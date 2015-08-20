Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбер
Сбербанк ПРО100
платежная система
Публикаций - 85, упоминаний - 212
Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Попов Алексей 329 25
|Арсентьев Андрей 56 6
|Путин Владимир 2450 4
|Греф Герман 344 4
|Никифоров Николай 1135 4
|Обаева Алма 6 3
|Туров Алексей 8 3
|Маркелов Константин 25 2
|Новиков Алексей 39 2
|Петкевич Андрей 13 2
|Патрин Максим 31 2
|Контрабаев Артур 68 2
|Ковальчук Юрий 33 2
|Дойников Игорь 11 2
|Щепинов Вадим 7 2
|Святик Владислав 6 2
|Горбунов Василий 10 1
|Тосунян Гарегин 10 1
|Перешеин Владимир 6 1
|Тулеев Аман 10 1
|Лаврентьева Наталья 5 1
|Юргелас Мария 41 1
|Петров Аркадий 6 1
|Сороко Антон 5 1
|Богданов Юрий 8 1
|Громов Иван 101 1
|Макаров Владимир 69 1
|Игнатьев Михаил 7 1
|Жмуренко Николай 13 1
|Аксаков Анатолий 103 1
|Лысенко Эдуард 221 1
|Воробьев Андрей 148 1
|Костин Андрей 51 1
|Федоров Алексей 57 1
|Комар Евгений 20 1
|Ермолаев Артем 343 1
|Верхошинский Владимир 13 1
|Оголь Елена 24 1
|Рудычева Наталья 89 1
|Медведев Дмитрий 1591 1
|WikiLeaks 112 1
|РИА Новости 750 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 799 1
|Известия ИД 211 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru