«МойОфис Образование» — безопасное российское офисное ПО с помощью которого школьники и преподаватели смогут создавать и редактировать текстовые документы, электронные таблицы и работать с презентациями. Одна из отличительных возможностей продукта — настраиваемая панель «Образование» для интеграции с электронными образовательными ресурсами. На панель можно вывести дополнительные справочные материалы, список литературы, а также сформировать дорожную карту урока, необходимую ученикам при изучении той или иной темы.