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Астелит


02.09.2021 Vodafone купил телеком-активы донбасского магната 1
04.09.2020 «Скорую помощь» ДНР перевели на СПО 2
14.08.2020 У конкурирующих крымских сотовых операторов может быть общий владелец 1
13.02.2020 «Почта Донбасса» внедрила СПО от умельцев из ДНР 1
29.01.2020 На Украине стало одним сотовым оператором меньше 1
11.10.2019 Крошечный оператор готов купить огромную «дочку» МТС 1
02.05.2019 Как ДНР построила себе «российский 4G», и почему ЛНР держится за украинский CDMA. Репортаж 1
21.05.2018 Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 1
07.03.2018 Украинские власти продали 4G-частоты «дочкам» «Билайна» и МТС 1
01.02.2018 «Дочкам» МТС и «Билайн» выдали 4G-частоты на Украине 2
16.01.2018 Жители ДНР и ЛНР остались без МТС 1
13.12.2017 Как в ДНР восстанавливали связь на конфискованном украинском оборудовании. Репортаж 2
04.07.2017 «Дочка» «Билайна» получит компенсацию от распродажи частот на Украине 2
21.06.2017 Мобильная связь ДНР в западне между украинским прошлым и российским будущим. Репортаж 4
28.04.2017 Абонентов «Билайна» и Tele2 лишили роуминга в ДНР 3
02.03.2017 Украина вывела из строя оборудование Huawei и Juniper в ДНР и ЛНР 1
29.11.2016 Власти не дали МТС купить украинского 3G-оператора 1
15.06.2016 В Крыму заработал четвертый сотовый оператор 1
20.05.2016 Украинский «Билайн» недоплатил налогов на $92 млн 1
21.03.2016 Как российские разработчики прослушки работают в ближнем и дальнем зарубежье 1
15.01.2016 МТС собралась купить украинского 3G-оператора 1
18.11.2015 Турки возвращают себе контроль над постсоветскими сотовыми операторами 1
16.10.2015 Vodafone поможет МТС компенсировать потерю Крыма 1
07.10.2015 Крупный зарубежный сотовый оператор собрался работать в Крыму 1
20.07.2015 Крымский оператор будет работать в запрещенном в России стандарте 1
29.06.2015 Украинский сотовый оператор полностью отошел туркам 2
19.06.2015 Турки забирают за долги украинского сотового оператора 2
24.04.2015 В Крыму и Севастополе будут разные сотовые операторы 1
24.02.2015 Украина распределила 3G-лицензии 1
16.12.2014 Татарстан вперед: Лицензию на сотовую связь в Крыму отдали компании из Казани 1
27.11.2014 «МТС-Украина» заработала на потере Крыма 1
11.11.2014 Украина заблокировала звонки в Крым 1
29.07.2014 Растут масштабы использования Oracle Engineered Systems в России и странах СНГ 1
26.06.2014 Президент «Киевстара» отказался от российского гражданства 1
16.06.2014 МТС заработал в Крыму 1
15.04.2014 В Крыму развернута группировка мобильных комплексов радиоконтроля 1
21.03.2014 Минкомсвязь обещает жителям Крыма российские SIM-карты и электронное правительство 1
07.03.2014 Российско-украинский кризис: Что будет с телекоммуникациями 1
11.02.2014 Гендиректором крупнейшего оператора Украины стал россиянин 1
05.06.2013 «Укртелеком» продан самому богатому предпринимателю Украины 1

Публикаций - 72, упоминаний - 87

Астелит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 44
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 40
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 31
Киевстар 260 9
Vodafone Group 380 8
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 7
Lifecell - Лайфселл - Украинский оператор мобильной связи 18 7
Укртелеком 128 6
Тримоб 30 4
Turkcell 180 4
Интертелеком - Intertelecom 31 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
PEOPLEnet 18 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 3
К Телеком 44 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 780 2
К-Телеком - Win Mobile 22 2
3748 2
Google LLC 7154 2
КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 15 2
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 2
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 20 2
Крымтелеком 41 2
Cisco Systems 2040 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Vega Telecom - MMDS-Украина - ММДС-Украина - Фарлеп-Инвест 4 2
Ростелеком ЦентрТелеком 192 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 311 1
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 60 1
Комтел 12 1
Rancher Labs 11 1
Углетелеком ГПС 4 1
RETN - Ретннет 11 1
Azercell Telekom 8 1
Ростелеком Дальсвязь 206 1
Лугаком - Lugacom 5 1
Интерднестрком 6 1
Verizon 370 1
eBay Inc 531 1
Газпром ПАО 521 1
EPIC Telecom Invest 70 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Group DF 7 1
Укрэксимбанк - Ukreximbank 9 1
Ощадбанк - Державний ощадний банк України 14 1
System Capital Group 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 7
ДНР - Почта Донбасса 9 4
ДНР - Минсвязи - Министерство связи Донецкой Народной Республики 7 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 19 2
НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 13 2
СБУ - Служба безопасности Украины 48 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
ВСУ - Вооружённые силы Украины 1 1
Фонд государственного имущества Украины 6 1
Государственный совет Республики Крым 1 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 10 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 23 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
3G - Стандарт мобильной связи 3736 15
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 10
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 484 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 126 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 110 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
RAN sharing - Network sharing - совместное использование инфраструктуры сетей связи операторами связи 10 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1253 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
Kerberos - Сетевой протокол аутентификации 44 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 383 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 1
Kubernetes 307 1
Феникс SIM-карты 2 2
МТС SIM-карты 35 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
Linux OS 4260 2
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 38 1
Oracle Exalogic Elastic Cloud 51 1
Redmine 9 1
АИС СМП - Скорая медицинская помощь 1 1
Telegram - Мессенджер 80 1
WhatsApp Messenger 654 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
Java - Язык программирования 1177 1
Apple - App Store 2198 1
Rakuten Viber 429 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Ахметов Ринат 52 5
Никифоров Николай 1126 2
Яценко Виктор 13 2
Химич Роман 37 2
Дорохина Юлия 42 1
Щеголев Игорь 676 1
Якименко Александр 1 1
Жирновский Александр 1 1
Животовский Александр 2 1
Захарченко Александр 2 1
Hurtado Maria del Pilar - Хуртадо Мария дель Пилар 1 1
Terzioglu Ilter - Терзиоглу Илтер 2 1
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 5 1
Процишен Мария 1 1
Рубан Виктория 2 1
Плотницкий Игорь 1 1
Рубцов Сергей 27 1
Проживальский Олег 7 1
Фетисов Олег 1 1
Фирташ Дмитрий 8 1
Сурженко Михаил 1 1
Рудниченко Андрей 2 1
Хорошковский Валерий 5 1
Голомолзин Анатолий 52 1
Жаров Александр 165 1
Путин Владимир 1826 1
Украина 3372 60
Россия - Российская федерация - РФ 57420 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 5
ДНР - Донецкая Народная Республика 39 4
Беларусь - Белоруссия 2090 4
Европа 3759 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 3
Европа Центральная 106 3
Восточная Европа 1679 2
Украина - Одесса 57 2
ДНР - Донецк 51 2
Россия - Ростовская область 863 2
Казахстан - Республика 2632 2
ЛНР - Луганская Народная Республика 32 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - Краснодарский край 914 2
Россия - Севастополь 420 2
Россия - Республика Крым 626 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 1
Москва - Марфино 5 1
Россия - Аксай - Аксайский район 13 1
Донбасс 25 1
Европа Юго-Восточная 37 1
Армения - Республика 688 1
ПМР - Приднестровская Молдавская Республика - Приднестровье 14 1
Абхазия - Республика 103 1
НКАО - Нагорно-Карабахская автономная область - Нагорный Карабах 6 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 224 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Украина - Киев 468 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Германия - Федеративная Республика 3643 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
Антитеррор 62 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Лига.нет 3 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
Juniper Research 278 1
CNews Analytics 1990 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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