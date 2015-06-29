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Астелит

СОБЫТИЯ

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29.06.2015 Украинский сотовый оператор полностью отошел туркам

аинского магната Рината Ахметова о выкупе его доли в третьем по величине сотовой операторе Украины «Астелит» (торговая марка Life). Об этом говорится в сообщении обеих сторон сделки. Turkcell п
19.06.2015 Турки забирают за долги украинского сотового оператора

ие о начале переговоров по консолидации 100% акций третьего по величине сотового оператора Украины «Астелит» (торговая марка Life). Сейчас единственным акционером «Астелита» является буферная с
04.04.2012 Украинская «дочка» подставила турецких связистов

ему необходимо погасить кредит на $150 млн, взятый контролируемым им украинским сотовым оператором «Астелит» (торговая марка Life). Кредит был взят в 2005 г. у двух турецких банков - Turkiye Ga
18.01.2008 Huawei построит магистральную сеть DWDM для украинского оператора

Компания Huawei Technologies объявила о заключении контракта на построение национальной магистральной сети DWDM для компании «Астелит», предоставляющей услуги мобильной связи в стандарте GSM на Украине под торговой маркой life:). Необходимость в создании сетевой инфраструктуры DWDM с поддержкой WSS ROADM возникла у оп
03.12.2007 Altimo продала доли в "Астелите" и "Украинских высоких технологиях"

imo, управляющая телекоммуникационными активами "Альфа Групп", продала доли в украинских компаниях "Астелит" и "Украинские высокие технологии" во исполнение решения Нью-Йоркского арбитража, соо
21.11.2007 Украинский "Астелит" создаст виртуального сотового оператора в Италии

Украинский оператор сотовой связи "Астелит" планирует во 2 квартале 2008 г. ввести в строй виртуального сотового оператора (MVNO - Mobile virtual network operator) под брендом "Life:) Италия" на сети итальянского оператора 3 Ita
30.08.2007 «Комстар»: второе пришествие в Петербург

пакет акций компании МСТ. В июне 2006 г. «Комстар» купил за $8 млн. оператора фиксированной связи «Астелит», который также присутствует в Москве, Нижнем Новгороде и Липецке. «Астелит»,

09.08.2007 Чистые убытки «Астелита» уменьшились во II квартале

Чистые убытки украинского сотового оператора «Астелит» (торговая марка "life:)") во II квартале 2007г. составили $46,1 млн. против $54,3 мл
18.05.2007 "Астелит" закончил 1 квартал с чистым убытком

Чистый убыток компании «Астелит» (торговая марка «life:)») в I квартале 2007г. составил $44,9 млн. относительно убытк
13.04.2007 Украинский "Астелит" готов к 3G

Украинский оператор сотовой связи «Астелит» (торговая марка «life:)») после получения лицензии на развертывание сети третьего по
02.04.2007 "Астелит" начал тестовую эксплуатацию сети 3G в Киеве

Компания «Астелит» (торговая марка «life:)») начала тестовую эксплуатацию сети 3G в Киеве, сообщает РБК
05.03.2007 Акционеры "Астелита" пообещали кредиторам вложить в компанию $300 млн

Акционеры украинского сотового оператора «Астелит» (торговая марка «life:)»), в том числе владелец контрольного пакета, турецкая Turkce
02.03.2007 Бесплатная раздача SIM-карт довела оператора до дефолта

Третий по величине сотовый оператор на Украине «Астелит» объявил о дефолте на сумму $494,7 млн. из $540 млн. общей задолженности. «Астелит
12.07.2006 Экспансия "Комстара": куплен еще один оператор

е ТелеСистемфы» сообщила о покупке 100% акций московского оператора фиксированной телефонной связи «Астелит», который, помимо столицы, оказывает услуги проводной фиксированной связи в Санкт-Пет
16.03.2006 Nokia поставит "Астелиту" оборудование на $75 млн.

Компания Nokia объявила о заключении контракта стоимостью $75 млн. с украинским сотовым оператором «Астелит». Соглашение предусматривает поставку сетевого оборудования GSM/EDGE. В состав поставляемого оборудования входят базовые станции, контроллеры базовых станций и передающие устройства. Об
13.12.2005 "Астелит" обратился в НКРС Украины с заявкой на получение UMTS-лицензии

Украинский оператор мобильной связи «Астелит», который предоставляет услуги под брендом life:), подал заявку в Национальную комиссию по вопросам регулирования связи (НКРС) Украины на получение лицензии на предоставление услуг моби
28.10.2005 Ericsson и украинский "Астелит" подписали контракт на расширение сети GSM

Ericsson и украинский национальный оператор мобильной связи "Астелит" (торговая марка "life:)") подписали договор на расширение сети GSM стоимостью $45 мл
13.09.2005 "Астелит" первым в Украине запустил услугу "Мобильное TV"

Украинский оператор сотовой связи "Астелит" предложил своим пользователям услугу "Мобильное ТV", которая позволяет смотреть мультимедия через мобильный телефон без предварительно загрузки файлов. Об этом РБК сообщила пресс-служб
06.04.2005 Украинский "Астелит" внедрил контакт-центр Avaya

Украинский оператор мобильной связи «Астелит» завершил внедрение мультимедийного контакт-центра Avaya Interaction Centre (AIC). Данный проект является первым внедрением решения AIC в странах ближнего зарубежья. Мультимедийный конт

Публикаций - 137, упоминаний - 191

Астелит и организации, системы, технологии, персоны:

