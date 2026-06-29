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Новые облачные технологии МойОфис

Новые облачные технологии - МойОфис

Платформа МойОфис включает в себя набор настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения МойОфис обеспечивают контроль над данными, соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 13 языках. 

СОБЫТИЯ

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29.06.2026 Разработчик российского аналога Microsoft Office достиг убытка в 9 миллиардов

Фиксирование убытка «МойОфис» отчитался об убытке почти на 9 млрд руб., пишет РБК. Среди крупнейших клиентов компании «Новые облачные технологии» (НОТ) (бренд «МойОфис») — госкорпорация «Росатом» и ВТБ. 18 и
18.06.2026 «МойОфис» усиливает таблицы ИИ-помощником в новом релизе «Документы Настольные» 26.2

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, представляет релиз 26.2 настольных редакторов. Ключевым нововведением стал запуск ИИ-помощника в табличном редакторе «МояТаблица», позволяющего ана
10.06.2026 Главный акционер российского «убийцы» Microsoft Office сокращает его финансирование

Переход в режим «медленного огня» «Лаборатория Касперского» сокращает поддержку разработки продуктов своего убыточного актива — компании «МойОфис», пишет ТАСС, ссылаясь на заявление главы «Лаборатории Касперского» Евгения Касперского. «Сейчас мы решили перевести актив, что называется, в режим "медленного огня". То есть поддержива
08.06.2026 АРПП: объем использования российского офисного ПО для сдачи ЕГЭ по информатике вырос до 27%

ь лет вырос до 27%. Соотношение выбора отечественного ПО к зарубежному улучшилось: с 2021 по 2026 гг. доля выросла с 14,3% до 28%. В 2026 г. 23 региона России включили российские решения «Р7 офис» и «МойОфис» в перечень обязательного ПО для итоговой аттестации. Вместе с тем, объем использования MS Office за последний год упал на 34%, а популярность российских операционных систем повлияла на
25.05.2026 Создатель российского «убийцы» Microsoft Office радикально сокращает штат. Оставят только техподдержку, остальных хотели уволить без компенсаций

Пора обновлять резюме Российская компания «Новые облачные технологии», разработчик пакета офисных программ «МойОфис», устроила крупномасштабную чистку кадрового состава. Как пишут «Ведомости», письмо о массовых сокращениях в середине мая 2026 г. разослало своим подчиненным руководство компании. «М
05.05.2026 Новый релиз «МойОфис для дома» 26.1: поддержка VBA, темная тема и расширенные возможности таблиц

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, представляет новый релиз продукта «МойОфис для дома». В версии 26.1 расширены возможности табличного редактора, реализована темная тема офор
21.04.2026 Новый релиз «МойОфис» 26.1: ИИ повышает эффективность работы с документами

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, представляет масштабное обновление — релиз «МойОфис» 26.1. В фокусе релиза интеграция технологий искусственного интеллекта в пользовательски
14.04.2026 Главный российский «убийца» Microsoft Office погряз в долгах. Чистые убытки выросли втрое, сотрудников под увольнение

Рост со знаком минус Компания «Новые облачные технологии», известная под брендом «Мой Офис», отчиталась за работу в 2025 г. Этот период она завершила с чистым убытком 4 млрд р
07.04.2026 МФЦ Ненецкого автономного округа перешел на решения «МойОфис»

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, сообщила об успешной цифровой трансформации МФЦ
02.04.2026 «МойОфис» объявляет о выпуске релиза 26.1 продукта «МойОфис SDK»

«МойОфис» объявляет о выпуске релиза 26.1 продукта «МойОфис SDK». Обновление открывает вендорам корпоративного ПО и крупным заказчикам возможности создания собственных надстроек для веб-р
23.03.2026 В «МойОфис» массовые сокращения из-за миллиардных убытков. Обещают соблюдение ТК

«МойОфис» сокращается» Как стало известно CNews, «МойОфис» (разработчик ООО «Новые обла
18.03.2026 «МойОфис» представляет ИИ-решение для преобразования за секунды устной речи в структурированный текст выбранного формата

