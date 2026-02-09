Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190304
ИКТ 14680
Организации 11374
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3550
Системы 26591
Персоны 82727
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2758
Мероприятия 879

Корнеева Ольга


СОБЫТИЯ


09.02.2026 В России упало число спам-звонков от компаний к клиентам 1
13.09.2023 «Телфин» запустил новое решение 1
26.03.2012 Абоненты «МегаФона» могут оплачивать покупки через PayOnline со своего телефона 1
30.01.2012 PayOnline и «Альфа-Банк» представили новый способ приема платежей с помощью «Мобильной карты» 1
09.01.2012 На сайте процессингового центра PayOnline «поселился» видеопомощник 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Корнеева Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

ЛайфТелеком - Телфин 261 1
МегаФон 10078 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9240 1
Telegram Group 2635 1
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 48 1
Visa International 1976 2
Таврический Банк - Таврический АКБ 27 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 91 1
Альфа-Банк 1888 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1224 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 2
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 122 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 625 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17167 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13028 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 326 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8479 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7657 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1213 1
PayOnline - электронная платёжная система 58 3
Visa Classic 21 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 157 1
МегаФон Visa - онлайн банковская карта 5 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 643 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1233 1
Qsoft - amoCRM 132 1
Зайцевский Олег 8 1
Хабибуллина Элеонора 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158259 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1835 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417996, в очереди разбора - 726720.
Создано именных указателей - 190304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще