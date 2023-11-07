FinTech Денежные переводы Процессинг платёжных систем и банковских карт Processing of payment systems and bank cards
|07.11.2023
|
БПС Процессинг: Импортозамещение в области процессинга платежей
анных вендоров и ПО – факторы, формирующие новые вызовы для российских банков. Прежде всего, речь о переходе на российские платформы. БПС Процессинг предлагает реализацию проектов по импортозамещению процессинга платежей любой сложности. Государственная программа по импортозамещению, запущенная три года назад, подразумевает переход на отечественный стек, в первую очередь, системно значимых
|03.12.2021
|
СКБ-банк усилил безопасность каналов ДБО и процессинга банковских карт с помощью Jet Detective
нк внедрил антифрод-решение Jet Detective, разработанное российской ИТ-компанией «Инфосистемы джет». Решение поможет банку усилить безопасность каналов дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и процессинга банковских карт. Антифрод – это не коробка, которая работает сама по себе, а система, автоматизирующая непрерывный процесс выявления подозрительных действий и механизмов реагировани
|30.10.2020
|
Сбербанк вступил в международный совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт
мика, растёт с каждым годом, и противопоставить этому мы можем только совместные скоординированные действия. Присоединившись к Совету, мы надеемся внести свой вклад в развитие стандартов безопасности индустрии платежных карт». Мауро Ланс, операционный директор совета по стандартам безопасности индустрии платёжных карт, отметил: «В эпоху всё более изощрённых атак стандарты безопасности индус
|14.05.2019
|
Банк «Русский стандарт» запустил переводы с платежной картой «Мир»
Банк «Русский стандарт» запустил P2P-переводы с национальной платежной картой «Мир» на собственном сайте, а также через онлайн-сервис RS-express. Открыта возможность переводить денежные средства с карты «Мир», выпущенной любым банком, на карты любых плат
|01.03.2018
|
Бинбанк перевел все банкоматы и терминалы на единый процессинговый центр
Перевод всех банкоматов и терминалов на единый процессинговый центр позволил унифицировать интерфейс и функционал всех устройств самообслуживания Бинбанка, привести к единообразию перечень операций, а также повысить скорость обработки транз
|18.09.2017
|
IBS DataFort обеспечила бесперебойную работу процессингового центра MAP
IBS DataFort обеспечила бесперебойную работу масштабного проекта российской компании MAP — процессингового центра, который работает с международными платежными системами Visa и Master Card, а также с НСПК и другими контурными процессорами банковских карт. Компания MAP существует всег
|14.08.2017
|
«Плюс Банк» объявил о запуске собственного процессингового центра
«Плюс Банк» объявил о завершении первого этапа проекта по запуску полнофункционального процессингового центра. В ближайшее время будет осуществлена миграция карт, и к концу года банк станет обладателем собственного процессингового центра. Основой полнофункционального пр
|13.02.2017
|
«БПЦ Процессинг» предоставил Росевробанку возможность эмиссии карт «Мир»
ехнологии и сервисы, опыт более 170 клиентов, — заявил Василий Григорьев, генеральный директор «БПЦ Процессинга». — Мы располагаем всем необходимым для эмиссии и эквайринга карт платежной систе
|17.11.2016
|
Процессинговый центр Compass Plus соответствует стандарту PCI DSS версии 3.2
По итогам очередного аудита процессинговый центр Compass Plus подтвердил полное соответствие стандартам безопасности инду
|28.10.2016
|
Инвестиционный банк «Веста» подключился к ПЦ «КартСтандарт»
ПЦ «КартСтандарт», независимый провайдер рынка банковского процессинга, продолжает активную работу по подключению банков. Новым партнером процессинговог
|19.08.2016
|
«Украинский процессинговый центр» выбрал платежную платформу Authentic от NCR
Компания «Украинский процессинговый центр» (UPC) для своей работы взяла за основу Authentic — интеллектуальную пла
|29.07.2016
|
Процессинговый центр Compass Plus и НКО «Объединенная расчетная система» приступили к эквайрингу карт JCB в устройствах банков-партнеров
В рамках стратегии развития платежных сервисов Процессинговый центр Compass Plus совместно с Небанковской кредитной организацией «Объединенная расчетная система» (акционерное общество) приступил к эквайрингу карт платежной системы JCB в уст
|08.07.2016
|
Процессинговый центр «Золотая Корона» сертифицирован на выпуск и обслуживание карт «Мир»
т платежной системы «Мир» в рамках сертификации одного из участников, присоединившегося к ПС «Мир». Процессинговый центр полностью соответствует требованиям, предъявляемым платежной системой к
|21.06.2016
|
Решения SmartVista стали основой нового процессингового центра вьетнамского PVcomBank
ных решений, завершила проект по замене существующих систем управления карточными продуктами и мониторинга сети банкоматов для PVcomBank (Вьетнам). Семейство продуктов SmartVista стало основой нового процессингового центра банка, сообщили CNews в БПЦ. PVcomBank, основанный в 2013 г. упри участии холдинга PetroVietnam, является молодым участником банковского рынка Вьетнама. В соответствии со
|14.06.2016
|
«Банк Русский Стандарт» внедрил новую технологию электронных слипов E-Slip
е на бумажном чеке, а на экране POS-терминала. Покупатель может получить электронный слип по e-mail или на номер телефона, введя данные в POS-терминал. Новая система обеспечивает передачу электронных слипов торговым точкам, их централизованное хранение на сервере. Интерфейс системы имеет удобные инструменты для поиска и выгрузки электронных слипов, рассказали в банке. «Новый формат р
|29.04.2016
|
«МультиКарта» перевела 15 банков из процессингового центра «Банка Москвы» на собственные мощности
В рамках интеграции «Банка Москвы» в состав банка ВТБ процессинговая компания «МультиКарта» завершила проект по переводу эмиссионных и эквайринговы
|13.04.2016
|
Процессинговый центр «Золотой Короны» интегрирован с «Мультисервисной платежной системой»
Завершен проект комплексной технологической интеграции процессингового центра «Золотая Корона» и «Мультисервисной платежной системы» — оператора платежного сервиса «Раунд», позволяющего безналично осуществлять все виды таможенных платежей. Об этом
|08.04.2016
|
Банк из списка топ-10 заменит процессинговую платформу
ъем БД процессингового центра банка занимает около 40 Тбайт), но и высокая надежность системы. Сбой процессинга означает, что клиенты не смогут воспользоваться своими картами в банкоматах и POS
|17.12.2015
|
«БПЦ Процессинг» и Росевробанк приступили к эквайрингу карт «Мир»
тамента платежных карт Росевробанка. Как отмечается, «БПЦ Процессинг» предоставляет услуги внешнего процессинга, позволяя финансовым организациям полностью контролировать свой платежный бизнес,
|14.12.2015
|
ТПК прошла аудит на соответствие стандарту PCI DSS
ь Степаненко подчеркнул важность обеспечения должного уровня информационной безопасности технологий процессинга, широко используемых в настоящее время на рынке топливной розницы. «В качестве оп
|27.08.2015
|
Процессинговый центр «Интервэйл» подтвердил соответствие требованиям PCI DSS 3.1
Компания «СмартКардЛинк», входящая в группу компаний «Интервэйл», завершила ежегодную сертификацию среды обработки данных платежных карт, в том числе собственного процессингового центра по стандарту PCI DSS. Об этом CNews сообщили в «Интервэйл». В качестве QSA-аудитора выступила компания «Комплаинс Контрол» при участии отдела информационной безопасности,
|12.08.2015
|
