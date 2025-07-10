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Индексная книга (каталог) CNews*
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Калякин Павел


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2025 года 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
29.08.2024 В российском «убийце» Microsoft Office новый гендиректор. Предыдущий продержался всего два года 1
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
12.08.2024 CNews AWARDS 2024: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
06.08.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж ПО «МойОфис» для домашних пользователей 1
06.08.2024 «МойОфис» представил приложения для домашних пользователей 1
06.08.2024 CNews FORUM 2024: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
31.07.2024 Инвестиции в российского «убийцу» Microsoft Office вырастут в разы и составят 5 миллиардов 1
15.07.2024 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2024 года 1
20.06.2024 Российские ИТ ждет стагнация? Компании сократят инвестиции в развитие из-за новых налогов 1
29.05.2024 Пользователи облачной платформы DocTrix Platform получили возможность совместно редактировать документы с помощью «МойОфис SDK» 1
23.05.2024 «МойОфис» и «T1 Облако» подписали соглашение о партнерстве 1
22.05.2024 «МойОфис» представил сценарии использования ИИ в офисном ПО 1
09.04.2024 «МойОфис» интегрировал редакторы в систему электронного документооборота EnDocs 1
16.02.2024 Пётр Фурсов назначен руководителем дирекции спецпроектов, эксплуатации и внедрения «МойОфис» 1
11.01.2024 Санкт-Петербург приобрел 15,5 тыс. лицензий «МойОфис» для использования в 153 ведомствах 1
11.01.2024 ИТ-Тренды 2024 года по версии «Руссофт» 1
19.12.2023 «Мой офис» подписал соглашение с Ненецким автономным округом по продвижению российского офисного ПО 1
12.12.2023 «Мойофис» и Республика Татарстан расширяют сотрудничество в сфере импортозамещения ИТ-технологий 1
28.11.2023 Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 1
24.11.2023 Первый вице-президент по технологиям МТС: Как удержать ИТ-шника, не повышая зарплату 1
24.11.2023 Импортозамещение должно превратиться в технологическую независимость 1
23.11.2023 Бизнесу необходима реальная ИБ 1
22.11.2023 «Мойофис» внедрил в свою экосистему GigaChat от Сбербанка 1
22.11.2023 О чем говорили участники CNews FORUM 2023 1
22.11.2023 «Росатом»: Работаем вместе с вендорами до самого глубокого слоя разработчиков 1
21.11.2023 Объявлены лауреаты CNews Awards 2023 1

Публикаций - 67, упоминаний - 68

Калякин Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит Интеграция 196 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13420 28
8563 27
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 571 26
Сбер - СберБизнес Софт 66 26
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 469 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 211 26
R-Vision - Р-Вижн 177 26
Газинформсервис - ГИС 328 26
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 88 26
Innovative People - Инновейтив Пипл 37 16
Аусферр ИТЦ 29 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2060 15
Diasoft - Диасофт 948 14
Microsoft Corporation 24935 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1336 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 89 12
Северсталь Инфоком 81 12
Polymedia - Полимедиа 141 10
ФинГрад - FinGrad 34 10
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 171 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5080 8
AutoFAQ - ДипХакЛаб 31 8
Hoff Tech - Хофф Тех 42 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2194 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2162 7
Ростелеком 10029 7
РСХБ Интех - RSHB Intech 60 7
SAP SE 5352 6
Новые облачные технологии (НОТ) 457 6
МегаФон 9406 6
Picvario - Пикварио 15 6
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 73 6
Oracle Corporation 6773 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 271 5
Сбер - СберАналитика 35 5
Терн ГК - Tern Group 77 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 294 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4238 4
Базальт СПО - BaseALT 722 4
РЖД - Российские железные дороги 1952 30
ВТБ - Почта Банк 474 26
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 530 26
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 493 26
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 490 26
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 53 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7758 14
Кофемания 60 14
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 260 14
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 52 14
ФосАгро 133 14
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 149 14
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 52 14
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 13
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 526 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 13
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 42 12
Альфа-Банк 1804 12
Алроса АК - Алмазы России — Саха 223 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 36 12
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 27 12
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 19 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 533 11
Северсталь ПАО - Severstal 514 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2907 10
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 33 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 10
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 65 10
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 96 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 10
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 244 9
Альфа-Капитал УК 122 9
Finn Flare - ФФ Стайл 43 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 69 9
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1709 8
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 454 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1085 8
Абсолют Банк 236 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2063 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12213 31
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1871 26
Федеральное казначейство России 1829 26
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1940 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3452 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2767 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 336 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2610 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4516 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5028 4
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 191 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3171 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 347 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 264 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4661 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3000 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3163 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 429 1
Судебная власть - Judicial power 2351 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2218 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 334 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 51 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5097 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2046 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2846 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3258 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 356 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 78 1
ФРИИ Акселератор 51 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 348 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 299 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 145 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 706 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 754 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 328 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 102 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 223 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 364 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69241 51
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6643 51
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21279 50
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53935 49
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29593 38
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 798 33
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8479 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22087 32
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3244 29
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6970 28
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7192 27
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1200 27
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 197 26
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Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2085 18
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6999 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5928 8
Новые облачные технологии - МойОфис 831 65
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 85 32
НКТ - Р7-Офис 426 27
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 384 27
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 315 26
Бизнес Технологии - Global-ERP 64 26
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 45 26
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 223 26
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 898 26
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 60 26
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 62 26
НКТ - Р7-графика 32 23
Протек - Здравсити 27 12
Microsoft Windows 16010 11
Linux OS 10346 7
СалютДевайсы - GigaChat 275 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 772 6
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 5
Google Android 14367 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1107 5
OpenAI ChatGPT 419 5
Apple macOS 2139 5
Microsoft Teams - MS Teams 583 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 50 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 56 5
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 130 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4800 4
Microsoft Office 3844 4
Oracle Java - язык программирования 3176 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1854 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1371 4
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 76 3
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 887 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2136 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1145 2
Новые облачные технологии - МойОфис SDK - Комплект средств разработки 15 2
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 777 2
Абакумов Евгений 207 27
Шадаев Максут 1067 27
Урусов Виктор 132 26
Врацкий Андрей 147 26
Воронин Павел 153 26
Шаев Виталий 45 26
Аникин Дмитрий 49 26
Солдатенкова Ксения 27 26
Натрусов Артем 296 25
Аксенов Олег 47 24
Каушанский Александр 34 23
Белан Иван 27 23
Желнова Алина 28 22
Денисов Анатолий 36 20
Соловьев Виталий 38 19
Чаркин Евгений 300 18
Оберемок Надежда 31 17
Нестеров Алексей 146 16
Ульянов Николай 129 16
Замаруев Владимир 41 14
Джабиев Георгий 48 14
Цыганков Дмитрий 38 14
Суровец Дмитрий 85 14
Новиков Денис 23 14
Смирнов Вячеслав 42 14
Галкин Николай 112 14
Глазков Александр 145 14
Кирьянова Александра 140 13
Шмаков Антон 49 12
Глухов Иван 29 12
Челидзе Джимшер 34 12
Киселев Сергей 65 12
Пирогова Ирина 30 12
Желтухин Вадим 39 12
Сысуев Андрей 14 12
Кибалко Кирилл 41 12
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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