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ICL Techno АйСиЭл Техно Завод вычислительной техники

ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники

ICL Техно - российский производитель вычислительной техники, входящий в группу компаний ICL, которая находится на ИТ-рынке России уже более 30 лет. 13 ноября 2023 года был открыт один из крупнейших, завод ICL Techno по поверхностному монтажу печатных плат и сборке готовых изделий, площадью 8 000 кв. м. и 7 конвейерными лентами. Расположен в особой экономической зоне «Иннополис» в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан, предназначенной для технико-внедренческой деятельности компаний-резидентов по выпуску инновационной продукции. Технологические мощности завода позволят обеспечить серийное производство полного цикла как текущего, так и перспективного продуктового портфеля группы компаний ICL: моноблоки, мониторы, тонкие клиенты, серверы, системы хранения данных и другие устройства.

 

 

 

 

 


10.09.2024 «Р7-Офис» и «ICL Техно» обеспечат российские школы и ссузы офисным ПО

Российский разработчик офисной среды с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации «Р7-Офис» и «ICL Техно», российский производитель компьютерной и вычислительной техники, заключили соглашение о сотрудничестве в рамках реализации нацпроекта «Образование». Достигнутая договоренность предус
14.08.2024 Компания ICL Техно представляет новинку — моноблок OSiO BaseLine

с задачами домашнего использования, такими как просмотр фильмов и серфинг в интернете, а также будут удобны в офисе при работе с документами и электронной почтой. Об этом CNews сообщили представители ICL Техно. Продукция бренда OSiO собирается на собственном заводе ICL на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» в Республике Татарстан. Также в ассортименте линейки BaseLine рос
15.07.2024 В России выпустили супердешевые полноразмерные ноутбуки на процессорах Intel. Цена

Российский и недорогой Российская компания ICL Techno сообщила CNews о выпуске ноутбуков серии BaseLine под своим дочерним брендом OSiO, премьера которого состоялась в ноябре 2023 г.. Ранее (в декабре 2023 г.) под ним вышли ноутбуки Foc
25.12.2023 «ICL Техно» и «Код безопасности» подтвердили совместимость продуктов

«ICL Техно» и специалисты «Код безопасности» подтвердили успешное завершение процесса тестирования совместимости реестрового сервера teamRAY 2122-2U-M с программно-аппаратным комплексом «Соболь»
17.11.2023 Сервер «ICL техно» teamRAY внесен в реестр Минпромторга

Сервер «ICL техно» teamRAY внесен в реестр Минпромторга. Сервер teamRAY 2122-2U-M, представляет собой высокопроизводительную модель, спроектированную с учетом последних требований к обработке данных и

08.11.2023 Российский производитель компьютерной техники ICL Techno представит свои решения на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS

е и API. В этом году в деловой программе мероприятия примут участие более 200 спикеров, среди них первые лица финансовых корпораций, государственных ведомств и других компаний-партнеров Форума. Стенд ICL Techno будет представлен в выставочной зоне, где посетители смогут протестировать настольные и мобильные решения, такие как моноблок и монитор, суперкомпактный системный блок, ультралегкий

23.10.2023 ICL Техно показала российские мониторы, внесенные в реестр Минпромторга

Технические характеристики Мониторы, представленные ICL Техно, разработаны и произведены в России. Модели включены в реестр Минпромторга. По мнению производителей, новые российские мониторы ICL отличаются улучшенной производительностью и выдающе
14.09.2023 «Базальт СПО» и ICL Techno заключили договор об ОЕМ-партнерстве

«Базальт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», и ICL Techno (ГК ICL), ведущий разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники, заключили договор об ОЕМ-партнерстве, чтобы обеспечивать заказчиков готовыми импортонезависимыми решени
10.08.2023 «Сиссофт» и «ICL Техно» помогут российским компаниям перейти на отечественное оборудование

сти по подбору, поставке и внедрению необходимого оборудования в сжатые сроки и по выгодной стоимости», — сказала Валерия Вишневская, руководитель департамента аппаратных решений компании «Сиссофт». «ICL Техно» занимается производством компьютерной техники как для государственного сектора, так и для промышленных и торговых предприятий с фокусировкой на импортозамещении. Компания создает гот
21.06.2023 «ICL Техно» представил новую линейку мониторов

«ICL Техно», производитель компьютерной техники в России, представил новую линейку мониторов, произведенных на территории страны. Мониторы изготавливаются на собственном заводе ICL с использован
14.11.2022 «ICL Техно» и АЛМИ заключили технологическое партнерство

и баз данных за № 3801 (Приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 №421). *** Российская компания ООО «АйСиЭл техно» — производитель и правообладатель торговой марки RAY, расположенный в особой эк
31.03.2022 Vipnet Safeboot работает на устройствах компании «ICL техно»

«Инфотекс» и «Айсиэл техно» сообщили об успешном завершении тестирования работы программного модуля доверен
04.02.2022 Компания «ICL Техно» представила первую серверную плату на российском процессоре Baikal-S в рамках программы импортозамещения

wer и имеет 12 слотов для модулей ОЗУ. Также предусмотрен набор разъемов PCIe для карт расширения. «ICL Техно» сообщила о намерении разработать и наладить производство целого семейства продукто
16.12.2021 «ICL Техно» объявила о выпуске моноблока на базе российского процессора Baikal

ра в рабочих станциях государственного сектора», – сказал представитель компании. «ICL Техно» (ООО «АйСиЭл Техно») — российский производитель вычислительной техники группы компаний ICL. Входит

14.10.2021 Подтверждена совместимость компьютеров ICL с «Ред ОС»

Отечественный разработчик программного обеспечения «Ред софт» и российский производитель вычислительной техники «ICL техно» подтвердили совместимость продуктов. Теперь операционная система «Ред ОС» работает на тонких клиентах Thinray, серверных системах Teamray, персональных компьютерах Basicray и Saferay
23.09.2021 «Мой офис» будет установлен на более 70 тыс. ноутбуках ICL Техно в рамках нацпроекта «Образование»

«Мой офис», российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявил о передаче ICL Техно более 70 тыс. лицензий «Мой офис образование» для оснащения школ новыми компьютерами с предустановленным отечественным ПО. Поставка осуществляется в рамках реализации национального пр
27.07.2021 Подтверждена совместимость продуктов НТЦ ИТ «Роса» и «ICL Техно»

НТЦ ИТ «Роса» и «ICL Техно» завершили ряд технологических испытаний, в ходе которых была проведена сертификация операционных систем НТЦ ИТ «Роса» с компьютерами ICL серии Saferay. Компании провели тестирование

25.03.2021 «ICL Техно» приступила к реализации проекта «Smart ФАП» в Сахалинской области

«ICL Техно» приступила к реализации проекта «Smart ФАП» в Сахалинской области. Проект предусматривает внедрение современных телемедицинских технологий в отдаленных сельских поселениях. Главная ц
18.02.2021 «ICL Техно» и НИИ «Восход» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития цифровых технологий

«ICL Техно», российский производитель вычислительной техники, и НИИ «Восход», подведомственное учреждение Минцифры России, подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области научно-т
10.02.2021 «ICL Техно» и «Нуматех» подписали соглашение о технологическом партнерстве

«ICL Техно» и «Нуматех» начали сотрудничество в области разработки и производства средств вычислительной техники с высокой степенью локализации. В планах – использование совместных компетенций д
17.12.2020 «ICL Техно» и «Рэйдикс» создали первую совместную СХД

ICL Техно и «Рэйдикс» объявили о создании первой совместной СХД. Тестирование компонентов подтвердило совместимость аппаратного комплекса ICL Техно и ПО RAIDIX. В результате был создан новый совместный продукт, получивший название SDS ICL teamRay. Тестирование работоспособности компонентов проводилось в соответствии с методикой с
09.09.2020 «ICL Техно» объявила о запуске проекта с Lego Education

Компания-производитель вычислительной техники «ICL Техно» объявила о запуске нового проекта с Lego Education, всемирно известным разработчиком образовательных решений всех уровней. Это партнерство призвано повысить эффективность школьных за
13.08.2020 Продукция «ICL Техно» включена в реестр Минпромторга

«ICL Техно», производитель российской компьютерной техники, объявил о расширении линейки продукции собственного производства, входящей в реестр Министерства промышленности и торговли России. По

13.07.2020 «ICL Техно» представила решение для кибербезопасности ICL UTM teamRAY

«ICL Техно» объявила о создании программно-аппаратного комплекса для многоуровневой защиты информации. Новый ПАК относится к классу универсальных шлюзов безопасности (UTM) и предназначен для фор
20.04.2020 «ICL Техно» получила заключения Минпромторга РФ на свою продукцию

«ICL Техно» получила заключения о подтверждении производства на территории РФ линейки популярных продуктов: системных блоков RAY и АРМ на их основе. Согласно заключению Министерства промышленнос
19.03.2020 «Аэродиск» и «ICL техно» разработают систему хранения данных

спечение установлено на всех решениях линейки систем хранения данных Aerodisk Engine. «ICL техно» («Айсиэл техно») — российский производитель вычислительной техники, входящий в группу компаний


Публикаций - 96, упоминаний - 118

ICL Techno и организации, системы, технологии, персоны:

ICL ГК 381 69
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 16
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 12
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 10
Intel Corporation 12197 10
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 6
ICL Astra Services 12 6
AMD - Advanced Micro Devices 4231 6
Dell EMC 5027 5
ICL Системные Технологии - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 26 5
БАРС Груп 545 4
Ред Софт - Red Soft 700 4
Merlion iRU - Деловой офис 301 4
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 156 4
Базальт СПО - BaseALT 655 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 4
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 4
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 4
Код Безопасности 616 4
Softline - Софтлайн 2810 4
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 4
Beltel - Белтел 144 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 3
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 101 3
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 3
Крок - Croc 1777 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
HP Inc. 5685 3
Microsoft Corporation 24625 3
Fujitsu 2041 3
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 3
Broadcom - VMware 2359 3
Газинформсервис - ГИС 272 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 3
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 170 2
N3 Group - Netrika - Нетрика 145 2
ФОРС - Центр разработки 636 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 2
Новатэк Новафининвест 54 2
Lego Education 11 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Мигалка ООО 9 1
МедИнвестГрупп - МИГ 5 1
LEGO 244 1
Национальные приоритеты АНО 18 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Beko 70 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Фора Банк 55 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Почта России ПАО 2112 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Альфа-Капитал УК 102 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 67 1
Ионов и Партнеры 9 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Boeing 1009 1
Ford 411 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 1
Лидер-инновации - венчурный фонд 33 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 44 1
Газпром ПАО 1342 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 2
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 111 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 95 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 151 1
Росстандарт - Российский Институт Стандартизации ФГБУ - Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 17 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 226 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Электронная Москва АО 28 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 46 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 78 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 1
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РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 1
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DDR - Double data rate 2730 6
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Linux OS 9936 14
ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 31 11
ICL SafeRAY - семейство моноблоков 10 10
ICL SDS teamRay 9 9
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 8
Microsoft Windows 15656 8
НКТ - Р7-Офис 380 8
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 8
Новые облачные технологии - МойОфис 778 7
ICL RAY - ICL RAYbook - ICL ThinRAY 14 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 5
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 5
ICL BasicRAY ПК 5 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 4
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 113 4
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 4
ICL ViewRay - серия мониторов 4 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ACM - Astra Configuration Manager 7 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 18 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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