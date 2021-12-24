Правительства во всем мире увеличивают расходы на цифровизацию. В 2021 г. они выделили на это почти на 10% больше средств, чем годом ранее. Основная причина — необходимость обеспечить дистанционное взаимодействие с гражданами на фоне пандемии и поддержать бизнес. Прогноз на 2022 г. — снижение темпов роста ИТ-расходов при условии стабилизации ситуации с COVID-19.

Госрасходы на ИТ в мире

В феврале 2021 г. аналитики Gartner подсчитали, что в 2021 г. мировые государственные расходы на ИТ составят $483 млрд, что на 5,1% больше, чем в 2020 г. Как отмечают в Gartner, госструктуры по-прежнему сталкиваются с проблемами, связанными пандемией. И это заставляет правительства продолжать процесс цифровой трансформации.

Государственные ИТ-расходы по сегментам в мире, 2020-2021

Сегмент Расходы 2020, $млн Рост 2020, % Расходы 2021, $млн Рост 2021, % ИТ-сервисы 160,0 4,8% 168,6 5,4% Программное обеспечение 108,2 8,9% 118,1 9,2% Телеком сервисы 63,9 -0,5% 67,2 5,1% Внутренние сервисы 63,9 1,0% 62,4 -2,4% Устройства 33,3 1,6% 34,9 5,6% Дата центры 30,3 5,7% 31,5 4,1% Итого 459,4 4,2% 482,8 5,1% Источник: Gartner, февраль 2021

В августе 2021 г. были обнародованы новые данные, по которым предсказывался рост госрасходов на ИТ в 2021 г. на 9,5% до $523,2 млрд. Прогноз на 2022 г. — сокращение темпов роста до 6,5% и общая сумма $557,3 млрд. Около 64% этой суммы приходится на ИТ-сервисы и программное обеспечение для развития государственных услуг: повышение качества обслуживания клиентов и сотрудников, усиление аналитических возможностей и операционной гибкости, отмечают в Gartner.

Государственные ИТ-расходы по сегментам в мире (прогноз), 2021-2022

Сегмент Расходы 2021, $млн Рост 2021, % Расходы 2022, $млн Рост 2022, % ИТ-сервисы 188,1 10,9% 203,9 8,4% Программное обеспечение 135,6 14,9% 151,9 12,0% Телеком сервисы 61,5 1,4% 61,0 -0,8% Внутренние сервисы 64,2 0,3% 66,0 2,7% Устройства 41,1 17,6% 40,4 -1,6% Дата центры 32,7 6,5% 34,2 4,3% Итого 523,2 9,5% 557,3 6,5% Источник: Gartner, август 2021

Мировые технологические тренды

По оценке Gartner, десять главных технологических трендов в госсекторе обусловлены проблемами, с которыми правительства столкнулись в результате пандемии, и необходимостью внедрения гибких операционных моделей. Пандемия COVID-19 привела к ускорению цифровизации в государственном секторе по всему миру, считают аналитики компании. Проблемы, связанные с пандемией, как полагают в Gartner, будут актуальны еще некоторое время, однако появились технологии, которые способны решить самые критичные из них в таких областях, как безопасность или снижение затрат.

Ускоренная модернизация устаревшей инфраструктуры.

По мнению Gartner, госорганизации столкнулись с трудностями, вызванными использованием устаревшей инфраструктуры и ПО, и ускорили переход к модульным решениям. К 2025 г. более 50% государственных учреждений модернизируют критически важные унаследованные приложения для повышения их устойчивости и гибкости.

Адаптивная безопасность

Адаптивный подход к безопасности рассматривает риски, доверие и безопасность как непрерывный и адаптивный процесс, который предвидит постоянно развивающиеся киберугрозы. Речь идет о технологиях для прогнозирования, предотвращения, обнаружения и реагирования на киберугрозы, а также об отказе от традиционных представлений о периметре, что является необходимым шагом при переходе к облачным сервисам. К 2025 г. 75% государственных ИТ-директоров будут нести ответственность не только за безопасность ИТ-систем.

Все как услуга (XaaS)

XaaS — это облачная стратегия, подразумевающая приобретение всего спектра бизнес- и ИТ-услуг по подписке. Пандемия стала стимулом для перехода на цифровое предоставление услуг, что требует модернизации унаследованных приложений и инфраструктуры. XaaS — это альтернатива капитальным вложениям в модернизацию, обеспечивающая масштабируемость и сокращающая время на внедрение новых цифровых сервисов. К 2025 году 95% инвестиций в ИТ со стороны госучреждений придется на ИТ-сервисы.

Кейс-менеджмент как услуга (CMaaS)

CMaaS — это новый способ повышения гибкости организации путем замены устаревших систем модульными продуктами, которые можно быстро собирать, разбирать и перекомпоновывать в ответ на меняющиеся потребности. К 2024 г. государственные организации с модульной архитектурой будут запускать новые сервисы как минимум на 80% быстрее, чем те, у кого их нет.

Цифровая идентификация граждан

Цифровая идентификация — это способность подтвердить личность через любой государственный цифровой канал. К 2024 г. появится глобальный стандарт цифровой идентификации, который будет учитывать все варианты использования.

Компонуемое государственное предприятие

Идея компонуемого (composable) госпредприятия состоит в многократном использовании приложений и их непрерывной адаптации к меняющимся требованиям. Это помогает преодолеть сложившиеся разрозненные подходы к управлению услугами, системами и данными. К 2023 г. 50% ИТ-компаний, предоставляющих продукты и услуги государственным органам, будут предлагать пакеты бизнес-возможностей для поддержки компонуемых приложений.

Обмен данными как программа

Обмен данными между госведомствами постепенно превращается в масштабируемый сервис, с множеством многократно используемых возможностей, способствуя переходу к принципам компонуемости в предоставлении госуслуг. К 2023 г. 50% госорганизаций создадут структуры, которые будут отвечать за обмен данными, в том числе стандарты структуры данных, их качество и актуальность.

Гиперсвязанные госуслуги

Гиперсвязанные госуслуги — это использование технологий, инструментов или платформ для автоматизации как можно большего числа бизнес-процессов в множестве госорганизаций и ведомств. К 2024 г. 75% госведомств запустят или реализуют как минимум три инициативы по гиперавтоматизации в масштабах всей организации.

Многоканальное взаимодействие с гражданами

В 2020 г. граждане вместе с государством боролись с пандемией, лесными пожарами, ураганами. Многоканальное взаимодействие с гражданами — это возможность беспрепятственного двустороннего взаимодействия с учетом предпочтений каждой стороны. К 2024 г. более 30% ведомств будут учитывать показатели вовлеченности граждан при принятии решений.

Операционализированная аналитика

Операционализированная аналитика — это систематическое внедрение технологий, основанных на данных, таких как искусственный интеллект, машинное обучение и расширенная аналитика, на каждом этапе деятельности ведомств для повышения эффективности принятия решений. К 2024 году 60% государственных инвестиций в ИИ и аналитику данных будут напрямую влиять на оперативные решения и результаты в реальном времени.