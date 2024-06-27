Китайцы создали «пиратскую» копию GitHub. Репозитории воруют у подлинных разработчиков

Китай создал свой собственный Git-репозиторий, который на поверку оказался полной копией оригинального GitHub. Авторы сервиса решили просто клонировать GitHub со всеми репозиториями. Разрешения ни у Microsoft, ни у владельцев репозиториев никто не спрашивал.

Талант заимствует, гений ворует

В интернете появилась точная копия GitHub – Git-репозитория с тысячами хранилищ ПО с открытым кодом, который с 2018 г. принадлежит Microsoft. Клон создали китайцы – он носит название GitCode и, как оказалось, владельцев проекта совершенно не волнует авторское право.

Создатели GitCode решили не утруждать себя продвижением своего проекта среди разработчиков, чтобы те хранили в нем свой софт. Вместо этого они просто скопировали репозитории из GitHub и разместили их на своем сервисе.

Судя по всему, владельцев программных продуктов никто не оповещал о таком. На это указывает реакция пользователя заблокированной в России соцсети Х (ранее Twitter) под псевдонимом AzakaSekai, который к своему удивлению обнаружил на GitCode точную копию собственного репозитория, размещенного на GitHub.

Блаженство в неведении

AzakaSekai утверждает, что не был осведомлен о нахождении написанного им ПО в составе китайского клона GitHub. По его словам, проект GitCode – новый, и для быстрого его развития создатели стремятся как можно быстрее заполнить его репозиториями.

А сделать это, по-видимому, можно лишь путем кражи наиболее известных и популярных проектов с GitHub. Это действительно можно назвать кражей, поскольку к моменту выхода материала в открытом доступе в интернете не было информации о том, что с пользователями GitHub связывались по поводу копирования их репозиториев на GitCode.

Пост AzakaSekai

Существует вероятность, что в подобной ситуации мог оказаться не только AzakaSekai. Стоит отметить, что под постом AzakaSekai появились ответы других пользователей, утверждающих, что подобный трюк с кражей репозиториев GitCode проделывал неоднократно.

По национальному признаку

К моменту выпуска материала GitCode уже функционировал – на него можно было зайти даже с российского IP-адреса, без дополнительных технических средств. Однако размещается сервис вовсе не в китайской доменной зоне .cn, а в международной .com, предназначенной для регистрации сайтов компаний и корпораций.

Клон репозитория AzakaSekai

Пользоваться GitCode по умолчанию могут только граждане Китая или в крайнем случае гости этой страны, потому что зарегистрироваться в этом сервисе нельзя, если в наличии нет номера мобильного, подключенного к сети одного из китайских сотовых операторов. Впрочем, вероятно, систему можно обмануть при помощи сервиса временных виртуальных номеров, широко распространенных как в глобальном интернете, так и в российском его сегменте – в Рунете.

Важно подчеркнуть, что с сервисом GitCode может быть связана компания Huawei. Об этом свидетельствует тот факт, что при регистрации пользователю потребуется согласиться не только с правилами самой площадки GitCode, но также с условиями использования облачного сервиса Huawei Cloud.

Напомним, что Huawei с 2019 г. находится под постоянно усиливающимися американскими санкциями. А GitHub, как и владеющая им корпорация Microsoft, зарегистрированы как раз в США.

Зачем делать один репозиторий, когда можно сделать много

GitCode – не единственный в Китае аналог американского GitHub. В стране существует несколько сервисов подобного рода, и один из них – это Gitee, за которым стоит OSChina (Open Source China) – созданный в 2016 г. разработчик платформы для хранения и разработки открытого исходного кода.

По словам авторов проекта, в настоящее время число его пользователей перевалило за 12 млн. В мае 2024 г. CNews писал о запуске Gitee в России, в котором посильную помощь OSChina оказывала российская компания 3Logic Group (ООО «Новый Ай Ти Проект»).

Проект позволит разработчикам из России использовать открытое ПО китайской оригинальной платформы, включая библиотеку для работы с искусственным интеллектом Hugging Face.

«До конца 2024 г. на платформе gitee.ru планируется разместить 100 тыс. локализованных проектов с открытым исходным кодом, платформа будет предоставлять как бесплатные, так и платные услуги хостинга и работы с репозиториями», – сказал руководитель проекта gitee.ru в Xellon Александр Калошин (цитата по «Коммерсанту»).