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Новые облачные технологии
МойОфис


08.10.2021 МИД России скрытно переходит на российское офисное ПО 4
07.10.2021 Предустановленные российские приложения на iPhone и Android оказались не нужны. Пользователи их не замечают 1
29.09.2021 Цены на российское ПО выросли на 20%, хотя налоги стали меньше 1
28.09.2021 Власти принудительно сделали «Яндекс» поисковиком по умолчанию на всех гаджетах 1
24.09.2021 Госкураторы МФЦ не заметили переезда с Intel на «Эльбрусы» 2
23.09.2021 Воронежская область получит более 3000 ПК с отечественным ПО в рамках нацпроекта «Образование» 1
23.09.2021 «Мой офис» будет установлен на более 70 тыс. ноутбуках ICL Техно в рамках нацпроекта «Образование» 3
23.09.2021 Все школы Кабардино-Балкарской Республики бесплатно получат российское офисное ПО и учебное пособие от «Мой офис» 1
23.09.2021 У разработчика российского Linux появился новый гендиректор 1
22.09.2021 «Мой офис» выпустил обновление 2021.03, в которое вошло 559 улучшений 3
22.09.2021 «Мой офис» получил гигантское обновление. Появилась поддержка ГОСТов 4
15.09.2021 ASBIS будет предустанавливать «МойОфис» на ПК выпускаемые под собственными торговыми марками 7
13.09.2021 В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air 1
09.09.2021 Пока централизованные госзакупки ПО заморожены, власти готовят альтернативу. Какой она будет 2
25.08.2021 «Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft 1
20.08.2021 Государственный регулировщик воздушного движения России бессрочно переходит с Oracle на Postgres Pro 1
09.08.2021 Легендарный производитель компьютеров развернул выпуск ПК и моноблоков на российских «байкалах» 1
09.08.2021 iRu запускает в серийное производство компьютеры на базе отечественного процессора Baikal-M 1
03.08.2021 ФСО закупает «Мой офис» на 10 тыс. мест вместо традиционного MS Office 5
23.07.2021 ИТ-система «Росатома» на 2 тыс. пользователей переезжает с ПО Microsoft на российские ОС и СУБД 2
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 4
19.07.2021 МойОфис и AstraLinux запустили комплексное решение для импортозамещения с обучением в Академии АйТи 2
19.07.2021 Коммерческим директором «Моего офиса» стала бывшая топ-менеджер «Билайна» 2
30.06.2021 Российская судебная система увеличила закупки «МойОфис» на 10,6 тыс. лицензий 3
25.06.2021 Российские суды поставят «Мой офис» на 10 тыс. ПК под Windows 1
24.06.2021 Все школы Республики Калмыкия переходят на российское офисное ПО «МойОфис» 1
23.06.2021 Пять отечественных разработчиков представили многоместные импортонезависимые рабочие станции для МФЦ 3
22.06.2021 У «Моего Офиса» мощное обновление. Добавлены сводные таблицы, формулы и больше 600 новых функций 4
10.06.2021 Список техники с предустановленным российским ПО станет длиннее, а отечественной ОС обяжут пользоваться даже врачей 2
07.06.2021 Россияне создали замену знаменитому американскому шрифту, который недавно вычистили из ГОСТов 2
03.06.2021 «Мой офис» поставит в Республику Бурунди лицензии на 220 млн рублей 2
02.06.2021 Научная фантастика или таблетка от всех проблем? 1
01.06.2021 Госсистема «Признание» переезжает с ПО Microsoft на Postgres Pro и открытый софт 1
31.05.2021 Умер топ-менеджер «Моего офиса», который 2 месяца назад покинул кресло главы «Касперского» 3
25.05.2021 Inline Technologies и «Росплатформа» создали универсальную платформу виртуализации для госсектора 1
25.05.2021 В Google Docs появится функция, которая должна была в нем быть всегда. Документы MS Office впервые будут отображаться корректно 2
24.05.2021 Власти будут мешать госзаказчикам закупать иностранное ПО и «железо» 1
21.05.2021 «Почта России» четырехкратно нарастит многомиллиардные инвестиции в российские ИТ 2
20.05.2021 «Почта России» в 4 раза увеличит вложения в российские информационные технологии 1
17.05.2021 Российские школы до сих пор используют 88,8% импортного ПО 1

Публикаций - 311, упоминаний - 698

Новые облачные технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Новые облачные технологии (НОТ) 227 191
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 52
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 47
Microsoft Corporation 10997 45
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 35
3726 29
Ростех - Ростехнологии 2230 20
Yandex - Яндекс 4098 18
VK - Mail.ru Group 2482 17
Акадо Телеком - Комкор 605 15
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 14
Базальт СПО 206 14
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 13
ЭОС - Электронные офисные системы 981 13
Samsung Electronics 5627 13
Ланит ГК 1154 13
Крипто-ПРО 200 12
Digital Design - Диджитал Дизайн 370 12
Восход ФГБУ НИИ 365 11
ALMI partner - АЛМИ партнер 19 11
Oracle Corporation 3331 11
Softline - Софтлайн 1472 10
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 10
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 10
Abbyy 793 10
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии 38 10
Merlion - Мерлион 273 10
Свемел МВП - Swemel 23 9
InfoWatch - Инфовотч 600 9
Google LLC 7124 9
SAP SE 3207 9
Huawei 2723 9
Infotecs - ИнфоТеКС 249 8
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 99 8
Docsvision - ДоксВижн 765 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 8
Т-Платформы 272 8
Spirit DSP - Спирит Корп 246 8
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 8
Apple Inc - Эппл Рус 7669 8
Почта России ПАО 1570 29
РЖД - Российские железные дороги 1081 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 10
Бином 16 10
Аэрофлот 492 6
Роснефть НК 367 6
Volvo Cars 155 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Альфа-Банк 1122 4
Россети ПАО 168 4
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 4
Почта Банк 289 3
Связной ГК 875 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 3
РусГидро ПАО 129 3
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 3
Фонд информационной демократии 27 3
More.tv - Онлайн-кинотеатр 7 3
Газпром ПАО 518 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Visa International 1343 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
Газпром нефть 380 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 181 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 2
Вотрон 16 2
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 90 2
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 2
РАО ЕЭС России ПАО 60 2
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 2
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 2
Локо-Банк 31 2
МРСК Северного Кавказа - Россети Северный Кавказ 5 2
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 2
Газпром бурение 9 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 84
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 55
Правительство РФ 2198 33
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 25
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 23
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 19
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 17
Президент Российской Федерации 1439 17
Федеральное казначейство России 766 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 12
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 10
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 9
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 9
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 9
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 6
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 6
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 153 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 5
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 5
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 5
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 5
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 64 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 4
Правительство Москвы 649 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 3
Арбитражный суд города Москвы 339 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Счётная палата РФ 459 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 16
Руссофт - Russoft 250 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 4
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 3
ЛДПР 68 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 3
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
Единая Россия - Политическая партия 171 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 1 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 1 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 43
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 12
Private Cloud - Частные облака 44 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 8
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 998 8
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 8
ARM64 - Архитектура процессора 1017 7
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 7
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 518 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
ODF - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 95 5
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 4
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 5 4
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 4
Социальные сети - Соцсети 96 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 4
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 4
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 381 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 4
DDR - Double data rate 1062 3
Умные платформы 496 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 565 3
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 94 3
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
Linux OS 4236 86
Microsoft Windows 10 6602 76
Apple iOS 5741 66
Google Android 10750 62
Tizen OS - Linux 215 46
Новые облачные технологии - МойОфис Почта 45 42
Microsoft Office 1916 40
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 38 37
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 39 35
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако 36 31
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 31
Apple macOS X 900 28
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 26
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 23
Новые облачные технологии - МойОфис Документы 27 18
Apple macOS 921 18
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 18
Microsoft Office 365 769 17
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 18 17
Microsoft Word 341 16
Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый процессор 20 15
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 15
НКТ - Р7-Офис 73 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 14
Microsoft Windows 849 14
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 14
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 14 14
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 13
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 16 13
AlterOffice 16 13
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 12
Т-Платформы Таволга терминал 26 12
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 12
Microsoft Excel 435 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 10
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 10
Google QuickOffice 34 10
Ред ОС 239 9
Apple - App Store 2198 9
ЭОС Дело СЭД 619 9
Комиссаров Дмитрий 157 94
Чеглаков Андрей 40 31
Путин Владимир 1820 23
Кирсанов Алексей 24 22
Фенюшин Евгений 21 21
Давидан Александр 14 14
Савюк Виктор 22 14
Кривенко Виталий 15 13
Шадаев Максут 384 12
Hendel Thomas - Хендель Томас 12 11
Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 10
Кочаров Армен 18 10
Никифоров Николай 1126 9
Смирнов Алексей 142 9
Буравцов Александр 9 9
Басов Алексей 79 9
Доброхотов Алексей 8 8
Цуприк Василий 7 7
Щеглов Петр 9 7
Пертенава Лилиана 7 6
Чернышенко Дмитрий 234 6
Ермолаев Артем 340 6
Тихонов Андрей 33 6
Бутенко Юрий 64 5
Земков Сергей 150 5
Массух Илья 192 5
Касперская Наталья 197 5
Медведев Дмитрий 1433 5
Мацоцкий Сергей 150 5
Лашин Ренат 25 4
Веригин Илья 28 4
Дзвинко Роман 9 4
Фишер Андрей 54 4
Горелова Анастасия 4 4
Мишустин Михаил 302 4
Тимченко Александр 6 4
Энфиаджян Рубен 21 4
Опанасенко Всеволод 100 4
Ющенко Александр 25 4
Рубанов Владимир 61 4
Россия - Российская федерация - РФ 57124 190
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 20
Африка 1480 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 12
Россия - Иннополис 292 11
Беларусь - Белоруссия 2079 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 10
Франция - Французская Республика 2109 9
Латинская Америка 721 9
Казахстан - Республика 2618 9
Камерун - Республика 25 8
Испания - Королевство 1248 8
Украина 3344 7
Европа 3725 6
Германия - Федеративная Республика 3606 6
Бурунди - Республика 51 6
Италия - Итальянская Республика 1363 5
Россия - Сочи 910 5
Бразилия - Федеративная Республика 1120 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 4
Россия - Ростовская область 859 4
Нигерия - Федеративная Республика 113 4
Сенегал - Республика 19 4
Россия - Новосибирская область 810 4
Россия - Республика Крым 625 4
Индия - Республика 2156 4
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Россия - Челябинская область 658 4
Конго - Демократическая Республика 11 4
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 2
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