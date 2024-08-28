Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance

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28.08.2024 «Электротехника Инжиниринг» и «Консист Констракшн» развивают сотрудничество в области автоматизации

Поставщик промышленного оборудования «Электротехника Инжиниринг» стал авторизованным системным интегратором «Консист Констракшн» (входит в группу «Ланит»). Это позволит компании успешно реализовывать сложные проекты на базе контрол
10.09.2007 30 октября откроется выставка «Приборостроение. Электроника. Электротехника»

дпринимательства Администрации г. Екатеринбурга, Уральского отделения РАН, Радиотехнического института УГТУ-УПИ состоится VI Межрегиональная специализированная выставка «Приборостроение. Электроника. Электротехника». Организаторы: Компания «ЭкспоГрад». Цели выставки: Содействие развитию межотраслевых и межрегиональных связей в целях расширения производственной и сбытовой деятельности; Демон
10.10.2006 В Москве открылась выставка "Атомная энергетика и электротехника - 2006"

Москве, в Центре международной торговли на Красной Пресне пройдет 2-я Международная специализированная выставка оборудования, машин, приборов, материалов для атомной энергетики "Атомная энергетика и электротехника - 2006", сообщает пресс-служба Росатома. Официальную поддержку выставке оказывают Федеральное агентство по атомной энергии, концерн "Росэнергоатом", Федеральная служба по экологи
10.10.2006 В Москве открылась выставка "Атомная энергетика и электротехника - 2006"

Москве, в Центре международной торговли на Красной Пресне пройдет 2-я Международная специализированная выставка оборудования, машин, приборов, материалов для атомной энергетики "Атомная энергетика и электротехника - 2006", сообщает пресс-служба Росатома. Официальную поддержку выставке оказывают Федеральное агентство по атомной энергии, концерн "Росэнергоатом", Федеральная служба по экологи
05.10.2001 Исполнилось 80 лет первой программируемой электромеханической счетной машине

В нынешнем году компьютерный мир отмечает юбилей изобретения, положившего начало современной компьютерной эре - первой программируемой электромеханической счетной машины. Восемьдесят лет назад, в октябре 1921 года, норвежский инженер Фредрик Розинг Бюль впервые представил усовершенствованную машину-табулятор - прообраз совреме

