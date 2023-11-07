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FinTech Денежные переводы Процессинг платёжных систем и банковских карт Processing of payment systems and bank cards

FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards


07.11.2023 БПС Процессинг: Импортозамещение в области процессинга платежей

анных вендоров и ПО – факторы, формирующие новые вызовы для российских банков. Прежде всего, речь о переходе на российские платформы. БПС Процессинг предлагает реализацию проектов по импортозамещению процессинга платежей любой сложности. Государственная программа по импортозамещению, запущенная три года назад, подразумевает переход на отечественный стек, в первую очередь, системно значимых

03.12.2021 СКБ-банк усилил безопасность каналов ДБО и процессинга банковских карт с помощью Jet Detective

нк внедрил антифрод-решение Jet Detective, разработанное российской ИТ-компанией «Инфосистемы джет». Решение поможет банку усилить безопасность каналов дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и процессинга банковских карт. Антифрод – это не коробка, которая работает сама по себе, а система, автоматизирующая непрерывный процесс выявления подозрительных действий и механизмов реагировани
30.10.2020 Сбербанк вступил в международный совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт

мика, растёт с каждым годом, и противопоставить этому мы можем только совместные скоординированные действия. Присоединившись к Совету, мы надеемся внести свой вклад в развитие стандартов безопасности индустрии платежных карт». Мауро Ланс, операционный директор совета по стандартам безопасности индустрии платёжных карт, отметил: «В эпоху всё более изощрённых атак стандарты безопасности индус
14.05.2019 Банк «Русский стандарт» запустил переводы с платежной картой «Мир»

Банк «Русский стандарт» запустил P2P-переводы с национальной платежной картой «Мир» на собственном сайте, а также через онлайн-сервис RS-express. Открыта возможность переводить денежные средства с карты «Мир», выпущенной любым банком, на карты любых плат
01.03.2018 Бинбанк перевел все банкоматы и терминалы на единый процессинговый центр

Перевод всех банкоматов и терминалов на единый процессинговый центр позволил унифицировать интерфейс и функционал всех устройств самообслуживания Бинбанка, привести к единообразию перечень операций, а также повысить скорость обработки транз
18.09.2017 IBS DataFort обеспечила бесперебойную работу процессингового центра MAP

IBS DataFort обеспечила бесперебойную работу масштабного проекта российской компании MAP — процессингового центра, который работает с международными платежными системами Visa и Master Card, а также с НСПК и другими контурными процессорами банковских карт. Компания MAP существует всег
14.08.2017 «Плюс Банк» объявил о запуске собственного процессингового центра

«Плюс Банк» объявил о завершении первого этапа проекта по запуску полнофункционального процессингового центра. В ближайшее время будет осуществлена миграция карт, и к концу года банк станет обладателем собственного процессингового центра. Основой полнофункционального пр
13.02.2017 «БПЦ Процессинг» предоставил Росевробанку возможность эмиссии карт «Мир»

ехнологии и сервисы, опыт более 170 клиентов, — заявил Василий Григорьев, генеральный директор «БПЦ Процессинга». — Мы располагаем всем необходимым для эмиссии и эквайринга карт платежной систе
17.11.2016 Процессинговый центр Compass Plus соответствует стандарту PCI DSS версии 3.2

По итогам очередного аудита процессинговый центр Compass Plus подтвердил полное соответствие стандартам безопасности инду
28.10.2016 Инвестиционный банк «Веста» подключился к ПЦ «КартСтандарт»

ПЦ «КартСтандарт», независимый провайдер рынка банковского процессинга, продолжает активную работу по подключению банков. Новым партнером процессинговог
19.08.2016 «Украинский процессинговый центр» выбрал платежную платформу Authentic от NCR

Компания «Украинский процессинговый центр» (UPC) для своей работы взяла за основу Authentic — интеллектуальную пла
29.07.2016 Процессинговый центр Compass Plus и НКО «Объединенная расчетная система» приступили к эквайрингу карт JCB в устройствах банков-партнеров

В рамках стратегии развития платежных сервисов Процессинговый центр Compass Plus совместно с Небанковской кредитной организацией «Объединенная расчетная система» (акционерное общество) приступил к эквайрингу карт платежной системы JCB в уст
08.07.2016 Процессинговый центр «Золотая Корона» сертифицирован на выпуск и обслуживание карт «Мир»

т платежной системы «Мир» в рамках сертификации одного из участников, присоединившегося к ПС «Мир». Процессинговый центр полностью соответствует требованиям, предъявляемым платежной системой к 
21.06.2016 Решения SmartVista стали основой нового процессингового центра вьетнамского PVcomBank

ных решений, завершила проект по замене существующих систем управления карточными продуктами и мониторинга сети банкоматов для PVcomBank (Вьетнам). Семейство продуктов SmartVista стало основой нового процессингового центра банка, сообщили CNews в БПЦ. PVcomBank, основанный в 2013 г. упри участии холдинга PetroVietnam, является молодым участником банковского рынка Вьетнама. В соответствии со
14.06.2016 «Банк Русский Стандарт» внедрил новую технологию электронных слипов E-Slip

е на бумажном чеке, а на экране POS-терминала. Покупатель может получить электронный слип по e-mail или на номер телефона, введя данные в POS-терминал. Новая система обеспечивает передачу электронных слипов торговым точкам, их централизованное хранение на сервере. Интерфейс системы имеет удобные инструменты для поиска и выгрузки электронных слипов, рассказали в банке. «Новый формат р
29.04.2016 «МультиКарта» перевела 15 банков из процессингового центра «Банка Москвы» на собственные мощности

В рамках интеграции «Банка Москвы» в состав банка ВТБ процессинговая компания «МультиКарта» завершила проект по переводу эмиссионных и эквайринговы
13.04.2016 Процессинговый центр «Золотой Короны» интегрирован с «Мультисервисной платежной системой»

Завершен проект комплексной технологической интеграции процессингового центра «Золотая Корона» и «Мультисервисной платежной системы» — оператора платежного сервиса «Раунд», позволяющего безналично осуществлять все виды таможенных платежей. Об этом

08.04.2016 Банк из списка топ-10 заменит процессинговую платформу

ъем БД процессингового центра банка занимает около 40 Тбайт), но и высокая надежность системы. Сбой процессинга означает, что клиенты не смогут воспользоваться своими картами в банкоматах и POS
17.12.2015 «БПЦ Процессинг» и Росевробанк приступили к эквайрингу карт «Мир»

тамента платежных карт Росевробанка. Как отмечается, «БПЦ Процессинг» предоставляет услуги внешнего процессинга, позволяя финансовым организациям полностью контролировать свой платежный бизнес,
14.12.2015 ТПК прошла аудит на соответствие стандарту PCI DSS

ь Степаненко подчеркнул важность обеспечения должного уровня информационной безопасности технологий процессинга, широко используемых в настоящее время на рынке топливной розницы. «В качестве оп
27.08.2015 Процессинговый центр «Интервэйл» подтвердил соответствие требованиям PCI DSS 3.1

Компания «СмартКардЛинк», входящая в группу компаний «Интервэйл», завершила ежегодную сертификацию среды обработки данных платежных карт, в том числе собственного процессингового центра по стандарту PCI DSS. Об этом CNews сообщили в «Интервэйл». В качестве QSA-аудитора выступила компания «Комплаинс Контрол» при участии отдела информационной безопасности,
12.08.2015 Tieto и «Украинский Процессинговый Центр» запустили трансграничный эквайринг в странах ЕС

Компания Tieto и «Украинский Процессинговый Центр» (UPC) внедрили комплексное решение для подключения банков-эквайеров к платформе Card Suite. Об этом CNews сообщили в Tieto. Данное решение направлено на обслуживание между
23.07.2015 Национальный межбанковский процессинговый центр Палестины запущен в промышленную эксплуатацию на базе SmartVista

Palestine Monetary Authority (PMA) запустила в промышленную эксплуатацию Национальный межбанковский процессинговый центр Палестины. Об этом CNews сообщили в «БПЦ Банковские Технологии». Проект,
07.07.2015 «УЭК» создаст в ХМАО-Югре Единый центр процессинга и биллинга

