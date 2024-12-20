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Индексная книга (каталог) CNews*
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ГосЗатраты Общественный мониторинг госзакупок в Рф



20.12.2024 Минпромторг требует от правообладателя двух российских процессоров вернуть многомиллионную субсидию 1
25.09.2023 Олег Качанов, замглавы Минцифры в интервью CNews — о концепции трех нулей в госуслугах 1
14.04.2022 Цифровизация госсектора 2022 1
12.04.2022 Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
07.04.2022 Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
04.04.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
30.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
21.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
14.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
02.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля 1
24.01.2022 Власти потребовали от создателей «Эльбрусов» вернуть огромные деньги за проваленную ИТ-разработку 1
28.04.2021 «Закон о запрете просвещения» чиновники готовили на пиратском ПО Microsoft 1
22.01.2021 Власти скрыли реестр федеральных субсидий. Непрозрачными стали ИТ-проекты на многие миллиарды 2
20.11.2019 Власти открыли сайт для изучения госрасходов гражданами 2
27.09.2019 Экс-замглавы Минкомсвязи стал главным по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» 1
18.04.2019 На использовании пиратского ПО пойманы 22 министерства и федеральные службы 1
02.04.2019 Власти выдали на новые «Эльбрусы» и «Байкалы» миллиарды. Сумма не отражена в ИС Казначейства 2
21.06.2018 Затраты на кибербезопасность в России урежут в 3,5 раза. Кто лишится денег 1
17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния 1
27.12.2017 «Уралвагонзавод» лишился 58 миллионов из-за неплатежей по SAP 1
19.08.2016 Агитация Минкомсвязи за электронные госуслуги подорожала на 60% 1
15.08.2016 Импортозамещение на рынке ВКС — миф. Госзаказчики наращивают закупки западных решений 1
28.03.2016 На конкурсе «Ростелекома» российский разработчик сбил цену на 2,6 млрд 1
04.09.2015 У «Ростелекома» обнаружилась «дочка» — интегратор с миллиардными заказами 1
31.07.2015 За 21 млрд руб. «Ростелекома» борются 6 зарубежных вендоров и лауреат «Сколково» 1
03.07.2015 Минкомсвязи отдало многомиллионный госконтракт фрилансерам 1
26.06.2015 Таинственный доносчик бомбардирует ФАС жалобами на многомиллионные тендеры ПФР с участием «Эр-Стайл» 1
24.06.2015 Завершено крупнейшее в России внедрение «1С» 1
03.06.2015 «Почта России» создала свой новый сайт на деньги от альтернативного портала госуслуг 1
02.06.2015 Электронные учебники для московских школ «подорожали» до 438 млн рублей 1
24.02.2015 Читатели CNews выбрали главное событие 2014 года в ИКТ 1
17.12.2014 События года в отрасли ИКТ. Голосование 1
18.08.2014 Правительство рассчитывает зарабатывать на ГЛОНАСС миллиарды рублей 1
07.08.2014 Московским чиновникам запретили «Яндекс.Почту», Mail.ru и Gmail 1
29.07.2014 Три четверти российских чиновников пользуются для работы бесплатной почтой 1
20.05.2014 Поставщик «Яндекс.Карт» и Росреестра получил доступ к израильскому оборонному спутнику 1
04.03.2014 МВД уличили в 1,5-кратной переплате за смартфоны Sony 1
22.11.2013 Сколково: только 10% компаний в России инновационные 1
06.10.2013 Чего ждать от ФКС? 1
14.06.2012 Сколько зарабатывает и сколько тратит главная выставка инноваций Урала. ЦИФРЫ 1

Публикаций - 44, упоминаний - 47

ГосЗатраты и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 12
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 7
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 7
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 6
Microsoft Corporation 24625 5
Meta Platforms - Facebook 4438 5
X Corp - Twitter 2845 5
Google LLC 11775 4
VK - Mail.ru Group 3455 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 3
Samsung Electronics 10255 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Huawei 3933 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 3
Восход ФГБУ НИИ 644 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 3
ГЛОНАСС АО 187 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 3
АйТи 1365 3
Comindware - Колловэар 154 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Infinera 35 2
Прогноз 1650 2
Coriant 16 2
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 145 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Т8 НТЦ 82 2
Корус Консалтинг ГК 1217 2
Qualcomm Technologies 1822 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Intel Corporation 12197 2
БАРС Груп 545 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 7
Почта России ПАО 2112 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 3
НСПК - Национальная система платежных карт 813 3
Роснефть НК - нефтяная компания 514 2
eBay Inc 1619 2
Visa International 1949 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 2
АБ Россия - Акционерный банк Россия 88 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 1
Газпром ПАО 1342 1
Связной ГК 1369 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
Amedia TV - Амедиа 37 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 26 1
Красный квадрат 10 1
Лидия Спортивный центр 1 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Тендер-инжиниринг 1 1
Корвет Девелопмент 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 13
Федеральное казначейство России 1772 11
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 8
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 15 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 6
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 4
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 4
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 3
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 151 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 84 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 2
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 112 2
Судебная власть - Judicial power 2310 2
Фонд поддержки российского программного обеспечения - Фонд поддержки отечественного ПО 2 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
РАРИО - Российское Агентство развития информационного общества 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 15
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12740 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 11
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 11
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 9
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 9
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 501 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 7
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 7
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 5
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 643 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 864 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 17
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 16
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 6
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 4
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 3
Microsoft Office 3734 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 2
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 271 2
Booking.com 114 2
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 34 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных 6 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 1
Google Android 13994 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 1
Apple iPad 3860 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Яндекс.Маркет 937 1
Google Gmail 946 1
Microsoft Exchange 1714 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
Microsoft Office Word 776 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 498 1
Scanex Image Processor 4 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-14 - российский основной боевой танк 10 1
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 67 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 127 1
Паршин Максим 316 8
Чернышенко Дмитрий 565 8
Кудрин Алексей 124 7
Бегтин Иван 61 7
Шадаев Максут 1008 7
Куртяник Надежда 253 7
Чернышев Андрей 69 7
Даценко Юрий 8 7
Лысенко Эдуард 308 7
Албычев Александр 150 7
Херсонцев Алексей 93 7
Майнина Кристина 18 7
Терещенко Денис 88 7
Мартынова Елена 87 7
Хайруллин Айрат 104 7
Петрушин Андрей 110 7
Скиба Владимир 42 7
Сорокин Даниил 33 7
Власов Сергей 98 7
Ципорин Павел 102 7
Шпак Василий 223 7
Разумовский Дмитрий 121 7
Веселов Андрей 21 7
Федулов Владислав 79 7
Богданов Кирилл 112 7
Михайлик Алексей 12 7
Горожанин Михаил 10 7
Малков Павел 51 7
Кожевников Сергей 21 7
Путин Владимир 3171 6
Бондаренко Игорь 12 6
Парфентьев Алексей 128 6
Слышкин Василий 129 6
Меджитов Тимур 85 5
Пугачев Павел 63 5
Черников Алексей 53 4
Дюбанов Анатолий 95 4
Протопопов Сергей 6 4
Никифоров Николай 1136 3
Евраев Михаил 262 3
Россия - РФ - Российская федерация 144213 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 17
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 9
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 7
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 7
Россия - ЦФО - Калужская область 979 7
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 3
Украина 7608 3
Европа 21767 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 3
Россия - УФО - Челябинская область 1210 3
Япония 13282 2
Беларусь - Белоруссия 5664 2
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