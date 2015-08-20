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Сбер
Сбербанк ПРО100
платежная система



20.08.2015 Глава УЭК: в платежной системе ПРО100 для акционеров больше нет коммерческих перспектив
09.06.2015 Платежная система УЭК ПРО100 заработает в Приднестровье
15.12.2014 Крупнейший банк Севастополя совместно с "УЭК" запускает акцию «Пенсионером быть легко»
09.12.2014 «Севастопольский Морской Банк» при поддержке банка «Уралсиб» начал выпуск банковских карт ПРО100
27.11.2014 «Крайинвестбанк» начал обслуживание карт ПРО100
06.11.2014 Банк «Россия» начинает выпуск банковских карт ПРО100
05.11.2014 «Алиот» получил сертификат УЭК ПРО100
05.11.2014 Платежная система ПРО100 получила статус национально значимой
22.09.2014 ПРО100 готова стать национально значимой платежной системой
18.09.2014 Об УЭК и ПРО100 расскажут на XIII Международном инвестиционном форуме «Сочи-2014»
04.09.2014 «СМП банк» присоединился к российской платежной системе ПРО100
04.09.2014 Карты банка «Россия» начинают обслуживаться в российской платежной системе ПРО100
02.09.2014 Российская платежная система ПРО100 выступит официальным спонсором XII Международного банковского форума «Банки России–XXI век»
21.08.2014 ПРО100 завоевывает рынок карт
11.08.2014 У ПРО100 появились представительства в социальных сетях
04.08.2014 «Сбербанк» приступил к выпуску банковских карт ПРО100
11.07.2014 «Крайинвестбанк» присоединился к платежной системе ПРО100
27.06.2014 Число карт на базе ПРО100 превысило 800 000
18.06.2014 Карты «Банка Москвы» будут обслуживаться платежной системой ПРО100
17.06.2014 ПРО100 может стать основой Национальной платежной системы
06.06.2014 Банк «Россия» присоединился к платежной системе ПРО100
28.05.2014 Банк «Центр-инвест» начал принимать УЭК на базе системы ПРО100 в ЮФО
20.05.2014 Крым будет строить карточную платежную систему на базе ПРО100
16.05.2014 «Ханты-Мансийский банк» начал работать в платежной системе «Универсальная электронная карта» ПРО100
14.04.2014 Получены первые результаты проверки готовности платежной системы ПРО100 стать базой национальной платежной системы
02.04.2014 Национальная платежная система не должна быть привязана к УЭК
01.04.2014 Алексей Попов: На базе ПРО100 возможен самый быстрый и недорогой старт национальной платежной системы
26.03.2014 Алексей Попов: Основой национальной платежной системы должна стать ПРО100
25.03.2014 УЭК бросила вызов Visa и Mastercard
25.03.2014 В ближайшее время российские банки смогут ускорить эмиссию платежных карт на базе платежной системы ПРО100
21.03.2014 УЭК: Банкам нужно задуматься об альтернативе Visa и Mastercard
21.03.2014 Держателей карт с российской платежной системой ПРО100 не коснутся санкции по блокировке платежных систем
15.03.2013 К проекту «Универсальная электронная карта» и платежной системе «ПРО100» может присоединиться 261 банк
15.03.2013 Платежная система УЭК: универсальная карта как драйвер «ПРО100»
21.02.2013 Платежная система ПРО100: пришел час расплаты
13.06.2012 MasterCard теснит российскую платежную систему на УЭК

