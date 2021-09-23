«Мой офис» будет установлен на более 70 тыс. ноутбуках ICL Техно в рамках нацпроекта «Образование»

«Мой офис», российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявил о передаче ICL Техно более 70 тыс. лицензий «Мой офис образование» для оснащения школ новыми компьютерами с предустановленным отечественным ПО. Поставка осуществляется в рамках реализации национального проекта «Образование», новую технику получат школы в 39 регионах России.

Закупка техники проводится с целью выполнения федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (ЦОС). Приобретаемая техника полностью соответствует требованиям к оборудованию учебных классов, которые определены распоряжениями Министерства Просвещения России №Р-15 и №Р-16 от 14.01.2021.

Учебные заведения получат ноутбуки типовой конфигурации с FullHD-дисплеем с диагональю 15,6 дюймов, 4-ядерным процессором, 8 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем на 256 ГБ и операционной системой. Все ноутбуки ICL комплектуются настольными редакторами «Мой офис образование» и учебным пособием для учащихся начальных классов «Азбука мой офис».

Топ-10 регионов по объему поставок ноутбуков ICL в рамках национального проекта «Образование»

«Наша компания уже несколько лет активно поддерживает государственные инициативы по цифровизации сферы образования. В 2020 г. мы вошли в тройку наиболее крупных поставщиков компьютеров в рамках национального проекта "Образование" (по версии CNews Analytics). Причем, среди российских производителей стали номером один. В 2021 г. несмотря на сложности с поставками комплектующих из-за пандемии, мы уже поставили 8000 ноутбуков в школы, и до конца года поставим еще более 62 тыс.», — отметил Владимир Пичугин, директор по продажам АО «АйСиЭл-КПО ВС».

«Помимо самой передачи лицензий, мы также комплектуем компьютеры первым пособием по отечественному ПО для учащихся начальных классов "Азбука мой офис", и организуем для учителей обучающие тренинги. Начальные и средние государственные школы могут бесплатно получить продукты “Мой офис” прямо на нашем сайте, а вузы — приобрести со скидкой 93%. Только по программе "Учись с мой офис" порядка 2000 школ России уже подключились самостоятельно, еще порядка 150 вузов используют наши продукты», — сказала Елена Непочатова, коммерческий директор «Мой офис».