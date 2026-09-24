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Новые облачные технологии МойОфис Образование
«МойОфис Образование» — безопасное российское офисное ПО с помощью которого школьники и преподаватели смогут создавать и редактировать текстовые документы, электронные таблицы и работать с презентациями. Одна из отличительных возможностей продукта — настраиваемая панель «Образование» для интеграции с электронными образовательными ресурсами. На панель можно вывести дополнительные справочные материалы, список литературы, а также сформировать дорожную карту урока, необходимую ученикам при изучении той или иной темы.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Новые облачные технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|Почта России ПАО 2389 5
|РЖД - Российские железные дороги 2106 3
|Газпром ПАО 1498 3
|Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 925 3
|ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 360 1
|ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 440 1
|Комиссаров Дмитрий 250 7
|Непочатова Елена 22 6
|Щеглов Петр 90 4
|Горелова Анастасия 11 4
|Чеглаков Андрей 63 2
|Давидан Александр 16 2
|Кирсанов Алексей 24 2
|Кривенко Виталий 23 2
|Закоржевский Вячеслав 97 2
|Савюк Виктор 41 2
|Калякин Павел 80 2
|Буравцов Александр 21 1
|Доброхотов Алексей 19 1
|Etoundi Laurent - Этунди Лоран Сердж Нгоа 1 1
|Шевелева Алевтина 2 1
|Этеев Алексей 5 1
|Пичугин Владимир 3 1
|Губина Татьяна 21 1
|Зотов Александр 4 1
|Бабкин Александр 17 1
|Светинский Никита 1 1
|Яковлев Альберт 3 1
|Ашхотов Ислам 3 1
|Набутовский Алексей 3 1
|Сухих Алексей 11 1
|Бездудный Юрий 3 1
|Губин Денис 2 1
|Трубенок Юлия 1 1
|Путин Владимир 3470 1
|Носков Константин 241 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Смирнов Алексей 273 1
|Иванов Борис 64 1
|Лашин Ренат 88 1
|Малков Павел 51 1
|Фенюшин Евгений 26 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1289 1
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