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, объявляет о запуске «МойОфис Голосовые заметки ИИ» — решения, за секунды превращающего устную речь в идеальные тексты с помощью технологий и
12.03.2026 «МойОфис» открывает бесплатный тестовый доступ к корпоративным продуктам

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, объявила об открытии бесплатного тестового доступа к своим ключевым продуктам для бизнеса и государственных организаций. В течение пробного периода
10.03.2026 «МойОфис Почта 26.1.0» усиливает безопасность, обеспечивает гибкость обновлений и распределенное хранение

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, объявила о выходе обновления почтовой системы «МойОфис Почта». В фокусе релиза 26.1.0 — повышение уровня защиты учетных записей, новые гибки
03.03.2026 Знаменитый российский «убийца» Microsoft Office стал бесплатным навсегда

Бесплатно, но не совсем Компания «МойОфис», разработчик одноименного пакета офисных программ, сообщил CNews о запуске нового бесплатного тарифа. Отныне настольные и мобильные приложения «МойОфис» для работы с документами
03.03.2026 «МойОфис» запускает бесплатный тариф для частных пользователей

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, объявила о запуске бесплатного тарифа для частных пользователей. Теперь любой желающий сможет получить доступ к базовым возможностям редакторов тек
18.02.2026 Подтверждена совместимость продуктов «МойОфис SDK» и DocTrix Platform

Российская продуктовая ИТ-компания «МойОфис» и I-Sys, разработчик платформы DocTrix, объявили о завершении успешного тестирования и официальном подтверждении совместимости «МойОфис SDK» и DocTrix Platform. За счет интеграц
10.02.2026 «МойОфис» и «Ред Софт» подтвердили совместимость своих мобильных продуктов

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и отечественный разработчик программного обеспечения «Ред Софт» объявили о совместимости мобильных редакторов «МойОфис» и мобильной операцио
09.02.2026 Первое российское решение для взаимодействия «1С» с электронными таблицами в среде Linux пополнило экосистему «МойОфис»

Экосистема ведущей российской продуктовой ИТ-компании «МойОфис» пополнилась новым решением для программного взаимодействия табличных редакторов с «1С:Предприятие 8.3» в среде Linux. Теперь предприятия могут сохранить непрерывность бизнес-процессов

04.02.2026 Подтверждена совместимость настольных редакторов документов «МойОфис» и платформы виртуализации рабочих столов и приложений Orion soft Termit

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и разработчик инфраструктурного программного обеспечения для бизнеса Orion soft объявили о совместимости редакторов «МойОфис Документы Насто
27.01.2026 Российский производитель продуктов для защиты данных «Гарда» внедрил корпоративный мессенджер Squadus Pro

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, сообщила о внедрении корпоративного мессенджера Squadus Pro в компании «Гарда», производителе продуктов для защиты данных и сетевой безопасности дл
23.12.2025 Как выбрать корпоративный мессенджер, который защитит данные от утечек?

Первый российский воркспейс — Squadus В 2023 году компания «МойОфис» представила Squadus, который был признан лучшим цифровым пространсвом года. К этому моменту отечественные компании уже понимали преимущества объединенных коммуникаций — корпоративного

23.12.2025 «МойОфис» выпустила крупное обновление с ИИ и инструментами для команд

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, представила обновление своей экосистемы, призванное сделать цифровую среду для бизнеса эффективнее и безопаснее. В фокусе нового релиза — корпорати
18.12.2025 БГМУ перешел на решения «МойОфис»

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, объявила об успешном переходе Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) на отечественное офисное ПО. Во всех учебных и клиничес
16.12.2025 Санкции нипочем. Россияне создали суверенную замену Microsoft Office и Google Docs для смартфонов и планшетов

Карманный отечественный офис Компания «МойОфис» сообщила CNews о выпуске нового мобильного приложения «МойОфис Документы Мобильные». Оно представляет собой утилиту для самостоятельного или кооперативного редактирования тексто
16.12.2025 Безопасный офис в кармане — новое мобильное приложение «МойОфис» для корпоративных клиентов

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, расширяет свою экосистему и представляет новый продукт — «МойОфис Документы Мобильные» для корпоративных клиентов. Новое мобильное приложени
05.12.2025 «МойОфис» реализовала проект по внедрению корпоративного мессенджера Squadus в КФУ

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и Казанский федеральный университет (КФУ) заключили соглашение о внедрении безопасного корпоративного мессенджера Squadus. В рамках соглашения унив
01.12.2025 Образовательные учреждения Якутии переходят на российское ПО «МойОфис»

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве и взаимопонимании. Об этом CNews с
27.11.2025 «МойОфис» 3.6: конвертация VBA-макрокоманд, Python в надстройках, приложение «МоиЗаметки» и другие новые возможности экосистемы

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, представляет важное обновление своей экосистемы — релиз «МойОфис» 3.6. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис». В новом релизе
25.11.2025 «МойОфис» попытается обогнать MS Office за счет искусственного интеллекта

ния «Новые облачные технологии» (НОТ) анонсировала 12 новых изменений в своем флагманском продукте «МойОфис». Анонс, который состоялся на партнерской конференции, посвященной новинкам, сделала

21.11.2025 «МойОфис» расширяет функциональность классических офисных решений

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания представила разработки для развития своих классических решений в сегменте коммуникаций и офисного ПО. Были представлены обновления, радикально расши
21.11.2025 «МойОфис» анонсировала новые продукты и технологии

Компания «МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, представила новые продукты для бизнеса с применением технологий искусственного интеллекта в корпоративном контуре. Кроме того, компания также анонс
17.11.2025 ИТ-конференция «МойОфис Призма изменений»: представим 12 новых технологий и продуктов, которые изменят офисное ПО

МойОфис, ведущая российская продуктовая ИТ-компания, проведет 21 ноября 2025 года конференцию «МойОфис Призма изменений». В программе — презентация новейших решений МойОфис, дискуссии с экспертами отрасли о поиске баланса между классической функциональностью офисного ПО и использо
11.11.2025 Экосистема «МойОфис» — российская ИТ-экосистема года для бизнеса по версии CNews Awards

Экосистема приложений для совместной работы и деловой коммуникации от «МойОфис», российской продуктовой ИТ-компании, стала ИТ-экосистемой года для бизнеса по версии CNews Awards. Представители российского рынка ИКТ, эксперты, обозреватели и журналисты признали, чт
10.11.2025 «МойОфис» и ГУП «Петербургский метрополитен» подписали соглашение о стратегическом партнерстве

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и Государственное унитарное предприятие «Петерб
24.10.2025 Исполнительные органы Краснодарского края переходят на российское ПО «МойОфис»

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и Администрация Краснодарского края подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис». В

20.10.2025 Сергей Степанюк -

Сергей Степанюк, «МойОфис»: Безопасность  — приоритет нашего почтового решения

ние и цифровой суверенитет; необходимость интеграции с отечественными продуктами; а также повышение значимости кибербезопасности и нормативного регулирования со стороны государства. Сергей Степанюк, «МойОфис»: Mailion мы начали разрабатывать еще восемь лет назад CNews: Как проходило тестирование, какие характеристики системы в процессе тестирования дорабатывались и совершенствовались? Серге
16.10.2025 «МойОфис» и РТУ МИРЭА запускают совместную программу цифровой кафедры

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и МИРЭА, Российский технологический университет (РТУ МИРЭА), подписали соглашение о всестороннем сотрудничестве. Одним из ключевых результатов парт
19.09.2025 «МойОфис» и Президентская академия укрепляют партнерство для развития цифровой грамотности и импортозамещения в высшем образовании

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и Президентская академия заключили соглашение о взаимодействии с целью расширения сотрудничества. Подписанный сторонами документ закладывает основу
19.09.2025 «МойОфис» и «Биплан» разработают совместное решение для корпоративной аналитики

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, и «Биплан», разработчик решений для бизнес-аналитики, заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве. Компании планируют создать совместное р

Публикаций - 958, упоминаний - 1329

Новые облачные технологии и организации, системы, технологии, персоны:

Новые облачные технологии (НОТ) 485 278
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 214
Microsoft Corporation 25775 187
9594 149
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 129
Ростелеком 10948 119
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 89
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 71
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 66
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 61
Oracle Corporation 7074 57
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 56
Yandex - Яндекс 9215 56
Google LLC 12688 54
R-Vision - Р-Вижн 267 53
VK - Mail.ru Group 3602 52
Ред Софт - Red Soft 1236 51
Softline - Софтлайн 3743 48
SAP SE 5601 48
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 44
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 43
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 43
Ланит Интеграция 219 42
Газинформсервис - ГИС 496 39
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 37
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 37
Diasoft - Диасофт 1144 36
TrueConf - ТруКонф 453 36
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 36
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 36
Polymedia - Полимедиа 158 36
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 36
ФинГрад - FinGrad 48 36
Аусферр ИТЦ 44 36
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 33
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 31
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 31
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 30
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 30
Apple Inc 13154 30
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 81
РЖД - Российские железные дороги 2096 79
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 63
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 56
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 53
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 52
Почта России ПАО 2370 48
ВТБ - Почта Банк 514 41
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 41
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 39
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 35
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 32
Кофемания 85 32
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 30
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 30
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 28
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 28
ГПБ - Газпромбанк 1273 26
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 25
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 25
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 25
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 22
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 22
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 21
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 20
Альфа-Банк 1979 20
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 18
Русагро Группа Компаний 379 18
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 18
ФосАгро 176 18
Газпром ПАО 1493 18
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 17
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 17
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 17
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 17
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 17
Северсталь ПАО - Severstal 629 16
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 16
Finn Flare - ФФ Стайл 46 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 271
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 152
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 91
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 81
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 68
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 56
Федеральное казначейство России 1949 56
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 52
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 49
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 46
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 39
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 38
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 37
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 37
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 33
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 33
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 32
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 25
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 24
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 24
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 21
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 18
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 16
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 14
МИК - Московский инновационный кластер 185 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 14
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 14
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 12
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 12
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 11
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 11
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 10
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 10
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 9
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 69
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 35
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 12
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
Единая Россия - Политическая партия 321 4
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 4
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
ЛДПР 116 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 8 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 4 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 10 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 540
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 499
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 390
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 317
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 297
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 283
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 276
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 261
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 248
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 234
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 154
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 151
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 150
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 146
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 140
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 132
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 132
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 123
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 119
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 117
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 116
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 115
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 112
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 104
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 101
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 96
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 94
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 93
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 89
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 88
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 88
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 83
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 81
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 79
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 78
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 76
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 75
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 74
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 74
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 72
Linux OS 11533 240
Microsoft Windows 16882 202
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 153 140
НКТ - Р7-Офис 543 137
Google Android 15243 124
Microsoft Office 4170 121
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 112
Apple iOS 8583 112
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 87
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 85
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 94 84
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 76
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 75
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 73
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 67
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 62
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 58
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 56
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 56
Apple macOS 2419 56
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 53
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 51
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 51
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 49
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица - МояТаблица 47 47
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 46
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 45
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 44
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 43
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 41
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 40
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 38
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 37
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 37
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 37
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 37
Microsoft Office 365 1042 36
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 36
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 36
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 36
Комиссаров Дмитрий 248 134
Шадаев Максут 1210 100
Закоржевский Вячеслав 94 78
Калякин Павел 79 74
Нестеров Алексей 175 65
Чеглаков Андрей 63 52
Щеглов Петр 85 52
Урусов Виктор 157 51
Аникин Дмитрий 68 51
Желтухин Вадим 72 50
Абакумов Евгений 227 43
Кирьянова Александра 169 43
Путин Владимир 3454 41
Чаркин Евгений 317 39
Панченко Иван 197 38
Натрусов Артем 313 37
Ульянов Николай 176 37
Теплицкий Дмитрий 88 37
Шмаков Антон 72 37
Шаев Виталий 59 37
Малышев Сергей 99 36
Никитин Сергей 96 36
Новикова Елена 105 36
Воронин Павел 196 36
Петухов Антон 62 36
Нальский Максим 53 36
Врацкий Андрей 175 36
Соловьев Виталий 52 36
Каушанский Александр 56 36
Денисов Анатолий 57 36
Распопов Алексей 49 36
Харитонов Вадим 43 36
Аксенов Олег 62 36
Оберемок Надежда 45 36
Милованов Андрей 46 36
Солдатенкова Ксения 41 36
Белан Иван 41 36
Желнова Алина 42 36
Артюхов Сергей 66 36
Галкин Николай 140 32
Россия - РФ - Российская федерация 166164 865
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 166
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 103
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 66
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 48
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 38
Беларусь - Белоруссия 6289 35
Африка - Африканский регион 3640 31
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 29
Украина 7928 27
Германия - Федеративная Республика 13221 25
Европа 24963 24
Казахстан - Республика 6047 23
Франция - Французская Республика 8177 22
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 19
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 15
Финляндия - Финляндская Республика 3697 15
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 14
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 13
Россия - СФО - Новосибирск 4875 12
Испания - Королевство 3839 12
Азия - Азиатский регион 5920 12
Индия - Bharat 5869 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 11
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 11
Камерун - Республика 63 11
Конго - Демократическая Республика 102 11
Армения - Республика 2449 11
Ближний Восток 3154 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 10
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 9
Бурунди - Республика 73 9
Португалия - Португальская Республика 956 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 8
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 8
Италия - Итальянская Республика 4508 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 516
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 505
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 214
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 177
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 101
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 100
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 82
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 72
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 70
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 66
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 64
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 62
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 60
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 60
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 60
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 58
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 58
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 57
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 520 56
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 51
Экономический эффект 1342 49
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 47
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 45
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 44
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 43
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 43
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 41
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 40
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 39
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 39
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 39
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 39
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Энергетика - Energy - Energetically 5855 32
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 31
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3303 29
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 28
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 42
Ведомости 1466 36
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 23
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 16
TAdviser - Центр выбора технологий 468 16
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 7
Forbes - Форбс 1002 6
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 6
Times 661 6
VK - Mail.ru Новости 33 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
Госрасходы - портал 70 3
Bloomberg 1627 2
РИА Новости 1033 2
BleepingComputer - Издание 458 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
Мобильные системы 118 2
TNW - The Next Web 90 2
The Verge - Издание 619 2
Wikipedia - Википедия 650 1
FT - Financial Times 1295 1
ZDnet 663 1
Tom’s Hardware 600 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
MacRumors 148 1
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Fortune 211 1
TechSpot 188 1
Российская газета 290 1
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SecPost 3 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 78
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 41
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 36
CNews Инновация года - награда 155 13
IDC - International Data Corporation 4975 12
Gartner - Гартнер 3658 10
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 3
НМГ - Медиалогия 37 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 3
BCGroup - БИСИГРУПП 10 3
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
Fortune Global 500 295 1
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BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Samsung Research 20 1
Cinebench 29 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
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CB Insights 10 1
A2:Research 13 1
Fortune Business Insights 32 1
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RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 25 24
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 19
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 16
РАН - Российская академия наук 2122 13
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 11
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 7
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 6
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 3
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 3
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 14 3
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 3
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 3
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 2
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 2
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 41 2
БГМУ ВПО ГОУ - Башкирский государственный медицинский университет 10 2
МГРИ - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе - МГГРУ, РГГРУ и МГРИ-РГГРУ - Московская государственная геологоразведочная академия, МГГА 13 2
Т1 Цифровая академия 54 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
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Merlion IT Solutions Summit 9 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
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Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
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1С:ERP Бизнес-форум 19 1
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БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Цифровые Вершины - премия 12 1
Россия-Африка - саммит 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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