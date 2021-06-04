Разделы

Правительство Ростовской области Губернатор Ростовской области Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО органы государственной власти

Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти

СОБЫТИЯ


04.06.2021 ЦРПТ и правительство Ростовской области подписали соглашение о развитии маркировки молочной продукции

«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) и правительство Ростовской области будут сотрудничать в части подготовки предприятий региона к маркировке молочной продукции. Соответствующее соглашение было подписано сторонами 4 июня 2021 г. В

11.09.2020 «Ростелеком» и правительство Ростовской области заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве

сотрудничаем с правительством региона по ГосСОПКе», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Представители национального цифрового провайдера планируют войти в состав наблюдательного совета АНО «Центр цифровой трансформации Ростовской области».
21.07.2015 В Администрации Таганрога внедряют СЭД «Дело»

онный вид, регистрируется, а дальше уже все этапы проходит полностью в электронном виде». То, что в Правительстве Ростовской области уже работают в СЭД «Дело», повлияло и на скорость внедрения.
26.05.2015 В Правительстве Ростовской области создана информационная система на платформе «Парус»

В Правительстве Ростовской области создана комплексная автоматизированная система управления финансово-хозяйственной деятельностью на базе платформы «Парус». С информационной системой работают 18
14.04.2015 Ростовская область и ЭОС: от электронного управления бумагой к электронным подлинникам

актические решения и технологии», проведенная при участии ЭОС и ее партнера «Бизнес ИТ» и поддержке Правительства Ростовской области и Министерства связи РФ, прошла именно в Ростове-на-Дону. Чи
05.06.2014 Правительство Ростовской области готово предложить свой опыт в сфере СЭД другим субъектам РФ

ями с Минкомсвязи России и приняли решение, которое теперь будем реализовывать в рамках уже выполненных этапов внедрения электронного документооборота. Кроме того, нами подготовлен проект обращения к Губернатору Ростовской области Василию Голубеву и Министру связи и массовых коммуникаций РФ Николаю Никифорову с предложением проводить это мероприятие на базе Ростовской области ежегодно. Наде
18.05.2009 Департамент лесного хозяйства Ростовской области закупил АРМ СЭД «Дело»

-Web» для автоматизации документооборота во всех филиалах Департамента по Ростовской области. Выбор Департамента лесного хозяйства Ростовской области в пользу СЭД «Дело» был обусловлен, в том ч
08.04.2009 ГУП Ростовской области ИВЦ ЖКХ внедрило систему «Одного окна» на базе Microsoft Dynamics CRM и DocsVision

ве системы управления взаимодействием с клиентами была выбрана Microsoft Dynamics CRM 4.0, а для реализации электронного документооборота - DocsVision 4.1. Внедрение системы проводилось специалистами ГУП Ростовской Области ИВЦ ЖКХ. В рамках проекта первоначально в районе было открыто четыре пункта обслуживания клиентов МФЦ. Эти пункты равнозначны между собой, и клиент может обратиться в люб