Киевстар - Kyivstar 569 86
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 73
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 68
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 60
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 45
Укртелеком - Ukrtelecom 244 43
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 40
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 30
UMC - United Microelectronics Corporation 339 29
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 24
Тримоб - TriMob 35 21
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 19
Vodafone Group 1412 19
МегаФон 10742 18
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 18
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 15
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 14
Сторм 57 12
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 12
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 28 11
Ростелеком 10948 10
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 10
Интертелеком - Intertelecom 38 9
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 9
К Телеком - Исеть Телеком 97 9
Huawei 4677 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 7
Миранда-Медиа - Крымтелеком 58 7
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 6
АйСи Групп - К-Телеком - Winmobile - Win Mobile - Вин Мобай 55 6
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 77 6
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 41 6
Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks 31 5
Turkcell - Lifecell - life:) - DataGroup - ДатаГруп - Датагруп-Воля - Воля-Кабель - Фринет - Volia - Девком 32 5
АйСи Групп - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 38 5
СИНХ - Таттелеком 229 5
Fintur 57 4
Лугаком - Lugacom 12 4
Vega Telecom - MMDS-Украина - ММДС-Украина - Фарлеп-Инвест 7 4
Cisco Systems 5372 4
Альфа-Групп 745 17
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 32 15
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 14
EPIC Telecom Invest 212 10
Cukurova 97 8
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 4
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 3
Альфа-Эко 55 3
Standard Bank Group 4 3
Intec Holdings 3 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 3
Укрэксимбанк - Ukreximbank 10 2
Ощадбанк - Державний ощадний банк України - Государственный сберегательный банк Украины 20 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Fellowes 32 2
EPIC - European Privatization & Investment Corporation 2 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Karino Trading 4 2
NJJ Capital 6 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 48 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
Group DF 7 1
Мосводоканал МГУП 69 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 1
Intel Capital 148 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
NEQSOL Holding 9 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Резонанс НПП 407 1
Караван Megastore ТРЦ 1 1
Арм Телеком Венчурс Холдинг 2 1
Сбер - Сбербанк - Алтайский банк 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 12
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 11
Президент Украины 128 9
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 9
СБУ - Служба безопасности Украины 98 7
Судебная власть - Judicial power 2500 7
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
ДНР - Почта Донбасса 9 6
Районный суд Киева 26 4
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 4
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 23 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 38 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 1
Конституционный суд РФ 112 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 1
Международный арбитраж 32 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
Международный арбитражный суд города Женевы 5 1
Районный суд Днепропетровска 1 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Районные суды РФ 196 1
Прокуратура Украины - Офис Генерального прокурора Украины 15 1
Совет Министров Республики Беларусь - Правительство Белоруссии 25 1
ТКК Украины - Торгово-промышленная палата Украины 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 57
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
Партия регионов - Па́ртія регіо́нів 8 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 100
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 66
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 42
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 25
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 19
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 15
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 15
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 12
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 11
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 7
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 4
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
Корпоративное управление - Corporate governance 104 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 4
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 3
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 315 3
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 641 3
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Феникс SIM-карты 3 2
Linux OS 11533 2
Rakuten Viber 665 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Apple iPhone 6 4861 2
Oracle Hyperion 259 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 1
Oracle Autonomous NoSQL Database 17 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 1
Oracle Engineered Systems 48 1
Oracle Big Data Appliance - Oracle Big Data Service - Oracle Big Data Cloud 50 1
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle HFM - Oracle Hyperion Strategic Finance - Oracle HSF - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management - Oracle FDMEE - Oracle Hyperion Financial Reports 57 1
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 64 1
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 1
Google Cloud Services 244 1
Huawei OptiX 24 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 1
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи - АИС СМП - Скорая медицинская помощь 26 1
МТС Коннект - MTS Connect 49 1
Redmine 22 1
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 25 1
Oracle Exalogic 73 1
Huawei CRBT 1 1
Huawei HW 1 1
Oracle Exalytics In-Memory Machine - Oracle Exalytics Business Intelligence Machine 37 1
Oracle Utilities 38 1
МТС Джинс 0 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Bionic beaver 4 1
Hitachi USP - Universal Storage Platform 21 1
Hitachi AMS - Hitachi Adaptable Modular Storage 20 1
openSUSE - SUSE Linux Rancher 25 1
Лоялти Партнерс Восток - Малина - программа лояльности 5 1
Химич Роман 44 17
Янукович Виктор 57 8
Дзекон Георгий 16 6
Яценко Виктор 22 6
Левочкин Сергей 9 5
Goldscheider Peter - Гольдшейдер Петер 5 4
Ющенко Виктор 39 4
Никифоров Николай 1138 4
Литовченко Игорь 23 3
Бабаев Кирилл 56 3
Тимошенко Юлия 31 3
Рябченко Александр 8 3
Thygesen Jan Edvard - Тигесен Ян Эдвард 35 3
Фридман Михаил 146 2
Хорошковский Валерий 6 2
Рудниченко Андрей 2 2
Проживальский Олег 11 2
Чернышов Петр 14 2
Авен Петр 67 2
Рубан Виктория 2 2
Изосимов Александр 192 2
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 17 2
Савватин Максим 66 2
Куликов Павел 27 2
Шафигуллин Лутфулла 8 2
Лубнина Надежда 5 2
Косогов Андрей 33 2
Клименко Дмитрий 3 2
Иванова-Галицина Анна 16 2
Червоненко Евгений 5 2
Метлов Константин 3 2
Пасынкова Татьяна 3 2
Путин Владимир 3454 2
Лацанич Василь 106 2
Баринов Александр 44 2
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 2
Голомолзин Анатолий 75 1
Миронов Сергей 64 1
Яковицкий Алексей 23 1
Кусков Денис 221 1
Украина 7928 127
Россия - РФ - Российская федерация 166168 79
Турция - Турецкая республика 2620 57
Норвегия - Королевство 1858 23
Украина - Киев 1151 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 17
ДНР - Донецкая Народная Республика 232 13
Австрия - Австрийская Республика 1357 11
Европа 24964 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Беларусь - Белоруссия 6289 10
Швеция - Королевство 3782 10
Россия - ЮФО - Севастополь 613 10
ДНР - Донецк - Донецкий регион 172 9
ЛНР - Луганская Народная Республика 205 9
Донбасс 68 8
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Украина - Одесса 196 7
Украина - Харьковская область - Харьков 221 7
Финляндия - Финляндская Республика 3697 7
США - Нью-Йорк 3180 7
Казахстан - Республика 6048 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 6
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 171 5
Украина - Львов 100 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 5
Армения - Республика 2449 5
Европа Восточная 3138 5
Узбекистан - Республика 2005 5
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 4
Украина - Житомирская область - Житомир 29 4
Украина - Ивано-Франковск 36 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 59
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 37
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 30
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 25
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 16
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 12
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 12
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 10
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 6
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 6
Приватизация - форма преобразования собственности 543 6
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 6
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 476 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 5
Паспорт - Паспортные данные 2848 5
Аренда 2687 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 5
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 3
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 259 3
Воссоединение Крыма с Россией - Присоединение Крыма к Российской Федерации 14 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 3
Национализация - передача (перевод) в собственность государства имущества, принадлежащего частным лицам или коллективным собственникам 32 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 22
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 10
Лига.нет 12 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
Bloomberg 1627 3
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
Интерфакс Украина 12 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Известия ИД 770 1
Российская газета 290 1
РБК Украина 12 1
Svenska Dagbladet 4 1
FT - Financial Times 1296 1
Ведомости 1466 1
РИА Новости 1033 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
ДонФТИ - Донецкий физико-технический институт имени А.А. Галкина 1 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
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Связь-Экспокомм 276 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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