ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники

«Р7-Офис» и «ICL Техно» обеспечат российские школы и ссузы офисным ПО Российский разработчик офисной среды с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации «Р7-Офис» и «ICL Техно», российский производитель компьютерной и вычислительной техники, заключили соглашение о сотрудничестве в рамках реализации нацпроекта «Образование». Достигнутая договоренность предус

Компания ICL Техно представляет новинку — моноблок OSiO BaseLine с задачами домашнего использования, такими как просмотр фильмов и серфинг в интернете, а также будут удобны в офисе при работе с документами и электронной почтой. Об этом CNews сообщили представители ICL Техно. Продукция бренда OSiO собирается на собственном заводе ICL на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» в Республике Татарстан. Также в ассортименте линейки BaseLine рос

В России выпустили супердешевые полноразмерные ноутбуки на процессорах Intel. Цена Российский и недорогой Российская компания ICL Techno сообщила CNews о выпуске ноутбуков серии BaseLine под своим дочерним брендом OSiO, премьера которого состоялась в ноябре 2023 г.. Ранее (в декабре 2023 г.) под ним вышли ноутбуки Foc

«ICL Техно» и «Код безопасности» подтвердили совместимость продуктов «ICL Техно» и специалисты «Код безопасности» подтвердили успешное завершение процесса тестирования совместимости реестрового сервера teamRAY 2122-2U-M с программно-аппаратным комплексом «Соболь»

Сервер «ICL техно» teamRAY внесен в реестр Минпромторга Сервер «ICL техно» teamRAY внесен в реестр Минпромторга. Сервер teamRAY 2122-2U-M, представляет собой высокопроизводительную модель, спроектированную с учетом последних требований к обработке данных и

Российский производитель компьютерной техники ICL Techno представит свои решения на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS е и API. В этом году в деловой программе мероприятия примут участие более 200 спикеров, среди них первые лица финансовых корпораций, государственных ведомств и других компаний-партнеров Форума. Стенд ICL Techno будет представлен в выставочной зоне, где посетители смогут протестировать настольные и мобильные решения, такие как моноблок и монитор, суперкомпактный системный блок, ультралегкий

ICL Техно показала российские мониторы, внесенные в реестр Минпромторга Технические характеристики Мониторы, представленные ICL Техно, разработаны и произведены в России. Модели включены в реестр Минпромторга. По мнению производителей, новые российские мониторы ICL отличаются улучшенной производительностью и выдающе

«Базальт СПО» и ICL Techno заключили договор об ОЕМ-партнерстве «Базальт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», и ICL Techno (ГК ICL), ведущий разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники, заключили договор об ОЕМ-партнерстве, чтобы обеспечивать заказчиков готовыми импортонезависимыми решени

«Сиссофт» и «ICL Техно» помогут российским компаниям перейти на отечественное оборудование сти по подбору, поставке и внедрению необходимого оборудования в сжатые сроки и по выгодной стоимости», — сказала Валерия Вишневская, руководитель департамента аппаратных решений компании «Сиссофт». «ICL Техно» занимается производством компьютерной техники как для государственного сектора, так и для промышленных и торговых предприятий с фокусировкой на импортозамещении. Компания создает гот

«ICL Техно» представил новую линейку мониторов «ICL Техно», производитель компьютерной техники в России, представил новую линейку мониторов, произведенных на территории страны. Мониторы изготавливаются на собственном заводе ICL с использован

«ICL Техно» и АЛМИ заключили технологическое партнерство и баз данных за № 3801 (Приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 №421). *** Российская компания ООО «АйСиЭл техно» — производитель и правообладатель торговой марки RAY, расположенный в особой эк

Vipnet Safeboot работает на устройствах компании «ICL техно» «Инфотекс» и «Айсиэл техно» сообщили об успешном завершении тестирования работы программного модуля доверен

Компания «ICL Техно» представила первую серверную плату на российском процессоре Baikal-S в рамках программы импортозамещения wer и имеет 12 слотов для модулей ОЗУ. Также предусмотрен набор разъемов PCIe для карт расширения. «ICL Техно» сообщила о намерении разработать и наладить производство целого семейства продукто

«ICL Техно» объявила о выпуске моноблока на базе российского процессора Baikal ра в рабочих станциях государственного сектора», – сказал представитель компании. «ICL Техно» (ООО «АйСиЭл Техно») — российский производитель вычислительной техники группы компаний ICL. Входит

Подтверждена совместимость компьютеров ICL с «Ред ОС» Отечественный разработчик программного обеспечения «Ред софт» и российский производитель вычислительной техники «ICL техно» подтвердили совместимость продуктов. Теперь операционная система «Ред ОС» работает на тонких клиентах Thinray, серверных системах Teamray, персональных компьютерах Basicray и Saferay

«Мой офис» будет установлен на более 70 тыс. ноутбуках ICL Техно в рамках нацпроекта «Образование» «Мой офис», российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявил о передаче ICL Техно более 70 тыс. лицензий «Мой офис образование» для оснащения школ новыми компьютерами с предустановленным отечественным ПО. Поставка осуществляется в рамках реализации национального пр

Подтверждена совместимость продуктов НТЦ ИТ «Роса» и «ICL Техно» НТЦ ИТ «Роса» и «ICL Техно» завершили ряд технологических испытаний, в ходе которых была проведена сертификация операционных систем НТЦ ИТ «Роса» с компьютерами ICL серии Saferay. Компании провели тестирование

«ICL Техно» приступила к реализации проекта «Smart ФАП» в Сахалинской области «ICL Техно» приступила к реализации проекта «Smart ФАП» в Сахалинской области. Проект предусматривает внедрение современных телемедицинских технологий в отдаленных сельских поселениях. Главная ц

«ICL Техно» и НИИ «Восход» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития цифровых технологий «ICL Техно», российский производитель вычислительной техники, и НИИ «Восход», подведомственное учреждение Минцифры России, подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области научно-т

«ICL Техно» и «Нуматех» подписали соглашение о технологическом партнерстве «ICL Техно» и «Нуматех» начали сотрудничество в области разработки и производства средств вычислительной техники с высокой степенью локализации. В планах – использование совместных компетенций д

«ICL Техно» и «Рэйдикс» создали первую совместную СХД ICL Техно и «Рэйдикс» объявили о создании первой совместной СХД. Тестирование компонентов подтвердило совместимость аппаратного комплекса ICL Техно и ПО RAIDIX. В результате был создан новый совместный продукт, получивший название SDS ICL teamRay. Тестирование работоспособности компонентов проводилось в соответствии с методикой с

«ICL Техно» объявила о запуске проекта с Lego Education Компания-производитель вычислительной техники «ICL Техно» объявила о запуске нового проекта с Lego Education, всемирно известным разработчиком образовательных решений всех уровней. Это партнерство призвано повысить эффективность школьных за

Продукция «ICL Техно» включена в реестр Минпромторга «ICL Техно», производитель российской компьютерной техники, объявил о расширении линейки продукции собственного производства, входящей в реестр Министерства промышленности и торговли России. По

«ICL Техно» представила решение для кибербезопасности ICL UTM teamRAY «ICL Техно» объявила о создании программно-аппаратного комплекса для многоуровневой защиты информации. Новый ПАК относится к классу универсальных шлюзов безопасности (UTM) и предназначен для фор

«ICL Техно» получила заключения Минпромторга РФ на свою продукцию «ICL Техно» получила заключения о подтверждении производства на территории РФ линейки популярных продуктов: системных блоков RAY и АРМ на их основе. Согласно заключению Министерства промышленнос