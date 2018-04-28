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Мультиплексирование Мультиплексор Multiplexing Muxing


УПОМИНАНИЯ


28.04.2018 «Ангстрем» представил новый высоковольтный 32-канальный мультиплексор

23КН015. Микросхема предназначена для коммутации сигналов с частотой до 1 МГц в диапазоне напряжений  ±15В. Выборка адреса канала программируется по трехпроводному последовательному интерфейсу. Новый мультиплексор может работать при температурах от -60 до +85 градусов Цельсия. Мультиплексор может коммутировать до 32 сигналов с различных датчиков, а затем передавать на процессор для о
07.09.2010 RAD представил новый оптоволоконный мультиплексор

RAD Data Communications выпустила новый оптоволоконный мультиплексор Optimux-134/125, простое и экономичное решение для передачи многочисленных линий TDM и Ethernet на расстояние до 110 км. Optimux-134/125 содержит порт Fast Ethernet для соединения
01.04.2009 Zelax выпустил оптический гигабитный мультиплексор ГМ-1GB

ультиплексора, ГМ-1GB, позволяющей более широкому кругу заказчиков – местным операторам связи и небольшим предприятиям – организовать сеть топологии «точка-точка» с возможностью дальнейшего развития. Мультиплексор ГМ-1GB разработан на основе предыдущей модели ГМ-1GL в производственном центре Zelax в Зеленограде. ГМ-1GL – это широкофункциональное оборудование, позволяющее поддерживать наряду
31.01.2008 «Сател» представил новый оптический мультиплексор Ericsson OMS846

Компания «Сател» представила новый мультиплексор NG-SDH – Ericsson OMS846. Это компактное устройство подойдет для организации точек присутствия на площадках заказчика, где операторам приходится сталкиваться с ограничениями по га
29.10.2007 Zelax выпустил новый оптический мультиплексор

Компания Zelax выпустила новый оптический мультиплексор ММ-116, предназначенный для построения гигабитных оптических сетей передачи трафика IP/Ethernet и потоков Е1 с минимальными затратами. Концепция мультиплексоров Zelax ММ-116 позво
20.04.2006 Zelax выпустила новый оптический мультиплексор

Е1 и один порт Ethernet вместо восьми портов Е1 и Ethernet-коммутатора, но при этом сохранил многие функции «родительской» модели, в частности, управление устройством через «Telnet». В компании Zelax мультиплексор ГМ-1-Л8У задумывали как профессиональное решение средней стоимости для передачи по оптоволоконной линии данных E1 и Ethernet с большой скоростью на значительные расстояния. С помо
13.04.2005 "Зелакс" выпустила новый мультиплексор

Компания «Зелакс» сообщает о начале выпуска оптического мультиплексора ГМ-1-Л8. Мультиплексор предназначен для одновременной передачи до восьми каналов G.703/E1 и высокоскоростного потока Ethernet 10/100Base-TX. Отличительной особенностью ГМ-1-Л8 является то, что поток Eth
07.10.2004 RAD представила мультиплексор Optimux-1551

Компания RAD Data Communications представила новый мультиплексор Optimux-1551. По мнению Орли Нахума (Orly Nahum), менеджера RAD Data Communications, устройство Optimux-1551 подходит для распространения услуг сети SDH на удаленные районы, напри
19.07.2004 RAD выпустил новый мультиплексор для кампусных сетей

Компания RAD Data Communications представила мультиплексор соединений "точка-точка" линий E1 или T1 на линию T3 Optimux-T3L. Его применение позволит обеспечить передачу трафика 21 линии Е1, 28 линий Т1 или их сочетаний по одной коаксиальн
29.06.2004 Motorola представила новый наращиваемый мультиплексор Е1/Т1

Компания Motorola анонсировала новую модель мультиплексора Е1/Т1 семейства Canopy. При работе совместно с новым модулем ретранслятора Canopy новый мультиплексор реализует универсальную систему широкополосной беспроводной связи для провайдеров, предприятий и организаций, которым необходимо обеспечить подключение к корпоративной сети. Основ
31.07.2003 DVMRe eZT - новый экономичный мультиплексор-видеорегистратор

Компания "АРМО-Системы", один их российских дистрибьюторов оборудования для систем видеонаблюдения и контроля доступа, представляет новый сетевой мультиплексор-видеорегистратор эконом-класса DVMRe eZT компании GE Interlogix/Kalatel. Новинка представляет собой более дешевую версию триплексного мультиплексора-видеорегистратора DVMRe CTX, п
17.06.2003 Мультиплексор ГМ-2 - новое ПО, новые возможности

мпания "Зелакс" сообщает о завершении отладки и тестирования нового встроенного программного обеспечения для гибкого мультиплексора ГМ-2.   Новое программное обеспечение позволяет использовать гибкий мультиплексор ГМ-2 для передачи частичного потока Е1 (G.703, G.704) через канал V.35. Принцип работы мультиплексора ГМ-2 в таком режиме следующий: необходимое пользователю количество канальных

05.12.2002 Lucent Technologies представила оптический мультиплексор доступа нового поколения

Компания Lucent Technologies представила оптический мультиплексор доступа нового поколения Metropolis ADM MultiService Mux. Metropolis ADM является интегрированным мультиплексором Ethernet поверх SDH, предназначенным для работы в городских сетях
16.09.2002 Motorola представила новый транскодер/мультиплексор TMX-2010 для видеопотоков MPEG-2

Сектор широкополосных коммуникаций Motorola представил свой новый продукт - транскодер-мультиплексор TMX-2010 - на международном съезде по теле- и радиовещанию (IBC - International Broadcasting Convention) в Амстердаме, открывшемся 13 сентября. TMX-2010, образец которого был впер
02.07.2002 "АРМО-Системы" анонсировали новый цифровой видеомагнитофон-мультиплексор

1 июля компания АРМО-Системы анонсировала новинку компании Mitsubishi Electric - цифровой видеомагнитофон-мультиплексор DX-TL800E с длительностью видеозаписи от 20 до 40 суток. Объединяющий в одном корпусе дуплексный мультиплексор, цифровой видеомагнитофон с аппаратной Wavelet-компрессией и

20.05.2002 Компания "АРМО-Системы" объявила о начале поставок новой системы наблюдения

Компания "АРМО-Системы", официальный дистрибьютор компании Kalatel, сообщила о начале поставок на отечественный рынок сетевого триплексного мультиплексора Kalatel DVMRe CTX. Новый мультиплексор объединяет в себе функции трех устройств: классического мультиплексора, цифрового видеорегистратора и сетевого коммутатора, через которое осуществляется компьютерное управление ви
17.05.2000 На выставке NetWorld+Interop 2000 мультиплексор Alcatel ASAM нового поколения признан лучшим в категории продуктов для сетевых инфраструктур операторов

Компания Alcatel объявила о том, что на состоявшейся в Лас-Вегасе выставке NetWorld+Interop ее недавно появившийся мультиплексор нового поколения ASAM (ATM Subscriber Access Multiplexer) был назван лучшим изделием ("Best of Show") в категории продуктов для сетевых инфраструктур операторов. Являясь универсал
19.03.1999 Toshiba представила первый мультиплексор АТМ на одном чипе

Компания Toshiba представила первый в отрасли самообучающийся мультиплексор/демультиплексор АТМ на одном чипе. Чип TC35885TB соответствует спецификации форума АТМ UTOPIA и обслуживает до 31 порта PHY. Чип был разработан Toshiba Corporation совместно с Tos

Публикаций - 95, упоминаний - 95

Мультиплексирование и организации, системы, технологии, персоны:

