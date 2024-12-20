ГосЗатраты Общественный мониторинг госзакупок в Рф
ГосЗатраты и организации, системы, технологии, персоны:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
|РАРИО - Российское Агентство развития информационного общества 4 1
|Паршин Максим 316 8
|Чернышенко Дмитрий 565 8
|Кудрин Алексей 124 7
|Бегтин Иван 61 7
|Шадаев Максут 1008 7
|Куртяник Надежда 253 7
|Чернышев Андрей 69 7
|Даценко Юрий 8 7
|Лысенко Эдуард 308 7
|Албычев Александр 150 7
|Херсонцев Алексей 93 7
|Майнина Кристина 18 7
|Терещенко Денис 88 7
|Мартынова Елена 87 7
|Хайруллин Айрат 104 7
|Петрушин Андрей 110 7
|Скиба Владимир 42 7
|Сорокин Даниил 33 7
|Власов Сергей 98 7
|Ципорин Павел 102 7
|Шпак Василий 223 7
|Разумовский Дмитрий 121 7
|Веселов Андрей 21 7
|Федулов Владислав 79 7
|Богданов Кирилл 112 7
|Михайлик Алексей 12 7
|Горожанин Михаил 10 7
|Малков Павел 51 7
|Кожевников Сергей 21 7
|Путин Владимир 3171 6
|Бондаренко Игорь 12 6
|Парфентьев Алексей 128 6
|Слышкин Василий 129 6
|Меджитов Тимур 85 5
|Пугачев Павел 63 5
|Черников Алексей 53 4
|Дюбанов Анатолий 95 4
|Протопопов Сергей 6 4
|Никифоров Николай 1136 3
|Евраев Михаил 262 3
|Госрасходы - портал 69 3
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 2
|РОИ - Российская общественная инициатива 81 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
|Известия ИД 624 1
|Ведомости 996 1
|Bloomberg 1286 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 15
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 5
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|ИНСОР - Институт cовременного развития 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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