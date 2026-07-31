Ростех ОДК ЦАТ Центр аддитивных технологий Аддитивный инжиниринг Инжиниринговый центр Аддитивных Технологий

АО «Центр аддитивных технологий» (ЦАТ) — единый интегратор в области промышленной 3D-печати. Компания имеет крупнейший в России парк промышленного оборудования для аддитивного производства и реализует спектр задач от разработки до организации серийного производства. Входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 3 дела, на cумму 2 753 904 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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