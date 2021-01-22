Власти скрыли реестр федеральных субсидий. Непрозрачными стали ИТ-проекты на многие миллиарды

Реестр субсидий федерального бюджета, выделенных государством на те или иные проекты, оказался закрыт для публичного доступа. В результате по линии ИТ уже более месяца невозможно ни изучить подробности огромного числа старых проектов, ни посмотреть, кому и в каком объеме достались государственные деньги на новые проекты, в сумме составляющие миллиарды рублей.

Исчезновение реестра субсидий

Как выяснил CNews, на едином портале бюджетной системы России «Электронный бюджет» уже более месяца недоступен для публичного использования Реестр соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета. По обычному своему интернет-адресу реестр отсутствует. Какой-либо новый его адрес ни внешние сетевые поисковики, ни внутренний поиск по сайту не обнаруживают.

Напомним, в отношении коммерческих организаций выдаваемые им в рамках субсидирования государственные средства не стоит путать с деньгами, получаемыми в ходе обычного контрактования по итогам госзакупок. Субсидия выдается безвозмездно, хотя и при условии, что получатель полностью исполнит условия договора с выдавшим ее органом власти, и поддержанный из бюджета проект будет реализован в полном объеме.

Как рассказал CNews эксперт и энтузиаст в сфере открытых данных, директор и соучредитель некоммерческого партнерства «Информационная культура» и автор общественного проекта «Госзатраты» Иван Бегтин, реестр федеральных субсидий стал недоступен в район 15 декабря 2020 г. Именно тогда последнюю выгрузку данных из него смогла осуществить ИТ-система «Госзатрат». Раздел этого ресурса «Субсидии» фактически выступает «зеркалом» официального реестра, позволяя при этом использовать инструменты анализа содержащейся в нем информации по тем или иным параметрам и зачастую представляя данные в более удобном виде.

Из публичного доступа пропал реестр федеральных субсидий, в том числе по линии ИТ

«Мы готовы в проекте spending.gov.ru («Госзатраты»; — прим. CNews) актуализировать данные, как только Минфин снова будет их публиковать», — добавил Бегтин в разговоре с редакцией.

С учетом того, что оператором системы «Электронный бюджет» выступает Федеральное казначейство, подведомственное Минфину, вопросы о причинах недоступности реестра и возможных сроках возобновления его работы CNews направил в оба эти ведомства.

В министерстве редакцию заверили в том, что разъяснение данной ситуации — это прерогатива Казначейства как оператора. Казначейство не смогло дать никаких ответов на вопросы CNews в течение пяти рабочих дней.

Многомиллиардные ИТ-проекты стали непрозрачны

Практика CNews по мониторингу почившего реестра позволяет говорить о том, что среди ИТ-компаний наиболее крупные субсидии в последние годы получали разработчики электронных компонентов и производители вычислительного оборудования. Распределением этих субсидий занимается Минпромторг, причем зачастую делает это массово — по итогам масштабных конкурсов на возмещение российским организациям части затрат (до 50%) на создание научно-технического задела в рамках четырех тематических подпрограмм госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 гг.».

Первый такой конкурс Минпромторг провел осенью 2016 г. Тогда на него было подано свыше восьмидесяти заявок, из которых 73 прошли научно-техническую экспертизу и были ранжированы в соответствии с присвоенным им конкурсной комиссией рейтингом. Сумма распределенных тогда средств была заявлена на уровне 5,85 млрд руб.

Второй аналогичный конкурс был проведен министерством осенью 2019 г. Финансирование получило несколько десятков проектов (некоторые, правда, лишь со второй попытки). Общий размер выделенных средств Минпромторг тогда не объявлял, однако, по подсчетам CNews, только на пять проектов, связанных с использование российских чипов, было одобрено субсидий на сумму почти в 1 млрд руб.

Итоги третьего тематического конкурса Минпромторг подвел в начале декабря 2020 г. В соответствии с практикой прошлых лет, заключить договоры с победителями министерство должно было еще во второй половине декабря. Однако удостовериться в этом, а заодно и посмотреть суммы соглашений, мы сейчас не можем — в силу исчезновения из публичного поля реестра субсидий, в котором публиковались копии этих договоров.

В то же время, с учетом объема финансирования прошлых лет и сведений CNews, полученных от одного из участников конкурса, можно с уверенностью утверждать, что сумма выделенных субсидий снова измеряется миллиардами рублей.

И если сведения о старых субсидиях мы сейчас можем изучать по «зеркалу» реестра на общественном ресурсе «Госрасходы» (в чем нет никакой заслуги государства), то сведения о новом финансировании изучить негде в принципе.

Новые правила ведения реестра

Стоит упомянуть, что с 1 января 2021 г. приказ Минфина от 30 июля 2020 г. № 153н «О порядке ведения реестра соглашений (договоров) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов».

Приказ вводит в действие весьма обширный документ, определяющий порядок ведения реестра. Однако, как заверил CNews Иван Бегтин, каких либо критичных положений, которые могли бы повлиять на закрытие федерального реестра, в нем нет.