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Астелит
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|29.06.2015
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Украинский сотовый оператор полностью отошел туркам
аинского магната Рината Ахметова о выкупе его доли в третьем по величине сотовой операторе Украины «Астелит» (торговая марка Life). Об этом говорится в сообщении обеих сторон сделки. Turkcell п
|19.06.2015
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Турки забирают за долги украинского сотового оператора
ие о начале переговоров по консолидации 100% акций третьего по величине сотового оператора Украины «Астелит» (торговая марка Life). Сейчас единственным акционером «Астелита» является буферная с
|04.04.2012
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Украинская «дочка» подставила турецких связистов
ему необходимо погасить кредит на $150 млн, взятый контролируемым им украинским сотовым оператором «Астелит» (торговая марка Life). Кредит был взят в 2005 г. у двух турецких банков - Turkiye Ga
|18.01.2008
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Huawei построит магистральную сеть DWDM для украинского оператора
Компания Huawei Technologies объявила о заключении контракта на построение национальной магистральной сети DWDM для компании «Астелит», предоставляющей услуги мобильной связи в стандарте GSM на Украине под торговой маркой life:). Необходимость в создании сетевой инфраструктуры DWDM с поддержкой WSS ROADM возникла у оп
|03.12.2007
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Altimo продала доли в "Астелите" и "Украинских высоких технологиях"
imo, управляющая телекоммуникационными активами "Альфа Групп", продала доли в украинских компаниях "Астелит" и "Украинские высокие технологии" во исполнение решения Нью-Йоркского арбитража, соо
|21.11.2007
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Украинский "Астелит" создаст виртуального сотового оператора в Италии
Украинский оператор сотовой связи "Астелит" планирует во 2 квартале 2008 г. ввести в строй виртуального сотового оператора (MVNO - Mobile virtual network operator) под брендом "Life:) Италия" на сети итальянского оператора 3 Ita
|30.08.2007
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«Комстар»: второе пришествие в Петербург
пакет акций компании МСТ. В июне 2006 г. «Комстар» купил за $8 млн. оператора фиксированной связи «Астелит», который также присутствует в Москве, Нижнем Новгороде и Липецке. «Астелит»,
|09.08.2007
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Чистые убытки «Астелита» уменьшились во II квартале
Чистые убытки украинского сотового оператора «Астелит» (торговая марка "life:)") во II квартале 2007г. составили $46,1 млн. против $54,3 мл
|18.05.2007
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"Астелит" закончил 1 квартал с чистым убытком
Чистый убыток компании «Астелит» (торговая марка «life:)») в I квартале 2007г. составил $44,9 млн. относительно убытк
|13.04.2007
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Украинский "Астелит" готов к 3G
Украинский оператор сотовой связи «Астелит» (торговая марка «life:)») после получения лицензии на развертывание сети третьего по
|02.04.2007
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"Астелит" начал тестовую эксплуатацию сети 3G в Киеве
Компания «Астелит» (торговая марка «life:)») начала тестовую эксплуатацию сети 3G в Киеве, сообщает РБК
|05.03.2007
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Акционеры "Астелита" пообещали кредиторам вложить в компанию $300 млн
Акционеры украинского сотового оператора «Астелит» (торговая марка «life:)»), в том числе владелец контрольного пакета, турецкая Turkce
|02.03.2007
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Бесплатная раздача SIM-карт довела оператора до дефолта
Третий по величине сотовый оператор на Украине «Астелит» объявил о дефолте на сумму $494,7 млн. из $540 млн. общей задолженности. «Астелит
|12.07.2006
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Экспансия "Комстара": куплен еще один оператор
е ТелеСистемфы» сообщила о покупке 100% акций московского оператора фиксированной телефонной связи «Астелит», который, помимо столицы, оказывает услуги проводной фиксированной связи в Санкт-Пет
|16.03.2006
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Nokia поставит "Астелиту" оборудование на $75 млн.
Компания Nokia объявила о заключении контракта стоимостью $75 млн. с украинским сотовым оператором «Астелит». Соглашение предусматривает поставку сетевого оборудования GSM/EDGE. В состав поставляемого оборудования входят базовые станции, контроллеры базовых станций и передающие устройства. Об
|13.12.2005
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"Астелит" обратился в НКРС Украины с заявкой на получение UMTS-лицензии
Украинский оператор мобильной связи «Астелит», который предоставляет услуги под брендом life:), подал заявку в Национальную комиссию по вопросам регулирования связи (НКРС) Украины на получение лицензии на предоставление услуг моби
|28.10.2005
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Ericsson и украинский "Астелит" подписали контракт на расширение сети GSM
Ericsson и украинский национальный оператор мобильной связи "Астелит" (торговая марка "life:)") подписали договор на расширение сети GSM стоимостью $45 мл
|13.09.2005
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"Астелит" первым в Украине запустил услугу "Мобильное TV"
Украинский оператор сотовой связи "Астелит" предложил своим пользователям услугу "Мобильное ТV", которая позволяет смотреть мультимедия через мобильный телефон без предварительно загрузки файлов. Об этом РБК сообщила пресс-служб
|06.04.2005
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Украинский "Астелит" внедрил контакт-центр Avaya
Украинский оператор мобильной связи «Астелит» завершил внедрение мультимедийного контакт-центра Avaya Interaction Centre (AIC). Данный проект является первым внедрением решения AIC в странах ближнего зарубежья. Мультимедийный конт
Астелит и организации, системы, технологии, персоны:
|Химич Роман 44 17
|Янукович Виктор 57 8
|Дзекон Георгий 16 6
|Яценко Виктор 22 6
|Левочкин Сергей 9 5
|Goldscheider Peter - Гольдшейдер Петер 5 4
|Ющенко Виктор 39 4
|Никифоров Николай 1138 4
|Литовченко Игорь 23 3
|Бабаев Кирилл 56 3
|Тимошенко Юлия 31 3
|Рябченко Александр 8 3
|Thygesen Jan Edvard - Тигесен Ян Эдвард 35 3
|Фридман Михаил 146 2
|Хорошковский Валерий 6 2
|Рудниченко Андрей 2 2
|Проживальский Олег 11 2
|Чернышов Петр 14 2
|Авен Петр 67 2
|Рубан Виктория 2 2
|Изосимов Александр 192 2
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 17 2
|Савватин Максим 66 2
|Куликов Павел 27 2
|Шафигуллин Лутфулла 8 2
|Лубнина Надежда 5 2
|Косогов Андрей 33 2
|Клименко Дмитрий 3 2
|Иванова-Галицина Анна 16 2
|Червоненко Евгений 5 2
|Метлов Константин 3 2
|Пасынкова Татьяна 3 2
|Путин Владимир 3454 2
|Лацанич Василь 106 2
|Баринов Александр 44 2
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 2
|Голомолзин Анатолий 75 1
|Миронов Сергей 64 1
|Яковицкий Алексей 23 1
|Кусков Денис 221 1
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