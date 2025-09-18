Разделы

«МойОфис» и «Ред Софт» объединяются для создания комплексных программных решений  

Российская продуктовая ИТ-компания «МойОфис» и отечественный разработчик программного обеспечения «Ред Софт» и заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве. Компании объединят усилия для развития экосистемы российских программных продуктов и смогут предложить заказчикам готовые комплексы совместимых решений. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

В рамках реализации подписанного соглашения «МойОфис» и «Ред Софт» планируют вывести на рынок комплексные решения, объединяющие операционную систему «Ред ОС» или мобильную «Ред ОС М» с продуктами «МойОфис».

Совместимость продуктов двух вендоров подтверждена тестированием. Необходимые для работы офисные приложения «МойОфис» позволяют работать с документами как в «Ред ОС», так и в «Ред ОС М». Это касается как стандартного режима в качестве мобильного редактора, так и режима Red OS Mode, когда на смартфоне или планшете запускается полноценная настольная версия «Ред ОС» с возможностью подключения внешних мышки, клавиатуры и экрана.

«Ред Софт – разработчик российской операционной системы, а «МойОфис» – экосистемы решений для коммуникации и совместной работы. Объединившись мы сможем предложить корпоративному рынку комплексные отечественные продукты, войти в новые рыночные ниши и расширить круг потенциальных заказчиков. Уверен, что сотрудничество наших компаний будет способствовать развитию российского программного обеспечения в целом и созданию конкурентоспособных востребованных решений», – сказал генеральный директор «МойОфис» Вячеслав Закоржевский.

«Партнерство с разработчиком мультипродуктовой платформы «МойОфис» позволит нам более плотно интегрировать российские разработки в нашу экосистему решений. Мы намерены активно продвигать совместные инициативы и обеспечить отечественным компаниям доступ к надежным и безопасным комплексным продуктам. Уверен, что наше взаимодействие повысит доверие пользователей к программному обеспечению, сделанному в России», – отметил заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