Публикаций - 303, упоминаний - 315

Электротехника и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 30
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 17
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 67 17
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 13
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 12
Samsung Electronics 11064 11
Yandex - Яндекс 9216 11
Google LLC 12688 10
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 9
Ростелеком 10948 8
Schneider Electric 614 8
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Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 6
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 5
Haier - Candy Group - Канди 101 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Beko - Beko Electronics 83 4
Bravo - Браво Интернешнл 6 3
Росатом - Электрохимприбор Комбинат ФГУП 10 3
Ленэкспо - выставочный комплекс 28 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Росатом - УЭМЗ ФГУП - Уральский электромеханический завод 6 3
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 3
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 3
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 3
Miele - Миле 139 3
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 3
Daewoo 103 3
Groupe SEB - Tefal 108 3
Smeg 19 3
АВ Инжиниринг 2 2
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 2
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DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 14 2
Акрон ГК - Вторалюминпродукт ПК 5 2
ЧЗСА - Чебоксарский завод силовых агрегатов 6 2
Seres Group - Chongqing Sokon Industry Group 19 2
Росатом - Красная Звезда НПО - ОКБ-670 5 2
Elen Tracy - Эллен Трейси 4 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
BMW Group 482 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 24
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 13
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 12
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Федеральное казначейство России 1949 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
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Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 3
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
Метро Международная ассоциация 4 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
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АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
EULER Foundation - Международный благотворительный фонд поддержки математики имени Леонарда Эйлера 1 1
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БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 615 16
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 11
Microsoft Windows 2000 8678 9
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 8
Linux OS 11533 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
Google Android 15243 6
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
Apple iOS 8583 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 5
PTC Inc - Creo - Parametric - Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 79 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
Microsoft Windows 16882 4
Apple - App Store 3109 4
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 4
Microsoft Windows BitLocker 942 4
Liebherr - серия холодильников 36 4
PTC Inc - Windchill - FlexPLM 50 4
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 3
Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 21 3
Bosch PIF - Bosch HSN - Bosch HSF - Bosch HLN - Bosch PIE - Bosch PCD - Bosch PCH - Bosch PGE - Bosch PIN - Bosch PKT - Bosch PIB - Bosch HKS - Bosch NKQ - Bosch NKN - Bosch PKN - Bosch PHL - кухонная плита - конфорка - варочная панель 18 3
EKF Connect 21 3
Aqara Home - Aqara Panel Hub - Aqara Display Switch 10 3
QAD MFG/Pro 29 3
Hansa AMM - СВЧ-печи 5 3
Росатом - КИИ-СЕРТ СДС - система добровольной сертификации решений в сфере критической информационной инфраструктуры 10 3
Apple iPhone 6 4861 3
Dassault Systemes - SolidWorks 133 3
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 268 3
Xiaomi Mi Home 91 3
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 3
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 3
PTC Inc - MathCAD 26 3
Electrolux SenseBoil - Electrolux EHH - Electrolux EKK - Electrolux EKC - Electrolux CPE - Electrolux Inspiration EHD - Electrolux EKD - Electrolux EKI - Electrolux EHS - Electrolux CPE - Electrolux EHGT - Electrolux EXG - варочные панели и плиты 18 2
Моторинвест - Evolute - электромобиль 32 2
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 105 2
Bosch HMT - Bosch HME - микроволновая печь 5 2
ЧЗСА - Силант универсал электро - Силант AGV - Силант ФП 5 2
Овчинский Владислав 230 4
Дегтев Геннадий 271 4
Шпак Василий 279 4
Трошин Алексей 16 4
Кабанов Владимир 178 3
Семенко Евгений 2 2
Бобович Александр 3 2
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Дорофеев Евгений 6 2
Spencer Percy LeBaron - Спенсер Перси Лебарон 2 2
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Mendini Alessandro - Мендини Алессандро 5 2
Зятников Алексей 2 2
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Абакумов Евгений 227 2
Борисов Юрий 122 2
Гуськов Антон 44 2
Капишников Дмитрий 8 2
Данцев Олег 4 2
Белозерцев Иван 5 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Антошкин Артур 3 2
Бутко Андрей 8 2
Бойко Алексей 138 2
Катенев Владимир 4 2
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Беззубцев Олег 7 1
Бабкин Александр 17 1
Массель Людмила 3 1
Бурых Дмитрий 4 1
Тугарин Андрей 3 1
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Европа 24964 30
Германия - Федеративная Республика 13221 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 19
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 16
Южная Корея - Республика 7052 15
Италия - Итальянская Республика 4508 14
Франция - Французская Республика 8177 12
Земля - планета Солнечной системы 10865 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 10
Китай - Тайвань 4245 10
Япония 13807 9
Индия - Bharat 5869 9
Россия - СФО - Новосибирск 4876 8
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 498 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 7
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Азия - Азиатский регион 5920 6
Швеция - Королевство 3782 6
Польша - Республика 2031 6
Украина 7928 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Европа Восточная 3138 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 5
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Турция - Турецкая республика 2620 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 5
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 5
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 5
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 238 5
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Америка - Американский регион 2206 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 67
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 61
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 60
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 51
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 31
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 31
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 30
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 28
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 28
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 24
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 22
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 20
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 18
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 17
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 17
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 17
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 14
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 13
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Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 12
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 11
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CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 2
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Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
ДГТУ - Дагестанский государственный технический университет 6 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 1
SHU - Sheffield Hallam University - Университет Шеффилд Холлэм 2 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 24 1
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