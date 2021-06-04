Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Правительство Ростовской области
04.06.2021
ЦРПТ и правительство Ростовской области подписали соглашение о развитии маркировки молочной продукции
«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) и правительство Ростовской области будут сотрудничать в части подготовки предприятий региона к маркировке молочной продукции. Соответствующее соглашение было подписано сторонами 4 июня 2021 г.
11.09.2020
|
«Ростелеком» и правительство Ростовской области заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве
сотрудничаем с правительством региона по ГосСОПКе», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Представители национального цифрового провайдера планируют войти в состав наблюдательного совета АНО «Центр цифровой трансформации Ростовской области».
21.07.2015
|
В Администрации Таганрога внедряют СЭД «Дело»
онный вид, регистрируется, а дальше уже все этапы проходит полностью в электронном виде». То, что в Правительстве Ростовской области уже работают в СЭД «Дело», повлияло и на скорость внедрения.
26.05.2015
|
В Правительстве Ростовской области создана информационная система на платформе «Парус»
В Правительстве Ростовской области создана комплексная автоматизированная система управления финансово-хозяйственной деятельностью на базе платформы «Парус». С информационной системой работают 18
14.04.2015
|
Ростовская область и ЭОС: от электронного управления бумагой к электронным подлинникам
актические решения и технологии», проведенная при участии ЭОС и ее партнера «Бизнес ИТ» и поддержке Правительства Ростовской области и Министерства связи РФ, прошла именно в Ростове-на-Дону.
05.06.2014
|
Правительство Ростовской области готово предложить свой опыт в сфере СЭД другим субъектам РФ
ями с Минкомсвязи России и приняли решение, которое теперь будем реализовывать в рамках уже выполненных этапов внедрения электронного документооборота. Кроме того, нами подготовлен проект обращения к Губернатору Ростовской области Василию Голубеву и Министру связи и массовых коммуникаций РФ Николаю Никифорову с предложением проводить это мероприятие на базе Ростовской области ежегодно.
18.05.2009
|
Департамент лесного хозяйства Ростовской области закупил АРМ СЭД «Дело»
-Web» для автоматизации документооборота во всех филиалах Департамента по Ростовской области. Выбор Департамента лесного хозяйства Ростовской области в пользу СЭД «Дело» был обусловлен, в том ч
08.04.2009
|
ГУП Ростовской области ИВЦ ЖКХ внедрило систему «Одного окна» на базе Microsoft Dynamics CRM и DocsVision
ве системы управления взаимодействием с клиентами была выбрана Microsoft Dynamics CRM 4.0, а для реализации электронного документооборота - DocsVision 4.1. Внедрение системы проводилось специалистами ГУП Ростовской Области ИВЦ ЖКХ. В рамках проекта первоначально в районе было открыто четыре пункта обслуживания клиентов МФЦ. Эти пункты равнозначны между собой, и клиент может обратиться в люб
