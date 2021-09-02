Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Астелит
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 72, упоминаний - 87
Астелит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
|Лига.нет 3 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
|Juniper Research 278 1
|CNews Analytics 1990 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763561, в очереди разбора - 667248.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763561, в очереди разбора - 667248.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru