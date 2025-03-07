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РостИнтех
РостИнтех и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1018 1
|Осипов Александр 87 1
|Афанасьев Александр 33 1
|Горшенин Максим 37 1
|Беляевский Владимир 11 1
|Осипов Олег 24 1
|Семёнов Владимир 11 1
|Щебет Виталий 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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