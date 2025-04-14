В центральном репозитории JavaScript найден троян, тайно атакующий криптокошельки нные версии легитимных библиотек так, чтобы скрытно внести вредоносное содержимое в криптокошельки. Репозиторий NPM (Node Package Manager) — центральный репозиторий, где публикуются обще

Решения «Инполюс» вошли в Репозиторий Ассоциации ФинТех иятий, работающих в ключевых отраслях отечественной экономики, объявляет о том, что интеграционная шина Inpolus ESB, менеджер сценариев Inpolus Scheduler и реестр сервисов Inpolus Registry включены в репозиторий «Ассоциации ФинТех». Все эти продукты входят в состав семейства решений Inpolus Integration Platform, являющейся сегодня платформой для обеспечения программной интеграции в рамках г

Новый выпуск мобильной операционной системы ALT Mobile на репозитории «Сизиф»: расширенные функции безопасности и обновленный интерфейс ожений, новая стилистика интерфейса. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». Новый выпуск ALT Mobile предназначен для тестирования, а не для ежедневного использования. Сборка выполнена на репозитории проекта «Сизиф» — здесь происходит отработка новых технологий и решений, которые последовательно включаются в новые выпуски ОС. После накопления «критической массы» изменений свежая

Продуманная атака на главный репозиторий Python: вредоносные утилиты выдаются за средства восстановления криптокошельков На лицо прекрасные, ужасные внутри В главном репозитории для разработчиков на языке Python – Python Package Index (PyPI) – выявлен набор вредоносных компонентов, предназначенных для кражи данных и криптоактивов из цифровых кошельков. Прич

Россияне предотвратили хакерскую атаку на репозиторий Python, организованную с помощью DeepSeek для интеграции и автоматизации процессов разработки. Вредоносные пакеты были загружены в популярный репозиторий вечером 29 января 2025 г., и уже через несколько минут их обнаружил сервис по выя

В репозитории Python найден вредонос, ворующий токены авторизации в Discord Библиотека-мимик В ключевом репозитории языка Python – PyPi – обнаружился очередной вредоносный пакет. Он имитирует легитимный инструмент для создания ботов, повторяет его функциональность, но также внедряет в системы бэк

В официальном репозитории Python найдены пакеты, ворующие ключи от аккаунтов в соцсетях Zebo В официальном репозитории языка Python выявлены два вредоносных пакета, обладающие способностью выводить чувствительную информацию со взломанных хостов. По данным лаборатории FortiGuard Labs (принадлежит ком

В главном репозитории проектов для языка Python затаился троян, ворующий монеты из криптокошельков ного времени. У злоумышленников есть и свой Telegram-канал, который вовсю рекламирует вышеуказанный репозиторий GitHub, предлагая подписку и техническую поддержку. По-видимому, злоумышленник пы

Финтех-сервисы получили полноценную линейку программных решений для обеспечения защищенности разрабатываемого ПО от российского вендора Продукты ГК Swordfish Security вошли в Репозиторий ИТ-решений для финансовой отрасли Ассоциации ФинТех (АФТ). АФТ является площадкой

Китайцы создали «пиратскую» копию GitHub. Репозитории воруют у подлинных разработчиков GitHub, как и владеющая им корпорация Microsoft, зарегистрированы как раз в США. Зачем делать один репозиторий, когда можно сделать много GitCode – не единственный в Китае аналог американского

R-Vision VM: технология управления уязвимостями включена в репозиторий Ассоциации «ФинТех» м CNews сообщили представители R-Vision. «У R-Vision уже есть успешный практический опыт сотрудничества с финансовыми организациями-членами Ассоциации «ФинТех», поэтому включение еще одного решения в Репозиторий Ассоциации «ФинТех» (пятого с начала 2024г.) стало важным шагом для расширения возможностей реализации проектов в финансовой отрасли, — сказал Камиль Баймашкин, заместитель исполнит

R-Vision SIEM стал первым решением для управления событиями в репозитории «Ассоциации ФинТех» нного управления событиями в информационных системах в «Ассоциации развития финансовых технологий» (репозиторий АФТ). В репозитории содержатся проверенные ИБ-продукты, которые рекомендуется исп

Решения «ИнфоТеКС» включены в репозиторий «Ассоциации ФинТех» Компания «ИнфоТеКС» включила 30 продуктов экосистемы ViPNet в репозиторий Ассоциации развития финансовых технологий (репозиторий АФТ). Флагманские р

Исследование МТС RED: хакеры могут атаковать разработчиков ПО, захватывая сторонние репозитории к Google Cloud Console, PyPi, NPM. Анализ позволил выделить 4,7 млнуникальных репозиториев, по ссылкам на 7820 из них содержимое отсутствует. В 986 случаях аккаунт, под которым изначально создавались репозитории, неактивен. Такие репозитории уязвимы к захвату злоумышленниками, которые могут повторно зарегистрировать их на себя, в том числе с применением инструментов автоматизации. Ак

В репозитории Github опубликован открытый код платформы «Атомайз» Команда лаборатории блокчейн технологий ChainLab научного центра «Идея» разместила в репозитории Github открытый код платформы «Атомайз». Его исследования и развитие будут проводиться на базе лаборатории при технической поддержке компании «Ньюити». Об этом CNews сообщили предст

Решения Content AI для интеллектуальной обработки информации включены в репозиторий ассоциации «Финтех» Российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации Content AI включил свои флагманские продукты в репозиторий ассоциации «Финтех» (репозиторий АФТ). Единый реестр отраслевого ПО призван аккумулировать разработки специализированного софта для компаний финансового сектора, соответствую

СибГМУ запустил русскоязычный репозиторий клинических данных целях повышения качества и доступности медицинской помощи, он реализован в рамках программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты». Об этом CNews сообщили представители СибГМУ. Репозиторий СибГМУ является первым русскоязычным хранилищем обезличенных данных пациентов. C помощью SibMed Clinical Data Repository можно разрабатывать и тестировать медицинские алгоритмы, а т

«Ростелеком» открыл общий доступ к репозиторию безопасного свободного ПО Репозиторий «Ростелекома» «Ростелеком» создал первый в России доверенный репозиторий «РТК-феникс». Содержащиеся в нем пакеты и открытые библиотеки были проверены на безопасность. О создании репозитория CNews сообщили представители компании «Ростелеком». «В последнее

«Ростелеком» создал безопасный репозиторий open-source библиотек «Ростелеком» создал первый в России доверенный репозиторий «РТК-феникс», который проверен на безопасность open-source пакетов и библиотек, используемых при разработке программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители компании «

Исходный код ОС «Альт» для платформы RISC-V появится в национальном репозитории частников эксперимента по созданию национального репозитория свободного ПО. Перечень участников размещен на сайте Минцифры Российской Федерации. Разработчики компании будут публиковать в национальном репозитории исходный код ОС «Альт» для платформы RISC-V. Таким образом, «Базальт СПО» решит сразу две задачи: предоставит в общее пользование качественный код и поспособствует развитию аппаратн

ГК «Астра» собрала репозитории ПО для вузов и школ оздании импортонезависимых репозиториев ПО под ОС Astra Linux для образовательных организаций. Один репозиторий состоит из 64 свободно распространяемых программных продуктов для школ и колледже

Россиян изгоняют из сообщества свободного ПО. Репозитории архивируют, инициативы отклоняют который используется в массе популярных дистрибутивов Linux. К примеру, он по умолчанию интегрирован в Debian, RHEL и SUSE, где задействован для контроля работы серверов с ВМС-контроллерами. Архивный репозиторий Александра Амелькина Причины изменения статуса репозитория Александра Амелькина представители GitHub объяснять не стали. Редакция CNews обратилась к Амелькину за комментарием и ожид

На российский GitHub потратят 1,3 миллиарда, которые лежат без дела 16 лет т «Ведомости» со ссылкой на источники в ведомстве, профильной ассоциации и ИТ-компании. До этого на репозиторий не планировали тратить бюджетные средства. Предложение Минцифры направило в Прави

НТЦ ИТ РОСА включил «Яндекс браузер» в свой репозиторий рректности работы ОС РОСА «Хром» 12.3 и РОСА «Кобальт» 7.9 с «Яндекс браузером» и всеми его элементами. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. НТЦ ИТ РОСА развивает собственный программный репозиторий, где содержатся все исходные коды прикладного ПО и компонентов ОС. Репозиторий содержит более 30 тыс. тысячи различных пакетов, которые обновляются по мере выхода новых верси

