Подтверждена совместимость продуктов «Цитрос» от SL Soft FabricaONE.AI и операционной системы «Ред ОС» 8

Компании SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) и «Ред Софт» подтвердили технологическую совместимость «Цитрос Цифровой платформы» и «Цитрос ЮЗ ЭДО» с операционной системой «Ред ОС» 8. Результаты совместных испытаний зафиксированы в официальных сертификатах совместимости. Замещение иностранных ИТ-производителей — часть стратегии ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Цитрос Цифровая платформа» — ядро для построения «Цитрос СЭД», «Цитрос Архив» и «Цитрос КЭДО», позволяющих управлять, обрабатывать и хранить цифровые документы организации с полным соблюдением требований законодательства России. Платформа включена в Единый реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России, имеет признак отношения к сфере искусственного интеллекта, а также сертифицирована ФСТЭК.

«Цитрос ЮЗ ЭДО» обеспечивает обмен электронными юридически значимыми документами: с внешними контрагентами — через нескольких операторов ЭДО, решая проблему межоператорного роуминга, и с использованием различных сервисов (МЧД, ЭТрН и др.); с госорганами — через ГИС МТ «Честный знак», с электронным актированием через ЕИС, а также с системой прослеживаемости товаров и т.д.; в группе компаний или холдинге — через внутреннего оператора, без дополнительной тарификации операторов ЭДО.

«Ред ОС» — это российская операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая среду для использования системного и прикладного программного обеспечения. Разработка «Ред ОС» ведется в защищенной инфраструктуре «Ред Софт», все компоненты находятся в репозитории на территории России. Продукт входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

Обе стороны подчеркивают значимость проекта в контексте импортонезависимости и цифрового суверенитета.

«В условиях растущего спроса на отечественные ИТ-решения, проверенная совместимость продуктов имеет ключевое значение. Импортозамещение — это всегда системный процесс, и очень важно, чтобы отечественные решения корректно работали друг с другом. Интеграция «Цитрос» с «Ред ОС» открывает новые возможности для заказчиков и повышает уверенность в устойчивости ИТ-ландшафта», — сказал Кирилл Соколов, директор «Цитрос» компании SL Soft FabricaOne.AI.

«Мы активно расширяем экосистему «Ред Софт» за счет сотрудничества с ведущими российскими разработчиками. Совместимость «Ред ОС» с продуктами SL Soft — еще один шаг в этом направлении. Вместе мы предлагаем рынку надежные решения, сочетающие технологическую зрелость и высокие требования к информационной безопасности», — отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Все решения апробированы и уже используются в государственных и корпоративных инфраструктурах.