Публикаций - 85, упоминаний - 212

Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Золотая Корона 339 6
Микрон - Micron 576 6
Ситроникс - Sitronics 842 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7840 3
Крипто-ПРО 270 2
Accenture - Аксенчер 782 2
Смартфин - 2can&ibox 43 2
Twitter 2304 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6248 2
SellbyCell 2 1
Ситроникс СТ - Ситроникс Смарт Технологии - ССТ 36 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 222 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 209 1
Oracle Siebel 314 1
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 34 1
Башинформсвязь - Bashtel 93 1
РТИ 127 1
Infineon Technologies 389 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1837 1
Meta - Facebook 4144 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8555 1
Samsung Electronics 8963 1
Ростех - Электронный паспорт 27 1
РТИ Микроэлектроника 7 1
Spitch 3 1
Ростелеком БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 215 1
ISBC Group - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 32 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 448 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 422 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 311 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1335 1
Yandex - Яндекс 4534 1
УЭК - Универсальная электронная карта 554 75
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4882 61
Уралсиб Банк 449 23
Visa International 1640 19
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1621 16
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 78 15
Ак Барс Банк 184 15
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 12
Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 12
Банк Россия 59 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1955 7
Альфа-Банк 1328 6
Почта России ПАО 1802 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 141 5
СМП банк - Северный морской путь 73 5
Открытие ФК - Росгосстрах 223 4
Сургутнефтегаз - СНГ 162 3
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 23 3
РЖД - Российские железные дороги 1333 3
Банк Санкт-Петербург 125 3
НСПК - Национальная система платежных карт 273 3
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 84 3
Центр-инвест КБ 32 3
ВТБ - ВТБ24 641 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 184 2
Связной ГК 1087 2
ЧБРР - Черноморский банк развития и реконструкции 4 2
Сбер - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 2
X5 Group - Пятерочка 290 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1592 2
Евросеть 1366 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 154 2
X5 Group - Перекресток 258 2
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 79 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк 24 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 881 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 766 1
Ингосстрах СПАО 279 1
Аэрофлот 618 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 115 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2786 25
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 7
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1137 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2042 5
Федеральное казначейство России 898 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2048 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 742 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7435 4
Правительство Москвы 907 2
НПС - Национальный платежный совет 24 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 225 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1194 2
Счётная палата РФ 556 2
Президент Российской Федерации 1811 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1144 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2387 2
Правительство РФ 2961 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 827 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 75 1
Совет Министров Республики Крым 11 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1854 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1920 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ - Минсвязи Татарстана 93 1
МФЦ Мои документы Ярославской области 1 1
АРБ - Ассоциация российских банков 175 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12396 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 852 2
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 296 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Автоплатеж 101 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 723 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2487 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 506 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 324 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8959 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1654 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 127 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 264 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 240 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2590 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 177 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 13065 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 288 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2043 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1212 6
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 5
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 516 5
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 157 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 537 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 272 3
Apple iOS 6249 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 99 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2048 2
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 97 2
Google Android 11570 2
Java - Язык программирования 2442 1
MasterCard Maestro 133 1
Oracle Java Card 14 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 135 1
Микрон MIK - серия интегральных микросхем 17 1
ISBC Esmart Reader 12 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 586 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1016 1
Apple - App Store 2360 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 728 1
Google Play - Google Store - Android Market 2642 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 133 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 52 1
Попов Алексей 329 25
Арсентьев Андрей 56 6
Путин Владимир 2450 4
Греф Герман 344 4
Никифоров Николай 1135 4
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Петкевич Андрей 13 2
Патрин Максим 31 2
Контрабаев Артур 68 2
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Ермолаев Артем 343 1
Верхошинский Владимир 13 1
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Медведев Дмитрий 1591 1
Россия - Российская федерация - РФ 84177 71
Россия - ЮФО - Республика Крым 679 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27016 15
Россия - ЦФО - Тульская область 929 10
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 864 8
Россия - ЮФО - Астраханская область 481 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34312 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1225 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 923 5
Россия - ЮФО - Севастополь 457 5
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 467 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3889 4
Россия - СФО - Омская область 479 4
Россия - УФО - Тюменская область 753 4
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 224 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1077 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 820 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11642 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1990 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 367 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 597 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 710 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 534 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 626 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10981 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 644 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 274 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1126 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1392 2
Россия - ЦФО - Орловская область 169 2
Россия - ПФО - Казань 1894 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 316 2
ПМР - Приднестровская Молдавская Республика - Приднестровье 37 2
Россия - ЦФО - Калужская область 730 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 81 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцово 88 2
Япония 7922 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12038 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 517 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 156 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 55 6
Федеральное законодательство 481 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 490 3
НКО - Некоммерческая организация 96 2
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 89 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 182 1
ЕСН - Единый социальный налог 97 1
МПС - Международные платежные системы 94 1
Русский язык 1712 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 19 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 265 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 103 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 248 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4268 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5081 1
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РИФ - Российский инвестиционный форум 51 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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