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Госрасходы портал
Госрасходы и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1041 13
|Гуральников Сергей 164 10
|Звягина Наталья 64 9
|Соколов Олег 51 9
|Фишер Андрей 74 9
|Бутенко Юрий 65 9
|Дюбанов Анатолий 95 8
|Фомичев Олег 138 8
|Цариковский Федор 32 8
|Петрушин Андрей 110 8
|Земской Николай 15 8
|Казеко Владимир 9 8
|Кучин Сергей 27 8
|Парфенов Юрий 10 8
|Степанов Максим 10 8
|Кошечкин Константин 11 8
|Казарин Станислав 175 7
|Лопаткин Герман 104 7
|Гуревич Раиса 16 7
|Веригин Илья 34 7
|Никуличев Андрей 43 6
|Дзвинко Роман 18 6
|Евраев Михаил 262 6
|Ермолаев Артем 378 6
|Козырев Алексей 324 6
|Разумовский Дмитрий 122 6
|Авербах Владимир 126 6
|Власов Сергей 98 6
|Нечепоренко Юрий 27 6
|Елистратов Николай 90 5
|Чукарин Алексей 59 5
|Ципорин Павел 102 5
|Соловьев Денис 5 5
|Путин Владимир 3233 5
|Сапельников Сергей 109 5
|Шалманов Сергей 201 5
|Казак Максим 162 5
|Бегтин Иван 61 4
|Попов Алексей 336 4
|Громов Иван 102 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11297 16
|Ведомости 1068 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 406 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1291 1
|Bloomberg 1316 1
|CNews Журнал 166 1
|Российская газета 274 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 1
|AP - Associated Press 2006 1
|InformationWeek 241 1
|WikiLeaks 119 1
|Инфобизнес 24 1
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 1
|Компьютерра 42 1
|РИА Новости 940 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1956 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1020 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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