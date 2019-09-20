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Huawei OptiX

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.09.2019 Huawei представила стратегию развития интеллектуальных устройств и продуктов с ИИ 7
03.08.2017 NVIDIA удивила Siggraph 2017 1
15.04.2014 Huawei разработала высокоинтегрированное городское оборудование P-OTS большой емкости 2
17.04.2012 Huawei представила сетевую карту с пропускной способностью 200 Гбит/с 2
21.11.2011 Hibernia Atlantic и Huawei завершили испытания первой трансатлантической системы 100G 1
14.10.2011 Wataniya Telecom и Huawei реализуют РРЛ-сеть на базе IP 3
29.08.2011 «Северо-Кавказский банк Сбербанка России» доверил «Энвижн Груп» сервисное обслуживание оборудования передачи данных 1
12.02.2010 «МТС-Украина» и Huawei достигли рекордной для Украины скорости передачи данных 2
04.02.2010 ТТК увеличит пропускную способность федеральной DWDM-сети в 2 раза 1
26.10.2009 Huawei представила комплексное решение 100G 2
30.06.2009 Huawei представила новое оборудование для оптических транспортных сетей 1
02.06.2008 Verysell поставила оборудование «Смолтелекому» 1
10.04.2008 Huawei и ТТК протестировали новые 40G оптические транспондеры 1
06.02.2008 Huawei представила в России новую линейку цифрового радиорелейного оборудования 2
18.01.2008 Huawei построит магистральную сеть DWDM для украинского оператора 1
17.01.2008 УРС построили транспортную сеть протяженностью свыше 12 тыс. км 2
09.04.2007 Huawei представил решение нового поколения WDM/OTN 1
29.01.2007 Huawei завершила строительство DWDM-сети для «Уралсвязьинформ» 2
04.09.2006 Huawei и "Мувиком" подписали соглашение по оборудованию для транспортных сетей 1
21.09.2004 Huawei Technologies анонсировала новое оборудование для оптической передачи данных 3
02.09.2004 "Ярославль-GSM" развернула SDH-сеть 2
20.02.2003 Huawei Technologies расширил спектр поставляемого на российский рынок оборудования 1
27.12.2001 Китайский производитель оптических компонентов Huawei поставит оборудование в Германию 1

Публикаций - 24, упоминаний - 42

Huawei OptiX и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4677 21
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 2
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 28 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 1
СМАРТС Ярославль-GSM 40 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 1
Merlion - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 96 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 1
China Netcom Group Corporation Limited 64 1
Huawei Ukraine - Хуавэй Украина 2 1
North-West Group - НордВестГрупп - Норд Вест Групп 12 1
Sonnet Technologies - Sonnetech 10 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 1
Киевстар - Kyivstar 569 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 1
Укртелеком - Ukrtelecom 244 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 167 1
Huawei Marine Networks 12 1
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 1
Ротек НПП - Ротек Диджитал Солюшнс - Rotec Digital Solutions - РДС 34 1
Tsinghua Holdings - Unisplendour Corp - H3C Group - H3C Technologies 45 1
Астелит 137 1
UMC - United Microelectronics Corporation 339 1
Nvidia Corp 4002 1
Сбер - Сбербанк Северо-Кавказский банк 12 1
101Hotels.com 456 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 17
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
Пропускная способность - Bandwidth 1907 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 5
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 138 4
ВОЛС - STM - Synchronous Transport Module - волоконно-оптический сетевой стандарт передачи 92 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 4
Мультиплексирование - Мультиплексор - Multiplexing - Muxing 94 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 3
MSTP - Multiple Spanning Tree Protocol 50 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
ROADM - Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer - технология оптического мультиплексирования ввода/вывода 25 2
VPN - MPLS - GMPLS - Generalized Multi-Protocol Label Switching 12 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 546 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 2
РРЛС - Радиорелейные линии связи - Радиорелейная связь - Radio relay systems 96 2
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 356 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 1
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 213 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 1
PPPoE - Point-to-point protocol over Ethernet - сетевой протокол канального уровня 66 1
Huawei iMaster NCE - автономная система контроля и управления сетями 4 1
Huawei iMaster NAIE - Network AI Engine 2 1
Huawei Engine AI Turbo 1 1
ТТК IP-MPLS-сеть 34 1
Huawei Metro 1 1
Huawei 100G 6 1
Huawei SDN IPv6 - Huawei T-SDN 5 1
Huawei Quidway - коммутатор сетевой, управляемый, симметричный 9 1
Nvidia SDK VRWorks 360 2 1
ТТК - EurasiaHighway DWDM трансконтинентальная магистраль 24 1
Huawei SmartAX - Huawei Terabit GPON SmartAX 5 1
Huawei ViewPoint 2 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 74 1
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 1
Apple iPhone 6 4861 1
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 119 1
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 65 1
Nvidia Quadro GPU 279 1
Huawei NCE - Huawei Network Cloud Engine 9 1
Nvidia OptiX 4 1
Крымский Михаил 11 1
Плотников Дмитрий 1 1
Wang Jack - Ван Джек 6 1
Мемигювен Огуз 3 1
Липчанский Алексей 1 1
Chua Christian - Чуа Кристиан 7 1
Jin Richard - Джин Ричард 1 1
Zhou Peter - Чжоу Питер 3 1
Сунь Фуй 1 1
Ho Kevin - Ху Кевин 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Украина 7928 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Норвегия - Осло 119 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 315 1
Канада 5082 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Нидерланды - Амстердам 630 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 1
Китай - Пекин - Beijing 1096 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 543 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 553 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 215 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 1
Кувейт 173 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 35 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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