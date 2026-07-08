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IPoE Internet Protocol over Ethernet PPPoE Point-to-point protocol over Ethernet сетевой протокол канального уровня

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


08.07.2026 VAS Experts распространили методику испытаний федерального оператора на все внедрения СКАТ BRAS 2
13.05.2026 VAS Experts обеспечил масштабирование сети и запуск Wi-Fi Hotspot для интернет-провайдера с Черноморского побережья России 2
06.02.2026 Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый 2
23.01.2026 ITPod и VAS Experts выпустили два комплексных решения для телеком-операторов 2
29.12.2025 Кабельная сеть GPON: как раздать интернет тысячам и не разориться на проводах 1
22.12.2025 D-Link начала продажи коммутаторов DGS-1210 и DGS-1250 с новым ПО 1
Как с помощью SD-WAN обеспечить безопасную и бесперебойную передачу трафика 1
17.06.2025 «Элит-ТВ» мигрировал с оборудования Ericsson на платформу СКАТ от VAS Experts 2
28.04.2025 VAS Experts помог мексиканскому интернет-провайдеру повысить производительность и масштабируемость сети с помощью решения BRAS 2
15.04.2025 Программный BRAS от VAS Experts ускорил сеть телеком-оператора из Ливана на 15% 2
28.12.2024 Обзор роутера HUAWEI WiFi BE3: Wi-Fi 7 и родительский контроль 1
24.07.2024 Бизнес по-соседски: как эффективно вести своё дело на первых этажах жилых домов 1
18.08.2023 Новые домашние Wi-Fi роутеры от Digma 1
10.02.2023 Бюджетный GPON-терминал NTU-52W с поддержкой Wi-Fi запущен в серийное производство 2
07.12.2022 Заменит ли российский межсетевой экран зарубежное ПО? 1
20.01.2022 D-Link представила DIR-820 – новый двухдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi AC1200 2
04.02.2021 TP-Link представила новый мультигигабитный коммутатор в линейке Omada. Фото 1
24.06.2019 D-link представила гибридный маршрутизатор DRW-980 для сегмента SMB/SOHO 3
05.04.2018 D-Link представила маршрутизаторы с поддержкой Wi-Fi 802.11ac Wave 2 1
03.04.2017 D-Link представила флагманский маршрутизатор AC1900 DIR-879 2
23.12.2015 Netis Systems выпустила свой первый роутер с поддержкой оптоволоконной линии - netis WF2780F 1
28.09.2015 ZyXEL представил интернет-центры Keenetic III, Giga III и Ultra II 1
12.05.2015 Как российскому разработчику специализированного ПО выжить в кризис 1
15.01.2015 Обзор двух новинок от компании Huawei: роутеры WS319 и WS550 2
17.12.2014 Мобильный 3G-роутер Huawei E5730 Mobile 1
20.11.2014 Система расчетов Fastcom от «Форс-Телеком» теперь доступна в корпоративном «облаке» 2
13.05.2014 Роутер для Wi-Fi с Ethernet и 3G 1
31.03.2014 Zyxel покоряет вершины универсального интернета 1
19.11.2013 «Дом.ru» обеспечит интернетом коттеджные поселки 1
14.10.2013 Обзор домашнего маршрутизатора TRENDnet AC1750: быстрый и еще быстрее 1
30.09.2013 Обзор флагманского маршрутизатора ZyXEL Keenetic Ultra: 802.11ac не нужен? 1
25.06.2013 МТС модернизирует сеть проводного интернета в Чите 1
26.04.2013 Обзор роутера ZyXEL Keenetic Giga II: ZOOM рекомендует 2
11.04.2013 ZyXEL обновил линейку интернет-центров Keenetic 1
28.03.2013 Huawei представила плату BNG c производительностью 240G 2
20.03.2013 Обзор сверхдоступного Wi-Fi роутера от Upvel: сказ о том, как сеть в массы шла 1
16.11.2012 «ТТК-Дальний Восток» запускает новую технологию подключения к интернету 1
06.11.2012 Promwad представит свои последние разработки на выставке Electronica 2012 1
29.05.2012 TP-Link выпустил ультракомпактный роутер TL-WR702N 1
09.12.2011 ZyXEL начал продажи в России гигабитного домашнего интернет-центра Keenetic Giga 2

Публикаций - 80, упоминаний - 98

IPoE и организации, системы, технологии, персоны:

ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 18
D-Link - Д-Линк Трейд 394 7
ITG - VAS Experts - ВАС Экспертс 68 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5665 5
Huawei 4677 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9514 5
TP-Link - ТП-Линк 230 4
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 4
MediaTek - Ralink 597 4
SkyDNS - СкайДНС 46 4
TRENDnet 88 4
Microsoft Corporation 25785 3
Netgear 252 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 3
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 3
CNet Technology 23 2
SAP SE 5603 2
Yandex - Яндекс 9243 2
HP Inc. 5885 2
AMD - Advanced Micro Devices 4650 2
Oracle Corporation 7081 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 609 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 2
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 742 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 2
Qtech - Кьютэк 211 2
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 75 2
MikroTik 50 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
АРМО ГК - АРМО-Системы 374 2
Smartec 168 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
ProLAN - ПроЛАН 14 1
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 59 1
СЗКТИ - Северо-Западная компания по телекоммуникациям и информатике 4 1
А-Реал Консалтинг 5 1
AirTies 5 1
ИМАГ - СвязьКомплект 17 1
Aethra 15 1
AddPac Technology 20 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1136 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2954 1
НСПК - Национальная система платежных карт 952 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 499 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1919 1
Верный - торговая сеть 328 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3655 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6556 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2884 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3203 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 452 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6512 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 407 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 291 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6857 48
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18060 45
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13501 41
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3905 34
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3377 31
PPTP - Point-to-Point tunneling protocol 76 31
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 290 29
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10754 28
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4564 28
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 188 26
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9800 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28310 23
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4188 21
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33546 20
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 975 19
NAT - Network Address Translation - преобразование сетевых IP-адресов 207 19
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1156 18
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3382 18
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2223 18
Web Interface - Веб-интерфейс 2049 17
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10608 16
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22607 16
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2429 14
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8706 14
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2488 14
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15447 13
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2264 13
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10023 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13349 13
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1015 12
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7546 11
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 11
Wi-Fi Alliance WPS - Wi-Fi Protected Setup - Стандарт полуавтоматического создания беспроводной сети Wi-Fi 117 11
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 11
Пропускная способность - Bandwidth 1908 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16992 10
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2981 10
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 339 10
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 257 10
Linux OS 11550 10
Apple Mac - Apple Macintosh 3115 8
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 6
ZyXEL Keenetic 50 6
Google Android 15262 5
Apple iOS 8589 5
Microsoft Windows 16906 5
Яндекс.DNS 17 5
MediaTek RT 7 4
ITG - VAS Experts - СКАТ (SKAT) - System of Control and Analysis of Traffic - платформа анализа трафика - СКАТ DPI - СКАТ BRAS - СКАТ CG-NAT - СКАТ QoE 24 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 4
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 63 4
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 90 4
TRENDnet TE - TRENDnet TEW - TRENDnet TEG - TRENDnet TPE - серия маршрутизаторов, коммутаторов 31 3
Zyxel Vantage CNM 6 3
Microsoft Windows 7 2008 3
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 3
Apple iPhone 6 4861 3
Zyxel ZyWALL ATP - Zyxel ZyWALL UTM - Zyxel ZyWALL VPN Series - межсетевой экран 33 3
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 215 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Transmission - BitTorrent-клиент c открытым исходным кодом 4 2
Netgear WN - Netgear WG - Netgear WC - Netgear WNA - Netgear WNR - Netgear WNDR - Netgear WNCE - серия роутеров 18 2
eMule 23 2
IPSoft Billing 5 2
Huawei AI Life 23 2
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 892 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1293 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1687 2
Linux OpenWRT OS 22 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 692 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1012 2
D-Link Assistant 12 2
Microsoft Windows Server 2003 571 2
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 238 2
D-Link AC - серия маршрутизаторов 9 2
Huawei WiFi - роутер - маршрутизатор 17 2
Broadcom BCM chip 65 2
TP-Link TL - TP-Link TL-MR - серия маршрутизаторов 26 2
Терещенко Артем 48 6
Васюк Сергей 4 1
Марьюшкин Павел 2 1
Томский Василий 1 1
Борняков Илья 52 1
Свидрицкий Георгий 1 1
Gang Gai - Ган Гай 5 1
Танюхин Дмитрий 26 1
Брюквин Юрий 300 1
Каминский Максим 14 1
Медведев Максим 6 1
Изумрудов Олег 41 1
Зятьков Юрий 13 1
Шубин Сергей 25 1
Чазов Андрей 22 1
Захарова Лидия 1 1
Муромец Юлия 28 1
Томилина Элла 10 1
Киселев Константин 13 1
Лем Станислав 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166478 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14815 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47657 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54784 2
Казахстан - Республика 6061 2
Украина 7930 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19168 1
Европа 24976 1
Азия - Азиатский регион 5925 1
Беларусь - Белоруссия 6303 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3137 1
Дания - Королевство 1337 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19566 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8591 1
Германия - Федеративная Республика 13223 1
Бразилия - Федеративная Республика 2521 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2284 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1801 1
Германия - Бавария - Мюнхен 485 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1088 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1518 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 766 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 565 1
Европа Западная 1496 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 723 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 780 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 554 1
Ливан - Ливанская Республика 201 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 485 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 389 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 415 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 377 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1788 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12324 10
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7048 10
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7832 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27332 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21704 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53551 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11698 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16103 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33808 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2829 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3306 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11344 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10370 3
Ergonomics - Эргономика 1755 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 975 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2170 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5784 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3137 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3791 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2764 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5589 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2681 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57780 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3398 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6074 1
Противоправный (деструктивный, нежелательный) контент 62 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3864 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6696 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5627 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3031 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7551 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6568 1
Энергетика - Energy - Energetically 5867 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6772 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8853 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 266 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1867 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3108 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
The Observer 40 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11570 1
Рустелеком ТК 305 1
ITResearch 125 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1730 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 3
Связь-Экспокомм 276 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724160.
Создано именных указателей - 199732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Обзор Digma Pro QLED 55": доступный QLED-телевизор для кино и игр

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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