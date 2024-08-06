«МойОфис» представил приложения для домашних пользователей

«МойОфис» представил приложения для домашних пользователей. В состав «МойОфис для дома» вошли приложения для настольных компьютеров и мобильных устройств. Решение получило новые инструменты и функции, которых не было в предыдущих версиях продуктов для частных пользователей. Главное нововведение – настольный редактор презентаций, с помощью которого можно создавать, открывать, редактировать и демонстрировать документы в формате слайдов и презентаций.

Помимо этого, стали доступны возможности редактирования PDF-файлов на мобильных устройствах. Теперь пользователи могут изменить текст, добавить изображения, вырезать или скопировать часть PDF-документа. В настольных редакторах были добавлены продвинутые опции для работы с формулами и данными в таблицах, поддержка форматов RTF и CSV, режим сравнения текстовых документов, расширенные возможности форматирования и рецензирования документов и презентаций.

Работать со всеми приложениями можно без подключения к интернету. При этом в мобильной версии появилась функция трансляции документов по Wi-Fi через браузер, что особенно удобно при демонстрации презентаций на большом экране.

В зависимости от потребностей, пользователи могут приобрести лицензию для трех (пакет «Персональный») или девяти (пакет «Совместный») устройств и выбрать, на каких девайсах использовать программы – компьютере, ноутбуке, смартфоне или планшете. Покупателям в розничной сети «М.Видео-Эльдорадо» также доступна лицензия на одно устройство на срок использования устройства.

«На протяжении нескольких лет наша команда усердно работала над совершенствованием редакторов и анализировала обратную связь от пользователей. В результате мы создали принципиально новый продукт, предназначенный для работы с документами на домашних устройствах – «МойОфис для дома». Мы стремились сделать приложения, которые будут простыми в использовании и интуитивно понятными для всех категорий пользователей, включая детей и их родителей, студентов и самозанятых. Уверены, что «МойОфис для дома» станет незаменимым помощником в повседневной жизни и позволит нашим клиентам эффективно работать и учиться», – отметил генеральный директор «МойОфис» Павел Калякин.

Для «МойОфис для дома» был разработан уникальный фирменный стиль и дизайн визуальных элементов. Также в приложении интегрировано семейство оригинальных шрифтов, обеспечивающих одинаковое отображение и корректное открытие документов на любых устройствах. Поддержка популярных форматов позволит создавать, просматривать и редактировать документы в ODT, DOCX, ODS, XLSX и др.

Для знакомства с приложениями можно скачать пробную версию с ограниченным периодом использования – 21 день. Продукты «МойОфис для дома» доступны не только онлайн, но и в крупных российских магазинах электроники.

«Для развития направления информационных технологий и программного обеспечения в нашей сети, нам важно предоставлять клиентам максимально широкий выбор товаров и услуг. Теперь во всех каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» представлено отечественное офисное ПО ведущего российского разработчика – компании «МойОфис». Это надежные и удобные инструменты для работы с документами, которые помогают повысить продуктивность пользователя, не выходя из дома. В розничных магазинах каждый сможет найти подходящее решение «МойОфис», а наши эксперты по технике помогут с правильным выбором», – отметили в пресс-службе группы «М.Видео-Эльдорадо».

«МойОфис для дома» доступен как для настольных операционных систем (Windows и macOS), так и для мобильных устройств на Android. В будущем планируется расширение списка поддерживаемых ОС.