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Ростех ОДК ЦАТ Центр аддитивных технологий Аддитивный инжиниринг Инжиниринговый центр Аддитивных Технологий
АО «Центр аддитивных технологий» (ЦАТ) — единый интегратор в области промышленной 3D-печати. Компания имеет крупнейший в России парк промышленного оборудования для аддитивного производства и реализует спектр задач от разработки до организации серийного производства. Входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 2 753 904 ₽*
СОБЫТИЯ
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Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|FreePik 1829 1
|Linux OS 11517 1
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1593 1
|FIS - Case Studio - Case Platform 8 1
|Дегтев Геннадий 271 7
|Овсепян Ашхен 3 3
|Прохоров Александр 102 3
|Овчинский Владислав 230 2
|Саркисов Руслан 14 1
|Филиппов Дмитрий 8 1
|Гарбузов Анатолий 166 1
|Гибало Константин 2 1
|Чернов Владимир 10 1
|Мартиросов Артур 2 1
|Дзись-Войнаровский Николай 3 1
|Жиц Роман 1 1
|Коблик Егор 1 1
|Мазалов Алексей 2 1
|Ефимов Владимир 144 1
|Басов Алексей 117 1
|Потанин Владимир 91 1
|Швецов Дмитрий 6 1
|Манкос Юлия 12 1
|РИА Новости 1032 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2387 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3952 1
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