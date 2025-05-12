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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174398
ИКТ 13566
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Госрасходы портал



12.05.2025 Правительство России создает центр по развитию ИИ 1
13.12.2024 В России создадут «единое окно» для согласования госзаказов на ИТ 1
18.07.2024 МИДу построят цифровую платформу для мониторинга международной обстановки и информационного пространства 1
22.04.2024 CNews приглашает 19 июня 2024 г. на секцию «Цифровизация госсектора» CNews FORUM Кейсы 1
09.04.2024 Цифровизация в госсекторе 2024 1
21.03.2024 Власти сэкономят миллиарды на исследованиях перспективных технологий связи 1
30.11.2023 ИТ-бюджеты госорганов «магическим» образом сокращаются уже четыре года подряд 1
13.11.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о развитии космических технологий, сроках импортозамещения и судьбе российских ИТ-решений за рубежом 1
01.11.2023 Минцифры: Программу «Национальная экономика данных» утвердят в середине 2024 года 1
06.12.2022 Власти намерены взыскать с убыточного детища «Роснано» полмиллиарда за провал выпуска чипов 1
22.09.2022 Актуальные задачи цифровизации госсектора 1
11.02.2022 Минэк оставил без финансирования ИТ-проект ценой 2 млрд. Исполнитель пошел за своими деньгами в суд 1
24.12.2021 Мировые правительства потратили на цифровизацию вдвое больше, чем ожидалось 1
24.12.2021 ИКТ-аппетиты государства растут: будет ли Россия в числе мировых цифровых держав 1
13.07.2021 Власти оживят реестр субсидий ИТ-компаниям, загадочно закрытый 7 месяцев назад 1
24.06.2021 На поддержку российской электроники государство потратит 800 миллиардов 1
04.03.2021 В России появятся продвинутые отечественные процессоры для смартфонов и интернета вещей 1
02.02.2021 Государство передумало субсидировать экспорт российских ИБ-решений 1
22.01.2021 Власти скрыли реестр федеральных субсидий. Непрозрачными стали ИТ-проекты на многие миллиарды 1
13.10.2020 Российские власти рассказали, кто больше всех тратит на госинформатизацию. Рейтинг 2
03.04.2020 Ученых и студентов допустили до финансовых данных госорганов России 2
27.03.2020 Государственные информсистемы России скрывают значимые данные 1
20.11.2019 Власти открыли сайт для изучения госрасходов гражданами 2
28.11.2017 Сергей Хрупов -

Государство должно сдерживать свои бизнес-интересы в ИТ-сегменте

 1
12.05.2017 Цифровая экономика России: Чиновникам дадут интернет 1 Гбит/с, учителям и врачам - 100 Мбит/с 1
06.04.2017 ИКТ в госсекторе 2017 1
31.03.2017 Определены главные темы выступлений на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
28.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
22.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
15.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
09.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
28.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
15.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
03.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
17.01.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
26.09.2016 Перспективы рынка ИКТ в госсекторе остаются туманными 1
26.09.2016 Выручка поставщиков ИТ в госсектор растет на фоне падения курса рубля 1
10.12.2015 Аутсорсинг и ВПК уберегли рынок ИБ от обвала 1
28.10.2014 Большие данные: новые возможности для госсектора 1
26.05.2014 Информатизация государства: количество начинает переходить в качество 1

Публикаций - 70, упоминаний - 74

Госрасходы и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24814 8
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1032 7
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 23 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 5
Intel Corporation 12295 4
Ростелеком 9892 4
Новые облачные технологии (НОТ) 455 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1110 3
Google LLC 11932 3
IBM - International Business Machines Corp 9467 3
Softline - Софтлайн 2955 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5015 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1177 3
X Corp - Twitter 2878 3
Oracle Corporation 6754 3
Цифра ГК 2467 3
Meta Platforms - Facebook 4462 3
InfoWatch - Инфовотч 1037 3
Совзонд - Sovzond 118 3
Apple Inc 12251 2
Dell EMC 5047 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3241 2
МегаФон 9212 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 472 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 2
Информзащита 786 2
Код Безопасности 644 2
HP Inc. 5715 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8872 2
Cisco Systems 5148 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 2
HPE - Juniper Networks 427 2
Амтел-Сервис 36 2
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 44 2
AMD - Advanced Micro Devices 4297 1
Qualcomm Technologies 1848 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1499 1
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7553 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 4
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 138 4
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 3
Почта России ПАО 2153 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2870 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 936 1
РЖД - Российские железные дороги 1938 1
Альфа-Банк 1793 1
Superjob - Суперджоб 591 1
ГПБ - Газпромбанк 1104 1
Lockheed Martin 759 1
Crocus Group - Крокус Групп 14 1
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 66 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Boeing 1013 1
Airbus Group - Airbus Industries 226 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 66 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 811 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1108 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 1
Альфа-Групп 716 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11982 34
Федеральное казначейство России 1810 26
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2964 20
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5052 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2021 13
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 260 12
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 589 12
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 12
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 740 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3404 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1928 9
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 9
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 158 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3325 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3034 8
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 134 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1378 8
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 61 8
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2745 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1236 7
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 776 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1415 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 355 6
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4933 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4613 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1168 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5559 5
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 5
Администрация Перми 21 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 591 4
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 924 4
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 855 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 138 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 459 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 744 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 321 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 54
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2238 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 27
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12956 17
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6279 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28782 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12794 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21058 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16138 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25925 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11407 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21724 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30430 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14684 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11684 7
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 659 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16330 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31676 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11340 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6830 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10764 6
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1082 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10375 6
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3023 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7303 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1785 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24703 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8828 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21135 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2235 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4854 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8315 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8559 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9618 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28209 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13668 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4018 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10574 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9454 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5417 18
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 237 16
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 11
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 11
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 60 11
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 77 11
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 26 11
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 11 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1455 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3287 10
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 5
Microsoft Windows 2000 8661 4
Linux OS 10196 4
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 3
Новые облачные технологии - МойОфис 805 3
Microsoft Office 3807 3
Microsoft Windows 15870 3
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 186 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1722 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 946 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 543 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 311 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1020 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1446 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4659 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 179 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 113 2
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 53 1
Элвис НПЦ - 1892ВМ14Я - Многоядерный сигнальный микропроцессор 15 1
Элвис-НеоТек - ELISE - Elvees Image Semantic Engine - Процессор для систем компьютерного зрения 13 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 35 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 129 1
Nokia Sirocco 102 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 101 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 86 1
Google Android 14221 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 530 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1325 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1121 1
Google YouTube - Видеохостинг 2803 1
Шадаев Максут 1041 13
Гуральников Сергей 164 10
Звягина Наталья 64 9
Соколов Олег 51 9
Фишер Андрей 74 9
Бутенко Юрий 65 9
Дюбанов Анатолий 95 8
Фомичев Олег 138 8
Цариковский Федор 32 8
Петрушин Андрей 110 8
Земской Николай 15 8
Казеко Владимир 9 8
Кучин Сергей 27 8
Парфенов Юрий 10 8
Степанов Максим 10 8
Кошечкин Константин 11 8
Казарин Станислав 175 7
Лопаткин Герман 104 7
Гуревич Раиса 16 7
Веригин Илья 34 7
Никуличев Андрей 43 6
Дзвинко Роман 18 6
Евраев Михаил 262 6
Ермолаев Артем 378 6
Козырев Алексей 324 6
Разумовский Дмитрий 122 6
Авербах Владимир 126 6
Власов Сергей 98 6
Нечепоренко Юрий 27 6
Елистратов Николай 90 5
Чукарин Алексей 59 5
Ципорин Павел 102 5
Соловьев Денис 5 5
Путин Владимир 3233 5
Сапельников Сергей 109 5
Шалманов Сергей 201 5
Казак Максим 162 5
Бегтин Иван 61 4
Попов Алексей 336 4
Громов Иван 102 4
Россия - РФ - Российская федерация 148266 57
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7688 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52526 11
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1729 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17773 9
Россия - ПФО - Мордовия Республика 615 9
Россия - ПФО - Нижегородская область 1941 8
Россия - ЦФО - Тамбовская область 587 8
Россия - ЮФО - Ростовская область 1572 7
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1234 7
Россия - ЦФО - Калужская область 997 6
Россия - ПФО - Самарская область 1367 6
Россия - СЗФО - Вологодская область 708 6
Россия - ЦФО - Ярославская область 871 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14279 5
Европа 21900 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13396 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14232 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17408 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2991 4
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 514 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 625 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 2
Земля - планета Солнечной системы 10458 2
Япония 13355 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3068 2
Канада 4918 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1045 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 884 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1267 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2915 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1212 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1516 1
Украина 7660 1
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Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 403 1
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Россия - СЗФО - Калининградская область 1334 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29982 19
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Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1106 13
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2939 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10123 11
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6149 11
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2982 9
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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