Zelax - Зелакс 90 17
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 11
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 132 7
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1446 7
АРМО ГК - АРМО-Системы 310 6
АРМО ГК 161 5
Huawei 4067 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 451 4
GE Security - General Electric Security - UTC Fire & Security - Interlogix - Kalatel 27 4
Ribbon Communications - ECI Telecom 74 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5709 4
Lenovo Motorola 3509 4
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1307 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8984 3
Deutsche Telekom 911 3
Huawei Technologies 399 3
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 283 3
Siemens AG - Siemens Group 2606 3
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2063 2
Ростелеком 10056 2
МегаФон 9450 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1526 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 577 2
Qtech - Кьютэк 178 2
Lite-On 33 2
China Netcom Group Corporation Limited 63 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 2
Цифра ГК 2497 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1589 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 2
Ростелеком - Связьинвест 1708 2
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 2
ADVA Optical Networking - MRV Communications 220 2
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 59 2
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 58 2
Orckit-Corrigent - Orckit Communications 13 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 1
Sony 6583 1
РЖД - Российские железные дороги 1954 3
Россети Ленэнерго 1700 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2745 2
Газпром ПАО 1378 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 405 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7795 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 65 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
101Hotels.com 456 1
Сбер - Сбербанк Северо-Кавказский банк 11 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России 279 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 61 1
Сибур Холдинг - Сибур Тобольск - Тобольск-Нефтехим - Тобольский нефтехимический комбинат 8 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 28 1
Газпром трансгаз 147 1
Мраморгаз 1 1
Родник 87 1
Омнибэнд Групп 22 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 125 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 115 1
Роснефть - РН-Саратовский НПЗ - Саратовский нефтеперерабатывающий завод - СНПЗ - Крекинг 4 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 306 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5627 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3053 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3269 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12279 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1873 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 605 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1388 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 355 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3173 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3192 1
Петербургский метрополитен ГУП 142 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3389 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 349 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 686 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5121 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1827 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1424 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 43 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 300 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 153 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 493 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1171 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 181 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 70 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4562 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4674 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 516 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2629 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 410 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6319 2
CCSDS - Consultative Committee for Space Data Systems - Международный Консультативный Комитет по космическим системам передачи данных 4 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1462 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 462 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 98 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10998 38
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3702 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54262 27
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16608 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69641 22
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4764 22
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25216 22
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8347 11
Аналоговые технологии 2809 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4252 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9504 10
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21371 9
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 803 9
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3254 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28449 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8165 8
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3043 8
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2128 8
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4220 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13070 8
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 455 8
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 357 7
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1905 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16472 7
Сеть передачи данных - Data transmission network 3852 7
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 7
xDSL - DSLAM - Digital Subscriber Line Access Multiplexer - мультиплексор (модем) доступа цифровой абонентской линии xDSL 84 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21473 6
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 824 6
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 548 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30997 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6041 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9432 6
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 730 6
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UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 384 6
Microsoft Windows 2000 8665 2
Nokia Alcatel-Lucent Navis Optical Management System 4 2
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 120 2
Apple iAd 49 2
JVC S-VHS - Super VHS 19 2
Microsoft Windows 16042 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 312 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1057 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 425 1
Panasonic KX UC-платформа 105 1
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver - MRV OptiDriver 75 1
Apple iPhone 6 4863 1
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 202 1
Sony - 4K X-Reality PRO - 8K X-Reality PRO. 28 1
Гудвин Концерн - Гудвин Бородино DECT 6 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 492 1
Opera Browser - Браузер 1028 1
LG Nanocell 30 1
Samsung One Connect 25 1
Imaqliq ЦОД 3 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 226 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 84 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 87 1
Nokia Alcatel-Lucent DSL 4 1
Qtech NMS - Qtech QNMS - система сетевого менеджмента 3 1
Qtech QFC - Контроллер мониторинга и управления ИБП 2 1
МегаФон Наши люди 48 1
TETRA - ТЕТРАРУС - ТЕТРАРУС - проект создания российской федеральной сети профессиональной мобильной связи 8 1
Информационная Индустрия - Валдай 5 1
Microsoft Windows 95 417 1
RayCom Wireless - LGP AllgonView 2 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver CWDM/DWDM 96 1
ADVA Optical Networking - MRV TereScope 59 1
Tdsoft VoNGATE 1 1
Toshiba АТМ UTOPIA 1 1
Nokia Eksos 4 1
Samsung Series 9 19 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1873 1
Пашкевич Владимир 22 4
Носов Константин 20 2
Комиссарук Лев 6 1
Песчаскин Денис 1 1
Машевич Павел 5 1
Фролов Дмитрий 5 1
Карпов Илья 32 1
Щапов Олег 24 1
Жаров Игорь 2 1
Твердохлеб Сергей 2 1
Полевой Василий 14 1
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Муромец Юлия 28 1
Миркин Борис 2 1
Мирошников Борис 63 1
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Мирошников Дмитрий 9 1
Кутейников Сергей 1 1
Бутов Олег 1 1
Энгельс Фридрих 8 1
Закурдаев Сергей 3 1
Фальков Владимир 1 1
McMaster Jack - МакМастер Джек 3 1
Балин Владимир 1 1
Голант Константин 1 1
Rabner David - Рабнер Давид 1 1
Липчанский Алексей 1 1
Дриацкий Вадим 1 1
Попик Вадим 1 1
Новоселов Павел 1 1
Панченко Иван 152 1
Гарбузов Анатолий 99 1
Собянин Сергей 430 1
Дегтев Геннадий 269 1
Сибряев Андрей 1 1
Лексиков Андрей 1 1
Тамаровская Анастасия 1 1
Ковалев Анатолий 13 1
Петенёв Максим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 151389 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44636 13
Европа 24460 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52808 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14320 7
Германия - Федеративная Республика 12828 6
Земля - планета Солнечной системы 10509 5
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 875 5
Украина 7706 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17682 4
Азия - Азиатский регион 5650 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7846 3
Индия - Bharat 5588 3
Китай - Тайвань 4072 3
Израиль 2767 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3363 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13446 2
Казахстан - Республика 5701 2
Беларусь - Белоруссия 5907 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4145 2
Южная Корея - Республика 6760 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1755 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1153 2
Норвегия - Королевство 1817 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1762 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 435 2
Европа Западная 1485 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18071 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3071 1
Швеция - Королевство 3651 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1470 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2848 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1268 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 780 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1357 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1648 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 495 1
Нидерланды 3578 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 899 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 697 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19587 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53358 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30717 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49846 8
Металлы - Медь - Copper 816 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4206 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6096 4
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 739 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2507 4
Энергетика - Energy - Energetically 5332 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2199 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8330 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11412 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16914 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5811 3
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 432 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3120 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 192 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1521 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2211 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1663 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5108 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7117 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10328 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5106 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4568 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1637 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 625 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10296 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8797 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4195 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4130 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1177 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25122 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3053 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 669 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5426 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3271 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 843 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1320 1
Optics 139 2
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
9to5Google 53 1
9to5Mac 70 1
CCTV - China Central Television - Центральное телевидение Китая 15 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11336 1
Cellular News 234 1
ZDnet 660 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Gartner - Dataquest 353 2
IDC - International Data Corporation 4926 1
Current Analysis 24 1
In-Stat 115 1
In-Stat/MDR 70 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
Cahners-Instat Group 34 1
РАН - Российская академия наук 1954 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 409 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1028 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 400 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 129 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 277 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 278 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 284 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 483 1
НИИ МВ АО - Научно-исследовательский институт материаловедения им. А.Ю. Малинина 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1588 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1185 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 55 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 9 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 264 1
РАН СО ФИЦ КНЦ ФГБНУ - Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 14 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 105 1
Osaka University - Осакский университет - Университет Осаки 20 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 2
CeBIT 612 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 87 1
ВВУИО - Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества - World Summit on the Information Society 3 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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