Индексная книга (каталог) CNews*
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Яковлев Альберт
СОБЫТИЯ
|11.09.2026
|«МегаФон» запустил сеть 5G в центре Казани 1
|12.12.2023
|«Мойофис» и Республика Татарстан расширяют сотрудничество в сфере импортозамещения ИТ-технологий 1
|06.05.2022
|«Таттелеком» направит на выплату дивидендов 893 млн рублей 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Яковлев Альберт и организации, системы, технологии, персоны:
|СИНХ - Таттелеком 229 1
|Quorum - Кворум - 136 1
|Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 1
|Новые облачные технологии - МойОфис Образование 34 1
|Новые облачные технологии - МойОфис 962 1
|Алексеев Сергей 11 1
|Сорокин Валерий 3 1
|Нафигин Альберт 1 1
|Калякин Павел 80 1
|Шафигуллин Лутфулла 8 1
|Нурутдинов Айрат 12 1
|Сотов Денис 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471436, в очереди разбора - 724611.
Создано именных указателей - 200994.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471436, в очереди разбора - 724611.
Создано именных указателей - 200994.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.