но исполняющей обязанности Губернатора Югры Натальей Комаровой, президентом «УЭК» Алексеем Поповым и генеральным директором «Сберэнергосервис-Югра» Ларисой Каменюк о создании в регионе Единого центра процессинга и биллинга (ЕЦПиБ). В рамках деятельности ЕЦПиБ «УЭК» будет внедрять Систему автоматизированных расчетов в сфере ЖКХ и общественного пассажирского транспорта. Пилотный проект будет

06.07.2015 Председатель правительства Астраханской области о создании ЕЦПиБ в регионе

CNews: Расскажите о создании Единого центра процессинга и биллинга (ЕЦПиБ) в вашем регионе. Какие возможности благодаря ему появились у граждан и поставщиков услуг? Константин Маркелов: Функции Единого центра процессинга и биллинг
21.05.2015 РосЕвроБанк перевел операции по платежным картам в новый процессинговый центр «БПЦ Процессинг»

е. Перевод операций на новый процессинг позволил банку сохранить прежний уровень отказоустойчивости процессинга карт и одновременно с этим предложить клиентам новые сервисы, такие как интернет-
09.04.2015 В PayLink запущен собственный процессинговый центр на базе SmartVista

транзакционных потоков локальных банков Албании и близлежащих стран. PayLink – первая национальная процессинговая компания Албании, целью которой является создание и поддержка новой платежной

04.03.2015 Банк «Союз» перевел обслуживание всех карт в собственный процессинговый центр

Банк «Союз» объявил о переводе обслуживания всех банковских карт в собственный процессинговый центр, построенный на программном решении Smart Vista. Ожидается, что это позв
02.03.2015 Алексей Попов: Наша основная задача - создание единых центров процессинга и биллинга

анковские и транспортные карты. CNews: Ваша компания предлагает регионам создавать ЕЦПиБ. На каких условиях создаются Центры? Какие возможности они предоставляют регионам? Алексей Попов: Единый центр процессинга и биллинга – это организация, которая берет на себя учет всех транзакций в области ЖКХ и в области транспорта. Центр создается администрацией региона при поддержке «Универсальной эл
11.02.2015 Банковский сервис для СМБ «Точка» запустил собственный процессинговый центр

лиала «Бизнеса Онлайн» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» — в течение 3 дней запустил собственный процессинговый центр. Об этом CNews сообщили в «Точке». По словам представителей сервиса, сто
10.02.2015 Украинский процессинговый центр размещает оборудование в ЦОД De Novo

Украинский процессинговый центр (UPC) и национальный оператор облачных решений и ЦОД De Novo подписали п
04.02.2015 «Сбербанк России» подтвердил соответствие главного процессингового центра требованиям PCI DSS

Главный процессинговый центр (ГПЦ) «Сбербанка России» успешно прошел сертификационный аудит на соотве
30.12.2014 «УЭК» создает Единый центр процессинга и биллинга в Курской области

Губернатор Курской области Александр Михайлов и президент федеральной уполномоченной организации «УЭК» Алексей Попов подписали соглашение о создании в регионе Единого центра процессинга и биллинга - совместного предприятия «УЭК» и администрации области по организации сервисов в сфере ЖКХ и общественного пассажирского транспорта. В соответствии с соглашением ЕЦПиБ К
15.12.2014 Единые центры процессинга и биллинга помогут обеспечить стабильность в сфере ЖКХ

сти и бизнеса. Условие баланса этих интересов — обеспечение прозрачности и открытости. Единственный способ сделать это — обозначить одного оператора данных. Таким органом может выступить Единый центр процессинга и биллинга — инструмент, при помощи которого субъект гарантирует достоверность, корректность и своевременность данных в сфере ЖКХ», - отметил Алексей Попов. Алексей Попов напомнил,

12.12.2014 Для получения онлайн-кредитов российские заемщики предпочитают платежные карты

Как выяснили специалисты компании LendCredit, российские заемщики для получения онлайн-кредитов предпочитают использовать платежные карты. Доля платежных карт в онлайн-кредитовании в два с лишним раза превышает аналогичные показатели электронных кошельков. Об этом CNews сообщили в LendCredit. Так, на сегодняшний д
24.11.2014 Банк «МирЪ» создаст собственный процессинговый центр на базе решений TSYS

