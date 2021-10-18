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Рустамов Рустам


18.10.2021 Появились промышленные компьютеры Cincoze под управлением Ред ОС 1
14.10.2021 Подтверждена совместимость компьютеров ICL с «Ред ОС» 1
01.10.2021 Система реконструкции рентгеновских томографических снимков Smart Tomo Engine и «Ред ОС» совместимы на процессоре «Байкал-М» 1
15.09.2021 Совместное решение «МБК Лаб» и «Ред софт» для работы на Baikal-M 1
14.09.2021 Ридер Рутокен SCR 3001 на РЕД ОС 1
06.09.2021 Подтверждена совместимость компьютеров Sinto и «Ред ОС» 1
02.09.2021 Защищенные ноутбуки и планшеты Panasonic Toughbook подтвердили совместимость с РЕД ОС 1
19.08.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и ПАК Sharxbase 1
16.08.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с ПО для автоматизации МФЦ ГК «Эволента» 1
13.08.2021 Минцифры Калужской области и «Ред софт» заключили соглашение о сотрудничестве 1
11.08.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и ПО Smart Engines для распознавания документов 1
02.08.2021 Подтверждена совместимость продуктов ISPsystem и «Ред ОС» 1
23.07.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и платформы СЭД Tessa для оптимизации бизнес-процессов 1
15.07.2021 «Криптопро CSP» совместим с РЕД ОС 1
14.07.2021 Подтверждена совместимость Communigate Pro 6.3 и «Ред ОС 7.3» 1
07.07.2021 Подтверждена совместимость Vinteo Desktop и «Ред ОС» 1
21.06.2021 РЕД ОС работает на отечественных компьютерах «Исток» 1
09.06.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с серверами Asilan 1
26.05.2021 Волгоградские школы перейдут на «Ред ОС» 1
11.05.2021 «Ред ОС» обзавелась зеркалом на «Яндексе» 1
21.04.2021 USB-токены и смарт-карты Jacarta совместимы с новой версией «Ред ОС» 1
14.04.2021 Продукты «Рутокен» совместимы с новой версией операционной системы «Ред ОС» 1
05.04.2021 Продукты «Ред софт» внедрены в учебный процесс ДГУНХ 1
12.03.2021 Подтверждена совместимость ПАК «Электронный ключ Safenet eToken 10» и «Ред ОС» 1
11.03.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с сервером Qsrv 1
24.02.2021 Подтверждена совместимость РЕД ОС и вычислительных платформ СИЛА серий СР1 и СР2 1
18.02.2021 Объявлена новая версия РЕД ОС на основе самого свежего ядра Linux 1
11.02.2021 «Барс груп» и «Ред софт» обеспечили технологическую совместимость Barsup.net и «Ред ОС» 1
28.01.2021 Воронежские студенты будут изучать «Ред ОС» 1
26.01.2021 Подтверждена совместимость Abbyy Finereader Engine с «Ред ОС» 1
21.01.2021 Подтверждена совместимость ПК «Аура» с ОС «Ред ОС» 1
15.01.2021 «Ред софт» и BellSoft подтвердили совместимость РЕД ОС c сервером Java-приложений LiberCat 1
13.01.2021 Подтверждена совместимость Polymatica Analytics с «Ред ОС» 1
30.12.2020 ИТ-специалисты ЯНАО прошли обучение по «Ред ОС» 1
28.12.2020 ГИС «Типовое облачное решение контрольной (надзорной) деятельности» переведена на РЕД ОС 1
22.12.2020 «Ростелеком» перейдет на операционную систему «Ред ОС» 1
17.12.2020 «Ред софт» и НТЦ «Альфа-Проект» подтвердили совместимость продуктов 1
14.12.2020 НИИ СОКБ и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов 1
11.12.2020 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и «Застава-клиент» 1
09.12.2020 Почтовый сервер Tegu заработал на отечественной РЕД ОС 1

Публикаций - 169, упоминаний - 169

Рустамов Рустам упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ред Софт - Red Soft 246 121
Diasoft - Диасофт 354 7
Intel Corporation 4169 5
Infotecs - ИнфоТеКС 249 4
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 4
Naumen - Наумен 341 4
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 4
Программный продукт ГК 92 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 2
Dr.Web - Доктор Веб 976 2
SAP SE 3211 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 2
AMD - Advanced Micro Devices 1669 2
Ланит ГК 1155 2
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
ЭОС - Электронные офисные системы 984 2
Инфосистемы Джет 675 2
Росплатформа - Р-Платформа 56 2
Код Безопасности 365 2
Ланит Урал 18 2
Brother 106 2
Эшелон НПО 56 2
Кейсистемс - Keysystems 29 2
CompanyMedia 110 2
InterTrust - ИнтерТраст 231 2
Газинформсервис - ГИС 34 2
САФИБ - SAFIB 3 2
IQReserve - IQR - Интеллектуальный резерв 6 2
Техэксперт 3 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
Huawei 2730 1
Гарда Технологии 38 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
Oracle Corporation 3342 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ 7 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Росгосстрах 182 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
X5 Group 599 1
КонсультантПлюс 41 1
Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 15 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 144
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 131
Правительство РФ 2201 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 7
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 6
Федеральное казначейство России 766 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 5
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 5
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 5
Правительство Московской области 48 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 5
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 4
Счётная палата РФ 460 4
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 4
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 4
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 21 3
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 3
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 2
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 26 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 59 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Правительство Республики Дагестан - Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан 1 1
Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан 1 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
МФЦ Мои документы Курской области АУ КО 1 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 15
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 18
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 8
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 5
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 232 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 3
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 3
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 2
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 421 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 2
ARMv8 - Архитектура процессора 60 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 2
СЗИ - Средства защиты информации 140 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 69 2
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 602 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 2
ARM64 - Архитектура процессора 1018 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Сервер - Серверные платформы 169 2
DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 35 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 45 1
SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 24 1
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 135 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 68 1
Ред ОС 239 122
Linux OS 4253 112
Red Hat RPM - Package Manager 60 19
Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 47 10
Microsoft Windows 10 6629 9
Aladdin JaCarta PKI 74 3
Актив - Рутокен KeyBox 8 3
Aladdin JaCarta 147 3
Infotecs - ViPNet Client 53 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 3
Росплатформа Р-Хранилище 9 2
НКТ - Р7-Офис 73 2
Aladdin JaCarta PRO 21 2
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 2
Актив - Рутокен Lite 18 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 63 2
КриптоПро СКЗИ CSP 96 2
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 43 2
Ланит Урал - КИПАРИС - Методология планирования и реализации проектов импортозамещения ПО и СВТ 5 2
Java - Язык программирования 1175 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 2
Росплатформа Р-Виртуализация 6 2
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 2
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 2
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ ГОСТ 3 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
Код Безопасности - Континент-АП СКЗИ 30 2
IQReserve VALO Cloud 7 2
Актив - Рутокен S 20 2
Актив - Рутокен Плагин 10 2
Infotecs - ViPNet CSP 24 2
Эшелон НПО - Komrad Enterprise SIEM (Комрад) 6 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 503 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Microsoft Skype 1467 1
Microsoft Teams 214 1
Гребенщиков Дмитрий 22 7
Хайруллин Айрат 39 6
Касаткин Алексей 9 6
Пущаков Сергей 10 5
Семенова Марина 9 5
Зубанов Андрей 9 5
Четвернин Алексей 651 5
Краснов Александр 48 5
Фридштанд Андрей 11 5
Белов Кирилл 14 5
Горский Николай 9 5
Горбунов Сергей 12 5
Исаев Алексей 12 5
Гвоздева Наталья 13 4
Горбунов Алексей 16 4
Кузьмичева Анастасия 4 4
Бутурлин Иван 17 4
Аникин Леонид 45 4
Локоть Андрей 8 4
Наумов Олег 15 4
Лагода Георгий 51 4
Усманов Артур 24 4
Селина Анна 3 3
Песчанских Георгий 37 3
Скляр Алексей 49 2
Белозеров Олег 19 2
Борисов Илья 26 2
Петров Михаил 88 2
Шипов Савва 70 2
Терещенко Денис 38 2
Семенов Алексей 67 2
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Бутенко Юрий 64 2
Паршин Максим 141 2
Зорин Александр 49 2
Попов Михаил 51 2
Турчак Евгений 23 2
Ципорин Павел 51 2
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Арктика 141 5
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 3
Россия - Оренбургская область 293 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 3
Россия - Курская область 338 3
Россия - Тульская область 752 2
Россия - Челябинская область 658 2
Россия - Ноябрьск 62 1
Россия - Брянск 216 1
Россия - Республика Дагестан 262 1
Россия - Белгородская область 367 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 1
Россия - Тюменская область 582 1
Россия - Сочи 911 1
Россия - Волгоградская область 397 1
Россия - Тюмень 496 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 1
Россия - Приморский край - Приморье 604 1
Россия - ПФО - Казань 1513 1
Россия - Свердловская область 806 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 1
Земля - планета Солнечной системы 859 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 138
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 9
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 6 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 14 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
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