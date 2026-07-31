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Ростех ОДК ЦАТ Центр аддитивных технологий Аддитивный инжиниринг Инжиниринговый центр Аддитивных Технологий

Ростех - ОДК - ЦАТ - Центр аддитивных технологий - Аддитивный инжиниринг - Инжиниринговый центр Аддитивных Технологий

АО «Центр аддитивных технологий» (ЦАТ) — единый интегратор в области промышленной 3D-печати. Компания имеет крупнейший в России парк промышленного оборудования для аддитивного производства и реализует спектр задач от разработки до организации серийного производства. Входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 2 753 904 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 2 753 904 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 2 425 582 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 328 322 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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31.07.2026 ОДК начала оценивать качество порошков для 3D-печати с помощью ИИ 1
31.07.2026 ЦАТ и Политехнический колледж № 8 будут совместно готовить специалистов по 3D-печати 1
22.01.2026 Экс-сотрудник NASA купил 100% российской космической компании, координирующей создание сверхлегкой ракеты-носителя 1
27.09.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» внедрил в производство современный российский 3D-принтер 1
26.02.2024 Запад обрушил цунами санкций на российские ИТ-компании. Кто под них попал 2
14.02.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва», применяющий аддитивные технологии, почти на четверть нарастил объем выпускаемой продукции 1
12.12.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» увеличит выпуск инженерных деталей для импортозамещения в промышленности 1
29.04.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» нарастили выпуск 3D-изделий для стоматологии 1
13.04.2021 «Космические» компании ОЭЗ «Технополис «Москва» имеют более 100 запатентованных разработок 1
26.11.2020 Металлические порошки для 3D-печати начали изготавливать в ОЭЗ «Технополис Москва» 1
17.09.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» инвестирует около 100 млн рублей в развитие 3D технологий 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1683 2
Becar Asset Management - Миран ТК - Miran - телекоммуникационная компания 34 1
Компьютер НПО 73 1
Завод Протон Зеленоград 12 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт 31 1
Fidesys - Фидесис 31 1
Валидата 8 1
СПБ - Системы практической безопасности 10 1
Круг НПФ - Контроль, Регулирование, Управление, Гарантии 15 1
Технократия 11 1
FIS - Case Studio - Кейс Студио 8 1
Электронинвест ГК 8 1
Бутис НПП 6 1
Total Z - Тоталзед НПО 2 1
Jetcom - Джетком Офисная техника - Torus Terioprint 3 1
Oxygen - O2xygen - О2ксиджен - О2 клауд - Бизнес Система Телехаус 6 1
Росатом - ИнноХаб - Инновационный хаб 4 1
Новапринт 1 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 28 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Курс ЦНИИ - Курс Центральный научно-исследовательский институт 1 1
СПРУТ-Технология - SPRUT Technology - Центр Спрут-Т 7 1
ICL Electronics - АйСиЭл Электроникс 1 1
Онсинт 1 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 429 1
Ростелеком 10935 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
Softline - Софтлайн 3737 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3057 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 307 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 128 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1913 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 1
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1138 1
РТИ 155 1
Код Безопасности 812 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 353 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии - Завод углеродных и композиционных материалов, ЗУКМ - Челябинский электродный завод, Эл 6 Челябинс 14 1
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Интеррос - Восход - венчурный фонд - инвестиционный фонд 17 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 109 1
Алабуга девелопмент 4 1
Аконит НПО 18 1
НТИ ФСТ - Фонд суверенных технологий 7 1
Chirana+ - Хирана+ 7 1
Благотворительный фонд В. Потанина 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8827 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1240 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3141 1
Газпром ПАО 1492 1
НСПК - Национальная система платежных карт 946 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 1
Visa International 1993 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 691 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 594 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 492 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 53 1
ЦИАН - CIAN 190 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 62 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Экополис Корпорация - Ecopolis Corp - Экопласт 17 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 623 7
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 473 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2850 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5964 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 268 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3195 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2332 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3437 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 734 1
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