дписал соглашение о сотрудничестве с компанией Total System Services (TSYS), предоставляющей услуги процессинга. В ближайшее время на базе технологических решений TSYS «МирЪ БанкЪ» запустит соб
13.11.2014 В Кемеровской области создадут Единый центр процессинга и биллинга

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и президент компании «Универсальная электронная карта», вице-президент «Сбербанка России» Алексей Попов подписали соглашение о создании Единого центра процессинга и биллинга (ЕЦПиБ) на территории Кемеровской области. ЕЦПиБ представляет собой совместное предприятие «УЭК» и субъекта РФ, создаваемое в целях организации наиболее значимых сервисов
05.11.2014 Chip Card с помощью Tieto начал предлагать услуги на основе технологии бесконтактных платежей

Сербский процессинговый центр платежных карт Chip Card начал предлагать новые услуги на основе техноло
20.10.2014 В Чувашии появится Единый центр процессинга и биллинга

В Республике Чувашия будет создан Единый центр процессинга и биллинга (ЕЦПиБ). Договоренность о разработке дорожной карты реализации проекта развития ЕЦПиБ на территории республики достигнута в ходе встречи президента ФУО «Универсальная эле
28.07.2014 «СмартКардЛинк» подтвердил сертификацию своего процессингового центра по стандарту PCI DSS 3.0

завершила работы по ресертификации среды обработки данных платежных карт, в том числе собственного процессингового центра, по стандарту PCI DSS. Аудит был проведен QSA-аудитором «Информзащита»

Публикаций - 1156, упоминаний - 1377

FinTech и организации, системы, технологии, персоны:

ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 254 70
Oracle Corporation 6597 59
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11646 59
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 508 54
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 118 51
7920 38
IBM - International Business Machines Corp 9390 36
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8573 36
МегаФон 8279 34
ЦФТ Золотая Корона 359 33
Информзащита 712 28
SAP SE 5192 28
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1066 27
Microsoft Corporation 24338 27
Google LLC 11555 27
Ростелеком 9413 24
Deiteriy - Дейтерий 71 24
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 172 23
Apple Inc 11829 22
Yandex - Яндекс 6841 22
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 57 22
Compass Plus - Компас плюс 50 21
Крок - Croc 1768 20
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2114 18
Digital Security - Диджитал Секьюрити 175 18
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 430 17
HP Inc. 5652 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1445 16
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 91 16
Diasoft - Диасофт 778 15
Samsung Electronics 10112 15
Webmoney 532 14
TietoEVRY - Tieto 138 13
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 13
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 399 12
Cisco Systems 5060 12
АйТи 1345 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1586 11
Intervale - Интервейл 46 11
PayU - ПэйЮ 38 11
Visa International 1939 262
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1870 253
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6909 125
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 83
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2725 80
Альфа-Банк 1709 66
НСПК - Национальная система платежных карт 774 56
American Express - Amex 325 52
JCB International 142 48
ВТБ - ВТБ24 664 42
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 49 36
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 901 35
Почта Банк 446 35
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 34
РЖД - Российские железные дороги 1839 27
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 635 25
NanduQ - Qiwi 991 22
ПСБ - Промсвязьбанк 828 22
ГПБ - Газпромбанк 1052 22
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 56 21
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 21
Assist - Ассист 208 21
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2167 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1566 19
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 406 19
Почта России ПАО 2074 19
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 19
Рапида НКО - платежные система 145 18
Citi - Citibank - Ситибанк 318 18
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 971 16
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 442 16
Русский стандарт Банк 425 16
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 16
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 15
Связной ГК 1362 14
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 416 14
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 14
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 624 14
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 781 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4507 94
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11027 29
Федеральное казначейство России 1717 28
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3022 19
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1647 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1812 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2751 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3730 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3220 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1877 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2950 16
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1825 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2641 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5690 8
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 563 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1901 7
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4316 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 720 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3209 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2620 5
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 87 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 305 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 886 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2898 5
Судебная власть - Judicial power 2260 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1026 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 336 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2143 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 950 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1441 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 162 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 362 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 687 4
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 259 4
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 149 3
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 58 34
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6222 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2699 11
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 110 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 627 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1410 4
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 248 4
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 128 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 82 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 115 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 89 2
СТД РФ - Союз театральных деятелей Российской Федерации 4 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 12 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
Greenpeace - Гринпис 128 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
OpenChain 1 1
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 10 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 8 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
ASF - Apache Software Foundation 108 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 36 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 68 1
Единая Россия - Политическая партия 289 1
АФТ - Ассоциация Финтех 130 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 12 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 64 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 62193 486
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы 4839 299
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 821 219
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11408 199
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25427 183
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2172 176
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1470 167
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29289 154
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47392 147
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28574 146
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 4984 141
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15285 140
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4095 138
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2214 128
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10638 119
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1054 110
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20202 108
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10373 105
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 4759 90
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17361 90
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 1916 90
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10529 89
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23337 89
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27347 86
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23369 80
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24379 80
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10772 80
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6434 76
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12045 75
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1049 75
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11446 74
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23854 72
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9479 70
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4660 70
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13710 70
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1191 68
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8266 67
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2810 66
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9431 65
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9002 64
Google Android 13672 61
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 56
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 85 48
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 44
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4068 38
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 305 36
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4857 31
Apple iOS 7513 31
Microsoft Windows 15318 28
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 142 24
Microsoft Windows 2000 8661 23
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 89 23
PayOnline - электронная платёжная система 58 22
Linux OS 9495 22
Google Play - Google Store - Android Market 3209 21
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 602 20
Oracle Java - язык программирования 2967 20
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 809 19
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1362 18
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 18
OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 51 18
Apple Pay 482 16
Samsung Pay 290 16
Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 301 16
MasterCard Maestro 154 15
Apple - App Store 2816 15
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 401 14
Apple iPhone 6 4861 14
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 853 14
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1106 14
Apple iPhone - серия смартфонов 6943 13
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 720 13
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 572 12
Intel x86 - архитектура процессора 1780 12
Visa payWave 77 12
Oracle СУБД 625 11
Visa Verified By Visa 61 11
