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PrivacyTech Digital identity Цифровая идентичность Цифровая идентификация

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


12.08.2026 «Диасофт» расширила возможности Digital Q.DFA для выпуска новых финансовых инструментов и цифровой идентификации участников 1
28.11.2023 Электроника России 1
20.11.2023 В МВЦ «Крокус Экспо» пройдет Выставка электронной продукции российского производства «Электроника России» 1
07.11.2023 Достижения российской электронной промышленности будут представлены на выставке «Электроника России» 1
11.01.2023 Пароли сотрудников МВД США подобрали за 90 минут и $15 тысяч 1
22.11.2022 Электроника России 1
11.11.2022 Посетите первую выставку электронной продукции российского производства «Электроника России» 1
24.12.2021 Мировые правительства потратили на цифровизацию вдвое больше, чем ожидалось 2
09.07.2021 МТС оценит перспективные отечественные проекты в области интернета вещей 1
24.12.2019 Блокчейн помогает банкам отказываться от бумажных денег 1
09.10.2019 Банк «Сфера» усилил защиту клиентов от сомнительных операций с помощью системы FBR 1
05.12.2011 Keynectis и OpenTrust объединили усилия по борьбе с киберпреступностью 1
15.04.2010 WISeKey и «Ай-Теко» создали совместное предприятие для защиты облачных вычислений и интернет-сервисов 1
08.08.2005 В Татарстане прошел семинар "Стратегии регионального развития инфраструктуры электронной цифровой подписи" 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

PrivacyTech и организации, системы, технологии, персоны:

Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 2
Элемент ГК - Корпорация Роботов - Андроидная техника НПО 23 2
Nutanix 114 1
SAP SE 5604 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15770 1
Lenovo Group 2447 1
Intel Corporation 12813 1
IBM - International Business Machines Corp 9701 1
Hyperledger - Open Ledger Project 21 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 1
Ланит - Норбит - Norbit 431 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
ММК Информсервис 69 1
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 77 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 104 1
AML Technology 6 1
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 64 1
Такснет - Taxnet 10 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 421 1
DS-Robotics - ДС-Роботикс 2 1
Татэнерго - ТатАИСэнерго - Татарстан Автоматизация и Связь Энерго 12 1
WISeKey 3 1
Keynectis - OpenTrust 7 1
Keynectis 3 1
Мегаполис-Телеком 5 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Татнефть 243 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 1
Глобалстрой-Инжиниринг (ГСИ) - ЛУКойл-Нефтегазстрой 8 1
НефтеХимСервис 1 1
КИСМ - КАМАЗинструментспецмаш 1 1
Акибанк - Акционерный коммерческий ипотечный банк 9 1
Первый Ключ Центр выпуска ЭЦП - Удостоверяющий центр 9 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Соллерс-Елабуга - ЕлАЗ ПО - Елабужский Автомобильный завод Производственное объединение 4 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3905 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5667 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6548 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13877 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3585 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5433 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
U.S. DOI - United States Department of the Interior - МВД США - Министерство внутренних дел США 15 1
ЦБ Азербайджан - Центральный Банк Азербайджанской Республики - Azərbaycan Mərkəzi Bankı 7 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 5
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 9 5
Пассивные электронные компоненты - Консорциум 10 3
Консорциум Светотехника АНО 4 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25827 6
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1948 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10683 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7468 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53938 5
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 245 5
Электронный билет - e-ticket 176 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36235 5
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 5
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1729 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3667 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11539 5
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование - Светотехника - Светотехническое оборудование - Электроосветительное оборудование 413 5
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3724 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22638 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35038 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3424 3
Робототехника - RMS - Robotics Management System - Системы управления роботами 19 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22952 3
Стандартизация - Standardization 2340 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9929 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12914 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7217 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13966 2
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - CLP - Customer Lifecycle Platform - платформа жизненного цикла клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 171 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24431 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 566 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16271 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4786 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5219 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13145 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6485 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2882 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18138 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26819 1
Умные платформы 1989 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4332 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26266 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5508 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2421 2
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 2
ИнноДрайв - InnoDrive 4 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Intel x86 - архитектура процессора 2154 1
Microsoft Windows 16893 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6281 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1686 1
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 36 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 90 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 1
Гареев Ринат 1 1
Ершов Андрей 52 1
Кузнецов Александр 162 1
Верба Артем 2 1
Аветисян Армен 47 1
Ремизов Алексей 20 1
Обаляева Юлия 9 1
Афанасьев Георгий 11 1
Малышев Дмитрий 6 1
Димитров Илия 9 1
Ибрагимов Олег 1 1
Латыпов Рустам 1 1
Терегулов Рустам 1 1
Геллер Яков 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166330 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47625 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3452 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1221 3
Беларусь - Белоруссия 6294 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19553 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8582 3
Россия - УФО - Свердловская область 1955 3
Россия - ЦФО - Курская область 752 3
Россия - ПФО - Самарская область 1578 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2298 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 3
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1037 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 828 3
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1355 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 956 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54763 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19155 1
Индия - Bharat 5872 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3468 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Ближний Восток 3155 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14812 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1113 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 464 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 793 1
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Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 79 1
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6174 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33779 5
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 5
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Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 335 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9111 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 2
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 186 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6599 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3839 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12313 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10358 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27316 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5473 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6171 1
Экономический эффект 1348 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3589 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2122 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 1
Кибернетика - Cybernetics 255 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6561 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1487 1
Аудит - аудиторский услуги 1266 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11330 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1091 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3482 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8494 1
Ars Technica 450 1
Госрасходы - портал 70 1
Gartner - Гартнер 3659 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
Carleton University - Карлтонский университет 7 1
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