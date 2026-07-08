Индексная книга (каталог) CNews*
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IPoE Internet Protocol over Ethernet PPPoE Point-to-point protocol over Ethernet сетевой протокол канального уровня
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 80, упоминаний - 98
IPoE и организации, системы, технологии, персоны:
|Терещенко Артем 48 6
|Васюк Сергей 4 1
|Марьюшкин Павел 2 1
|Томский Василий 1 1
|Борняков Илья 52 1
|Свидрицкий Георгий 1 1
|Gang Gai - Ган Гай 5 1
|Танюхин Дмитрий 26 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Каминский Максим 14 1
|Медведев Максим 6 1
|Изумрудов Олег 41 1
|Зятьков Юрий 13 1
|Шубин Сергей 25 1
|Чазов Андрей 22 1
|Захарова Лидия 1 1
|Муромец Юлия 28 1
|Томилина Элла 10 1
|Киселев Константин 13 1
|Лем Станислав 7 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 2
|The Observer 40 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11570 1
|Рустелеком ТК 305 1
|ITResearch 125 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1730 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724160.
Создано именных указателей - 199732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724160.
Создано именных указателей - 199732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.