MasterCard SecureCode 79 11
Новые облачные технологии - МойОфис 696 11
Эвотор пэй - Evotor Pay 17 10
Попов Алексей 333 51
Орловский Виктор 368 22
Свириденко Кирилл 40 20
Нестеров Алексей 114 17
Богаткин Алексей 30 16
Чаркин Евгений 279 16
Шустиков Сергей 18 16
Комлев Владимир 35 13
Врублевский Павел 95 12
Шадаев Максут 909 12
Висящев Андрей 64 12
Харитонов Вадим 13 11
Новикова Елена 73 11
Яшин Леонид 21 11
Григорьев Василий 21 11
Каушанский Александр 14 10
Желнова Алина 12 10
Воронин Павел 115 10
Врацкий Андрей 115 10
Оберемок Надежда 15 10
Артюхов Сергей 27 10
Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 10
Скородумов Анатолий 65 10
Ульянов Николай 94 10
Аникин Дмитрий 15 10
Аксенов Олег 28 10
Абакумов Евгений 186 10
Солдатенкова Ксения 11 10
Масарская Наталия 36 10
Калякин Павел 47 10
Белан Иван 11 10
Нальский Максим 21 10
Милованов Андрей 16 10
Козлов Михаил 172 9
Меньшов Кирилл 113 9
Шакманас Алгирдас 40 9
Плешков Алексей 67 8
Алябьев Андрей 27 8
Гузовский Денис 68 8
Шушкин Дмитрий 95 8
Россия - РФ - Российская федерация 138359 674
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41910 212
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51475 111
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13950 101
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16815 97
Европа 21561 66
Украина 7513 50
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7122 43
Казахстан - Республика 5407 41
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14044 36
Россия - ЦФО - Тульская область 1184 35
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13204 28
Беларусь - Белоруссия 5477 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16487 23
Россия - СФО - Новосибирск 4145 23
Россия - ЦФО - Калужская область 943 22
Россия - ЮФО - Астраханская область 638 21
Россия - СФО - Иркутская область 1032 21
Европа Восточная 3053 19
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 663 19
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1007 18
Германия - Федеративная Республика 12532 18
Африка - Африканский регион 3414 17
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 386 17
Азия - Азиатский регион 5383 17
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1231 17
Япония 13188 16
Франция - Французская Республика 7749 15
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1165 15
Индия - Bharat 5339 15
Россия - ЦФО - Орловская область 296 14
Россия - УФО - Екатеринбург 3788 13
Россия - УФО - Свердловская область 1401 13
Россия - СФО - Кемеровская область 859 13
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2999 13
Южная Корея - Республика 6551 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2960 12
Узбекистан - Республика 1666 12
Ближний Восток 2887 11
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 533 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46510 821
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23117 285
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49136 184
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17576 120
Кредитование - Сrediting - Заём 6513 118
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3467 100
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6705 96
Аудит - аудиторский услуги 2500 92
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13306 82
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15843 81
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9635 72
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12723 66
Страхование - Страховое дело - Insurance 5601 64
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27744 63
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5823 61
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5450 57
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5225 54
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4003 52
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7653 49
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7678 48
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10589 47
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1088 44
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5625 44
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6523 44
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2215 40
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7269 39
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5787 36
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4740 36
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4584 36
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6029 35
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2994 33
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7314 32
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9375 31
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5837 30
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2640 29
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6225 28
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10712 27
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5654 26
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5678 25
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2812 25
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11157 14
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 965 8
Apps4All 26 7
NYT - The New York Times 1019 4
Forbes - Форбс 745 3
ZDnet 657 3
DarkReading.com 91 3
Times 609 2
AP - Associated Press 1997 2
Мобильные системы 115 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 609 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1688 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 515 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 872 2
Silicon.com 364 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 1
InformationWeek 241 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
Открытые системы ИД 173 1
БДГ - Белорусская деловая газета 3 1
Россия К - телеканал 28 1
NBC News 181 1
Юность - радиостанция 39 1
9to5Google 47 1
Российская газета 263 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 70 1
Известия ИД 588 1
Fortune 204 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 109 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 264 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 869 1
The Washington Post 326 1
CrunchBase 72 1
Wired - Издание 228 1
23ABC News 170 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 468 1
Ведомости 883 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5867 1
Bloomberg 1226 1
Wikipedia - Википедия 469 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7897 42
Gartner - Гартнер 3528 20
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3018 14
IDC - International Data Corporation 4893 10
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 322 8
CNews Инновация года - награда 110 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 967 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 583 6
Juniper Research 517 4
Forrester Research 819 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 304 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 3
MasterCard - Mobile Payments Study 15 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 73 2
IDC FinTech Ranking 7 2
The Nilson Report 6 2
Fortune Global 500 285 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 111 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 123 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 60 1
BCG - Boston Consulting Group 106 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Gartner - Dataquest 347 1
comScore 379 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 71 1
Zecurion Analytics 25 1
Terbium Labs 1 1
Forbes Global 2000 33 1
Медиалогия 21 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Fortune Global 100 140 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 86 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 35 1
TechTarget 13 1
CNews SaaS рейтинг 25 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 935 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 513 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 777 3
ЦФТ УЦ - учебный центр 6 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 346 2
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 23 2
Информзащита Учебный центр 38 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 170 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 145 2
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 57 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 20 1
Тинькофф Образование - Тинькофф Поколение - Tinkoff Generation 6 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 12 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 49 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 30 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 13 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 161 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 60 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
Pearson VUE 51 1
ВИВТ - Воронежский институт высоких технологий 2 1
Т1 Цифровая академия 36 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 150 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 40 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 522 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 295 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 198 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 223 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 230 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 64 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 74 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 234 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 36 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 69 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 947 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 81 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 31 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 24
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1035 22
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1946 10
CNews FORUM Кейсы 219 9
CNews AWARDS - награда 466 8
CNews APPWards 36 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2337 6
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 298 4
День молодёжи - 27 июня 845 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 540 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1186 2
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 2
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Международный женский день - 8 марта 321 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 15 1
Microsoft Ignite 41 1
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 704 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 1
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