Хакеры завалили крупные репозитории СПО гигантским количеством фишинговых пакетов 144 тыс. фишинговых пакетов В репозитории открытого ПО загружено колоссальное количество фишинговых пакетов. Общее их количество на ресурсах NPM, PyPi и NuGet составило 144 294. Пакеты были загружены с аккаунтов, использова

Ключи от безопасности: Что важно учитывать, публикуя исходный код софта в национальном репозитории открытого ПО кировать россиянам доступ, ничто не помешает сервису — который с 2018 года принадлежит Microsoft — в любой момент изменить решение. Тем более, что прецеденты уже есть: в 2019 году GitHub заблокировал репозитории пользователей из Крыма, Кубы, Ирана, Северной Кореи и Сирии. Что представляет собой эксперимент В феврале 2022 Минцифры объявило, что проведет эксперимент по созданию национального

«Яндекс браузер» вошел в репозиторий российских операционных систем «Альт» шний компьютер – и пользователь сразу может начать с ней работать. Каждая из программ, включенных в репозиторий ОС «Альт», тщательно протестирована на совместимость с операционными системами. «

«Яндекс браузер» включен в расширенный репозиторий ОС Astra Linux а провели серию тестовых испытаний и убедились, что программный стек работает корректно: пользователям доступны все возможности его компонентов. Кроме того, «Яндекс браузер» был включен в расширенный репозиторий Astra Linux Special Edition 1.7 и теперь его можно свободно установить с помощью встроенных в ОС средств, например, через командную строку: sudo apt update && sudo apt install yande

Microsoft душит Android. Для Windows 11 уничтожена хитрая возможность установки приложений из Google Play Google Play не пройдет Корпорация Microsoft удалила GitHub-репозиторий проекта MagiskOnWSA, позволявший устанавливать Android-приложения на ПК под управ

После массовой блокировки россиян на GitHub власти пообещали запустить его российского «убийцу» до конца года Российским программам – российский репозиторий В России в ближайшие несколько месяцев появится отечественный репозиторий

Официальный репозиторий языка Python наводнили программы для кражи данных и паролей thon нашли 11 вредоносных пакетов Суть этой методики заключается в том, чтобы загружать в публичный репозиторий скомпрометированные компоненты под теми же именами, которые носят легитимные внут

«Корус консалтинг» выводит на рынок новый продукт «Спутник репозиторий» ГК «Корус консалтинг» разработала новый продукт — «Спутник репозиторий» для создания корпоративных архивов электронных документов и цифрового контента. Продукт позволяет долгосрочно хранить корпоративную информацию и получать доступ к ней через визуаль

Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу явиться инфраструктура совместной разработки свободного программного обеспечения, включающая в себя репозиторий, средства проверки безопасности кода и инструменты разработки и ведения проектов.

Создатели российского репозитория «Сизиф» сообщили о выходе «Десятой платформы» на основе инфраструктуры «Базальт СПО» и станет основой разработки продуктов компании. Независимый репозиторий «Сизиф» — один из крупнейших в мире, он находится в российской юрисдикции. «Выпус

Криворукие пользователи сломали установщик программ, появления которого в Windows ждали 35 лет Машина не заменила человека Microsoft ввела ручную проверку добавляемых пользователями программ в репозиторий проекта winget, новейший пакетный менеджер для операционной системы Windows 10, к

GitHub разблокировал репозитории знаменитого пиратского онлайн-кинотеатра ательства подтверждают, что он своими действиями подталкивал к нарушению закона с помощью продукта. Репозиторий popcorn-desktop был в блокировке более трех недель Ответную претензию на жалобу M

Microsoft открыла исходный код легендарного BASIC 37 лет спустя Компания Microsoft выложила в репозитории GitHub исходные тексты интерпретатора языка программирования GW-BASIC 1.0, созданного на ассемблере системы команд 16-битных процессоров Intel 8088. Исходники датируются 10 февраля

«Базальт СПО» обеспечила поддержку архитектуры RISС-V в репозитории «Сизиф» В российском репозитории «Сизиф» (Sisyphus) обеспечена поддержка процессорной архитектуры RISC-V с открытым набором команд. RISC-V стала восьмой аппаратной платформой, доступной участникам и пользователям п

Microsoft раздает пользователям Github бесплатные репозитории для «секретных» проектов ьзователям тарифа Developer, стоимость подписки на который составляла $7 в месяц. Крупнейший в мире репозиторий исходных кодов сделал жизнь своих пользователей немного проще Помимо плана Github