Разработчик российского аналога Microsoft Office достиг убытка в 9 миллиардов Фиксирование убытка «МойОфис» отчитался об убытке почти на 9 млрд руб., пишет РБК. Среди крупнейших клиентов компании «Новые облачные технологии» (НОТ) (бренд «МойОфис») — госкорпорация «Росатом» и ВТБ. 18 и

«МойОфис» усиливает таблицы ИИ-помощником в новом релизе «Документы Настольные» 26.2 «МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, представляет релиз 26.2 настольных редакторов. Ключевым нововведением стал запуск ИИ-помощника в табличном редакторе «МояТаблица», позволяющего ана

Главный акционер российского «убийцы» Microsoft Office сокращает его финансирование Переход в режим «медленного огня» «Лаборатория Касперского» сокращает поддержку разработки продуктов своего убыточного актива — компании «МойОфис», пишет ТАСС, ссылаясь на заявление главы «Лаборатории Касперского» Евгения Касперского. «Сейчас мы решили перевести актив, что называется, в режим "медленного огня". То есть поддержива

АРПП: объем использования российского офисного ПО для сдачи ЕГЭ по информатике вырос до 27% ь лет вырос до 27%. Соотношение выбора отечественного ПО к зарубежному улучшилось: с 2021 по 2026 гг. доля выросла с 14,3% до 28%. В 2026 г. 23 региона России включили российские решения «Р7 офис» и «МойОфис» в перечень обязательного ПО для итоговой аттестации. Вместе с тем, объем использования MS Office за последний год упал на 34%, а популярность российских операционных систем повлияла на

Создатель российского «убийцы» Microsoft Office радикально сокращает штат. Оставят только техподдержку, остальных хотели уволить без компенсаций Пора обновлять резюме Российская компания «Новые облачные технологии», разработчик пакета офисных программ «МойОфис», устроила крупномасштабную чистку кадрового состава. Как пишут «Ведомости», письмо о массовых сокращениях в середине мая 2026 г. разослало своим подчиненным руководство компании. «М

Новый релиз «МойОфис для дома» 26.1: поддержка VBA, темная тема и расширенные возможности таблиц «МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, представляет новый релиз продукта «МойОфис для дома». В версии 26.1 расширены возможности табличного редактора, реализована темная тема офор

Новый релиз «МойОфис» 26.1: ИИ повышает эффективность работы с документами «МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, представляет масштабное обновление — релиз «МойОфис» 26.1. В фокусе релиза интеграция технологий искусственного интеллекта в пользовательски

Главный российский «убийца» Microsoft Office погряз в долгах. Чистые убытки выросли втрое, сотрудников под увольнение Рост со знаком минус Компания «Новые облачные технологии», известная под брендом «Мой Офис», отчиталась за работу в 2025 г. Этот период она завершила с чистым убытком 4 млрд р

МФЦ Ненецкого автономного округа перешел на решения «МойОфис» «МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, сообщила об успешной цифровой трансформации МФЦ

«МойОфис» объявляет о выпуске релиза 26.1 продукта «МойОфис SDK» «МойОфис» объявляет о выпуске релиза 26.1 продукта «МойОфис SDK». Обновление открывает вендорам корпоративного ПО и крупным заказчикам возможности создания собственных надстроек для веб-р

В «МойОфис» массовые сокращения из-за миллиардных убытков. Обещают соблюдение ТК «МойОфис» сокращается» Как стало известно CNews, «МойОфис» (разработчик ООО «Новые обла

«МойОфис» представляет ИИ-решение для преобразования за секунды устной речи в структурированный текст выбранного формата «МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, объявляет о запуске «МойОфис Голосовые заметки ИИ» — решения, за секунды превращающего устную речь в идеальные тексты с помощью технологий и

«МойОфис» открывает бесплатный тестовый доступ к корпоративным продуктам «МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, объявила об открытии бесплатного тестового доступа к своим ключевым продуктам для бизнеса и государственных организаций. В течение пробного периода

«МойОфис Почта 26.1.0» усиливает безопасность, обеспечивает гибкость обновлений и распределенное хранение «МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, объявила о выходе обновления почтовой системы «МойОфис Почта». В фокусе релиза 26.1.0 — повышение уровня защиты учетных записей, новые гибки

Знаменитый российский «убийца» Microsoft Office стал бесплатным навсегда Бесплатно, но не совсем Компания «МойОфис», разработчик одноименного пакета офисных программ, сообщил CNews о запуске нового бесплатного тарифа. Отныне настольные и мобильные приложения «МойОфис» для работы с документами

«МойОфис» запускает бесплатный тариф для частных пользователей «МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, объявила о запуске бесплатного тарифа для частных пользователей. Теперь любой желающий сможет получить доступ к базовым возможностям редакторов тек

Подтверждена совместимость продуктов «МойОфис SDK» и DocTrix Platform Российская продуктовая ИТ-компания «МойОфис» и I-Sys, разработчик платформы DocTrix, объявили о завершении успешного тестирования и официальном подтверждении совместимости «МойОфис SDK» и DocTrix Platform. За счет интеграц

«МойОфис» и «Ред Софт» подтвердили совместимость своих мобильных продуктов «МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и отечественный разработчик программного обеспечения «Ред Софт» объявили о совместимости мобильных редакторов «МойОфис» и мобильной операцио

Первое российское решение для взаимодействия «1С» с электронными таблицами в среде Linux пополнило экосистему «МойОфис» Экосистема ведущей российской продуктовой ИТ-компании «МойОфис» пополнилась новым решением для программного взаимодействия табличных редакторов с «1С:Предприятие 8.3» в среде Linux. Теперь предприятия могут сохранить непрерывность бизнес-процессов

Подтверждена совместимость настольных редакторов документов «МойОфис» и платформы виртуализации рабочих столов и приложений Orion soft Termit «МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и разработчик инфраструктурного программного обеспечения для бизнеса Orion soft объявили о совместимости редакторов «МойОфис Документы Насто

Российский производитель продуктов для защиты данных «Гарда» внедрил корпоративный мессенджер Squadus Pro «МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, сообщила о внедрении корпоративного мессенджера Squadus Pro в компании «Гарда», производителе продуктов для защиты данных и сетевой безопасности дл

Как выбрать корпоративный мессенджер, который защитит данные от утечек? Первый российский воркспейс — Squadus В 2023 году компания «МойОфис» представила Squadus, который был признан лучшим цифровым пространсвом года. К этому моменту отечественные компании уже понимали преимущества объединенных коммуникаций — корпоративного

«МойОфис» выпустила крупное обновление с ИИ и инструментами для команд «МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, представила обновление своей экосистемы, призванное сделать цифровую среду для бизнеса эффективнее и безопаснее. В фокусе нового релиза — корпорати

БГМУ перешел на решения «МойОфис» «МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, объявила об успешном переходе Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) на отечественное офисное ПО. Во всех учебных и клиничес

Санкции нипочем. Россияне создали суверенную замену Microsoft Office и Google Docs для смартфонов и планшетов Карманный отечественный офис Компания «МойОфис» сообщила CNews о выпуске нового мобильного приложения «МойОфис Документы Мобильные». Оно представляет собой утилиту для самостоятельного или кооперативного редактирования тексто

Безопасный офис в кармане — новое мобильное приложение «МойОфис» для корпоративных клиентов «МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, расширяет свою экосистему и представляет новый продукт — «МойОфис Документы Мобильные» для корпоративных клиентов. Новое мобильное приложени

«МойОфис» реализовала проект по внедрению корпоративного мессенджера Squadus в КФУ «МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и Казанский федеральный университет (КФУ) заключили соглашение о внедрении безопасного корпоративного мессенджера Squadus. В рамках соглашения унив

Образовательные учреждения Якутии переходят на российское ПО «МойОфис» «МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве и взаимопонимании. Об этом CNews с

«МойОфис» 3.6: конвертация VBA-макрокоманд, Python в надстройках, приложение «МоиЗаметки» и другие новые возможности экосистемы «МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, представляет важное обновление своей экосистемы — релиз «МойОфис» 3.6. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис». В новом релизе

«МойОфис» попытается обогнать MS Office за счет искусственного интеллекта ния «Новые облачные технологии» (НОТ) анонсировала 12 новых изменений в своем флагманском продукте «МойОфис». Анонс, который состоялся на партнерской конференции, посвященной новинкам, сделала

«МойОфис» расширяет функциональность классических офисных решений «МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания представила разработки для развития своих классических решений в сегменте коммуникаций и офисного ПО. Были представлены обновления, радикально расши

«МойОфис» анонсировала новые продукты и технологии Компания «МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, представила новые продукты для бизнеса с применением технологий искусственного интеллекта в корпоративном контуре. Кроме того, компания также анонс

ИТ-конференция «МойОфис Призма изменений»: представим 12 новых технологий и продуктов, которые изменят офисное ПО МойОфис, ведущая российская продуктовая ИТ-компания, проведет 21 ноября 2025 года конференцию «МойОфис Призма изменений». В программе — презентация новейших решений МойОфис, дискуссии с экспертами отрасли о поиске баланса между классической функциональностью офисного ПО и использо

Экосистема «МойОфис» — российская ИТ-экосистема года для бизнеса по версии CNews Awards Экосистема приложений для совместной работы и деловой коммуникации от «МойОфис», российской продуктовой ИТ-компании, стала ИТ-экосистемой года для бизнеса по версии CNews Awards. Представители российского рынка ИКТ, эксперты, обозреватели и журналисты признали, чт

«МойОфис» и ГУП «Петербургский метрополитен» подписали соглашение о стратегическом партнерстве «МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и Государственное унитарное предприятие «Петерб

Исполнительные органы Краснодарского края переходят на российское ПО «МойОфис» «МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и Администрация Краснодарского края подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис». В

Сергей Степанюк - Сергей Степанюк, «МойОфис»: Безопасность — приоритет нашего почтового решения ние и цифровой суверенитет; необходимость интеграции с отечественными продуктами; а также повышение значимости кибербезопасности и нормативного регулирования со стороны государства. Сергей Степанюк, «МойОфис»: Mailion мы начали разрабатывать еще восемь лет назад CNews: Как проходило тестирование, какие характеристики системы в процессе тестирования дорабатывались и совершенствовались? Серге

«МойОфис» и РТУ МИРЭА запускают совместную программу цифровой кафедры «МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и МИРЭА, Российский технологический университет (РТУ МИРЭА), подписали соглашение о всестороннем сотрудничестве. Одним из ключевых результатов парт

«МойОфис» и Президентская академия укрепляют партнерство для развития цифровой грамотности и импортозамещения в высшем образовании «МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и Президентская академия заключили соглашение о взаимодействии с целью расширения сотрудничества. Подписанный сторонами документ закладывает основу