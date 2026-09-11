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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200994
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Яковлев Альберт

СОБЫТИЯ


11.09.2026 «МегаФон» запустил сеть 5G в центре Казани 1
12.12.2023 «Мойофис» и Республика Татарстан расширяют сотрудничество в сфере импортозамещения ИТ-технологий 1
06.05.2022 «Таттелеком» направит на выплату дивидендов 893 млн рублей 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Яковлев Альберт и организации, системы, технологии, персоны:

СИНХ - Таттелеком 229 1
Quorum - Кворум - 136 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 199 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13996 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7779 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26131 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26624 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54422 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 1
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 34 1
Новые облачные технологии - МойОфис 962 1
Алексеев Сергей 11 1
Сорокин Валерий 3 1
Нафигин Альберт 1 1
Калякин Павел 80 1
Шафигуллин Лутфулла 8 1
Нурутдинов Айрат 12 1
Сотов Денис 1 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3482 1
Россия - РФ - Российская федерация 167487 1
Аудит - аудиторский услуги 1276 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34063 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53846 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58156 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1285 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4651 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8134 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11856 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 759 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471436, в очереди разбора - 724611.
Создано именных указателей - 200994.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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