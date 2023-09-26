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Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance

  • Преобразование электрической энергии в механическую и наоборот, электрические машины, электромеханические комплексы и системы

26.09.2023 РАСУ стало участником Ассоциации «Доверенная платформа» 1

07.08.2023 Умер «отец» легендарного текстового редактора, который обожают программисты 1

04.08.2023 «Ростех» создал «Биосейф» для защиты личной информации на смартфонах 1

25.07.2023 DiHouse представила на российском рынке новые продукты Ugreen 1

28.06.2023 Сервисным роботам скоро не понадобится программист и сложный код 1

20.04.2023 EKF выпустила устройства умного дома с поддержкой протокола Zigbee 1

13.04.2023 «ТМХ-интеллектуальные системы» внедрили систему управления движением поездов на Бачатском разрезе «Кузбассразрезугля» 1

13.02.2023 Умные системы видеонаблюдения для дома: выбор ZOOM 1

07.02.2023 Российский интегратор нанял полсотни ИТ-специалистов из американских и японских компаний 1

13.01.2023 На российского майнера повесили десятки миллионов долга за электричество после принудительного пересчета тарифов 1

16.12.2022 «Росэлектроника» оснастит станками ЧПУ образовательные учреждения Пензенской области 1

12.12.2022 В России идут облавы на майнеров. Добывать биткоины дома становится крайне опасно 1

05.12.2022 9 главных мифов об умном доме 1

22.11.2022 «Информационная безопасность» получила самую большую квоту из всех ИТ-специальностей на бюджетных местах в вузах 1

21.11.2022 Согреваемся правильно: 7 мифов об обогревателях для дома 1

18.11.2022 Россияне придумали хитрый и гениальный способ заработка на утилизации старой техники 1

15.11.2022 43% россиян положительно относятся к утилизации техники 1

08.11.2022 Самые интересные технологии для электромобилей: выбор ZOOM 1

27.10.2022 В приложении «Умный дом с Алисой» появились камеры 1

15.09.2022 «Ростех» выпустил приложение для IP-телефонии и чатов на мобильных устройствах на «Авроре» 1

13.09.2022 Паровые пылесосы для дома: что это и как выбрать лучший 1

26.07.2022 «Росатом» придумал, как распознавать лица без оглядки на закон о защите персональных данных 1

17.07.2022 Бережем ресурсы батареи ноутбука — что лучше, спящий режим или гибернация? 1

24.06.2022 Как из любой техники сделать умную: лучшие смарт-розетки 1

25.05.2022 На «Электроприборе» открыли памятную доску, посвященную бывшему директору завода Евгению Козичу 1

25.05.2022 Опасно ли излучение от смартфонов и бытовой техники 2

23.05.2022 Группа компаний МАС внедрила Admin24 – Service desk 1

04.05.2022 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2022 года 1

12.04.2022 В ОЭЗ Москвы создадут центр компетенций в сфере импортозамещения 1

25.03.2022 Сервисы и проекты VK присоединяются к акции Час Земли 1

24.03.2022 «Спектр» и ЛЭТИ объявили о планах по обучению телеком-инженеров 1

17.03.2022 «Росатом» разработал цифровое решение для интеллектуального анализа документации 1

09.12.2021 Фантомное электропотребление — 7 приборов, которые потребляют электроэнергию, даже когда выключены 2

13.10.2021 Программный комплекс ученых Пермского Политеха оптимизирует электроснабжение на предприятиях 3

06.10.2021 Чем могут быть опасны энергосберегающие лампы 1

27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1

27.09.2021 Промышленные роботы пострадали от ковида, но меньше, чем ожидалось 1

27.09.2021 СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники 1

22.09.2021 Мосэнергосбыт и Rubetek заключили соглашение о сотрудничестве 1

07.09.2021 «Сбер» открыл возможность управления сторонними устройствами умного дома через ассистентов «Салют» 1


