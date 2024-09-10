ICL Techno АйСиЭл Техно Завод вычислительной техники
ICL Техно - российский производитель вычислительной техники, входящий в группу компаний ICL, которая находится на ИТ-рынке России уже более 30 лет. 13 ноября 2023 года был открыт один из крупнейших, завод ICL Techno по поверхностному монтажу печатных плат и сборке готовых изделий, площадью 8 000 кв. м. и 7 конвейерными лентами. Расположен в особой экономической зоне «Иннополис» в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан, предназначенной для технико-внедренческой деятельности компаний-резидентов по выпуску инновационной продукции. Технологические мощности завода позволят обеспечить серийное производство полного цикла как текущего, так и перспективного продуктового портфеля группы компаний ICL: моноблоки, мониторы, тонкие клиенты, серверы, системы хранения данных и другие устройства.
|10.09.2024
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«Р7-Офис» и «ICL Техно» обеспечат российские школы и ссузы офисным ПО
Российский разработчик офисной среды с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации «Р7-Офис» и «ICL Техно», российский производитель компьютерной и вычислительной техники, заключили соглашение о сотрудничестве в рамках реализации нацпроекта «Образование». Достигнутая договоренность предус
|14.08.2024
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Компания ICL Техно представляет новинку — моноблок OSiO BaseLine
с задачами домашнего использования, такими как просмотр фильмов и серфинг в интернете, а также будут удобны в офисе при работе с документами и электронной почтой. Об этом CNews сообщили представители ICL Техно. Продукция бренда OSiO собирается на собственном заводе ICL на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» в Республике Татарстан. Также в ассортименте линейки BaseLine рос
|15.07.2024
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В России выпустили супердешевые полноразмерные ноутбуки на процессорах Intel. Цена
Российский и недорогой Российская компания ICL Techno сообщила CNews о выпуске ноутбуков серии BaseLine под своим дочерним брендом OSiO, премьера которого состоялась в ноябре 2023 г.. Ранее (в декабре 2023 г.) под ним вышли ноутбуки Foc
|25.12.2023
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«ICL Техно» и «Код безопасности» подтвердили совместимость продуктов
«ICL Техно» и специалисты «Код безопасности» подтвердили успешное завершение процесса тестирования совместимости реестрового сервера teamRAY 2122-2U-M с программно-аппаратным комплексом «Соболь»
|17.11.2023
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Сервер «ICL техно» teamRAY внесен в реестр Минпромторга
Сервер «ICL техно» teamRAY внесен в реестр Минпромторга. Сервер teamRAY 2122-2U-M, представляет собой высокопроизводительную модель, спроектированную с учетом последних требований к обработке данных и
|08.11.2023
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Российский производитель компьютерной техники ICL Techno представит свои решения на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS
е и API. В этом году в деловой программе мероприятия примут участие более 200 спикеров, среди них первые лица финансовых корпораций, государственных ведомств и других компаний-партнеров Форума. Стенд ICL Techno будет представлен в выставочной зоне, где посетители смогут протестировать настольные и мобильные решения, такие как моноблок и монитор, суперкомпактный системный блок, ультралегкий
|23.10.2023
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ICL Техно показала российские мониторы, внесенные в реестр Минпромторга
Технические характеристики Мониторы, представленные ICL Техно, разработаны и произведены в России. Модели включены в реестр Минпромторга. По мнению производителей, новые российские мониторы ICL отличаются улучшенной производительностью и выдающе
|14.09.2023
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«Базальт СПО» и ICL Techno заключили договор об ОЕМ-партнерстве
«Базальт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», и ICL Techno (ГК ICL), ведущий разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники, заключили договор об ОЕМ-партнерстве, чтобы обеспечивать заказчиков готовыми импортонезависимыми решени
|10.08.2023
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«Сиссофт» и «ICL Техно» помогут российским компаниям перейти на отечественное оборудование
сти по подбору, поставке и внедрению необходимого оборудования в сжатые сроки и по выгодной стоимости», — сказала Валерия Вишневская, руководитель департамента аппаратных решений компании «Сиссофт». «ICL Техно» занимается производством компьютерной техники как для государственного сектора, так и для промышленных и торговых предприятий с фокусировкой на импортозамещении. Компания создает гот
|21.06.2023
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«ICL Техно» представил новую линейку мониторов
«ICL Техно», производитель компьютерной техники в России, представил новую линейку мониторов, произведенных на территории страны. Мониторы изготавливаются на собственном заводе ICL с использован
|14.11.2022
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«ICL Техно» и АЛМИ заключили технологическое партнерство
и баз данных за № 3801 (Приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 №421). *** Российская компания ООО «АйСиЭл техно» — производитель и правообладатель торговой марки RAY, расположенный в особой эк
|31.03.2022
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Vipnet Safeboot работает на устройствах компании «ICL техно»
«Инфотекс» и «Айсиэл техно» сообщили об успешном завершении тестирования работы программного модуля доверен
|04.02.2022
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Компания «ICL Техно» представила первую серверную плату на российском процессоре Baikal-S в рамках программы импортозамещения
wer и имеет 12 слотов для модулей ОЗУ. Также предусмотрен набор разъемов PCIe для карт расширения. «ICL Техно» сообщила о намерении разработать и наладить производство целого семейства продукто
|16.12.2021
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«ICL Техно» объявила о выпуске моноблока на базе российского процессора Baikal
ра в рабочих станциях государственного сектора», – сказал представитель компании. «ICL Техно» (ООО «АйСиЭл Техно») — российский производитель вычислительной техники группы компаний ICL. Входит
|14.10.2021
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Подтверждена совместимость компьютеров ICL с «Ред ОС»
Отечественный разработчик программного обеспечения «Ред софт» и российский производитель вычислительной техники «ICL техно» подтвердили совместимость продуктов. Теперь операционная система «Ред ОС» работает на тонких клиентах Thinray, серверных системах Teamray, персональных компьютерах Basicray и Saferay
|23.09.2021
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«Мой офис» будет установлен на более 70 тыс. ноутбуках ICL Техно в рамках нацпроекта «Образование»
«Мой офис», российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявил о передаче ICL Техно более 70 тыс. лицензий «Мой офис образование» для оснащения школ новыми компьютерами с предустановленным отечественным ПО. Поставка осуществляется в рамках реализации национального пр
|27.07.2021
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Подтверждена совместимость продуктов НТЦ ИТ «Роса» и «ICL Техно»
НТЦ ИТ «Роса» и «ICL Техно» завершили ряд технологических испытаний, в ходе которых была проведена сертификация операционных систем НТЦ ИТ «Роса» с компьютерами ICL серии Saferay. Компании провели тестирование
|25.03.2021
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«ICL Техно» приступила к реализации проекта «Smart ФАП» в Сахалинской области
«ICL Техно» приступила к реализации проекта «Smart ФАП» в Сахалинской области. Проект предусматривает внедрение современных телемедицинских технологий в отдаленных сельских поселениях. Главная ц
|18.02.2021
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«ICL Техно» и НИИ «Восход» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития цифровых технологий
«ICL Техно», российский производитель вычислительной техники, и НИИ «Восход», подведомственное учреждение Минцифры России, подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области научно-т
|10.02.2021
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«ICL Техно» и «Нуматех» подписали соглашение о технологическом партнерстве
«ICL Техно» и «Нуматех» начали сотрудничество в области разработки и производства средств вычислительной техники с высокой степенью локализации. В планах – использование совместных компетенций д
|17.12.2020
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«ICL Техно» и «Рэйдикс» создали первую совместную СХД
ICL Техно и «Рэйдикс» объявили о создании первой совместной СХД. Тестирование компонентов подтвердило совместимость аппаратного комплекса ICL Техно и ПО RAIDIX. В результате был создан новый совместный продукт, получивший название SDS ICL teamRay. Тестирование работоспособности компонентов проводилось в соответствии с методикой с
|09.09.2020
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«ICL Техно» объявила о запуске проекта с Lego Education
Компания-производитель вычислительной техники «ICL Техно» объявила о запуске нового проекта с Lego Education, всемирно известным разработчиком образовательных решений всех уровней. Это партнерство призвано повысить эффективность школьных за
|13.08.2020
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Продукция «ICL Техно» включена в реестр Минпромторга
«ICL Техно», производитель российской компьютерной техники, объявил о расширении линейки продукции собственного производства, входящей в реестр Министерства промышленности и торговли России. По
|13.07.2020
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«ICL Техно» представила решение для кибербезопасности ICL UTM teamRAY
«ICL Техно» объявила о создании программно-аппаратного комплекса для многоуровневой защиты информации. Новый ПАК относится к классу универсальных шлюзов безопасности (UTM) и предназначен для фор
|20.04.2020
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«ICL Техно» получила заключения Минпромторга РФ на свою продукцию
«ICL Техно» получила заключения о подтверждении производства на территории РФ линейки популярных продуктов: системных блоков RAY и АРМ на их основе. Согласно заключению Министерства промышленнос
|19.03.2020
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«Аэродиск» и «ICL техно» разработают систему хранения данных
спечение установлено на всех решениях линейки систем хранения данных Aerodisk Engine. «ICL техно» («Айсиэл техно») — российский производитель вычислительной техники, входящий в группу компаний
ICL Techno и организации, системы, технологии, персоны:
|Вагизов Ильдар 23 20
|Степанов Евгений 29 12
|Вагизов Руслан 25 5
|Сивцев Илья 140 3
|Легостаева Светлана 82 3
|Дьячков Виктор 36 3
|Пустарнаков Роман 45 3
|Башков Игорь 17 2
|Крючков Андрей 21 2
|Минниханов Рустам 118 2
|Хайруллин Айрат 104 2
|Шпак Василий 223 2
|Заренин Андрей 47 2
|Мельников Алексей 61 2
|Карпухин Виктор 4 2
|Петруца Роман 14 2
|Азизов Ирек 5 2
|Хитрово Константин 8 2
|Бойко Елена 152 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Голосова Дарья 5 1
|Варфоломеев Владимир 3 1
|Бадалов Андрей 65 1
|Усс Александр 2 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Володкович Вячеслав 97 1
|Кузнецов Владимир 43 1
|Ефимов Алексей 13 1
|Непочатова Елена 18 1
|Пичугин Владимир 3 1
|Евдокимов Андрей 82 1
|Кочаров Армен 24 1
|Михайлова Галина 6 1
|Горелова Анастасия 6 1
|Губина Татьяна 11 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Мантуров Денис 106 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Ахмеров Тимур 87 1
|Шадаев Максут 1008 1
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