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Индексная книга (каталог) CNews*
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Рустамов Рустам

СОБЫТИЯ


30.07.2026 «Ред ОС Образовательная редакция» 8.0.3: расширенные возможности для обучения 1
27.07.2026 РМИАЦ Бурятии запустил отказоустойчивый кластер на базе «Ред Вирт» 1
23.07.2026 «Ставрополькрайводоканал» создал импортонезависимую ИТ-инфраструктуру на базе решений «Ред Софт» 1
06.07.2026 Рынок готовится к новой волне импортозамещения операционных систем 1
24.06.2026 Липецкая область переходит на «Ред ОС» под управлением «Ред Адм». Органы исполнительной власти и медицинские организации решают задачи на отечественном ПО 1
22.06.2026 Челябинская область переходит на отечественный контроллер домена: проект импортозамещения MS AD реализован на базе «Ред Адм» 1
22.05.2026 «Ред Софт» и «Береста РК» подписали соглашение о сотрудничестве 2
21.05.2026 «Ред Софт» и «Турбо Облако» подписали меморандум о сотрудничестве 1
21.05.2026 Content AI и «Ред софт» подписали меморандум о технологическом партнерстве 1
21.05.2026 «Галактика» и «Ред Софт» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве 2
21.05.2026 «Ред Софт» и Delta Computers объявили о сотрудничестве 1
20.05.2026 «Ред Софт» и ГК «Юзтех» стали технологическими партнерами 1
20.05.2026 «Ред Софт» и «Айтеко» укрепляют сотрудничество в сфере импортозамещения 2
20.05.2026 «Ред софт» и ФГУП ГосНИИ ГА подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
19.05.2026 «Гравитон» и «Ред софт» расширяют стратегическое партнерство 1
27.04.2026 Муромский институт ВлГУ перешел на экосистему «Ред Софт» 1
24.04.2026 «Контур»: Кирилл Синицын переизбран в состав правления АРПП «Отечественный софт» 1
16.04.2026 Компания «Ред Софт» объявляет о выходе новой версии «Ред Виртуализция 8.0» 1
01.04.2026 «Госплагин» доступен для пользователей «Ред ОС» 1
30.03.2026 «Ред Софт» объявила о выходе терминальной редакции «Ред ВРМ» 1
27.03.2026 В «Ред ОС» 8 появился свой «Магазин приложений» 1
18.02.2026 Россияне внезапно остались без обновлений Linux и Windows. Зацепило даже отечественные Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС» 1
10.02.2026 В НИЯУ МИФИ открыта ИТ-лаборатория «Ред Софт» 1
09.02.2026 «Ред Софт» и МГУ имени М.В. Ломоносова стали стратегическими партнерами 2
04.02.2026 Образовательные учреждения Амурской области начали масштабный переход на «Ред ОС» 1
14.01.2026 «Ред софт» и «Искра Технологии» переводят «Систему-112» Волгоградской области на отечественное ПО 1
26.12.2025 МФЦ Воронежской области выбрал решения «Ред Софт» для перехода на отечественное ПО 1
26.12.2025 Как проходила одна из крупнейших миграций с VMware на финансовом рынке 1
23.12.2025 СТР и «Ред Софт» укрепляют технологическое партнерство для создания защищенных отказоустойчивых решений 1
23.12.2025 Коммуникационные платформы «Росчат» и «МиниКом» МХ-1000 стали доступны пользователям «Ред ОС» 1
18.12.2025 Пермский край переходит на отечественную операционную систему «Ред ОС» 1
16.12.2025 Алтайский край выбрал решения «Ред Софт» для реализации проекта по развитию кадрового потенциала ИТ-отрасли 1
16.12.2025 «Ред ОС 8» сертифицирована ФСТЭК России 1
15.12.2025 Цифровая трансформация «Госкорпорации по ОрВД»: опыт успешного импортозамещения 1
12.12.2025 Подтверждена технологическая совместимость платформы «Кауч» с операционной системой «Ред ОС» 1
27.11.2025 Система управления терминалом Solvo.TOS успешно прошла испытания на совместимость с «Ред ОС 8» 1
26.11.2025 «Ред софт» подтвердил совместимость «Ред ОС 8» с технологиями ИИ Smart Engines 1
11.11.2025 Nubes включил в облачную платформу операционную систему «Ред ОС» 1
06.11.2025 Zecurion и «Ред Софт» подтверждают совместимость своих продуктов 1
05.11.2025 Makves и «Ред Софт» подтвердили совместимость Makves DCAP и системы управления ИТ-инфраструктурой «Ред АДМ» 2.0 1

Публикаций - 548, упоминаний - 563

Рустамов Рустам и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 1236 546
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 59
9594 54
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 42
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 41
Neoflex - Неофлекс 257 41
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 41
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 41
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 40
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 40
Microsoft Corporation 25775 33
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 18
Biocad - Биокад 95 16
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 16
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 15
Intel Corporation 12811 14
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 135 12
Ростелеком 10948 12
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 11
Softline - Софтлайн 3743 10
Diasoft - Диасофт 1144 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
Yandex - Яндекс 9215 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 8
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 7
Газинформсервис - ГИС 496 7
Broadcom - VMware 2610 7
SAP SE 5601 7
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 6
БАРС Груп 579 6
Red Hat 1378 6
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 6
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 6
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 6
Центр2М - Center2М 67 6
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
Oracle Corporation 7074 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 43
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 41
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 41
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 40
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 40
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 40
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 40
Силовые машины 166 40
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 40
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 40
Шереметьево Хэндлинг 50 40
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 40
Агроэко ГК 45 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 21
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 20
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 18
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 17
Почта России ПАО 2370 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 17
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 16
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 16
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 16
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 15
Восток-Сервис ГК 57 15
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 17 15
Газпром бурение 62 15
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 21 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 14
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 12
Русагро Группа Компаний 379 11
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 11
Альфа-Капитал УК 155 11
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 11
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 11
Синара Банк - ДелоБанк 69 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 304
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 255
Федеральное казначейство России 1949 33
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 11
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 11
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 6
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 38 6
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 5
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 59 5
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 29 5
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 78 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 4
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 4
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 29 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 3
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 3
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 3
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 42 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 48
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 14
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Гуманитарный фонд поддержки социальных инициатив и проектов 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 420
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 413
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 357
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 335
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 195
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 149
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 137
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 130
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 111
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 79
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 70
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 620 62
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 61
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 61
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 58
Repository - Репозиторий 1176 53
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 52
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 52
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 49
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 48
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 47
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 932 47
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 46
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 43
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 42
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 42
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 42
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 40
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 38
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 37
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 34
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 32
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 31
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 31
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 30
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 29
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 28
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 26
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 25
ФСТЭК РФ - ИТ.ОС - Методический документ Профиль защиты операционных систем 62 24
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 435
Linux OS 11533 285
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 141 54
Ред Софт - Ред Адм 145 46
Ред Софт - Ред Виртуализация 117 42
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 41
Microsoft Windows 16882 41
Axiom JDK СЗИ 175 40
БИС - ITQuick - Jumse 52 40
Red Hat RPM - Package Manager 191 37
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 25
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 19
Ред Софт - Ред платформа 31 18
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 58 16
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 12
Linux KDE Plasma 265 12
Ред Софт - Ред ОС М - RedOS M 137 11
Новые облачные технологии - МойОфис 958 11
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 9
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 8
Ред Софт - Ред-Шлюз 16 8
Oracle Java - язык программирования 3469 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 7
НКТ - Р7-Офис 543 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 7
Apple macOS 2419 7
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 7
КриптоПро CSP СКЗИ 255 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 6
Google Android 15243 6
Huawei Mate - серия смартфонов 453 6
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 207 5
Docker - Платформа распределённых приложений 543 5
InfoTeCS - ViPNet Client 122 5
OpenJDK - Open Java Development Kit 124 5
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 5
Шадаев Максут 1210 43
Сивцев Илья 174 42
Спирин Антон 88 41
Тятюшев Максим 215 41
Сергеева Наталья 50 41
Натрусов Артем 313 40
Сотин Денис 216 40
Семенов Александр 166 40
Леонов Алексей 96 40
Гузовский Денис 79 40
Чурсин Дмитрий 87 40
Добровинский Александр 48 40
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Александров Александр 86 40
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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