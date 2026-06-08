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ПМР Приднестровская Молдавская Республика Приднестровье
СОБЫТИЯ
ПМР и организации, системы, технологии, персоны:
|Воронин Владимир 12 3
|Гушан Виктор 3 3
|Казмалы Илья 3 3
|Рудниченко Андрей 2 2
|Умаров Михаил 56 2
|Погребинский Антон 45 2
|Нефедов Павел 46 2
|Белашева Марина 37 2
|Ганжа Сергей 2 2
|Гордя Станислав 5 2
|Беляев Владимир 5 2
|Яценко Виктор 22 2
|Попов Алексей 338 1
|Сурженко Михаил 1 1
|Ивантер Дмитрий 36 1
|Фетисов Олег 2 1
|Анисимов Павел 8 1
|Смирнов Игорь 19 1
|Плотницкий Игорь 1 1
|Зайцева Анна 70 1
|Габурич Кирилл 1 1
|Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
|Яковенко Александр 5 1
|Кочетов Алексей 3 1
|Савватин Максим 65 1
|Астафьева Ирина 37 1
|Истомин Максим 26 1
|Каменский Дмитрий 13 1
|Репин Николай 18 1
|Чебан Юрий 14 1
|Мельничек Юрий 11 1
|Апостол Вячеслав 7 1
|Рейх Андрей 1 1
|Рябушкин Андрей 4 1
|Артамонов Сергей 4 1
|Бучацкий Павел 1 1
|Гущин Павел 2 1
|Гузеев Валерий 4 1
|Клименко Валерий 1 1
|Тэбырцэ Юрий 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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