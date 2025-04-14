Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Repository Репозиторий

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


14.04.2025 В центральном репозитории JavaScript найден троян, тайно атакующий криптокошельки

нные версии легитимных библиотек так, чтобы скрытно внести вредоносное содержимое в криптокошельки. Репозиторий NPM (Node Package Manager) — центральный репозиторий, где публикуются обще
09.04.2025 Решения «Инполюс» вошли в Репозиторий Ассоциации ФинТех

иятий, работающих в ключевых отраслях отечественной экономики, объявляет о том, что интеграционная шина Inpolus ESB, менеджер сценариев Inpolus Scheduler и реестр сервисов Inpolus Registry включены в репозиторий «Ассоциации ФинТех». Все эти продукты входят в состав семейства решений Inpolus Integration Platform, являющейся сегодня платформой для обеспечения программной интеграции в рамках г
19.03.2025 Новый выпуск мобильной операционной системы ALT Mobile на репозитории «Сизиф»: расширенные функции безопасности и обновленный интерфейс

ожений, новая стилистика интерфейса. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». Новый выпуск ALT Mobile предназначен для тестирования, а не для ежедневного использования. Сборка выполнена на репозитории проекта «Сизиф» — здесь происходит отработка новых технологий и решений, которые последовательно включаются в новые выпуски ОС. После накопления «критической массы» изменений свежая
28.02.2025 Продуманная атака на главный репозиторий Python: вредоносные утилиты выдаются за средства восстановления криптокошельков

На лицо прекрасные, ужасные внутри В главном репозитории для разработчиков на языке Python – Python Package Index (PyPI) – выявлен набор вредоносных компонентов, предназначенных для кражи данных и криптоактивов из цифровых кошельков. Прич
04.02.2025 Россияне предотвратили хакерскую атаку на репозиторий Python, организованную с помощью DeepSeek

для интеграции и автоматизации процессов разработки. Вредоносные пакеты были загружены в популярный репозиторий вечером 29 января 2025 г., и уже через несколько минут их обнаружил сервис по выя
21.01.2025 В репозитории Python найден вредонос, ворующий токены авторизации в Discord

Библиотека-мимик В ключевом репозитории языка Python – PyPi – обнаружился очередной вредоносный пакет. Он имитирует легитимный инструмент для создания ботов, повторяет его функциональность, но также внедряет в системы бэк
08.01.2025 В официальном репозитории Python найдены пакеты, ворующие ключи от аккаунтов в соцсетях

Zebo В официальном репозитории языка Python выявлены два вредоносных пакета, обладающие способностью выводить чувствительную информацию со взломанных хостов. По данным лаборатории FortiGuard Labs (принадлежит ком
01.11.2024 В главном репозитории проектов для языка Python затаился троян, ворующий монеты из криптокошельков

ного времени. У злоумышленников есть и свой Telegram-канал, который вовсю рекламирует вышеуказанный репозиторий GitHub, предлагая подписку и техническую поддержку. По-видимому, злоумышленник пы
01.08.2024 Финтех-сервисы получили полноценную линейку программных решений для обеспечения защищенности разрабатываемого ПО от российского вендора

Продукты ГК Swordfish Security вошли в Репозиторий ИТ-решений для финансовой отрасли Ассоциации ФинТех (АФТ). АФТ является площадкой
27.06.2024 Китайцы создали «пиратскую» копию GitHub. Репозитории воруют у подлинных разработчиков

GitHub, как и владеющая им корпорация Microsoft, зарегистрированы как раз в США. Зачем делать один репозиторий, когда можно сделать много GitCode – не единственный в Китае аналог американского
14.05.2024 R-Vision VM: технология управления уязвимостями включена в репозиторий Ассоциации «ФинТех»

м CNews сообщили представители R-Vision. «У R-Vision уже есть успешный практический опыт сотрудничества с финансовыми организациями-членами Ассоциации «ФинТех», поэтому включение еще одного решения в Репозиторий Ассоциации «ФинТех» (пятого с начала 2024г.) стало важным шагом для расширения возможностей реализации проектов в финансовой отрасли, — сказал Камиль Баймашкин, заместитель исполнит
19.03.2024 R-Vision SIEM стал первым решением для управления событиями в репозитории «Ассоциации ФинТех»

нного управления событиями в информационных системах в «Ассоциации развития финансовых технологий» (репозиторий АФТ). В репозитории содержатся проверенные ИБ-продукты, которые рекомендуется исп
17.01.2024 Решения «ИнфоТеКС» включены в репозиторий «Ассоциации ФинТех»

Компания «ИнфоТеКС» включила 30 продуктов экосистемы ViPNet в репозиторий Ассоциации развития финансовых технологий (репозиторий АФТ). Флагманские р
01.12.2023 Исследование МТС RED: хакеры могут атаковать разработчиков ПО, захватывая сторонние репозитории

к Google Cloud Console, PyPi, NPM. Анализ позволил выделить 4,7 млнуникальных репозиториев, по ссылкам на 7820 из них содержимое отсутствует. В 986 случаях аккаунт, под которым изначально создавались репозитории, неактивен. Такие репозитории уязвимы к захвату злоумышленниками, которые могут повторно зарегистрировать их на себя, в том числе с применением инструментов автоматизации. Ак
14.11.2023 В репозитории Github опубликован открытый код платформы «Атомайз»

Команда лаборатории блокчейн технологий ChainLab научного центра «Идея» разместила в репозитории Github открытый код платформы «Атомайз». Его исследования и развитие будут проводиться на базе лаборатории при технической поддержке компании «Ньюити». Об этом CNews сообщили предст
30.10.2023 Решения Content AI для интеллектуальной обработки информации включены в репозиторий ассоциации «Финтех»

Российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации Content AI включил свои флагманские продукты в репозиторий ассоциации «Финтех» (репозиторий АФТ). Единый реестр отраслевого ПО призван аккумулировать разработки специализированного софта для компаний финансового сектора, соответствую
19.09.2023 СибГМУ запустил русскоязычный репозиторий клинических данных

целях повышения качества и доступности медицинской помощи, он реализован в рамках программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты». Об этом CNews сообщили представители СибГМУ. Репозиторий СибГМУ является первым русскоязычным хранилищем обезличенных данных пациентов. C помощью SibMed Clinical Data Repository можно разрабатывать и тестировать медицинские алгоритмы, а т
26.06.2023 «Ростелеком» открыл общий доступ к репозиторию безопасного свободного ПО

Репозиторий «Ростелекома» «Ростелеком» создал первый в России доверенный репозиторий «РТК-феникс». Содержащиеся в нем пакеты и открытые библиотеки были проверены на безопасность. О создании репозитория CNews сообщили представители компании «Ростелеком». «В последнее
23.06.2023 «Ростелеком» создал безопасный репозиторий open-source библиотек

«Ростелеком» создал первый в России доверенный репозиторий «РТК-феникс», который проверен на безопасность open-source пакетов и библиотек, используемых при разработке программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители компании «
06.06.2023 Исходный код ОС «Альт» для платформы RISC-V появится в национальном репозитории

частников эксперимента по созданию национального репозитория свободного ПО. Перечень участников размещен на сайте Минцифры Российской Федерации. Разработчики компании будут публиковать в национальном репозитории исходный код ОС «Альт» для платформы RISC-V. Таким образом, «Базальт СПО» решит сразу две задачи: предоставит в общее пользование качественный код и поспособствует развитию аппаратн
01.06.2023 ГК «Астра» собрала репозитории ПО для вузов и школ

оздании импортонезависимых репозиториев ПО под ОС Astra Linux для образовательных организаций. Один репозиторий состоит из 64 свободно распространяемых программных продуктов для школ и колледже
22.03.2023 Россиян изгоняют из сообщества свободного ПО. Репозитории архивируют, инициативы отклоняют

который используется в массе популярных дистрибутивов Linux. К примеру, он по умолчанию интегрирован в Debian, RHEL и SUSE, где задействован для контроля работы серверов с ВМС-контроллерами. Архивный репозиторий Александра Амелькина Причины изменения статуса репозитория Александра Амелькина представители GitHub объяснять не стали. Редакция CNews обратилась к Амелькину за комментарием и ожид
13.03.2023 На российский GitHub потратят 1,3 миллиарда, которые лежат без дела 16 лет

т «Ведомости» со ссылкой на источники в ведомстве, профильной ассоциации и ИТ-компании. До этого на репозиторий не планировали тратить бюджетные средства. Предложение Минцифры направило в Прави
21.02.2023 НТЦ ИТ РОСА включил «Яндекс браузер» в свой репозиторий

рректности работы ОС РОСА «Хром» 12.3 и РОСА «Кобальт» 7.9 с «Яндекс браузером» и всеми его элементами. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. НТЦ ИТ РОСА развивает собственный программный репозиторий, где содержатся все исходные коды прикладного ПО и компонентов ОС. Репозиторий содержит более 30 тыс. тысячи различных пакетов, которые обновляются по мере выхода новых верси
21.12.2022 Хакеры завалили крупные репозитории СПО гигантским количеством фишинговых пакетов

144 тыс. фишинговых пакетов В репозитории открытого ПО загружено колоссальное количество фишинговых пакетов. Общее их количество на ресурсах NPM, PyPi и NuGet составило 144 294. Пакеты были загружены с аккаунтов, использова
20.12.2022 Ключи от безопасности: Что важно учитывать, публикуя исходный код софта в национальном репозитории открытого ПО

кировать россиянам доступ, ничто не помешает сервису — который с 2018 года принадлежит Microsoft — в любой момент изменить решение. Тем более, что прецеденты уже есть: в 2019 году GitHub заблокировал репозитории пользователей из Крыма, Кубы, Ирана, Северной Кореи и Сирии. Что представляет собой эксперимент В феврале 2022 Минцифры объявило, что проведет эксперимент по созданию национального

10.10.2022 «Яндекс браузер» вошел в репозиторий российских операционных систем «Альт»  

шний компьютер – и пользователь сразу может начать с ней работать. Каждая из программ, включенных в репозиторий ОС «Альт», тщательно протестирована на совместимость с операционными системами. «
06.09.2022 «Яндекс браузер» включен в расширенный репозиторий ОС Astra Linux

а провели серию тестовых испытаний и убедились, что программный стек работает корректно: пользователям доступны все возможности его компонентов. Кроме того, «Яндекс браузер» был включен в расширенный репозиторий Astra Linux Special Edition 1.7 и теперь его можно свободно установить с помощью встроенных в ОС средств, например, через командную строку: sudo apt update && sudo apt install yande
15.08.2022 Microsoft душит Android. Для Windows 11 уничтожена хитрая возможность установки приложений из Google Play

Google Play не пройдет Корпорация Microsoft удалила GitHub-репозиторий проекта MagiskOnWSA, позволявший устанавливать Android-приложения на ПК под управ
29.04.2022 После массовой блокировки россиян на GitHub власти пообещали запустить его российского «убийцу» до конца года

Российским программам – российский репозиторий В России в ближайшие несколько месяцев появится отечественный репозиторий

24.11.2021 Официальный репозиторий языка Python наводнили программы для кражи данных и паролей

thon нашли 11 вредоносных пакетов Суть этой методики заключается в том, чтобы загружать в публичный репозиторий скомпрометированные компоненты под теми же именами, которые носят легитимные внут
16.09.2021 «Корус консалтинг» выводит на рынок новый продукт «Спутник репозиторий»

ГК «Корус консалтинг» разработала новый продукт — «Спутник репозиторий» для создания корпоративных архивов электронных документов и цифрового контента. Продукт позволяет долгосрочно хранить корпоративную информацию и получать доступ к ней через визуаль
15.09.2021 Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу

явиться инфраструктура совместной разработки свободного программного обеспечения, включающая в себя репозиторий, средства проверки безопасности кода и инструменты разработки и ведения проектов.
11.08.2021 Создатели российского репозитория «Сизиф» сообщили о выходе «Десятой платформы»

на основе инфраструктуры «Базальт СПО» и станет основой разработки продуктов компании. Независимый репозиторий «Сизиф» — один из крупнейших в мире, он находится в российской юрисдикции. «Выпус
04.06.2021 Криворукие пользователи сломали установщик программ, появления которого в Windows ждали 35 лет

Машина не заменила человека Microsoft ввела ручную проверку добавляемых пользователями программ в репозиторий проекта winget, новейший пакетный менеджер для операционной системы Windows 10, к
27.05.2020 GitHub разблокировал репозитории знаменитого пиратского онлайн-кинотеатра

ательства подтверждают, что он своими действиями подталкивал к нарушению закона с помощью продукта. Репозиторий popcorn-desktop был в блокировке более трех недель Ответную претензию на жалобу M
25.05.2020 Microsoft открыла исходный код легендарного BASIC

37 лет спустя Компания Microsoft выложила в репозитории GitHub исходные тексты интерпретатора языка программирования GW-BASIC 1.0, созданного на ассемблере системы команд 16-битных процессоров Intel 8088. Исходники датируются 10 февраля

08.04.2019 «Базальт СПО» обеспечила поддержку архитектуры RISС-V в репозитории «Сизиф»

В российском репозитории «Сизиф» (Sisyphus) обеспечена поддержка процессорной архитектуры RISC-V с открытым набором команд. RISC-V стала восьмой аппаратной платформой, доступной участникам и пользователям п
09.01.2019 Microsoft раздает пользователям Github бесплатные репозитории для «секретных» проектов

ьзователям тарифа Developer, стоимость подписки на который составляла $7 в месяц. Крупнейший в мире репозиторий исходных кодов сделал жизнь своих пользователей немного проще Помимо плана Github
12.07.2018 В пользовательском репозитории Arch Linux нашли вредоносное ПО

Вредоносный софт был обнаружен в нескольких дистрибутивах Arch Linux, опубликованных в репозитории Arch User Repository (AUR). Этот ресурс предназначен для дистрибутивов, составленных самими пользователями ОС. Благодаря оперативному вмешательству администраторов AUR, вредоносный


