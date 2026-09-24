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Новые облачные технологии МойОфис Образование

«МойОфис Образование» — безопасное российское офисное ПО с помощью которого школьники и преподаватели смогут создавать и редактировать текстовые документы, электронные таблицы и работать с презентациями. Одна из отличительных возможностей продукта — настраиваемая панель «Образование» для интеграции с электронными образовательными ресурсами. На панель можно вывести дополнительные справочные материалы, список литературы, а также сформировать дорожную карту урока, необходимую ученикам при изучении той или иной темы.

СОБЫТИЯ

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24.09.2026 «МойОфис» усиливает кросс-платформенность редакторов в новом релизе 26.3 1
01.12.2025 Образовательные учреждения Якутии переходят на российское ПО «МойОфис» 1
19.09.2025 «МойОфис» и Президентская академия укрепляют партнерство для развития цифровой грамотности и импортозамещения в высшем образовании 1
01.09.2025 В новый учебный год с новыми возможностями — обновление «МойОфис Образование» 1
26.06.2025 Демонстрационные экзамены в Люберецком техникуме провели на «Ред ОС» 1
19.12.2023 «Мой офис» подписал соглашение с Ненецким автономным округом по продвижению российского офисного ПО 1
12.12.2023 «Мойофис» и Республика Татарстан расширяют сотрудничество в сфере импортозамещения ИТ-технологий 2
30.08.2023 К началу учебного года «Мойофис» добавил более 600 улучшений в офисное ПО для школ 2
31.01.2023 «Мой офис» выпустил «убийцу» Microsoft PowerPoint. На этот раз — без заимствования открытого кода 1
13.07.2022 Благотворительные организации при поддержке «Добра Mail.ru» бесплатно получат ПО «Мойофис» 1
16.06.2022 Все школы Рязанской области переходят на российское офисное ПО «МойОфис» 1
03.06.2022 Четыре региона России подписали соглашения о сотрудничестве с «МойОфис» и переводе более 700 школ на российское офисное ПО 1
02.06.2022 Более 460 школ Тульской области бесплатно получат российское офисное ПО «МойОфис» 1
01.06.2022 Более 250 школ Астраханской области перейдут на российское офисное ПО «МойОфис» 1
28.04.2022 Более 400 школ Кировской области бесплатно получат российское офисное ПО «Мой офис» 1
17.03.2022 Семь российских аналогов иностранному ПО 1
16.03.2022 Курская область приобрела ПО «Мой офис» для служащих всех органов исполнительной власти региона 1
07.02.2022 «Базальт СПО» и «Мой офис» обучают учителей Московской области работе на отечественном ПО 2
23.09.2021 Воронежская область получит более 3000 ПК с отечественным ПО в рамках нацпроекта «Образование» 1
23.09.2021 «Мой офис» будет установлен на более 70 тыс. ноутбуках ICL Техно в рамках нацпроекта «Образование» 2
23.09.2021 Все школы Кабардино-Балкарской Республики бесплатно получат российское офисное ПО и учебное пособие от «Мой офис» 1
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 1
24.06.2021 Все школы Республики Калмыкия переходят на российское офисное ПО «МойОфис» 1
18.08.2020 Школы Курской области получили отечественное ПО «МойОфис Образование» 1
01.04.2020 «Хаб знаний Мойофис» представил методику дистанционного обучения школьников в условиях пандемии коронавируса 1
18.03.2020 Россияне подарят африканцам миллион лицензий «Моего офиса» 1
03.03.2020 Российские школы получили 12 898 ноутбуков с «МойОфис Образование» 1
03.02.2020 Три продукта линейки «Мой офис» внесены в реестр отечественного ПО 1
24.10.2019 Российское ПО «МойОфис» будет экспортироваться в ДР Конго 1
14.06.2019 34 школы Москвы получат платформу для работы в ИТ-классах 1
21.05.2019 «МойОфис» получил более 70 новых функций и улучшений 1
14.08.2018 «Базальт СПО» и «Новые облачные технологии» объявили о совместимости ОС «Альт» и решения «МойОфис» 1
11.07.2018 «КСЗ МойОфис» и «МойОфис Образование» включены в Реестр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 1
11.04.2017 Российского «убийцу» Google Doc раздадут школам и колледжам бесплатно 1
23.11.2016 «Мой офис» подешевел для школ и вузов в 10 раз, и планирует отдаваться им бесплатно 2

Публикаций - 35, упоминаний - 40

Новые облачные технологии и организации, системы, технологии, персоны:

Новые облачные технологии (НОТ) 494 11
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 994 4
ICL ГК - ICL Group 506 3
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 158 3
Ростелеком 11025 2
Microsoft Corporation 25856 2
Softline - Софтлайн 3788 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 418 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 491 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 826 2
Inform GmbH 66 1
2domains 4 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 1
Movavi - Мовавика 36 1
Русньютек - Rosnewtech 3 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 93 1
Системы документооборота 522 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5712 1
Intel Corporation 12865 1
9686 1
Ред Софт - Red Soft 1260 1
VK - Mail.ru Group 3614 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1219 1
VideoMost - ВидеоМост 285 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5042 1
Adobe Systems 1605 1
Spirit DSP - Спирит Корп 482 1
Promt - Промт 325 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 447 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 488 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 565 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 282 1
Бином 24 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 31 1
Почта России ПАО 2389 5
РЖД - Российские железные дороги 2106 3
Газпром ПАО 1498 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 925 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 360 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 440 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13844 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5810 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 295 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2361 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5463 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3214 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 203 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 311 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4978 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 392 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 144 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 199 1
Администрация Ненецкого автономного округа - Губернатор Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 14 1
Минобрнауки РФ - Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 45 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 216 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3681 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3349 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1555 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1610 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2895 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 786 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7817 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26762 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54627 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26270 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28514 13
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2252 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18318 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24686 8
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1397 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15537 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13106 5
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2067 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10828 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17089 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33860 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13797 4
OASIS - ODF, ODT, XODT, ODP - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 271 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14867 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22769 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14091 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9658 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13001 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12328 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2839 3
Application store - магазин приложений 1482 3
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 631 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35692 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27089 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10465 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения - онлайн-образование 2315 3
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1433 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6419 3
Google Android - приложения и разработчики 743 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14119 2
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг - Корпоративные почтовые решения - Комплексная система защиты электронной почты 472 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1186 2
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 613 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6499 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8753 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1102 2
Новые облачные технологии - МойОфис 967 33
Linux OS 11635 12
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 75 11
Новые облачные технологии - МойОфис Азбука 13 11
Microsoft Windows 16992 11
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 154 10
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица - МояТаблица 47 7
Google Android 15342 7
Apple iOS 8641 7
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 6
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 6
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 32 6
Новые облачные технологии - XO_Fonts - свободный набор шрифтов 15 6
Новые облачные технологии - МойОфис Презентация 15 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 109 3
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 94 3
Microsoft Office 4211 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1457 3
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 262 3
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 920 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 308 3
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 7 2
Новые облачные технологии - МойОфис Хранилище 8 2
Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 50 2
Google QuickOffice 53 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1050 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3584 2
Apple macOS 2458 2
Intel x86 - архитектура процессора 2183 2
Apple - App Store 3143 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2549 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 865 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1709 2
Promt One - ранее Translate.Ru, Promt Online - Промт Онлайн 60 2
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 74 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 272 1
VK Добро - Mail.ru Добро 25 1
Новые облачные технологии - МойОфис SDK - Комплект средств разработки 18 1
2Test Профишкаф 1 1
Барс.Образование-Электронная школа 29 1
Комиссаров Дмитрий 250 7
Непочатова Елена 22 6
Щеглов Петр 90 4
Горелова Анастасия 11 4
Чеглаков Андрей 63 2
Давидан Александр 16 2
Кирсанов Алексей 24 2
Кривенко Виталий 23 2
Закоржевский Вячеслав 97 2
Савюк Виктор 41 2
Калякин Павел 80 2
Буравцов Александр 21 1
Доброхотов Алексей 19 1
Etoundi Laurent - Этунди Лоран Сердж Нгоа 1 1
Шевелева Алевтина 2 1
Этеев Алексей 5 1
Пичугин Владимир 3 1
Губина Татьяна 21 1
Зотов Александр 4 1
Бабкин Александр 17 1
Светинский Никита 1 1
Яковлев Альберт 3 1
Ашхотов Ислам 3 1
Набутовский Алексей 3 1
Сухих Алексей 11 1
Бездудный Юрий 3 1
Губин Денис 2 1
Трубенок Юлия 1 1
Путин Владимир 3470 1
Носков Константин 241 1
Мамонов Михаил 24 1
Смирнов Алексей 273 1
Иванов Борис 64 1
Лашин Ренат 88 1
Малков Павел 51 1
Фенюшин Евгений 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 167988 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47981 5
Конго - Демократическая Республика 102 3
Африка - Африканский регион 3648 3
Россия - ЦФО - Курская область 768 3
Камерун - Республика 63 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1233 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19727 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8665 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 775 2
Бурунди - Республика 73 2
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 395 1
Гана - Республика 73 1
Мадагаскар - Республика 59 1
Уганда - Республика 94 1
Сенегал - Республика 45 1
Габон - Габонская Республика 20 1
Джибути 18 1
Европа 25018 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1256 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3501 1
Азия - Азиатский регион 5948 1
Германия - Федеративная Республика 13290 1
Италия - Итальянская Республика 4519 1
Франция - Французская Республика 8196 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2894 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3234 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 435 1
Испания - Королевство 3847 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1787 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1830 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 645 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 728 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 764 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 975 1
Португалия - Португальская Республика 959 1
Греция - Греческая Республика 1018 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 1
Нигерия - Федеративная Республика 340 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 384 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34192 30
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11929 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58310 21
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 364 5
Образование в России 2953 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11745 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3926 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5550 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2352 3
ФГОС РФ - Федеральный государственный образовательный стандарт Российской Федерации 19 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16303 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7533 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4459 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3845 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2794 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4663 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2352 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 793 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 977 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 254 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10967 1
Национальный проект - Современная школа - Компьютеризация сельских и городских школ 29 1
Английский язык 7066 1
Физика - Physics - область естествознания 2962 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53971 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18342 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6215 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3330 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 706 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 133 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2034 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1832 1
Национальный проект 397 1
Федеральный закон 425-ФЗ - Закон о предустановке российского ПО 35 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 471 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1182 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4033 1
НКО - Некоммерческая организация 644 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21957 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27583 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1289 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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