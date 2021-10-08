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Новые облачные технологии
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 311, упоминаний - 698
Новые облачные технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Комиссаров Дмитрий 157 94
|Чеглаков Андрей 40 31
|Путин Владимир 1820 23
|Кирсанов Алексей 24 22
|Фенюшин Евгений 21 21
|Давидан Александр 14 14
|Савюк Виктор 22 14
|Кривенко Виталий 15 13
|Шадаев Максут 384 12
|Hendel Thomas - Хендель Томас 12 11
|Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 10
|Кочаров Армен 18 10
|Никифоров Николай 1126 9
|Смирнов Алексей 142 9
|Буравцов Александр 9 9
|Басов Алексей 79 9
|Доброхотов Алексей 8 8
|Цуприк Василий 7 7
|Щеглов Петр 9 7
|Пертенава Лилиана 7 6
|Чернышенко Дмитрий 234 6
|Ермолаев Артем 340 6
|Тихонов Андрей 33 6
|Бутенко Юрий 64 5
|Земков Сергей 150 5
|Массух Илья 192 5
|Касперская Наталья 197 5
|Медведев Дмитрий 1433 5
|Мацоцкий Сергей 150 5
|Лашин Ренат 25 4
|Веригин Илья 28 4
|Дзвинко Роман 9 4
|Фишер Андрей 54 4
|Горелова Анастасия 4 4
|Мишустин Михаил 302 4
|Тимченко Александр 6 4
|Энфиаджян Рубен 21 4
|Опанасенко Всеволод 100 4
|Ющенко Александр 25 4
|Рубанов Владимир 61 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754974, в очереди разбора - 658665.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754974, в очереди разбора - 658665.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru