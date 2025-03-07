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РостИнтех


07.03.2025 В России открылся завод по производству электроники мощностью 750 тысяч компонентов в час 1
02.04.2024 В России растет локализация производства вычислительной техники 1
12.03.2024 Бывший шведский завод выпустил больше половины российских печатных плат 1
27.02.2024 Создано новое предприятие «Бештау». Оно патентует свою линию производства печатных плат 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

РостИнтех и организации, системы, технологии, персоны:

Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 55 3
Intel Corporation 12231 2
AMD - Advanced Micro Devices 4257 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 310 2
Ростелеком 9780 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 500 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1475 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 375 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1168 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1138 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 455 1
Selectel - Селектел 393 1
ICL ГК 389 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 37 1
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 273 1
Imaxai - Аймаксай 9 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 112 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2905 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1483 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19763 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29981 3
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 116 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20928 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16221 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1661 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13346 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1060 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9464 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8325 1
DDR - Double data rate 2750 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27982 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24346 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67044 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3249 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1259 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14475 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1264 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51247 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6161 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31069 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2496 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1183 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3044 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12267 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21364 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24347 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 486 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7666 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2499 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7942 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2206 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3487 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5922 1
Моноблок - Monoblock PC 966 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10190 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4207 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13880 1
Desktop computer - Системный блок - системник 440 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1617 2
Linux OS 10049 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 242 1
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур - Старт-MIK32 21 1
Шадаев Максут 1018 1
Осипов Александр 87 1
Афанасьев Александр 33 1
Горшенин Максим 37 1
Беляевский Владимир 11 1
Осипов Олег 24 1
Семёнов Владимир 11 1
Щебет Виталий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145879 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17179 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7530 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14234 1
Европа 21821 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43498 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2936 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2267 1
Швеция - Королевство 3627 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 412 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5836 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14560 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3231 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1559 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6198 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8634 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1491 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1224 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 408 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13712 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48435 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4990 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 766 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9933 1
Льготы - Льготные кредиты 141 1
Импортозамещение - параллельный импорт 493 1
Ведомости 1033 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1118 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345019, в очереди разбора - 764836.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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