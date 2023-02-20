Разделы

20.02.2023 Россияне придумали легальный способ обхода санкций. Можно пользоваться Netflix и другими антироссийскими сервисами

ского законодательства. При ее подключении не нужно заказывать новую SIM-карту и оформлять договор. Виртуальный номер работает для входящих вызовов и SMS – они поступают на телефон как привычны
09.06.2020 МТС начала предоставлять виртуальные номера

виртуальных номеров, которые позволяют звонить и отправлять SMS-сообщения без SIM-карты. Подключить виртуальный номер можно самостоятельно в приложении «МТС Коннект». Виртуальный номер
28.11.2018 «Тинькофф мобайл» усовершенствовал «Виртуальный номер»

ого номера" составляет порядка 35% от всех дополнительных услуг "Тинькофф мобайла". Больше всего в "Виртуальном номере" клиенты ценят возможность скрыть свой основной номер от ненужных глаз, а

25.04.2016 «Телфин» увеличил на 13% число подключений виртуальных номеров в первом квартале 2016 г.

рвого квартала 2015 г. Стоит отметить, что высокий спрос в отчетном периоде показали номера Сочи — двукратный рост к первому кварталу 2015 г. В феврале «Телфин» расширил линейку сервисов в категории «виртуальный номер». Малому бизнесу провайдер предложил услугу «Бизнес-номер» — многоканальный номер с тремя добавочными, функциями IVR, виртуальными факсом, голосовой почтой и углубленными стат
23.07.2015 Mango Office запускает новый облачный продукт «Виртуальный номер»

ефонией (Виртуальная АТС, CRM, Центр обработки вызовов), объявил о выводе на рынок нового продукта «Виртуальный номер», который сможет покрыть потребности в коммуникациях индивидуальных предпри
04.12.2013 МТС запустила услугу «Виртуальный номер»

ность подключать к своей SIM-карте до трех дополнительных телефонных номеров в рамках новой услуги «Виртуальный номер» – без визита в офис оператора, покупки новой SIM-карты или обращений в слу
24.07.2007 «МФИ Софт» разработал VoIP-решение на базе платформы SIPrise

и по предоставлению виртуальных номеров. Реализация проекта осуществлялась в течение нескольких месяцев. Решение позволяет клиентам операторов связи управлять своей телефонной доступностью, используя виртуальный номер, время действия которого определяет сам абонент. Например, решение может быть интересно частным абонентам, которые подают объявления и хотят указать временный виртуальный н
14.08.2000 Компания FORA Communications снизила цену мобильного телефона для студентов

бку с 50-ю минутами разговора и "виртуальным номером" всего за 2200 рублей. Ранее это стоило 2999. "Виртуальный номер" мобильного телефона FORA - вполне реальный 7-значный добавочный номер на в

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419834, в очереди разбора - 726163.
Создано именных указателей - 190669.
