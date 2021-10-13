Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Албычев Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 74, упоминаний - 94
Албычев Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 25
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
|Четвернин Алексей 651 34
|Петрушин Андрей 64 27
|Рудзевич Мария 34 23
|Власов Сергей 76 23
|Песчанских Георгий 37 22
|Меджитов Тимур 56 22
|Семенов Алексей 67 19
|Терещенко Денис 38 18
|Лысенко Эдуард 209 17
|Раков Ярослав 48 17
|Ципорин Павел 51 17
|Паршин Максим 141 17
|Малков Павел 38 17
|Акимов Максим 167 17
|Кудрин Алексей 63 16
|Козлов Александр 54 16
|Хайруллин Айрат 39 15
|Рымар Максим 36 14
|Матвеева Татьяна 83 13
|Калина Роман 60 12
|Палюх Юрий 15 12
|Селиванов Дмитрий 48 12
|Бойко Елена 151 12
|Осипов Владимир 17 12
|Кирюшин Сергей 52 12
|Новиков Павел 67 11
|Симаков Олег 106 11
|Ляшенко Сергей 29 11
|Чернякова Елена 26 11
|Приданкин Андрей 30 11
|Цариковский Федор 31 11
|Бутенко Юрий 64 11
|Ермолаев Артем 340 11
|Иванов Алексей 76 11
|Чамара Денис 57 11
|Евстигнеев Сергей 21 11
|Герасимюк Максим 20 11
|Левин Леонид 83 11
|Носков Константин 201 11
|Крюков Сергей 26 11
|CNews Analytics 1990 10
|CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763523, в очереди разбора - 667210.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763523, в очереди разбора - 667210.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru