«Ангстрем» представил новый высоковольтный 32-канальный мультиплексор 23КН015. Микросхема предназначена для коммутации сигналов с частотой до 1 МГц в диапазоне напряжений ±15В. Выборка адреса канала программируется по трехпроводному последовательному интерфейсу. Новый мультиплексор может работать при температурах от -60 до +85 градусов Цельсия. Мультиплексор может коммутировать до 32 сигналов с различных датчиков, а затем передавать на процессор для о

RAD представил новый оптоволоконный мультиплексор RAD Data Communications выпустила новый оптоволоконный мультиплексор Optimux-134/125, простое и экономичное решение для передачи многочисленных линий TDM и Ethernet на расстояние до 110 км. Optimux-134/125 содержит порт Fast Ethernet для соединения

Zelax выпустил оптический гигабитный мультиплексор ГМ-1GB ультиплексора, ГМ-1GB, позволяющей более широкому кругу заказчиков – местным операторам связи и небольшим предприятиям – организовать сеть топологии «точка-точка» с возможностью дальнейшего развития. Мультиплексор ГМ-1GB разработан на основе предыдущей модели ГМ-1GL в производственном центре Zelax в Зеленограде. ГМ-1GL – это широкофункциональное оборудование, позволяющее поддерживать наряду

«Сател» представил новый оптический мультиплексор Ericsson OMS846 Компания «Сател» представила новый мультиплексор NG-SDH – Ericsson OMS846. Это компактное устройство подойдет для организации точек присутствия на площадках заказчика, где операторам приходится сталкиваться с ограничениями по га

Zelax выпустил новый оптический мультиплексор Компания Zelax выпустила новый оптический мультиплексор ММ-116, предназначенный для построения гигабитных оптических сетей передачи трафика IP/Ethernet и потоков Е1 с минимальными затратами. Концепция мультиплексоров Zelax ММ-116 позво

Zelax выпустила новый оптический мультиплексор Е1 и один порт Ethernet вместо восьми портов Е1 и Ethernet-коммутатора, но при этом сохранил многие функции «родительской» модели, в частности, управление устройством через «Telnet». В компании Zelax мультиплексор ГМ-1-Л8У задумывали как профессиональное решение средней стоимости для передачи по оптоволоконной линии данных E1 и Ethernet с большой скоростью на значительные расстояния. С помо

"Зелакс" выпустила новый мультиплексор Компания «Зелакс» сообщает о начале выпуска оптического мультиплексора ГМ-1-Л8. Мультиплексор предназначен для одновременной передачи до восьми каналов G.703/E1 и высокоскоростного потока Ethernet 10/100Base-TX. Отличительной особенностью ГМ-1-Л8 является то, что поток Eth

RAD представила мультиплексор Optimux-1551 Компания RAD Data Communications представила новый мультиплексор Optimux-1551. По мнению Орли Нахума (Orly Nahum), менеджера RAD Data Communications, устройство Optimux-1551 подходит для распространения услуг сети SDH на удаленные районы, напри

RAD выпустил новый мультиплексор для кампусных сетей Компания RAD Data Communications представила мультиплексор соединений "точка-точка" линий E1 или T1 на линию T3 Optimux-T3L. Его применение позволит обеспечить передачу трафика 21 линии Е1, 28 линий Т1 или их сочетаний по одной коаксиальн

Motorola представила новый наращиваемый мультиплексор Е1/Т1 Компания Motorola анонсировала новую модель мультиплексора Е1/Т1 семейства Canopy. При работе совместно с новым модулем ретранслятора Canopy новый мультиплексор реализует универсальную систему широкополосной беспроводной связи для провайдеров, предприятий и организаций, которым необходимо обеспечить подключение к корпоративной сети. Основ

DVMRe eZT - новый экономичный мультиплексор-видеорегистратор Компания "АРМО-Системы", один их российских дистрибьюторов оборудования для систем видеонаблюдения и контроля доступа, представляет новый сетевой мультиплексор-видеорегистратор эконом-класса DVMRe eZT компании GE Interlogix/Kalatel. Новинка представляет собой более дешевую версию триплексного мультиплексора-видеорегистратора DVMRe CTX, п

Мультиплексор ГМ-2 - новое ПО, новые возможности мпания "Зелакс" сообщает о завершении отладки и тестирования нового встроенного программного обеспечения для гибкого мультиплексора ГМ-2. Новое программное обеспечение позволяет использовать гибкий мультиплексор ГМ-2 для передачи частичного потока Е1 (G.703, G.704) через канал V.35. Принцип работы мультиплексора ГМ-2 в таком режиме следующий: необходимое пользователю количество канальных

Lucent Technologies представила оптический мультиплексор доступа нового поколения Компания Lucent Technologies представила оптический мультиплексор доступа нового поколения Metropolis ADM MultiService Mux. Metropolis ADM является интегрированным мультиплексором Ethernet поверх SDH, предназначенным для работы в городских сетях

Motorola представила новый транскодер/мультиплексор TMX-2010 для видеопотоков MPEG-2 Сектор широкополосных коммуникаций Motorola представил свой новый продукт - транскодер-мультиплексор TMX-2010 - на международном съезде по теле- и радиовещанию (IBC - International Broadcasting Convention) в Амстердаме, открывшемся 13 сентября. TMX-2010, образец которого был впер

"АРМО-Системы" анонсировали новый цифровой видеомагнитофон-мультиплексор 1 июля компания АРМО-Системы анонсировала новинку компании Mitsubishi Electric - цифровой видеомагнитофон-мультиплексор DX-TL800E с длительностью видеозаписи от 20 до 40 суток. Объединяющий в одном корпусе дуплексный мультиплексор, цифровой видеомагнитофон с аппаратной Wavelet-компрессией и

Компания "АРМО-Системы" объявила о начале поставок новой системы наблюдения Компания "АРМО-Системы", официальный дистрибьютор компании Kalatel, сообщила о начале поставок на отечественный рынок сетевого триплексного мультиплексора Kalatel DVMRe CTX. Новый мультиплексор объединяет в себе функции трех устройств: классического мультиплексора, цифрового видеорегистратора и сетевого коммутатора, через которое осуществляется компьютерное управление ви

На выставке NetWorld+Interop 2000 мультиплексор Alcatel ASAM нового поколения признан лучшим в категории продуктов для сетевых инфраструктур операторов Компания Alcatel объявила о том, что на состоявшейся в Лас-Вегасе выставке NetWorld+Interop ее недавно появившийся мультиплексор нового поколения ASAM (ATM Subscriber Access Multiplexer) был назван лучшим изделием ("Best of Show") в категории продуктов для сетевых инфраструктур операторов. Являясь универсал