Публикаций - 202, упоминаний - 210

Электротехника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Автоматика Концерн 1553 19
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 53 12
Zoom Int - Zoom Video Communications 1367 12
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 433 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2949 10
Samsung Electronics 9888 9
Schneider Electric 535 8
Yandex - Яндекс 6153 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10439 7
LG Electronics 3563 7
Siemens AG - Siemens Group 2560 7
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 223 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2639 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7406 5
Google LLC 11225 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1024 5
Росатом - Атомэнергопром РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 162 5
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 426 5
Rubetek - Рубетек 16 4
Intel Corporation 11804 4
Цифра ГК 2216 4
HP Inc. 5598 4
Ростех - Автоматика - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 36 4
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 422 4
Huawei 3625 4
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 216 3
Lenovo Motorola 3506 3
Крок - Croc 1746 3
Ланит Интеграция 142 3
Xiaomi 1428 3
HP - Hewlett-Packard 3623 3
ИНЭЛТ - ИНЕ Лтд - Индустриальная электротехника XXI 3 3
РТИ Микрон - Micron 1315 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1941 3
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 307 3
7390 3
Cisco Systems 4958 3
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 147 3
Redmond - Инновационные решения 107 3
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 288 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6761 31
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2568 9
Hansa - Ханса 102 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6381 7
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 623 7
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 408 6
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 133 6
Haier - Candy Group - Канди 92 5
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Вирлпул Рус 82 5
Beko 68 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2850 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6225 4
Росатом - Электрохимприбор Комбинат ФГУП 10 3
Daewoo 102 3
Smeg 17 3
Groupe SEB - Tefal 87 3
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 3
Miele - Миле 134 3
Россети Ленэнерго 2418 3
Bravo - Браво Интернешнл 6 3
Gorenje 92 3
Лента - Сеть розничной торговли 1815 3
Росатом - УЭМЗ ФГУП - Уральский электромеханический завод 5 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 709 2
Kärcher - Karcher - Керхер 70 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1020 2
РЖД - Российские железные дороги 1705 2
BMW Group 418 2
Gaggenau 35 2
АВ Инжиниринг 2 2
Hyundai Motor Company 354 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 306 2
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 2
Мосэнерго ПАО 125 2
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 67 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 406 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 207 1
Кварц Калининградский завод 1 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 43 1
Композит 85 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5434 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4780 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2111 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1671 8
Федеральное казначейство России 1627 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3120 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9887 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2077 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2509 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4721 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1719 6
Президент Российской Федерации 3940 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 853 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1285 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2895 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2007 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2572 3
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 256 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1101 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3982 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2842 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 252 2
Минобрнауки РФ - Роснаука - Федеральное агентство по науке и инновациям 66 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 289 2
ВНИИЗЖ ФГБУ - Федеральный центр охраны здоровья животных 7 2
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 345 2
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 2
Правительство Москвы 2125 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1089 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1768 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1627 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3160 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 194 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 199 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2463 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 94 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 56 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 240 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 716 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 15 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 15 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 99 2
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 487 1
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GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 26 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 99 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Санкт-Петербургская ассоциация предприятий радиоэлектроники 2 1
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EULER Foundation - Международный благотворительный фонд поддержки математики имени Леонарда Эйлера 1 1
Метро Международная ассоциация 4 1
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Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции 180 6
Age of Kings 3460 6
PTC Windchill 46 4
Microsoft Windows BitLocker 1297 4
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VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 133 3
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13891 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13497 16
Италия - Итальянская Республика 4262 13
Солнце - звезда Солнечной системы 4974 13
Франция - Французская Республика 7646 10
Южная Корея - Республика 6389 10
Япония 13063 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2721 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2710 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2917 7
Китай - Тайвань 3848 7
Азия - Азиатский регион 5219 6
Земля - планета Солнечной системы 10045 6
Швеция - Королевство 3558 6
Европа Восточная 3026 6
Польша - Республика 1894 6
Индия - Bharat 5190 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13131 5
Канада 4757 4
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 422 4
Румыния 716 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1329 4
Россия - ПФО - Пензенская область 534 4
Украина 7416 4
Солнечная система - Solar system 2472 4
Евразия 614 4
Россия - СФО - Новосибирск 3876 3
Финляндия - Финляндская Республика 3514 3
Дания - Королевство 1238 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1335 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2116 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2483 3
Казахстан - Республика 5146 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46444 60
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4902 49
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25453 42
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3584 35
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1811 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43724 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21637 20
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4421 19
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1221 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15948 16
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4012 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10262 14
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4109 14
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4423 13
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3618 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8186 12
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5177 12
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство 466 11
Энергетика - Energy - Energetically 4609 11
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 558 11
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 535 11
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5464 11
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4570 11
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 1729 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4690 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7365 10
Физика - Physics - область естествознания 2478 10
Английский язык 6284 10
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2898 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8747 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4193 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11510 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5976 7
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1658 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6748 7
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 336 7
Зоология - наука о животных 2375 7
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 529 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 5147 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11427 6
CNews - ZOOM.CNews 1816 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11060 5
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1428 4
Washington Profile 140 2
Phys.org 973 2
Чудо техники 60 1
CNews Северо-Запад 24 1
AsiaBizTech 100 1
Space Daily 528 1
Российская газета 251 1
Известия ИД 519 1
Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 34 1
Прайм - Агентство экономической информации 864 1
DigiTimes - Издание 1301 1
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 13 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 858 1
РИА Новости 833 1
Ведомости 676 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 736 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7633 6
Gartner - Гартнер 3507 1
Forrester Research 815 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 553 1
World Robotics Survey 3 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 275 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 94 11
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 222 6
РАН - Российская академия наук 1829 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 399 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 507 4
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 139 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1335 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 324 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 230 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 178 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 260 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 928 3
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 88 2
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 35 2
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 38 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 194 2
Huawei Seeds for the Future 10 2
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 28 2
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 709 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 161 2
РАН ВИНИТИ - Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук 6 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 206 2
ТГТУ - Ташкентский государственный транспортный университет - Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта - Toshkent Davlat Transport Universiteti 2 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 56 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 29 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 1
УкрДУЗТ - Украинский государственный университет железнодорожного транспорта 1 1
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 1
ДВГУПС - Дальневосточный государственный университет путей сообщения - Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта 9 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 56 1
TUD - Dresden University of Technology - Technische Universität Dresden - Дрезденский технический университет 1 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 34 1
TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 10 1
ТГТУ - Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова - TDTU - Toshkent davlat texnika universiteti 6 1
Черниговская политехника - ЧГТУ - Черниговский Государственный Технологический Университет 1 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 57 1
МГТУ имени Г.И. Носова - Магнитогорский государственный технический университет 9 1
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 17 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11986 10
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 108 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2179 2
Honor Cup 15 2
GeoВласть 43 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1114 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 1
Digital October - конференционное пространство 90 1
JD.com 618 Shopping Festival 74 1
Международный женский день - 8 марта 284 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 223 1
Цифровая прокачка региона 29 1
Цифровая среда онлайн 5 1
Связь-Экспокомм 94 1
ISR - Integrated Systems Russia 24 1
День молодёжи - 27 июня 714 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2023 годы.
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