 43 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 536 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 163 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
CNews Analytics 1990 10
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
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Армия - Международный военно-технический форум 37 1
TAdviser SummIT 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763523, в очереди разбора - 667210.
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