Публикаций - 1176, упоминаний - 1335

Repository и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation - GitHub 1075 292
Microsoft Corporation 25775 214
Ред Софт - Red Soft 1236 117
Google LLC 12688 100
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 97
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 89
Oracle Corporation 7074 75
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 63
Yandex - Яндекс 9216 62
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 60
Intel Corporation 12811 58
Red Hat 1378 53
IBM - International Business Machines Corp 9699 48
Ростелеком 10948 43
Apple Inc 13154 41
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 39
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 35
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 34
AMD - Advanced Micro Devices 4641 33
Telegram Group 2940 32
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 32
9594 31
SAP SE 5601 30
X Corp - Twitter 2938 30
Nvidia Corp 4002 30
Softline - Софтлайн 3743 29
Amazon Inc - Amazon.com 3277 26
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 23
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 23
Broadcom - VMware 2610 21
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 59 21
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 19
Meta Platforms - Facebook 4621 19
HP Inc. 5883 19
OpenAI 541 19
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 17
Huawei 4676 16
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 15
Cisco Systems 5372 15
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 61
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 33
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 14
Почта России ПАО 2370 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
Газпром нефть 725 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 8
Microsoft - LinkedIn 699 8
Альфа-Банк 1979 8
Газпром ПАО 1493 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 7
Агентство Финансовой Поддержки 10 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 5
Royal Dutch Shell - Шелл 233 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 5
Walt Disney Company 647 5
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 12 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
МКБ - Московский кредитный банк 657 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 4
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 4
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 4
Сургутнефтегаз - СНГ 288 4
Резонанс НПП 407 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 201
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 195
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 39
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 29
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 27
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 26
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 26
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 23
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 20
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 13
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 12
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 11
Судебная власть - Judicial power 2500 10
Федеральное казначейство России 1949 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 6
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 5
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 4
Apache Software Foundation - ASF 231 23
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 18
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 16
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 14
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 7
Linux Foundation - Free Standards Group 206 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 6
OSI - Open Source Initiative 80 6
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 5
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 5
SoGo - Open Source Groupware 8 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 3
OWASP - Open Web Application Security Project 146 3
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 3
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 3
Russian Open Source Foundation 8 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 2
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
СТК - Союз Технологических Компаний - Союз поддержки и развития технологических компаний 3 1
IAITAM - International Association of Information Technology Asset Managers - Ассоциация менеджеров по управлению ИТ-активами 4 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 490
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 457
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 449
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 433
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 383
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 369
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 221
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 212
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 190
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 173
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 164
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 144
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 142
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 125
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 125
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 120
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 117
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 113
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 112
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 106
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 104
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 101
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 89
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 84
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 83
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 83
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 82
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 76
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 76
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 74
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 70
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 69
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 68
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 67
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 67
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 66
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 65
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 63
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 62
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 62
Linux OS 11533 380
Microsoft Windows 16882 203
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 135
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 127
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 79
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 140 75
Google Android 15243 69
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 222 59
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 58
Linux - Debian GNU 567 54
НТЦ ИТ Роса - Хром 195 49
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 49
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 269 49
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 47
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 45
Apple macOS 2419 45
Intel x86 - архитектура процессора 2151 45
Docker - Платформа распределённых приложений 543 43
Oracle Java - язык программирования 3469 42
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 130 42
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 39
Mozilla Firefox - браузер 1951 39
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 38
Apple iOS 8583 37
Python PyPI - Python Package Index 61 35
JavaScript - JS - язык программирования 1425 35
Red Hat RPM - Package Manager 191 35
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 33
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 245 33
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 32
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 31
Google YouTube - Видеохостинг 3002 30
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 30
Linux KDE Plasma 265 28
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 27
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 27
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 27
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 252 26
C/C++ - Язык программирования 894 26
Google Chrome - браузер 1701 25
Рустамов Рустам 548 53
Кадомский Вячеслав 107 28
Новодворский Алексей 114 23
Трандин Сергей 128 22
Смирнов Алексей 269 20
Мишустин Михаил 787 19
Карпицкий Олег 84 18
Костина Виктория 49 17
Мельникова Анастасия 440 17
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 15
Павлов Никита 146 13
Путин Владимир 3454 12
Friedman Nat - Friedman Nathan - Фридман Нэт - Фридман Натан 23 12
Зайцев Михаил 345 11
Тятюшев Максим 215 10
Паршин Максим 323 10
Массух Илья 239 9
Сизоненко Григорий 45 9
Белевцев Андрей 115 9
Шадаев Максут 1210 8
Медведев Дмитрий 1665 8
Чернышенко Дмитрий 581 7
Козлов Максим 48 7
Авхимович Анна 38 6
Рейман Леонид 1065 6
Рахметов Руслан 67 6
Мылицын Роман 111 6
Перов Павел 25 5
Сизов Валерий 5 5
Назаренко Ирина 50 5
Тимашев Ратмир 69 5
Дуров Павел 329 5
Панченко Иван 197 5
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 5
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 31 5
Левин Дмитрий 47 5
Запорожец Дмитрий 5 5
Сивцев Илья 174 5
Макаров Станислав 118 5
Луцив Данила 7 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 717
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 163
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 72
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 71
Европа 24964 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 31
Германия - Федеративная Республика 13221 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 28
Украина 7928 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 23
Франция - Французская Республика 8177 20
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 14
Азия - Азиатский регион 5920 13
Индия - Bharat 5869 13
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 13
Беларусь - Белоруссия 6289 11
Иран - Исламская Республика Иран 1155 11
Южная Корея - Республика 7052 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 10
Бразилия - Федеративная Республика 2520 10
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 10
Нидерланды 3746 10
Казахстан - Республика 6048 9
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 9
Испания - Королевство 3840 9
США - Калифорния 4829 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
Япония 13807 8
Норвегия - Королевство 1858 8
Финляндия - Финляндская Республика 3697 8
Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 8
Польша - Республика 2031 7
Канада 5081 7
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 7
Турция - Турецкая республика 2620 7
Европа Восточная 3138 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 324
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 285
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 181
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 158
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 148
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 79
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 78
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 74
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 69
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 63
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 55
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 54
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 54
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 49
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 49
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 48
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 48
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 42
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 42
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 39
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 38
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 34
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 34
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 34
Английский язык 7030 31
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 30
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 28
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 27
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 27
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 27
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 23
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 22
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 22
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 21
Энергетика - Energy - Energetically 5855 21
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 21
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 19
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 19
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 18
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 18
BleepingComputer - Издание 458 28
The Register - The Register Hardware 1784 25
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 17
Ведомости 1466 10
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 10
Reddit 398 9
TorrentFreak (TF) 159 9
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 7
ZDnet 663 7
Bloomberg 1627 6
Neowin 217 6
The Verge - Издание 619 5
Tom’s Hardware 600 5
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 5
Phoronix 59 5
Hacker News 92 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 4
Ars Technica 450 4
CNX Software 18 4
Wikipedia - Википедия 650 3
Wired - Издание 276 3
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 3
CNET Networks - CNET News 1643 2
TNW - The Next Web 90 2
BreachForums 11 2
Forbes - Форбс 1002 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 2
NYT - The New York Times 1100 2
The Guardian - Британская газета 406 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
9to5Google 60 2
Gizmodo 133 2
Securelist 30 2
Under The Breach 2 2
Times 661 1
Netzpolitik 2 1
Threat Hunter Playbook 1 1
DomainTools 4 1
Gartner - Гартнер 3658 32
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 30
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 28
Forrester Research 834 9
IDC - International Data Corporation 4975 8
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 2
IDC Healthcare Enterprise Data Management White Paper - IDC Health Insights 6 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
CNews Инновация года - награда 155 2
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 2
Consumer Reports 40 1
Gartner - AMR Research 48 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Architecture Tools 1 1
Real Story Group 15 1
Juniper Research 131 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 1
Microsoft Research 144 1
НМГ - Медиалогия 37 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
CNews Mobile - рейтинг 23 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
W3Techs 14 1
Fortune Global 100 142 1
Allied Market Research 22 1
CNews Мишень 186 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
SPEC Power benchmark 2 1
KuppingerCole Analysts AG 8 1
Reports and Data 4 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 18
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 13
РАН - Российская академия наук 2122 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 6
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 5
Базальт СПО - Альт академия 38 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 3
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 36 2
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 13 2
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 8 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
University of Sydney - Sydney Uni, USYD - Сиднейский университет - Университет Сиднея 33 1
Государственный Русский музей 52 1
ГЦОЛИФК - Российский университет спорта - Московский институт физической культуры - РГУФКСМиТ - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма - РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 17 1
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 25 1
Pearson VUE 55 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 22 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
Минцифры РФ - Код будущего - Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - федеральный проект 25 1
РСВО ФГУП - НИИПС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт почтовой связи ФГУП 6 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 1
Universidad Complutense de Madrid - Complutense University of Madrid - Мадридский университет Комплутенсе 1 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 48
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 13
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 11
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 6
Microsoft Build - конференция 39 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 5
CNews FORUM Кейсы 313 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
CNews AWARDS - награда 571 3
День молодёжи - 27 июня 1087 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 2
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
LinuxWorld 52 1
InfoSec Jupyterthon 1 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 1
Kazan Digital Week 19 1
ICLR - International Conference on Learning Representations 7 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
Oracle OpenWorld 65 1
CeBIT 614 1
CNews Баттл 69 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 17 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
NeurIPS 13 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 1
USENIX - техническая конференция 15 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще