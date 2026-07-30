Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Рустамов Рустам
СОБЫТИЯ
Публикаций - 548, упоминаний - 563
Рустамов Рустам и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 43
|Сивцев Илья 174 42
|Спирин Антон 88 41
|Тятюшев Максим 215 41
|Сергеева Наталья 50 41
|Натрусов Артем 313 40
|Сотин Денис 216 40
|Семенов Александр 166 40
|Леонов Алексей 96 40
|Гузовский Денис 79 40
|Чурсин Дмитрий 87 40
|Добровинский Александр 48 40
|Бурилов Андрей 117 40
|Климов Андрей 88 40
|Ульянов Николай 176 40
|Евдокимов Игорь 61 40
|Александров Александр 86 40
|Булгаков Кирилл 133 40
|Стоянов Алексей 56 40
|Гаврилов Евгений 55 40
|Карпов Роман 80 40
|Маркова Светлана 43 40
|Ульянычев Матвей 47 40
|Долгов Александр 44 40
|Сазонов Максим 41 40
|Лукавенко Олег 48 40
|Гуренков Михаил 41 40
|Сельдемиров Александр 56 40
|фон Розен Александр 45 40
|Иванец Евгений 40 40
|Меркулов Сергей 48 26
|Албычев Александр 168 19
|Катамадзе Анна 133 17
|Сергеев Сергей 179 16
|Колесов Александр 63 16
|Кусеров Олег 22 16
|Григоренко Вадим 58 16
|Чудинов Дмитрий 103 16
|Кудашев Михаил 46 16
|Демидов Сергей 129 15
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.