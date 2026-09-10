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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200892
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Онсинт

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.09.2026 Анатолий Гарбузов: Первый российский промышленный SLS 3D-принтер включен в Реестр российской промышленной продукции 1
26.02.2024 Запад обрушил цунами санкций на российские ИТ-компании. Кто под них попал 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Онсинт и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 1
Cubit Semiconductor 1 1
Ростелеком 11008 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
Softline - Софтлайн 3773 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3136 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 128 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1919 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 490 1
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1143 1
РТИ 155 1
Код Безопасности 817 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 383 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 120 1
Quorum - Кворум - 136 1
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 1
ICL ГК - ICL Group 506 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 483 1
3data - 3дата 105 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 157 1
Qtech - Кьютэк 212 1
Квант-Телеком 12 1
Эшелон НПО 154 1
УльтимаТек - Datana - Датана 31 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1467 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 1
Top Systems - Топ Системы 89 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 140 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 1
Форт Диалог - Fort Dialogue 15 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1624 1
Сирокко Технолоджи - Сирокко Диджитал 16 1
Ростех - ОДК - ЦАТ - Центр аддитивных технологий - Аддитивный инжиниринг - Инжиниринговый центр Аддитивных Технологий 11 1
Becar Asset Management - Миран ТК - Miran - телекоммуникационная компания 34 1
Компьютер НПО 73 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт 31 1
Fidesys - Фидесис 32 1
Валидата 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8952 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1276 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3157 1
Газпром ПАО 1497 1
НСПК - Национальная система платежных карт 955 1
Visa International 1996 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 598 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2793 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 54 1
ЦИАН - CIAN 194 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 64 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии - Завод углеродных и композиционных материалов, ЗУКМ - Челябинский электродный завод, Эл 6 Челябинс 14 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Алабуга девелопмент 4 1
Аконит НПО 18 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3210 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2350 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2137 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2885 1
Электронная Москва АО 30 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 54 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5991 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23243 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13013 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35449 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28456 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26599 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2589 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36504 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1597 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4627 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2249 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3441 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29815 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1396 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 760 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6235 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 953 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10279 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7406 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9677 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3749 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 495 1
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2833 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 196 1
3D сканер 62 1
Linux OS 11608 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1628 1
FIS - Case Studio - Case Platform 8 1
FreePik 1868 1
Басов Алексей 117 1
Манкос Юлия 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 167410 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19270 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54933 1
Казахстан - Республика 6080 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4218 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47842 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3480 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13845 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1269 1
Южная Корея - Республика 7079 1
Финляндия - Финляндская Республика 3703 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19647 1
Индия - Bharat 5893 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1424 1
Канада 5090 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2616 1
Германия - Федеративная Республика 13265 1
Турция - Турецкая республика 2636 1
Украина 7939 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 501 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1147 1
Эстония - Эстонская Республика 765 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 833 1
Кипр - Республика 638 1
Таиланд - Королевство 935 1
Сербия - Республика 377 1
Лихтенштейн Княжество 103 1
Уганда - Республика 92 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 79 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2146 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21860 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 514 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1092 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2313 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3890 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53811 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34046 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18277 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4058 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1694 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 874 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 671 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4025 1
МНИИРС - Московский НИИ радиосвязи - Московский научно-исследовательский институт радиосвязи 5 1
МНИТИ - Московский научно-исследовательский телевизионный институт 10 1
РАН - Российская академия наук 2136 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470932, в очереди разбора - 724586.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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