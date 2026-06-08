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ПМР Приднестровская Молдавская Республика Приднестровье

ПМР - Приднестровская Молдавская Республика - Приднестровье

СОБЫТИЯ


08.06.2026 Т2 запустила сервис переводов за границу 1
02.01.2025 Группировка «Облачный атлас» атакует Россию через новую дыру в Microsoft Office 1
02.05.2019 Как ДНР построила себе «российский 4G», и почему ЛНР держится за украинский CDMA. Репортаж 2
26.11.2018 Заканчивается постсоветский телекоммуникационный конфликт, который полыхал 15 лет 4
21.06.2017 Мобильная связь ДНР в западне между украинским прошлым и российским будущим. Репортаж 1
15.11.2016 ОПК автоматизировала более 700 армейских столовых в России и за рубежом 1
14.11.2016 Спецслужбы отключили сотового оператора за работу в Крыму 3
02.11.2015 В сервисе для онлайн-трансляций российских телеканалов прошел полицейский обыск 1
20.08.2015 Глава УЭК: в платежной системе ПРО100 для акционеров больше нет коммерческих перспектив 1
20.07.2015 Крымский оператор будет работать в запрещенном в России стандарте 4
09.06.2015 Платежная система УЭК ПРО100 заработает в Приднестровье 2
08.04.2015 «Яндекс» вслед за Mail.ru пустил пользователей редактировать свои карты 1
06.02.2013 Radio Moldova International перестанет вещать для иностранцев 1
24.10.2012 «Радио Свобода» уходит из России, но обещает вернуться 2
16.05.2011 Партнера «питерских связистов» пытались запереть в Молдавии 3
16.11.2010 «Скай Линк» открыл интернет-роуминг между Москвой и Самарой 1
27.09.2010 «Скай Линк» открыл роуминг в режиме EVDO Rev.0 между Москвой и Хабаровском 1
25.05.2010 «Скай Линк» открыл роуминг в режиме EVDO Rev.A между Москвой и Красноярском 1
15.02.2010 И.Смирнов: Российские "Искандеры" защитят Приднестровье от США 3
30.09.2009 В телефонном коде России появилось новое государство 4
23.05.2008 В Молдавии 3G будет у всех 1
28.12.2007 2007: 90% школ Приднестровья оснастили компьютерными классами 2
21.11.2007 «Скай Линк» открыл международный EV-DO-роуминг в Латвии 1
12.09.2007 «Скай Линк» открыл роуминг в Молдавии 1
22.08.2007 «Приднестровский радиотелецентр» может приобрести «Евразия-Телерадиоком» 2
03.08.2007 Италия: арестована международная банда хакеров 3
09.02.2007 «Никита Мобайл» открыла представительство в Молдавии 1
27.12.2006 Молдавия обидела «Билайн» 1
30.05.2006 Для абонентов "Скай Линк–Москва" открыт роуминг с Калининградом 2
26.04.2006 Петербургский "Скай Линк" открыл роуминг с Приднестровьем 2
07.12.2005 Между Молдавией и Приднестровьем разгорается вторая "телефонная война" 1
22.07.2005 2G - в России, 3G – в Таджикистане, 4G – в Японии 1
24.06.2005 Таджикистан обогнал Россию по скорости мобильного интернета 1
15.06.2005 "ИнтерДнестрКом" решил не ждать решения молдавского правительства 2
18.11.2003 Молдавия прекратила глушение мобильной телефонной связи в Приднестровье 3
03.11.2003 С 1 ноября в Молдавии введен в действие новый план телефонной нумерации 1
28.10.2003 Молдавия готовит либерализацию рынка телекоммуникаций 3
12.09.2003 Операторы Молдавии и Приднестровья ведут войну 2
20.08.2003 Приднестровье может лишиться международной телефонной связи 1
12.05.2003 В Молдавии вводится новый план телефонной нумерации 1

Публикаций - 48, упоминаний - 82

ПМР и организации, системы, технологии, персоны:

Интерднестрком - Телеком Приднестровья 26 21
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 56 8
Moldtelecom - Молдтелеком 48 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9414 8
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 8
Voxtel 82 7
МегаФон 10521 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15416 5
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1052 5
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 5
Киевстар - Kyivstar 568 4
Интертелеком - Intertelecom 38 4
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 28 3
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 3
Huawei 4471 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5793 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3080 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 821 3
Vodafone Group 1409 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 3
Lenovo Motorola 3555 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 3
Укртелеком - Ukrtelecom 244 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2665 3
Астелит 137 3
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 2
Huawei Technologies 409 2
МегаФон Таджикистан - ТТ Мобайл - МЛТ - TT Mobile - Мобильные линии Таджикистана 58 2
Лугаком - Lugacom 12 2
Питерская группа связистов 441 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 2
Приднестровский радиотелецентр 2 2
Таджиктелеком 17 2
Ростелеком 10781 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3283 2
Cisco Systems 5327 2
Yandex - Яндекс 9023 2
VK - Mail.ru Group 3582 2
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
ETH - Eventis Telecom Holdings 92 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8669 2
Рапида НКО - платежные система 145 1
Anytime - Оператор каршеринга 16 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 56 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Россети Ленэнерго 1698 1
ЭксимБанк 5 1
ЧБРР - Черноморский банк развития и реконструкции 5 1
ТирасПромСтройБанк ПМР 1 1
Moldindconbank - Молдинкомбанк 3 1
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 32 1
НСПК - Национальная система платежных карт 933 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1481 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1923 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 59 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5902 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13503 4
Правительство Молдавии - органы государственной власти 10 3
СБУ - Служба безопасности Украины 97 2
Правительство Молдавии - НАРЭКИТ - НАРЭИ - Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий Республики Молдова 42 2
Правительство ПМР - Правительство Приднестровской Молдавской республики 2 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5551 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6476 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3164 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4915 2
ДНР - Почта Донбасса 9 2
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 38 2
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Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
Судебная власть - Judicial power 2468 1
Прокуратура Молдавии 2 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 35 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5378 1
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