Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance

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30 октября откроется выставка «Приборостроение. Электроника. Электротехника» дпринимательства Администрации г. Екатеринбурга, Уральского отделения РАН, Радиотехнического института УГТУ-УПИ состоится VI Межрегиональная специализированная выставка «Приборостроение. Электроника. Электротехника». Организаторы: Компания «ЭкспоГрад». Цели выставки: Содействие развитию межотраслевых и межрегиональных связей в целях расширения производственной и сбытовой деятельности; Демон

В Москве открылась выставка "Атомная энергетика и электротехника - 2006" Москве, в Центре международной торговли на Красной Пресне пройдет 2-я Международная специализированная выставка оборудования, машин, приборов, материалов для атомной энергетики "Атомная энергетика и электротехника - 2006", сообщает пресс-служба Росатома. Официальную поддержку выставке оказывают Федеральное агентство по атомной энергии, концерн "Росэнергоатом", Федеральная служба по экологи

В Москве открылась выставка "Атомная энергетика и электротехника - 2006" Москве, в Центре международной торговли на Красной Пресне пройдет 2-я Международная специализированная выставка оборудования, машин, приборов, материалов для атомной энергетики "Атомная энергетика и электротехника - 2006", сообщает пресс-служба Росатома. Официальную поддержку выставке оказывают Федеральное агентство по атомной энергии, концерн "Росэнергоатом", Федеральная служба по экологи