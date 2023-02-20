Получите все материалы CNews по ключевому слову
|20.02.2023
|
Россияне придумали легальный способ обхода санкций. Можно пользоваться Netflix и другими антироссийскими сервисами
ского законодательства. При ее подключении не нужно заказывать новую SIM-карту и оформлять договор. Виртуальный номер работает для входящих вызовов и SMS – они поступают на телефон как привычны
|09.06.2020
|
МТС начала предоставлять виртуальные номера
виртуальных номеров, которые позволяют звонить и отправлять SMS-сообщения без SIM-карты. Подключить виртуальный номер можно самостоятельно в приложении «МТС Коннект». Виртуальный номер —
|28.11.2018
|
«Тинькофф мобайл» усовершенствовал «Виртуальный номер»
ого номера" составляет порядка 35% от всех дополнительных услуг "Тинькофф мобайла". Больше всего в "Виртуальном номере" клиенты ценят возможность скрыть свой основной номер от ненужных глаз, а
|25.04.2016
|
«Телфин» увеличил на 13% число подключений виртуальных номеров в первом квартале 2016 г.
рвого квартала 2015 г. Стоит отметить, что высокий спрос в отчетном периоде показали номера Сочи — двукратный рост к первому кварталу 2015 г. В феврале «Телфин» расширил линейку сервисов в категории «виртуальный номер». Малому бизнесу провайдер предложил услугу «Бизнес-номер» — многоканальный номер с тремя добавочными, функциями IVR, виртуальными факсом, голосовой почтой и углубленными стат
|23.07.2015
|
Mango Office запускает новый облачный продукт «Виртуальный номер»
ефонией (Виртуальная АТС, CRM, Центр обработки вызовов), объявил о выводе на рынок нового продукта «Виртуальный номер», который сможет покрыть потребности в коммуникациях индивидуальных предпри
|04.12.2013
|
МТС запустила услугу «Виртуальный номер»
ность подключать к своей SIM-карте до трех дополнительных телефонных номеров в рамках новой услуги «Виртуальный номер» – без визита в офис оператора, покупки новой SIM-карты или обращений в слу
|24.07.2007
|
«МФИ Софт» разработал VoIP-решение на базе платформы SIPrise
и по предоставлению виртуальных номеров. Реализация проекта осуществлялась в течение нескольких месяцев. Решение позволяет клиентам операторов связи управлять своей телефонной доступностью, используя виртуальный номер, время действия которого определяет сам абонент. Например, решение может быть интересно частным абонентам, которые подают объявления и хотят указать временный виртуальный н
|14.08.2000
|
Компания FORA Communications снизила цену мобильного телефона для студентов
бку с 50-ю минутами разговора и "виртуальным номером" всего за 2200 рублей. Ранее это стоило 2999. "Виртуальный номер" мобильного телефона FORA - вполне реальный 7-значный добавочный номер на в