Публикаций - 74, упоминаний - 90

Правительство Ростовской области и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10320 13
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 11
Космос-2 НПЦ 31 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14282 4
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 73 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5284 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2087 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 506 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 2
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 120 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 258 2
ФОРС - Центр разработки 680 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3122 2
Новые облачные технологии (НОТ) 467 2
HP 3Com 680 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 240 1
Кейсистемс - КСБ-СОФТ 3 1
Eastman Kodak - Кодак 507 1
Monotype Imaging 5 1
ParaType - ПараТайп 9 1
Бизнес ИТ 46 1
Eastman Kodak Alaris - Кодак Аларис Рус 1 1
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 1
Siemens AG - Siemens Group 2629 1
Сбер - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 45 1
Ситроникс - Sitronics Electro 55 1
Advantech AMT - Allgon Microwave AB 10 1
RayCom Wireless - LGP Allgon - LGP Telecom AB 5 1
RayCom Wireless - Скандинавский Дом 15 1
РнД Софт - RnD Soft - RNDSOFT - Рндсофт 6 1
Ceragon Networks 8 1
Росатом РИР - Цифровые платформы и решения умного города 22 1
Eurolan - Евролан 14 1
РИК - Русская инфраструктурная компания 3 1
Центр развития цифровых технологий 26 1
Lindex Technologies - Линдекс Технолоджис 7 1
Минпромнауки РФ - Компас НТЦ Оборонного Комплекса ФГУП - ВНИИ межотраслевой информации 1 1
РостИнтех 6 1
Т2 - Т2 Мобайл - РОСС - Ростовская Сотовая Связь 10 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8198 4
Центр-инвест КБ 61 3
Южный ИТ-парк - Южный IT-Парк 3 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 440 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 322 2
Почта России ПАО 2249 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 2
Россети Кубань - Кубаньэнерго 25 1
Национальные приоритеты АНО 25 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 36 1
Сбер - СберТройка 14 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 42 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 11 1
101Hotels.com 456 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1483 1
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии - Атоммаш 7 1
РОМОНА - Российская морская навигационно-геодезическая компания 1 1
BIPM - Bureau International des Poids et Mesures - International Bureau of Weights and Measures - МБМВ - Международное бюро мер и весов 8 1
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 40 1
НСПК - Национальная система платежных карт 901 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
РВК - Российская венчурная компания 556 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 264 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 90 1
РЖД - Российские железные дороги 2006 1
Лента - Сеть розничной торговли 2273 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 14 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1656 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12872 27
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 24
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3123 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2930 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4798 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 11
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 9
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 74 7
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 240 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3370 6
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5247 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2082 6
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 6
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 60 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 5
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 5
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 5
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 80 5
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 122 5
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 4
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 4
Региональная корпорация развития 6 4
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 53 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 347 4
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 29 4
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 4
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 88 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 4
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 83 4
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 95 3
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 3
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
ГосИнформСистемы 155 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73386 48
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 35
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 24
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13358 22
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2475 18
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 13
Оповещение и уведомление - Notification 5388 11
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 10
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8763 9
Электронный документ - Electronic document 1531 8
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12277 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11597 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4847 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 6
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2300 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 878 5
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2956 5
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 307 5
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 690 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1662 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 5
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2374 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2858 4
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1332 4
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 412 4
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5845 20
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2882 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 4
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 526 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 254 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 333 3
ЭОС Дело СЭД 217 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 649 3
Архивный фонд РФ 111 2
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 2
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 59 2
Apple iOS 8258 2
Google Android 14710 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 460 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
ЭОС Дело-web 209 2
Новые облачные технологии - МойОфис 896 2
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 77 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 47 1
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 121 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 222 1
Docsvision СЭД - ECM-система 244 1
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 1
ФНП РФ - ЕИСН - Единая информационная система нотариата 19 1
Россельхознадзор РФ - ЭВСД - Электронные ветеринарные сопроводительные документы - Единое хранилище сведений по государственному ветеринарному надзору 10 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 25 1
Новые облачные технологии - XO_Fonts - свободный набор шрифтов 15 1
IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система 26 1
ЕПБ - Единый проездной билет 71 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 92 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 98 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 131 1
Лопаткин Герман 104 13
Голубев Василий 40 11
Полуянов Евгений 6 3
Баласанян Владимир 45 3
Валяева Елизавета 72 2
Гончаров Виктор 5 2
Сорокин Игорь 21 2
Макаров Сергей 13 2
Алхасов Сергей 21 2
Марьясов Игорь 35 2
Богданов Юрий 9 2
Кузнецов Владимир 45 2
Харин Алексей 4 1
Шипулин Александр 29 1
Петренко Александр 9 1
Цимбалист Александр 1 1
Ищенко Александр 4 1
Храмцовская Наталья 48 1
Попов Олег 54 1
Соловьев Виталий 52 1
Бондаренко Сергей 6 1
Хохлов Артем 3 1
Горяйнова Татьяна 2 1
Муромец Юлия 28 1
Федоров Виталий 7 1
Семенов Николай 23 1
Макаренко Владимир 18 1
Носко Борис 4 1
Токарева Светлана 1 1
Симоньянц Дмитрий 1 1
Барон Валерий 2 1
Магомедов Аскандар 1 1
Быковская Татьяна 1 1
Самойлов Евгений 6 1
Белякова Елена 1 1
Торицын Алексей 2 1
Сорокина Елена 6 1
Шиянова Антонина 1 1
Половинко Артем 1 1
Графов Владимир 1 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1672 69
Россия - РФ - Российская федерация 157146 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45782 22
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2422 20
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1426 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18617 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2059 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 115 7
Россия - ДФО - Сахалинская область 988 7
Россия - СКФО - Ставропольский край 988 7
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 946 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Донской регион 27 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8127 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2663 6
Россия - ЮФО - Волгоградская область 828 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 885 6
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1002 5
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 361 5
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 451 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 1397 5
Россия - ЦФО - Тамбовская область 614 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 176 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 105 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Миллерово 17 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1347 4
Россия - ЦФО - Курская область 699 4
Россия - СФО - Омская область 732 4
Россия - ЦФО - Рязанская область 600 4
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 545 4
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 662 4
Россия - ЦФО - Смоленская область 522 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1426 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3206 4
Россия - УФО - Свердловская область 1751 4
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 404 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 80 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 802 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1652 3
Россия - ЦФО - Калужская область 1026 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1543 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 55
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 23
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 23
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 16
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 16
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 15
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 14
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 12
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 10
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 10
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 8
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 7
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 446 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 7
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 7
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1339 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 6
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 5
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1405 5
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 401 5
Административный регламент - Электронный административный регламент, ЭАР 54 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3736 5
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 586 5
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 5
Администрация Смоленской области - Информационное общество Смоленской области - государственная программа 7 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15155 4
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 2
Times 648 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1142 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 1
Ведомости 1244 1
РОИ - Российская общественная инициатива 84 1
FT - Financial Times 1259 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 90 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1077 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 3
Автостат 44 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 73 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 54 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 39 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 72 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Международный женский день - 8 марта 372 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 613 1
