FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards

БПС Процессинг: Импортозамещение в области процессинга платежей анных вендоров и ПО – факторы, формирующие новые вызовы для российских банков. Прежде всего, речь о переходе на российские платформы. БПС Процессинг предлагает реализацию проектов по импортозамещению процессинга платежей любой сложности. Государственная программа по импортозамещению, запущенная три года назад, подразумевает переход на отечественный стек, в первую очередь, системно значимых

СКБ-банк усилил безопасность каналов ДБО и процессинга банковских карт с помощью Jet Detective нк внедрил антифрод-решение Jet Detective, разработанное российской ИТ-компанией «Инфосистемы джет». Решение поможет банку усилить безопасность каналов дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и процессинга банковских карт. Антифрод – это не коробка, которая работает сама по себе, а система, автоматизирующая непрерывный процесс выявления подозрительных действий и механизмов реагировани

Сбербанк вступил в международный совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт мика, растёт с каждым годом, и противопоставить этому мы можем только совместные скоординированные действия. Присоединившись к Совету, мы надеемся внести свой вклад в развитие стандартов безопасности индустрии платежных карт». Мауро Ланс, операционный директор совета по стандартам безопасности индустрии платёжных карт, отметил: «В эпоху всё более изощрённых атак стандарты безопасности индус

Банк «Русский стандарт» запустил переводы с платежной картой «Мир» Банк «Русский стандарт» запустил P2P-переводы с национальной платежной картой «Мир» на собственном сайте, а также через онлайн-сервис RS-express. Открыта возможность переводить денежные средства с карты «Мир», выпущенной любым банком, на карты любых плат

Бинбанк перевел все банкоматы и терминалы на единый процессинговый центр Перевод всех банкоматов и терминалов на единый процессинговый центр позволил унифицировать интерфейс и функционал всех устройств самообслуживания Бинбанка, привести к единообразию перечень операций, а также повысить скорость обработки транз

IBS DataFort обеспечила бесперебойную работу процессингового центра MAP IBS DataFort обеспечила бесперебойную работу масштабного проекта российской компании MAP — процессингового центра, который работает с международными платежными системами Visa и Master Card, а также с НСПК и другими контурными процессорами банковских карт. Компания MAP существует всег

«Плюс Банк» объявил о запуске собственного процессингового центра «Плюс Банк» объявил о завершении первого этапа проекта по запуску полнофункционального процессингового центра. В ближайшее время будет осуществлена миграция карт, и к концу года банк станет обладателем собственного процессингового центра. Основой полнофункционального пр

«БПЦ Процессинг» предоставил Росевробанку возможность эмиссии карт «Мир» ехнологии и сервисы, опыт более 170 клиентов, — заявил Василий Григорьев, генеральный директор «БПЦ Процессинга». — Мы располагаем всем необходимым для эмиссии и эквайринга карт платежной систе

Процессинговый центр Compass Plus соответствует стандарту PCI DSS версии 3.2 По итогам очередного аудита процессинговый центр Compass Plus подтвердил полное соответствие стандартам безопасности инду

Инвестиционный банк «Веста» подключился к ПЦ «КартСтандарт» ПЦ «КартСтандарт», независимый провайдер рынка банковского процессинга, продолжает активную работу по подключению банков. Новым партнером процессинговог

«Украинский процессинговый центр» выбрал платежную платформу Authentic от NCR Компания «Украинский процессинговый центр» (UPC) для своей работы взяла за основу Authentic — интеллектуальную пла

Процессинговый центр Compass Plus и НКО «Объединенная расчетная система» приступили к эквайрингу карт JCB в устройствах банков-партнеров В рамках стратегии развития платежных сервисов Процессинговый центр Compass Plus совместно с Небанковской кредитной организацией «Объединенная расчетная система» (акционерное общество) приступил к эквайрингу карт платежной системы JCB в уст

Процессинговый центр «Золотая Корона» сертифицирован на выпуск и обслуживание карт «Мир» т платежной системы «Мир» в рамках сертификации одного из участников, присоединившегося к ПС «Мир». Процессинговый центр полностью соответствует требованиям, предъявляемым платежной системой к

Решения SmartVista стали основой нового процессингового центра вьетнамского PVcomBank ных решений, завершила проект по замене существующих систем управления карточными продуктами и мониторинга сети банкоматов для PVcomBank (Вьетнам). Семейство продуктов SmartVista стало основой нового процессингового центра банка, сообщили CNews в БПЦ. PVcomBank, основанный в 2013 г. упри участии холдинга PetroVietnam, является молодым участником банковского рынка Вьетнама. В соответствии со

«Банк Русский Стандарт» внедрил новую технологию электронных слипов E-Slip е на бумажном чеке, а на экране POS-терминала. Покупатель может получить электронный слип по e-mail или на номер телефона, введя данные в POS-терминал. Новая система обеспечивает передачу электронных слипов торговым точкам, их централизованное хранение на сервере. Интерфейс системы имеет удобные инструменты для поиска и выгрузки электронных слипов, рассказали в банке. «Новый формат р

«МультиКарта» перевела 15 банков из процессингового центра «Банка Москвы» на собственные мощности В рамках интеграции «Банка Москвы» в состав банка ВТБ процессинговая компания «МультиКарта» завершила проект по переводу эмиссионных и эквайринговы

Процессинговый центр «Золотой Короны» интегрирован с «Мультисервисной платежной системой» Завершен проект комплексной технологической интеграции процессингового центра «Золотая Корона» и «Мультисервисной платежной системы» — оператора платежного сервиса «Раунд», позволяющего безналично осуществлять все виды таможенных платежей. Об этом

Банк из списка топ-10 заменит процессинговую платформу ъем БД процессингового центра банка занимает около 40 Тбайт), но и высокая надежность системы. Сбой процессинга означает, что клиенты не смогут воспользоваться своими картами в банкоматах и POS

«БПЦ Процессинг» и Росевробанк приступили к эквайрингу карт «Мир» тамента платежных карт Росевробанка. Как отмечается, «БПЦ Процессинг» предоставляет услуги внешнего процессинга, позволяя финансовым организациям полностью контролировать свой платежный бизнес,

ТПК прошла аудит на соответствие стандарту PCI DSS ь Степаненко подчеркнул важность обеспечения должного уровня информационной безопасности технологий процессинга, широко используемых в настоящее время на рынке топливной розницы. «В качестве оп

Процессинговый центр «Интервэйл» подтвердил соответствие требованиям PCI DSS 3.1 Компания «СмартКардЛинк», входящая в группу компаний «Интервэйл», завершила ежегодную сертификацию среды обработки данных платежных карт, в том числе собственного процессингового центра по стандарту PCI DSS. Об этом CNews сообщили в «Интервэйл». В качестве QSA-аудитора выступила компания «Комплаинс Контрол» при участии отдела информационной безопасности,

Tieto и «Украинский Процессинговый Центр» запустили трансграничный эквайринг в странах ЕС Компания Tieto и «Украинский Процессинговый Центр» (UPC) внедрили комплексное решение для подключения банков-эквайеров к платформе Card Suite. Об этом CNews сообщили в Tieto. Данное решение направлено на обслуживание между

Национальный межбанковский процессинговый центр Палестины запущен в промышленную эксплуатацию на базе SmartVista Palestine Monetary Authority (PMA) запустила в промышленную эксплуатацию Национальный межбанковский процессинговый центр Палестины. Об этом CNews сообщили в «БПЦ Банковские Технологии». Проект,

«УЭК» создаст в ХМАО-Югре Единый центр процессинга и биллинга но исполняющей обязанности Губернатора Югры Натальей Комаровой, президентом «УЭК» Алексеем Поповым и генеральным директором «Сберэнергосервис-Югра» Ларисой Каменюк о создании в регионе Единого центра процессинга и биллинга (ЕЦПиБ). В рамках деятельности ЕЦПиБ «УЭК» будет внедрять Систему автоматизированных расчетов в сфере ЖКХ и общественного пассажирского транспорта. Пилотный проект будет

Председатель правительства Астраханской области о создании ЕЦПиБ в регионе CNews: Расскажите о создании Единого центра процессинга и биллинга (ЕЦПиБ) в вашем регионе. Какие возможности благодаря ему появились у граждан и поставщиков услуг? Константин Маркелов: Функции Единого центра процессинга и биллинг

РосЕвроБанк перевел операции по платежным картам в новый процессинговый центр «БПЦ Процессинг» е. Перевод операций на новый процессинг позволил банку сохранить прежний уровень отказоустойчивости процессинга карт и одновременно с этим предложить клиентам новые сервисы, такие как интернет-

В PayLink запущен собственный процессинговый центр на базе SmartVista транзакционных потоков локальных банков Албании и близлежащих стран. PayLink – первая национальная процессинговая компания Албании, целью которой является создание и поддержка новой платежной

Банк «Союз» перевел обслуживание всех карт в собственный процессинговый центр Банк «Союз» объявил о переводе обслуживания всех банковских карт в собственный процессинговый центр, построенный на программном решении Smart Vista. Ожидается, что это позв

Алексей Попов: Наша основная задача - создание единых центров процессинга и биллинга анковские и транспортные карты. CNews: Ваша компания предлагает регионам создавать ЕЦПиБ. На каких условиях создаются Центры? Какие возможности они предоставляют регионам? Алексей Попов: Единый центр процессинга и биллинга – это организация, которая берет на себя учет всех транзакций в области ЖКХ и в области транспорта. Центр создается администрацией региона при поддержке «Универсальной эл

Банковский сервис для СМБ «Точка» запустил собственный процессинговый центр лиала «Бизнеса Онлайн» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» — в течение 3 дней запустил собственный процессинговый центр. Об этом CNews сообщили в «Точке». По словам представителей сервиса, сто

Украинский процессинговый центр размещает оборудование в ЦОД De Novo Украинский процессинговый центр (UPC) и национальный оператор облачных решений и ЦОД De Novo подписали п

«Сбербанк России» подтвердил соответствие главного процессингового центра требованиям PCI DSS Главный процессинговый центр (ГПЦ) «Сбербанка России» успешно прошел сертификационный аудит на соотве

«УЭК» создает Единый центр процессинга и биллинга в Курской области Губернатор Курской области Александр Михайлов и президент федеральной уполномоченной организации «УЭК» Алексей Попов подписали соглашение о создании в регионе Единого центра процессинга и биллинга - совместного предприятия «УЭК» и администрации области по организации сервисов в сфере ЖКХ и общественного пассажирского транспорта. В соответствии с соглашением ЕЦПиБ К

Единые центры процессинга и биллинга помогут обеспечить стабильность в сфере ЖКХ сти и бизнеса. Условие баланса этих интересов — обеспечение прозрачности и открытости. Единственный способ сделать это — обозначить одного оператора данных. Таким органом может выступить Единый центр процессинга и биллинга — инструмент, при помощи которого субъект гарантирует достоверность, корректность и своевременность данных в сфере ЖКХ», - отметил Алексей Попов. Алексей Попов напомнил,

Для получения онлайн-кредитов российские заемщики предпочитают платежные карты Как выяснили специалисты компании LendCredit, российские заемщики для получения онлайн-кредитов предпочитают использовать платежные карты. Доля платежных карт в онлайн-кредитовании в два с лишним раза превышает аналогичные показатели электронных кошельков. Об этом CNews сообщили в LendCredit. Так, на сегодняшний д

Банк «МирЪ» создаст собственный процессинговый центр на базе решений TSYS дписал соглашение о сотрудничестве с компанией Total System Services (TSYS), предоставляющей услуги процессинга. В ближайшее время на базе технологических решений TSYS «МирЪ БанкЪ» запустит соб

В Кемеровской области создадут Единый центр процессинга и биллинга Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и президент компании «Универсальная электронная карта», вице-президент «Сбербанка России» Алексей Попов подписали соглашение о создании Единого центра процессинга и биллинга (ЕЦПиБ) на территории Кемеровской области. ЕЦПиБ представляет собой совместное предприятие «УЭК» и субъекта РФ, создаваемое в целях организации наиболее значимых сервисов

Chip Card с помощью Tieto начал предлагать услуги на основе технологии бесконтактных платежей Сербский процессинговый центр платежных карт Chip Card начал предлагать новые услуги на основе техноло

В Чувашии появится Единый центр процессинга и биллинга В Республике Чувашия будет создан Единый центр процессинга и биллинга (ЕЦПиБ). Договоренность о разработке дорожной карты реализации проекта развития ЕЦПиБ на территории республики достигнута в ходе встречи президента ФУО «Универсальная эле