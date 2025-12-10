Разделы

Россия ПФО Татарстан Республика Елабужский район Елабуга

Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга

СОБЫТИЯ


10.12.2025 Аналитики hh.ru выявили рост предлагаемых зарплат для специалистов с навыками в области робототехники на 14% 1
29.10.2025 Довели до автоматизма: работодатели хотят больше «цифровых» инженеров-механиков и готовы платить им от 450 тыс. рублей 1
06.08.2025 4 тысячи азнакаевцев получили доступ к домашнему интернету МТС 1
22.07.2025 «Летай» укрепил мобильную связь вблизи соцобъектов и на главных площадках Сабантуя 1
27.05.2025 МТС обеспечила бесшовное покрытие трассы от Елабуги до Набережных Челнов 4
22.05.2025 В Набережных Челнах завершили работы по модернизации инфраструктуры связи 1
24.04.2025 На ключевых автомагистралях Татарстана появились новые объекты связи 1
13.03.2025 Гигабитный интернет МТС пришел в дома еще 6 тысяч татарстанцев в Закамье 1
26.02.2025 Под новые санкции попали хозяева АФК «Система», «Эр-Телекома», «Спецсвязь» и криптобиржи «Гарантех» 1
19.02.2025 «МегаФон» усовершенствовал инфраструктуру связи в известном туристическом городе Татарстана 3
17.01.2025 В новогоднюю ночь абоненты «Летай» совершили 143 тыс. звонков 1
05.12.2024 МТС обеспечила современной связью жителей 95 малых сел и деревень Татарстана 1
19.11.2024 МТС Travel запустил цифровой гастрономический гид по Казани 1
13.11.2024 Около 5 тыс. абонентов «Летай» уехали из Казани на время саммита БРИКС 1
25.10.2024 В ОЭЗ «Алабуга» установлена комплексная система безопасности на основе технологий ИИ 1
17.10.2024 Еще четыре тысячи елабужан получили доступ к гигабитному интернету МТС 1
12.09.2024 День Татарстана, Спасская ярмарка, «Гонка Героев»: где «Летай» «укрепил» сети 1
05.09.2024 Еще в 90 населенных пунктах Татарстана появился 4G-интернет «МегаФона» 1
09.08.2024 «Летай» расширил покрытие сети на трассе М-12 2
04.06.2024 Бесплатный аудиогид МТС расскажет татарстанцам о «чайной столице» России 1
25.04.2024 Трое татарстанцев успешно прошли первый отборочный тур в ГИТИС на платформе «МТС Линк» 1
15.04.2024 МТС открыла свои магазины в Татарстане для домашних животных 1
15.03.2024 Александр Ведяхин: Сбербанк помогает комплексной цифровизации Татарстана 1
12.03.2024 МТС подключила еще 3000 елабужан к высокоскоростному интернету 1
11.03.2024 «Дочка» «Ланита» выпускает электромобиль на замену «Буханке» и «Газели» 1
26.02.2024 Запад обрушил цунами санкций на российские ИТ-компании. Кто под них попал 1
01.02.2024 МТС развернула LTE в селах на Камском побережье 4
29.01.2024 «Белые пятна» сотовой связи «Летай» сократились еще в 200 населенных пунктах Татарстана 1
24.01.2024 «Соллерс» перенес ЦОД на площадку УАЗ при поддержке Prof-IT Group 1
04.09.2023 В России начал работу межвузовский SOC 1
17.08.2023 Оператор «Летай» повысил скорость мобильного интернета перед стартом хоккейного сезона и нового учебного года 1
01.06.2023 МТС разогнала интернет около воздушных ворот Татарстана 1
23.01.2023 «Таттелеком» построил и модернизировал более 250 базовых станций В 2022 году 1
06.09.2022 МТС улучшила связь на территории ТРК Ramus Mall в Нижнекамске 1
12.08.2022 Результаты группы компаний «Таттелеком» за первое полугодие 2022 года 1
23.06.2021 Господдержка отечественных электромобилей удвоилась за месяц. Теперь это 804 миллиарда 1
23.03.2021 Уходящий из России автогигант развернет в стране массовое производство электромобилей. Видео 1
04.03.2020 Российские города отрейтинговали по IQ 1
23.08.2018 У российских силовиков появятся шпионские «Форды», напичканные спецтехникой 1
02.04.2018 «Мегафон» запустил в Татарстане сверхскоростной интернет LTE Advanced 1

Публикаций - 74, упоминаний - 86

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14227 18
СИНХ - Таттелеком 219 11
МегаФон 9894 9
Softline - Софтлайн 3261 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 880 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1837 3
Ростелеком 10306 2
Cisco Systems 5222 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1702 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 2
Татэнерго - ТатАИСэнерго - Татарстан Автоматизация и Связь Энерго 12 2
РТИ 146 2
ЦИКАДА - Инфотактика 17 1
Росатом - ИнноХаб - Инновационный хаб 3 1
Новапринт 1 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 27 1
Айком 3 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Курс ЦНИИ - Курс Центральный научно-исследовательский институт 1 1
СПРУТ-Технология - SPRUT Technology - Центр Спрут-Т 7 1
Крафтек 3 1
ЦИКАДА 9 1
ICL Electronics - АйСиЭл Электроникс 1 1
Онсинт 1 1
Broadcom - VMware 2491 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 1
SAP SE 5427 1
Yandex - Яндекс 8434 1
Huawei 4221 1
Accenture plc 693 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
HP Inc. 5761 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1501 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 1
Крок - Croc 1814 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 1
SAP CIS - САП СНГ 863 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 78 8
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 56 6
Ford 423 3
Hyundai Motor Company 419 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 2
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 138 2
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 44 2
Татнефть Арена - Ледовый дворец спорта 6 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 2
МТС Трэвел - MTS Travel 288 2
Татэнерго - Елабужская ТЭЦ 2 1
Ланит - Сова Моторс - Sova Motors 4 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 136 1
Татнефть 237 1
Boeing 1017 1
Ак Барс Банк 274 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
Unilever - Юнилевер Русь 163 1
Isuzu - Японская автомобилестроительная компания 14 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 118 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 312 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 67 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 87 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 88 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 1
Татнефть - Taneco - Танеко НПЗ - ННПЗ - Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод 17 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 123 1
Татфондбанк АИКБ 81 1
Телефон.Ру 92 1
Сетевая компания - Казанские электрические сети 6 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 33 1
НефтеХимСервис 1 1
Sollers ЗМЗ - Заволжский моторный завод 14 1
Моторинвест 14 1
Международный Аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая - ИАТА: KZN, ИКАО: UWKD 11 1
КИСМ - КАМАЗинструментспецмаш 1 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5230 5
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 61 5
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 170 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5231 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 278 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 346 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 69 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2729 1
Электронная Москва АО 28 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 49 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 547 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73177 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57357 28
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9314 18
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28943 18
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8783 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21989 15
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4007 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25544 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6694 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14891 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11988 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34016 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8457 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31964 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2180 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3358 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31737 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25701 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3348 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2199 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23167 3
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1092 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4361 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2054 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12266 3
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 773 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10059 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3919 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4681 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3287 3
Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 18 4
Ford Focus - Компакт-кар 28 3
ГАЗ ГАЗель NN - ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль - электрическая Газель 17 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 2
МТС 3G-сеть 121 2
ГАЗ ГАЗель 44 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 932 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 249 2
Cisco Unified IP Phones - Cisco CP - Cisco DX - серия IP-телефонов 60 1
Stellantis - Fiat Ducato 4 1
Ford Mustang 16 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 802 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 1
Apple iPhone 6 4862 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 1
Nokia PureView - Смартфон 111 1
ЭОС Дело СЭД 217 1
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 158 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 247 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 599 1
ASUS Zenfone - серия смартфонов 80 1
HTC U - серия смартфонов 30 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol 61 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 251 1
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 77 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 203 1
КамАЗ Кама-1 - электромобиль 9 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 139 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 1
Р-168-25У-2 - Радиостанция 3 1
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 1
Cisco 7600 - серия маршрутизаторов 21 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Work Space Security - KWSS 44 1
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 1
Шакиров Марат 61 9
Кабанов Марат 64 4
Минниханов Рустам 119 4
Русинов Михаил 49 4
Шайхутдинов Роман 113 3
Греф Герман 465 2
Иванов Сергей 398 2
Стрыгин Илья 3 2
Архипова Арина 1 1
Полозкова Вера 1 1
Коцюбенко Николай 1 1
Шайхутдинов Ильдар 3 1
Ишимов Александр 1 1
Есилевский Петр 16 1
Широков Константин 2 1
Назмиев Фарит 1 1
Гринкевич Мария 1 1
Шипкова Нина 2 1
Гареев Ринат 1 1
Потупчик Кристина 3 1
Анцев Иван 2 1
Турчак Анатолий 1 1
Мустафаев Марат 1 1
Шадрин Алексей 1 1
Шадрин Валерий 1 1
Атливанчик Сергей 1 1
Никифоров Николай 1136 1
Ершов Андрей 50 1
Носов Михаил 18 1
Новиков Павел 107 1
Кузнецов Александр 145 1
Набиуллина Эльвира 110 1
Якушев Владимир 20 1
Сударкин Евгений 28 1
Золотарев Андрей 18 1
Нурутдинов Айрат 11 1
Коваленко Эдуард 7 1
Могилин Артём 6 1
Тураева Александра 1 1
Гарифуллин Раиф 4 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3197 61
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 36
Россия - РФ - Российская федерация 156840 35
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 389 32
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 122 23
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 134 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45707 17
Россия - ПФО - Татарстан - Бугульма 34 13
Россия - ПФО - Татарстан - Чистопольский район - Чистополь 31 13
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск 76 12
Россия - ПФО - Татарстан - Азнакаевский район - Азнакаево 24 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18568 8
Россия - ПФО - Татарстан - Пестречинский район - Пестрецы 28 7
Россия - ПФО - Татарстан - Лаишевский район - Лаишево 53 7
Россия - ПФО - Татарстан - Мамадышский район - Мамадыш 20 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8113 6
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 434 6
Россия - ПФО - Татарстан - Менделеевск 13 6
Россия - ПФО - Татарстан - Рыбно-Слободский район - Рыбная Слобода 12 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Верхнеуслонский район - Верхний Услон 41 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Арский район - Арск 27 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18210 5
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1451 5
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 477 5
Россия - ЦФО - Липецкая область 590 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 880 5
Россия - ПФО - Татарстан - Агрыз 15 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4271 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 4
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 950 4
Турция - Турецкая республика 2486 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 998 4
Россия - ДФО - Приморский край - Высокогорск 23 4
Россия - ПФО - Татарстан - Мензелинский район - Мензелинск 12 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Предволжье, Предкамье, Закамье 11 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Сармановский район - Сарманово 6 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Высокогорский район - Высокая Гора 31 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 3
Земля - планета Солнечной системы 10658 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20388 15
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1016 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55025 12
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6966 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31903 10
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17406 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25997 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10532 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51286 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15119 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6107 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3173 4
Автомагистраль М-12 Восток - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 86 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6238 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6407 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 3
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 600 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 2
Образование в России 2559 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9673 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5975 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье 50 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1953 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 736 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6366 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 688 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1560 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2968 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2146 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 90 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
Автостат 44 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 93 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 91 2
БГУ им. И. Г. Петровского - Брянский государственный университет имени академика Ивана Георгиевича Петровского 3 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 72 1
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 22 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 40 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 71 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 33 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 80 1