Tieto и «Украинский Процессинговый Центр» запустили трансграничный эквайринг в странах ЕС
Компания Tieto и «Украинский Процессинговый Центр» (UPC) внедрили комплексное решение для подключения банков-эквайеров к платформе Card Suite. Об этом CNews сообщили в Tieto. Данное решение направлено на обслуживание между
|23.07.2015
|
Национальный межбанковский процессинговый центр Палестины запущен в промышленную эксплуатацию на базе SmartVista
Palestine Monetary Authority (PMA) запустила в промышленную эксплуатацию Национальный межбанковский процессинговый центр Палестины. Об этом CNews сообщили в «БПЦ Банковские Технологии». Проект,
|07.07.2015
|
«УЭК» создаст в ХМАО-Югре Единый центр процессинга и биллинга
но исполняющей обязанности Губернатора Югры Натальей Комаровой, президентом «УЭК» Алексеем Поповым и генеральным директором «Сберэнергосервис-Югра» Ларисой Каменюк о создании в регионе Единого центра процессинга и биллинга (ЕЦПиБ). В рамках деятельности ЕЦПиБ «УЭК» будет внедрять Систему автоматизированных расчетов в сфере ЖКХ и общественного пассажирского транспорта. Пилотный проект будет
|06.07.2015
|
Председатель правительства Астраханской области о создании ЕЦПиБ в регионе
CNews: Расскажите о создании Единого центра процессинга и биллинга (ЕЦПиБ) в вашем регионе. Какие возможности благодаря ему появились у граждан и поставщиков услуг? Константин Маркелов: Функции Единого центра процессинга и биллинг
|21.05.2015
|
РосЕвроБанк перевел операции по платежным картам в новый процессинговый центр «БПЦ Процессинг»
е. Перевод операций на новый процессинг позволил банку сохранить прежний уровень отказоустойчивости процессинга карт и одновременно с этим предложить клиентам новые сервисы, такие как интернет-
|09.04.2015
|
В PayLink запущен собственный процессинговый центр на базе SmartVista
транзакционных потоков локальных банков Албании и близлежащих стран. PayLink – первая национальная процессинговая компания Албании, целью которой является создание и поддержка новой платежной
|04.03.2015
|
Банк «Союз» перевел обслуживание всех карт в собственный процессинговый центр
Банк «Союз» объявил о переводе обслуживания всех банковских карт в собственный процессинговый центр, построенный на программном решении Smart Vista. Ожидается, что это позв
|02.03.2015
|
Алексей Попов: Наша основная задача - создание единых центров процессинга и биллинга
анковские и транспортные карты. CNews: Ваша компания предлагает регионам создавать ЕЦПиБ. На каких условиях создаются Центры? Какие возможности они предоставляют регионам? Алексей Попов: Единый центр процессинга и биллинга – это организация, которая берет на себя учет всех транзакций в области ЖКХ и в области транспорта. Центр создается администрацией региона при поддержке «Универсальной эл
|11.02.2015
|
Банковский сервис для СМБ «Точка» запустил собственный процессинговый центр
лиала «Бизнеса Онлайн» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» — в течение 3 дней запустил собственный процессинговый центр. Об этом CNews сообщили в «Точке». По словам представителей сервиса, сто
|10.02.2015
|
Украинский процессинговый центр размещает оборудование в ЦОД De Novo
Украинский процессинговый центр (UPC) и национальный оператор облачных решений и ЦОД De Novo подписали п
|04.02.2015
|
«Сбербанк России» подтвердил соответствие главного процессингового центра требованиям PCI DSS
Главный процессинговый центр (ГПЦ) «Сбербанка России» успешно прошел сертификационный аудит на соотве
|30.12.2014
|
«УЭК» создает Единый центр процессинга и биллинга в Курской области
Губернатор Курской области Александр Михайлов и президент федеральной уполномоченной организации «УЭК» Алексей Попов подписали соглашение о создании в регионе Единого центра процессинга и биллинга - совместного предприятия «УЭК» и администрации области по организации сервисов в сфере ЖКХ и общественного пассажирского транспорта. В соответствии с соглашением ЕЦПиБ К
