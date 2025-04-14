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Repository Репозиторий
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|14.04.2025
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В центральном репозитории JavaScript найден троян, тайно атакующий криптокошельки
нные версии легитимных библиотек так, чтобы скрытно внести вредоносное содержимое в криптокошельки. Репозиторий NPM (Node Package Manager) — центральный репозиторий, где публикуются обще
|09.04.2025
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Решения «Инполюс» вошли в Репозиторий Ассоциации ФинТех
иятий, работающих в ключевых отраслях отечественной экономики, объявляет о том, что интеграционная шина Inpolus ESB, менеджер сценариев Inpolus Scheduler и реестр сервисов Inpolus Registry включены в репозиторий «Ассоциации ФинТех». Все эти продукты входят в состав семейства решений Inpolus Integration Platform, являющейся сегодня платформой для обеспечения программной интеграции в рамках г
|19.03.2025
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Новый выпуск мобильной операционной системы ALT Mobile на репозитории «Сизиф»: расширенные функции безопасности и обновленный интерфейс
ожений, новая стилистика интерфейса. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». Новый выпуск ALT Mobile предназначен для тестирования, а не для ежедневного использования. Сборка выполнена на репозитории проекта «Сизиф» — здесь происходит отработка новых технологий и решений, которые последовательно включаются в новые выпуски ОС. После накопления «критической массы» изменений свежая
|28.02.2025
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Продуманная атака на главный репозиторий Python: вредоносные утилиты выдаются за средства восстановления криптокошельков
На лицо прекрасные, ужасные внутри В главном репозитории для разработчиков на языке Python – Python Package Index (PyPI) – выявлен набор вредоносных компонентов, предназначенных для кражи данных и криптоактивов из цифровых кошельков. Прич
|04.02.2025
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Россияне предотвратили хакерскую атаку на репозиторий Python, организованную с помощью DeepSeek
для интеграции и автоматизации процессов разработки. Вредоносные пакеты были загружены в популярный репозиторий вечером 29 января 2025 г., и уже через несколько минут их обнаружил сервис по выя
|21.01.2025
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В репозитории Python найден вредонос, ворующий токены авторизации в Discord
Библиотека-мимик В ключевом репозитории языка Python – PyPi – обнаружился очередной вредоносный пакет. Он имитирует легитимный инструмент для создания ботов, повторяет его функциональность, но также внедряет в системы бэк
|08.01.2025
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В официальном репозитории Python найдены пакеты, ворующие ключи от аккаунтов в соцсетях
Zebo В официальном репозитории языка Python выявлены два вредоносных пакета, обладающие способностью выводить чувствительную информацию со взломанных хостов. По данным лаборатории FortiGuard Labs (принадлежит ком
|01.11.2024
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В главном репозитории проектов для языка Python затаился троян, ворующий монеты из криптокошельков
ного времени. У злоумышленников есть и свой Telegram-канал, который вовсю рекламирует вышеуказанный репозиторий GitHub, предлагая подписку и техническую поддержку. По-видимому, злоумышленник пы
|01.08.2024
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Финтех-сервисы получили полноценную линейку программных решений для обеспечения защищенности разрабатываемого ПО от российского вендора
Продукты ГК Swordfish Security вошли в Репозиторий ИТ-решений для финансовой отрасли Ассоциации ФинТех (АФТ). АФТ является площадкой
|27.06.2024
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Китайцы создали «пиратскую» копию GitHub. Репозитории воруют у подлинных разработчиков
GitHub, как и владеющая им корпорация Microsoft, зарегистрированы как раз в США. Зачем делать один репозиторий, когда можно сделать много GitCode – не единственный в Китае аналог американского
|14.05.2024
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R-Vision VM: технология управления уязвимостями включена в репозиторий Ассоциации «ФинТех»
м CNews сообщили представители R-Vision. «У R-Vision уже есть успешный практический опыт сотрудничества с финансовыми организациями-членами Ассоциации «ФинТех», поэтому включение еще одного решения в Репозиторий Ассоциации «ФинТех» (пятого с начала 2024г.) стало важным шагом для расширения возможностей реализации проектов в финансовой отрасли, — сказал Камиль Баймашкин, заместитель исполнит
|19.03.2024
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R-Vision SIEM стал первым решением для управления событиями в репозитории «Ассоциации ФинТех»
нного управления событиями в информационных системах в «Ассоциации развития финансовых технологий» (репозиторий АФТ). В репозитории содержатся проверенные ИБ-продукты, которые рекомендуется исп
|17.01.2024
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Решения «ИнфоТеКС» включены в репозиторий «Ассоциации ФинТех»
Компания «ИнфоТеКС» включила 30 продуктов экосистемы ViPNet в репозиторий Ассоциации развития финансовых технологий (репозиторий АФТ). Флагманские р
|01.12.2023
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Исследование МТС RED: хакеры могут атаковать разработчиков ПО, захватывая сторонние репозитории
к Google Cloud Console, PyPi, NPM. Анализ позволил выделить 4,7 млнуникальных репозиториев, по ссылкам на 7820 из них содержимое отсутствует. В 986 случаях аккаунт, под которым изначально создавались репозитории, неактивен. Такие репозитории уязвимы к захвату злоумышленниками, которые могут повторно зарегистрировать их на себя, в том числе с применением инструментов автоматизации. Ак
|14.11.2023
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В репозитории Github опубликован открытый код платформы «Атомайз»
Команда лаборатории блокчейн технологий ChainLab научного центра «Идея» разместила в репозитории Github открытый код платформы «Атомайз». Его исследования и развитие будут проводиться на базе лаборатории при технической поддержке компании «Ньюити». Об этом CNews сообщили предст
|30.10.2023
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Решения Content AI для интеллектуальной обработки информации включены в репозиторий ассоциации «Финтех»
Российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации Content AI включил свои флагманские продукты в репозиторий ассоциации «Финтех» (репозиторий АФТ). Единый реестр отраслевого ПО призван аккумулировать разработки специализированного софта для компаний финансового сектора, соответствую
|19.09.2023
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СибГМУ запустил русскоязычный репозиторий клинических данных
целях повышения качества и доступности медицинской помощи, он реализован в рамках программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты». Об этом CNews сообщили представители СибГМУ. Репозиторий СибГМУ является первым русскоязычным хранилищем обезличенных данных пациентов. C помощью SibMed Clinical Data Repository можно разрабатывать и тестировать медицинские алгоритмы, а т
|26.06.2023
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«Ростелеком» открыл общий доступ к репозиторию безопасного свободного ПО
Репозиторий «Ростелекома» «Ростелеком» создал первый в России доверенный репозиторий «РТК-феникс». Содержащиеся в нем пакеты и открытые библиотеки были проверены на безопасность. О создании репозитория CNews сообщили представители компании «Ростелеком». «В последнее
|23.06.2023
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«Ростелеком» создал безопасный репозиторий open-source библиотек
«Ростелеком» создал первый в России доверенный репозиторий «РТК-феникс», который проверен на безопасность open-source пакетов и библиотек, используемых при разработке программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители компании «
|06.06.2023
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Исходный код ОС «Альт» для платформы RISC-V появится в национальном репозитории
частников эксперимента по созданию национального репозитория свободного ПО. Перечень участников размещен на сайте Минцифры Российской Федерации. Разработчики компании будут публиковать в национальном репозитории исходный код ОС «Альт» для платформы RISC-V. Таким образом, «Базальт СПО» решит сразу две задачи: предоставит в общее пользование качественный код и поспособствует развитию аппаратн
|01.06.2023
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ГК «Астра» собрала репозитории ПО для вузов и школ
оздании импортонезависимых репозиториев ПО под ОС Astra Linux для образовательных организаций. Один репозиторий состоит из 64 свободно распространяемых программных продуктов для школ и колледже
|22.03.2023
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Россиян изгоняют из сообщества свободного ПО. Репозитории архивируют, инициативы отклоняют
который используется в массе популярных дистрибутивов Linux. К примеру, он по умолчанию интегрирован в Debian, RHEL и SUSE, где задействован для контроля работы серверов с ВМС-контроллерами. Архивный репозиторий Александра Амелькина Причины изменения статуса репозитория Александра Амелькина представители GitHub объяснять не стали. Редакция CNews обратилась к Амелькину за комментарием и ожид
|13.03.2023
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На российский GitHub потратят 1,3 миллиарда, которые лежат без дела 16 лет
т «Ведомости» со ссылкой на источники в ведомстве, профильной ассоциации и ИТ-компании. До этого на репозиторий не планировали тратить бюджетные средства. Предложение Минцифры направило в Прави
|21.02.2023
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НТЦ ИТ РОСА включил «Яндекс браузер» в свой репозиторий
рректности работы ОС РОСА «Хром» 12.3 и РОСА «Кобальт» 7.9 с «Яндекс браузером» и всеми его элементами. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. НТЦ ИТ РОСА развивает собственный программный репозиторий, где содержатся все исходные коды прикладного ПО и компонентов ОС. Репозиторий содержит более 30 тыс. тысячи различных пакетов, которые обновляются по мере выхода новых верси
|21.12.2022
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Хакеры завалили крупные репозитории СПО гигантским количеством фишинговых пакетов
144 тыс. фишинговых пакетов В репозитории открытого ПО загружено колоссальное количество фишинговых пакетов. Общее их количество на ресурсах NPM, PyPi и NuGet составило 144 294. Пакеты были загружены с аккаунтов, использова
|20.12.2022
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Ключи от безопасности: Что важно учитывать, публикуя исходный код софта в национальном репозитории открытого ПО
кировать россиянам доступ, ничто не помешает сервису — который с 2018 года принадлежит Microsoft — в любой момент изменить решение. Тем более, что прецеденты уже есть: в 2019 году GitHub заблокировал репозитории пользователей из Крыма, Кубы, Ирана, Северной Кореи и Сирии. Что представляет собой эксперимент В феврале 2022 Минцифры объявило, что проведет эксперимент по созданию национального
|10.10.2022
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«Яндекс браузер» вошел в репозиторий российских операционных систем «Альт»
шний компьютер – и пользователь сразу может начать с ней работать. Каждая из программ, включенных в репозиторий ОС «Альт», тщательно протестирована на совместимость с операционными системами. «
|06.09.2022
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«Яндекс браузер» включен в расширенный репозиторий ОС Astra Linux
а провели серию тестовых испытаний и убедились, что программный стек работает корректно: пользователям доступны все возможности его компонентов. Кроме того, «Яндекс браузер» был включен в расширенный репозиторий Astra Linux Special Edition 1.7 и теперь его можно свободно установить с помощью встроенных в ОС средств, например, через командную строку: sudo apt update && sudo apt install yande
|15.08.2022
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Microsoft душит Android. Для Windows 11 уничтожена хитрая возможность установки приложений из Google Play
Google Play не пройдет Корпорация Microsoft удалила GitHub-репозиторий проекта MagiskOnWSA, позволявший устанавливать Android-приложения на ПК под управ
|29.04.2022
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После массовой блокировки россиян на GitHub власти пообещали запустить его российского «убийцу» до конца года
Российским программам – российский репозиторий В России в ближайшие несколько месяцев появится отечественный репозиторий
|24.11.2021
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Официальный репозиторий языка Python наводнили программы для кражи данных и паролей
thon нашли 11 вредоносных пакетов Суть этой методики заключается в том, чтобы загружать в публичный репозиторий скомпрометированные компоненты под теми же именами, которые носят легитимные внут
|16.09.2021
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«Корус консалтинг» выводит на рынок новый продукт «Спутник репозиторий»
ГК «Корус консалтинг» разработала новый продукт — «Спутник репозиторий» для создания корпоративных архивов электронных документов и цифрового контента. Продукт позволяет долгосрочно хранить корпоративную информацию и получать доступ к ней через визуаль
|15.09.2021
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Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу
явиться инфраструктура совместной разработки свободного программного обеспечения, включающая в себя репозиторий, средства проверки безопасности кода и инструменты разработки и ведения проектов.
|11.08.2021
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Создатели российского репозитория «Сизиф» сообщили о выходе «Десятой платформы»
на основе инфраструктуры «Базальт СПО» и станет основой разработки продуктов компании. Независимый репозиторий «Сизиф» — один из крупнейших в мире, он находится в российской юрисдикции. «Выпус
|04.06.2021
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Криворукие пользователи сломали установщик программ, появления которого в Windows ждали 35 лет
Машина не заменила человека Microsoft ввела ручную проверку добавляемых пользователями программ в репозиторий проекта winget, новейший пакетный менеджер для операционной системы Windows 10, к
|27.05.2020
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GitHub разблокировал репозитории знаменитого пиратского онлайн-кинотеатра
ательства подтверждают, что он своими действиями подталкивал к нарушению закона с помощью продукта. Репозиторий popcorn-desktop был в блокировке более трех недель Ответную претензию на жалобу M
|25.05.2020
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Microsoft открыла исходный код легендарного BASIC
37 лет спустя Компания Microsoft выложила в репозитории GitHub исходные тексты интерпретатора языка программирования GW-BASIC 1.0, созданного на ассемблере системы команд 16-битных процессоров Intel 8088. Исходники датируются 10 февраля
|08.04.2019
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«Базальт СПО» обеспечила поддержку архитектуры RISС-V в репозитории «Сизиф»
В российском репозитории «Сизиф» (Sisyphus) обеспечена поддержка процессорной архитектуры RISC-V с открытым набором команд. RISC-V стала восьмой аппаратной платформой, доступной участникам и пользователям п
|09.01.2019
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Microsoft раздает пользователям Github бесплатные репозитории для «секретных» проектов
ьзователям тарифа Developer, стоимость подписки на который составляла $7 в месяц. Крупнейший в мире репозиторий исходных кодов сделал жизнь своих пользователей немного проще Помимо плана Github
|12.07.2018
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В пользовательском репозитории Arch Linux нашли вредоносное ПО
Вредоносный софт был обнаружен в нескольких дистрибутивах Arch Linux, опубликованных в репозитории Arch User Repository (AUR). Этот ресурс предназначен для дистрибутивов, составленных самими пользователями ОС. Благодаря оперативному вмешательству администраторов AUR, вредоносный
Repository и организации, системы, технологии, персоны:
|Рустамов Рустам 548 53
|Кадомский Вячеслав 107 28
|Новодворский Алексей 114 23
|Трандин Сергей 128 22
|Смирнов Алексей 269 20
|Мишустин Михаил 787 19
|Карпицкий Олег 84 18
|Костина Виктория 49 17
|Мельникова Анастасия 440 17
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 15
|Павлов Никита 146 13
|Путин Владимир 3454 12
|Friedman Nat - Friedman Nathan - Фридман Нэт - Фридман Натан 23 12
|Зайцев Михаил 345 11
|Тятюшев Максим 215 10
|Паршин Максим 323 10
|Массух Илья 239 9
|Сизоненко Григорий 45 9
|Белевцев Андрей 115 9
|Шадаев Максут 1210 8
|Медведев Дмитрий 1665 8
|Чернышенко Дмитрий 581 7
|Козлов Максим 48 7
|Авхимович Анна 38 6
|Рейман Леонид 1065 6
|Рахметов Руслан 67 6
|Мылицын Роман 111 6
|Перов Павел 25 5
|Сизов Валерий 5 5
|Назаренко Ирина 50 5
|Тимашев Ратмир 69 5
|Дуров Павел 329 5
|Панченко Иван 197 5
|Stallman Richard - Столлман Ричард 76 5
|Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 31 5
|Левин Дмитрий 47 5
|Запорожец Дмитрий 5 5
|Сивцев Илья 174 5
|Макаров Станислав 118 5
|Луцив Данила 7 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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