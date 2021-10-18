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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Рустамов Рустам
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 169, упоминаний - 169
Рустамов Рустам упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 15
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
|OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
|Гребенщиков Дмитрий 22 7
|Хайруллин Айрат 39 6
|Касаткин Алексей 9 6
|Пущаков Сергей 10 5
|Семенова Марина 9 5
|Зубанов Андрей 9 5
|Четвернин Алексей 651 5
|Краснов Александр 48 5
|Фридштанд Андрей 11 5
|Белов Кирилл 14 5
|Горский Николай 9 5
|Горбунов Сергей 12 5
|Исаев Алексей 12 5
|Гвоздева Наталья 13 4
|Горбунов Алексей 16 4
|Кузьмичева Анастасия 4 4
|Бутурлин Иван 17 4
|Аникин Леонид 45 4
|Локоть Андрей 8 4
|Наумов Олег 15 4
|Лагода Георгий 51 4
|Усманов Артур 24 4
|Селина Анна 3 3
|Песчанских Георгий 37 3
|Скляр Алексей 49 2
|Белозеров Олег 19 2
|Борисов Илья 26 2
|Петров Михаил 88 2
|Шипов Савва 70 2
|Терещенко Денис 38 2
|Семенов Алексей 67 2
|Горобцов Алексей 14 2
|Гусев Дмитрий 48 2
|Шинкарук Елена 13 2
|Бутенко Юрий 64 2
|Паршин Максим 141 2
|Зорин Александр 49 2
|Попов Михаил 51 2
|Турчак Евгений 23 2
|Ципорин Павел 51 2
|Россия - Российская федерация - РФ 57309 50
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 7
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 6
|Арктика 141 5
|Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 3
|Россия - Оренбургская область 293 3
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 3
|Россия - Курская область 338 3
|Россия - Тульская область 752 2
|Россия - Челябинская область 658 2
|Россия - Ноябрьск 62 1
|Россия - Брянск 216 1
|Россия - Республика Дагестан 262 1
|Россия - Белгородская область 367 1
|Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 1
|Россия - Тюменская область 582 1
|Россия - Сочи 911 1
|Россия - Волгоградская область 397 1
|Россия - Тюмень 496 1
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 1
|Россия - Приморский край - Приморье 604 1
|Россия - ПФО - Казань 1513 1
|Россия - Свердловская область 806 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 1
|Земля - планета Солнечной системы 859 1
|УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 14 2
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
|ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759659, в очереди разбора - 663349.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru