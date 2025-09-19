Разделы

«Ред Софт» и PlatformCraft подписали соглашение о сотрудничестве

Отечественные разработчики программного обеспечения «Ред Софт» и PlatformCraft подписали соглашение о сотрудничестве. Компании планируют вместе реализовывать программы по импортозамещению в сфере ИТ.

Подписание документа о партнерстве между Ред Софт и PlatformCraft позволит развивать технологическое сотрудничество и реализовывать совместные проекты.

«Ред Софт» и PlatformCraft уже имеют успешных опыт сотрудничества. В конце 2024 г. руководители компаний подписали сертификат совместимости объектного хранилища Depot, разработанного PlatformCraft, с операционной системой «Ред ОС».

«Технологические коллаборации как часть сотрудничества вендоров в сфере цифрового импортозамещения – это двигатель российской ИТ-индустрии. Уверен, что совместная работа, которая предстоит нам с «Ред Софт», позволит нашим продуктам выйти на новый уровень признания и усовершенствует уже признанные решения «Ред Софт». Соглашение поспособствует развитию отечественных ИТ-предложений, которые сейчас актуальны как никогда», — сказал Антон Аплемах, генеральный директор PlatformCraft

«Мы рады объявить о нашем партнерстве с PlatformCraft. Благодаря сотрудничеству мы сможем предложить заказчикам решения, адаптированные под потребности разных отраслей экономики страны. Мы рассчитываем, что наше взаимодействие станет примером успешной кооперации российских разработчиков ИТ-продуктов», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