|15.12.2014
|
Единые центры процессинга и биллинга помогут обеспечить стабильность в сфере ЖКХ
сти и бизнеса. Условие баланса этих интересов — обеспечение прозрачности и открытости. Единственный способ сделать это — обозначить одного оператора данных. Таким органом может выступить Единый центр процессинга и биллинга — инструмент, при помощи которого субъект гарантирует достоверность, корректность и своевременность данных в сфере ЖКХ», - отметил Алексей Попов. Алексей Попов напомнил,
|12.12.2014
|
Для получения онлайн-кредитов российские заемщики предпочитают платежные карты
Как выяснили специалисты компании LendCredit, российские заемщики для получения онлайн-кредитов предпочитают использовать платежные карты. Доля платежных карт в онлайн-кредитовании в два с лишним раза превышает аналогичные показатели электронных кошельков. Об этом CNews сообщили в LendCredit. Так, на сегодняшний д
|24.11.2014
|
Банк «МирЪ» создаст собственный процессинговый центр на базе решений TSYS
дписал соглашение о сотрудничестве с компанией Total System Services (TSYS), предоставляющей услуги процессинга. В ближайшее время на базе технологических решений TSYS «МирЪ БанкЪ» запустит соб
|13.11.2014
|
В Кемеровской области создадут Единый центр процессинга и биллинга
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и президент компании «Универсальная электронная карта», вице-президент «Сбербанка России» Алексей Попов подписали соглашение о создании Единого центра процессинга и биллинга (ЕЦПиБ) на территории Кемеровской области. ЕЦПиБ представляет собой совместное предприятие «УЭК» и субъекта РФ, создаваемое в целях организации наиболее значимых сервисов
|05.11.2014
|
Chip Card с помощью Tieto начал предлагать услуги на основе технологии бесконтактных платежей
Сербский процессинговый центр платежных карт Chip Card начал предлагать новые услуги на основе техноло
|20.10.2014
|
В Чувашии появится Единый центр процессинга и биллинга
В Республике Чувашия будет создан Единый центр процессинга и биллинга (ЕЦПиБ). Договоренность о разработке дорожной карты реализации проекта развития ЕЦПиБ на территории республики достигнута в ходе встречи президента ФУО «Универсальная эле
|28.07.2014
|
«СмартКардЛинк» подтвердил сертификацию своего процессингового центра по стандарту PCI DSS 3.0
завершила работы по ресертификации среды обработки данных платежных карт, в том числе собственного процессингового центра, по стандарту PCI DSS. Аудит был проведен QSA-аудитором «Информзащита»
FinTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Попов Алексей 333 51
|Орловский Виктор 368 22
|Свириденко Кирилл 40 20
|Нестеров Алексей 114 17
|Богаткин Алексей 30 16
|Чаркин Евгений 279 16
|Шустиков Сергей 18 16
|Комлев Владимир 35 13
|Врублевский Павел 95 12
|Шадаев Максут 909 12
|Висящев Андрей 64 12
|Харитонов Вадим 13 11
|Новикова Елена 73 11
|Яшин Леонид 21 11
|Григорьев Василий 21 11
|Каушанский Александр 14 10
|Желнова Алина 12 10
|Воронин Павел 115 10
|Врацкий Андрей 115 10
|Оберемок Надежда 15 10
|Артюхов Сергей 27 10
|Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 10
|Скородумов Анатолий 65 10
|Ульянов Николай 94 10
|Аникин Дмитрий 15 10
|Аксенов Олег 28 10
|Абакумов Евгений 186 10
|Солдатенкова Ксения 11 10
|Масарская Наталия 36 10
|Калякин Павел 47 10
|Белан Иван 11 10
|Нальский Максим 21 10
|Милованов Андрей 16 10
|Козлов Михаил 172 9
|Меньшов Кирилл 113 9
|Шакманас Алгирдас 40 9
|Плешков Алексей 67 8
|Алябьев Андрей 27 8
|Гузовский Денис 68 8
|Шушкин Дмитрий 95 8
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1302764, в очереди разбора - 792711.
Создано именных указателей - 152961.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.